Horoscop 5 februarie 2026. Oferte de job, contracte avantajoase și bani care intră în joc

17:00

O fetiță de doar două săptămâni a fost salvată de medicii de pe ambulanță, după ce s-a înecat cu lapte și a ajuns în stare critică. Cazul a avut loc în seara de 31 ianuarie, când părinții au sunat disperați la Serviciul 112, anunțând că bebelușul are dificultăți grave de respirație. Echipajul SAMU din Fălești […]