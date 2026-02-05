Valeriu Mircea, mesaj pentru fani: „Vă aștept la mine la sală”

17:30

Peste 320 de primării din Republica Moldova sunt deja implicate în procese de amalgamare voluntară, iar autoritățile spun că aceasta este doar prima etapă a unei reforme ample a administrației publice locale. Secretarul general al Guvernului, Alexei Buzu, afirmă că schimbările vor duce la servicii mai bune și la dezvoltarea satelor, nu la dispariția lor.