Aproape 100 de mii de turiști din Republica Moldova au vizitat România în 2025
Bani.md, 6 februarie 2026 16:30
Republica Moldova s-a clasat pe locul 11 în topul țărilor ai căror cetățeni au vizitat România în anul 2025, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică de la București. Anul trecut, 97 590 de moldoveni au fost înregistrați în structurile de primire turistică din România, poziționându-se imediat după Ucraina și înaintea Bulgariei. Topul primelor […] Articolul Aproape 100 de mii de turiști din Republica Moldova au vizitat România în 2025 apare prima dată în Bani.md.
• • •
Alte ştiri de Bani.md
Acum 30 minute
16:30
Republica Moldova s-a clasat pe locul 11 în topul țărilor ai căror cetățeni au vizitat România în anul 2025, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică de la București. Anul trecut, 97 590 de moldoveni au fost înregistrați în structurile de primire turistică din România, poziționându-se imediat după Ucraina și înaintea Bulgariei. Topul primelor […] Articolul Aproape 100 de mii de turiști din Republica Moldova au vizitat România în 2025 apare prima dată în Bani.md.
Acum 2 ore
15:50
Tariful la căldură în Anenii Noi ar putea crește cu 36%: solicitarea, în examinare la ANRE # Bani.md
Energia termică pentru consumatorii din raionul Anenii Noi ar putea deveni mai scumpă. Î.M. Antermo a depus la Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică o solicitare privind examinarea și aprobarea unui nou tarif pentru energia termică livrată consumatorilor. În prezent, tariful aplicat este de 2 293 lei pentru o gigacalorie, însă, potrivit calculelor înaintate autorității […] Articolul Tariful la căldură în Anenii Noi ar putea crește cu 36%: solicitarea, în examinare la ANRE apare prima dată în Bani.md.
15:30
Economia din stânga Nistrului a traversat în anul 2025 cea mai profundă criză economică și socială din ultimele cel puțin două decenii și jumătate, afirmă Veaceslav Ioniță, expert în politici economice la IDIS „Viitorul”. Declarațiile au fost făcute vineri, 6 februarie 2026, în cadrul emisiunii Analize economice cu Veaceslav Ioniță, unde analistul a prezentat date […] Articolul Colaps economic în stânga Nistrului. Cea mai gravă criză din ultimii 25 de ani apare prima dată în Bani.md.
Acum 4 ore
14:50
Apartamentele din Chișinău rămân printre cele mai accesibile din Europa, potrivit datelor Global Property, care vizează perioada aprilie 2025 – ianuarie 2026. În capitala Republicii Moldova, prețul mediu este de 1.720 de euro pe metru pătrat, nivel mult mai mic comparativ cu majoritatea capitalelor europene. Prin comparație, în București, prețul mediu al apartamentelor este de […] Articolul Apartamente „de lux” la preț minim! Chișinăul rămâne ieftin pe harta Europei apare prima dată în Bani.md.
14:40
Traficul aerian, perturbat pe Aeroportul Chișinău din cauza vremii: aeronavele sunt degivrate înainte de decolare # Bani.md
Condițiile meteorologice nefavorabile dau peste cap programul zborurilor pe Aeroportul Internațional Chișinău, unde se înregistrează întârzieri atât la decolări, cât și la sosiri. Administrația aeroportului anunță că aeronavele aflate la sol trebuie să fie supuse procedurii speciale de degivrare, obligatorie înainte de decolare pentru îndepărtarea gheții și prevenirea formării acesteia pe suprafețele critice ale avioanelor. […] Articolul Traficul aerian, perturbat pe Aeroportul Chișinău din cauza vremii: aeronavele sunt degivrate înainte de decolare apare prima dată în Bani.md.
13:30
Anul 2025 a fost „un an de creștere” și „un an foarte important”, a anunțat ministrul Economiei, Eugen Osmochescu, într-o conferință de presă în care cifrele au crescut constant de la un slide la altul. În perioada ianuarie–septembrie 2025, PIB-ul s-ar fi majorat cu 2% față de aceeași perioadă din 2024, iar pentru 11 luni, […] Articolul Economia a crescut. Slide-ul lui Osmochescu o confirmă apare prima dată în Bani.md.
Acum 6 ore
12:50
Mai multe companii pândesc activele internaționale ale Lukoil, în pofida acordului cu Carlyle # Bani.md
Mai multe companii energetice continuă să concureze pentru activele internaționale ale Lukoil, în pofida acordului preliminar anunțat săptămâna trecută privind vânzarea portofoliului către fondul american de private equity Carlyle, au declarat surse apropiate negocierilor pentru Reuters. Potrivit acestora, cel puțin două companii, inclusiv Chevron, analizează în continuare posibilitatea de a prelua activele Lukoil din afara […] Articolul Mai multe companii pândesc activele internaționale ale Lukoil, în pofida acordului cu Carlyle apare prima dată în Bani.md.
12:40
Licitația de la Termoelectrica, cu miros de scandal! Cine forțează regulile într-un proiect cu Banca Mondială # Bani.md
Ministerul Energiei și Banca Mondială au decis prelungirea cu patru luni a contractului de credit pentru un proiect energetic strategic pentru instalarea motoarelor de cogenerare la Termoelectrica, dar și inițierea negocierilor directe cu compania turcă Iltekno, clasată pe primul loc în procedura de achiziție cu o ofertă inițială de 111,5 milioane de euro. Decizia a […] Articolul Licitația de la Termoelectrica, cu miros de scandal! Cine forțează regulile într-un proiect cu Banca Mondială apare prima dată în Bani.md.
11:10
În prima lună a anului au fost înregistrați 447.127 pasageri îmbarcați și debarcați la aeroportul Chișinău, nivel care reprezintă 133,5% din prognoza estimată. Comparativ cu ianuarie 2025, traficul de pasageri a crescut cu 35,4%, ceea ce înseamnă +116.894 pasageri. Tot în ianuarie au fost consemnate 3.361 mișcări de aeronave (aterizări și decolări), iar transportul de […] Articolul Cerul Chișinăului, tot mai aglomerat! Traficul de pasageri s-a majorat cu peste o treime apare prima dată în Bani.md.
Acum 8 ore
10:00
În anul 2025, în Republica Moldova au fost înmatriculate 30 567 de autovehicule electrice și hibride, cel mai mare număr înregistrat într-un singur an, potrivit datelor procesate de Centrul Național pentru Energie Durabilă, pe baza informațiilor furnizate de Agenția Servicii Publice. În 2025, persoanele fizice au înregistrat 3 418 autovehicule electrice și 22 790 hibride, […] Articolul Mașinile electrice și hibride câștigă teren: creștere de peste 16 ori în ultimii 5 ani apare prima dată în Bani.md.
09:50
Bitcoin își continuă declinul accentuat și a ajuns vineri la cel mai scăzut nivel din ultimele 16 luni, coborând până în apropierea pragului de 60 000 de dolari. Scăderea are loc pe fondul intensificării vânzărilor globale de acțiuni, în special în sectorul tehnologic, ceea ce a amplificat aversiunea față de risc pe piețele financiare. Potrivit […] Articolul Bitcoin continuă declinul și coboară spre 60 000 de dolari, minimul ultimelor 16 luni apare prima dată în Bani.md.
Acum 12 ore
08:40
Consiliul Concurenței a declarat compatibilă cu mediul concurențial operațiunea de concentrare economică ce presupune preluarea controlului unic asupra S.A. „Accent Electronic” de către S.A. „Moldcell”. Evaluarea operațiunii notificate a fost realizată prin prisma piețelor relevante identificate de autoritatea de concurență, în conformitate cu legislația în vigoare. În procesul de analiză, Consiliul Concurenței a luat în […] Articolul Consiliul Concurenței a aprobat preluarea Accent Electronic de către Moldcell apare prima dată în Bani.md.
Acum 24 ore
20:00
Căni personalizate pentru companii – cadouri potrivite pentru angajați, parteneri și clienți # Bani.md
Gesturile bine gândite și personalizate fac diferența în construirea relațiilor de lungă durată, inclusiv în domeniu afacerilor. Cani personalizate au devenit una dintre cele mai apreciate opțiuni de cadouri corporate, combinând utilitatea practică cu valoarea emoțională a personalizării. Aceste obiecte aparent simple pot transmite mesaje puternice despre aprecierea și atenția pe care o companie o […] Articolul Căni personalizate pentru companii – cadouri potrivite pentru angajați, parteneri și clienți apare prima dată în Bani.md.
17:20
Serbia joacă pe două fronturi energetice: Belgradul nu renunță la gazul rusesc, dar caută alternative europene # Bani.md
Președintele Serbiei, Aleksandar Vučić, a declarat că țara sa va continua să cumpere cantități importante de gaze naturale din Rusia, dar, în paralel, își diversifică sursele prin achiziții realizate în cadrul mecanismului european de cumpărare comună a gazelor, la care Serbia a aderat anul trecut. Potrivit liderului de la Belgrad, Serbia intenționează să achiziționeze aproximativ […] Articolul Serbia joacă pe două fronturi energetice: Belgradul nu renunță la gazul rusesc, dar caută alternative europene apare prima dată în Bani.md.
Ieri
16:20
Intervenții pe piața imobiliară. Grosu: Terenuri de la stat pentru construcții și bani declarați pe propria răspundere # Bani.md
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, spune că autoritățile pregătesc un pachet de măsuri pentru a interveni pe piața imobiliară, în contextul prețurilor ridicate la locuințe și al practicilor abuzive semnalate în domeniul construcțiilor. Oficialul a declarat că, înainte de adoptarea unor decizii, vor avea loc discuții directe cu dezvoltatorii imobiliari pentru a înțelege mai bine cauzele […] Articolul Intervenții pe piața imobiliară. Grosu: Terenuri de la stat pentru construcții și bani declarați pe propria răspundere apare prima dată în Bani.md.
13:40
AGEPI a pus capăt tentativei grupărilor din Rusia de a controla drepturile de autor din Moldova # Bani.md
Tentativa Asociației Obștești „MORA” de a obține avizarea ca organizație de gestiune colectivă a drepturilor de autor a fost stopată definitiv, după ce autoritățile statului au constatat neconformități grave și riscuri majore. Decizia a fost luată de Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, în baza constatărilor și informațiilor prezentate de Centrul Național Anticorupție. Potrivit materialelor […] Articolul AGEPI a pus capăt tentativei grupărilor din Rusia de a controla drepturile de autor din Moldova apare prima dată în Bani.md.
12:00
Interviu cu Adrian Lipcan, administrator al Sugar Bridge SRL Î: Dl Lipcan, producerea de sfeclă de zahăr și a zahărului cândva ocupa un rol important în economia națională. Care e situația acum? A.L.: Situația e mult mai dură decât „narativul” roz distribuit în fiecare primăvară. Ramura este formată din două fabrici, cu circa 500 de angajați, învechite moral […] Articolul Ostaticii zahărului: cum incompetența managerială afectează economia Moldovei apare prima dată în Bani.md.
11:50
Potrivit datelor din Registrul de stat al transporturilor, în perioada 1 septembrie 2018 – 31 decembrie 2025, punctele de înmatriculare a mijloacelor de transport din orașele Tiraspol și Râbnița au documentat cu plăci de model neutru 14.863 de autovehicule necomerciale. Anul 2025 a marcat o creștere a numărului de înmatriculări, după reluarea procesului în august […] Articolul Transnistria pe roți neutre! Înmatriculările auto s-au majorat cu peste 20% apare prima dată în Bani.md.
11:00
Discounturile oferite la petrolul rusesc livrat în India s-au lărgit semnificativ în ultimele zece zile, reaprinzând discuțiile dacă rafinăriile indiene vor profita de prețurile atractive în pofida unui acord comercial recent cu Statele Unite, care condiționează reduceri de tarife de diminuarea achizițiilor de țiței din Rusia, notează indiatimes.com. Potrivit traderilor implicați în tranzacții, care au […] Articolul Petrolul rusesc se vinde cu 11 dolari/baril! India tentată să ignore acordul cu SUA apare prima dată în Bani.md.
10:20
Ofițerii Centrul Național Anticorupție, în comun cu procurorii din cadrul Procuratura municipiului Chișinău, desfășoară percheziții într-un dosar penal de abuz în serviciu, soldat cu prejudicii materiale considerabile cauzate investitorilor unui bloc locativ din municipiul Chișinău. Acțiunile de urmărire penală au loc la mai mulți administratori de insolvabilitate, precum și la sediul Uniunii Administratorilor Autorizați. Potrivit […] Articolul Schema imobiliară zguduie Chișinăul! Apartamente vândute fără știrea investitorilor apare prima dată în Bani.md.
09:30
Un lot de 21 de tone de carne de pui separată mecanic, congelată, a fost blocată de inspectorii Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), după ce analizele de laborator au confirmat prezența bacteriei Salmonella infantis. Verificările au fost efectuate la Postul de Inspecție la Frontieră Leușeni, unde autoritățile au dispus imediat sechestrarea întregii cantități. Ulterior, […] Articolul 21 de tone de carne de pui contaminate cu Salmonella, oprite la frontieră de ANSA apare prima dată în Bani.md.
09:30
Mai multe localități din Republica Moldova au rămas temporar fără energie electrică din cauza condițiilor meteo nefavorabile, care au afectat rețelele de distribuție. Autoritățile din domeniul energetic anunță că echipele de intervenție sunt în teren, iar situația este monitorizată în permanență. Operatorul sistemului de transport, Moldelectrica, a precizat că în intervalul 00:00–06:00 nu au fost […] Articolul Vremea rea lasă mai multe localități din Moldova în beznă: mii de consumatori fără curent apare prima dată în Bani.md.
4 februarie 2026
17:50
Rafinăriile americane nu sunt încă pregătite să gestioneze fluxurile crescute de țiței venezuelean, iar mai multe petroliere au rămas blocate în porturile din Statele Unite, în așteptarea descărcării, relatează Reuters. Rafinăriile din SUA situate pe coasta Golfului Mexic încearcă să facă față creșterii bruște a livrărilor de petrol brut din Venezuela, survenită după încheierea, în […] Articolul Petrol blocat pe mare: SUA nu reușește să proceseze livrările masive din Venezuela apare prima dată în Bani.md.
Mai mult de 2 zile în urmă
16:20
Lovitură pentru Moscova: veniturile Rusiei din petrol și gaze s-au prăbușit la cel mai scăzut nivel din 2020 # Bani.md
Veniturile Rusiei din petrol și gaze s-au înjumătățit în ianuarie, comparativ cu perioada similară din 2025, atingând cel mai redus nivel de după iulie 2020, conform datelor Ministerului de Finanțe, notează agerpres.ro. Guvernul a obținut luna trecută venituri de 393,3 miliarde de ruble (5,10 miliarde de dolari), față de 447,8 miliarde de ruble în decembrie. […] Articolul Lovitură pentru Moscova: veniturile Rusiei din petrol și gaze s-au prăbușit la cel mai scăzut nivel din 2020 apare prima dată în Bani.md.
16:10
Ianuarie a adus scumpiri: Energocom a cumpărat mai mult curent, dar la un preț cu 9% mai mare # Bani.md
Energocom a achiziționat în luna ianuarie un volum mai mare de energie electrică decât în decembrie, însă la un preț mediu ponderat semnificativ mai ridicat, potrivit datelor prezentate de companie. Pe parcursul primei luni din acest an, întreprinderea a procurat în total 478,233 mii MWh de energie electrică, provenită atât din surse interne, cât și […] Articolul Ianuarie a adus scumpiri: Energocom a cumpărat mai mult curent, dar la un preț cu 9% mai mare apare prima dată în Bani.md.
14:50
60 de milioane de lei pentru imaginea Moldovei în lume: guvernul lansează un program de promovare a exporturilor # Bani.md
Statul va cheltui 60 de milioane de lei în următorii trei ani pentru a ajuta companiile moldovenești să se promoveze peste hotare, prin participări la târguri internaționale, misiuni economice și campanii de marketing extern, în cadrul noului Program de promovare a exportului „Bridge Export”. Programul va fi implementat de Agenția de Investiții, iar sprijinul va […] Articolul 60 de milioane de lei pentru imaginea Moldovei în lume: guvernul lansează un program de promovare a exporturilor apare prima dată în Bani.md.
14:30
Elon Musk sparge toate recordurile: primul om din lume cu o avere de peste 800 de miliarde de dolari # Bani.md
Elon Musk a devenit primul om din lume a cărui avere depășește 800 de miliarde de dolari, după ce compania aerospațială SpaceX a preluat firma sa de inteligență artificială, xAI. Potrivit estimărilor publicate de Forbes, tranzacția anunțată luni seară i-a crescut averea lui Musk cu aproximativ 84 de miliarde de dolari, ajungând la un nivel […] Articolul Elon Musk sparge toate recordurile: primul om din lume cu o avere de peste 800 de miliarde de dolari apare prima dată în Bani.md.
13:30
Directorul general al Agenția Geodezie, Cartografie și Cadastru, Ivan Danii, anunță că, la doar o săptămână de la lansarea rezultatelor evaluării și reevaluării bunurilor imobile, au fost depuse deja circa 900 de contestații de către cetățeni. Potrivit lui Ivan Danii, în cadrul exercițiului curent au fost evaluate pentru prima dată aproximativ 4 milioane de bunuri […] Articolul Avalanșă de reclamații după evaluarea imobilelor: 900 de contestații în doar o săptămână apare prima dată în Bani.md.
12:50
Vama trăiește din TVA: aproape 70% din banii colectați la bugetul de stat vin dintr-o singură taxă # Bani.md
TVA la import este principala sursă de bani colectați de Serviciul Vamal. În luna ianuarie 2026, din fiecare 100 de lei încasați la buget prin vamă, 68 de lei au provenit din această taxă aplicată mărfurilor aduse în țară. În total, autoritatea vamală a transferat la bugetul de stat 2,63 miliarde de lei, depășind cu […] Articolul Vama trăiește din TVA: aproape 70% din banii colectați la bugetul de stat vin dintr-o singură taxă apare prima dată în Bani.md.
09:40
Un gigant energetic cu afaceri în Moldova raportează profit în scădere cu 27% în anul 2025 # Bani.md
OMV Petrom, cel mai mare producător de țiței și gaze din Europa de Sud-Est cu afaceri și în Republica Moldova, a încheiat anul 2025 cu un profit net în scădere cu 27%, până la aproximativ 3 miliarde de lei românești, în timp ce veniturile au crescut ușor, cu 2%. În același timp, compania a realizat […] Articolul Un gigant energetic cu afaceri în Moldova raportează profit în scădere cu 27% în anul 2025 apare prima dată în Bani.md.
3 februarie 2026
17:30
Economia Rusiei ar urma să înregistreze în 2026 o creștere modestă, estimată între 1% și 1,3%, potrivit declarațiilor vicepremierului Aleksandr Novak. Oficialul a prezentat prognoza în cadrul unei ședințe a Comitetului pentru politică economică din Consiliul Federației. Potrivit acestuia, avansul PIB va fi susținut în principal de factori interni, iar inflația este așteptată să revină […] Articolul „Creștere” de până la 1,3% în 2026: Moscova prezintă stagnarea drept progres economic apare prima dată în Bani.md.
16:10
Inflația din farfurie: România ajunge campioana scumpirilor la alimente, Moldova depășește media UE # Bani.md
Prețurile alimentelor din Uniunea Europeană au crescut în medie cu 2,8% în 2025 față de anul precedent, însă evoluțiile diferă semnificativ de la o țară la alta, iar unele produse au înregistrat scumpiri de peste 10%, arată datele publicate de Eurostat. România a încheiat anul cu cea mai mare inflație alimentară din UE, de 6,7%, […] Articolul Inflația din farfurie: România ajunge campioana scumpirilor la alimente, Moldova depășește media UE apare prima dată în Bani.md.
16:10
Șmecheria prin care statul încearcă să scape de plata despăgubirilor către companiile cărora le-a omorât porcii # Bani.md
Statul întârzie achitarea despăgubirilor către doi mari agenți economici din sectorul creșterii porcilor, deși certificatele de constatare a pagubelor au fost emise, iar acțiunile în instanță ar avea drept scop tergiversarea plăților, după sacrificarea a zeci de mii de animale din primăvara anului trecut urmare a unui focar major de pestă porcină africană (PPA). „Este […] Articolul Șmecheria prin care statul încearcă să scape de plata despăgubirilor către companiile cărora le-a omorât porcii apare prima dată în Bani.md.
15:00
Măcel financiar: peste 2,5 miliarde de dolari, lichidate pe Bitcoin după panica din piețele globale # Bani.md
Investitorii în Bitcoin au lichidat 2,56 miliarde de dolari în ultimele zile, potrivit furnizorului de date CoinGlass, pe fondul prăbușirii criptomonedelor în urma vânzării masive a altor active de risc, inclusiv acțiuni și metale prețioase, potrivit Reuters. Lichidările atât pe pozițiile short (scădere), cât și pe cele long (de creștere) de Bitcoin sunt mult sub […] Articolul Măcel financiar: peste 2,5 miliarde de dolari, lichidate pe Bitcoin după panica din piețele globale apare prima dată în Bani.md.
14:50
Două loturi de parfum de la Viorica-Cosmetic, controlată de milionarul Vasile Chirtoca, au fost declarate neconforme de către Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP). Într-un lot, cu termen de valabilitate până la 21 martie 2028 au fost depistate o substanță interzisă în produsele cosmetice. Este vorba de aldehidă 2-(4-terț-butilbenzil) propionică (Butylphenyl Methylpropional – BMHCA În […] Articolul Imperiul parfumerului milionar miroase a probleme! Au fost depistate substanțe interzise apare prima dată în Bani.md.
13:50
Primul proiect din Sandbox energetic: Moldova va testa prețuri la energie care se schimbă de la o oră la alta # Bani.md
Un proiect care ar putea schimba modul în care consumăm și gestionăm energia electrică în Republica Moldova intră în faza de testare. Este vorba despre inițiativa „Moldova VPP Sandbox: Prețuri dinamice și agregarea prosumatorilor”, care va fi implementată într-un cadru special de testare, cunoscut drept Sandbox energetic. Proiectul este susținut de Ministerul Energiei, care a […] Articolul Primul proiect din Sandbox energetic: Moldova va testa prețuri la energie care se schimbă de la o oră la alta apare prima dată în Bani.md.
13:30
Gazul s-ar putea ieftini din nou, dar nu e garantat! Director ANRE: tariful poate fi ajustat oricând # Bani.md
Directorul ANRE, Alexei Taran, a declarat că metodologia de reglementare permite intervenții repetate asupra prețului gazelor naturale pe parcursul anului, în funcție de anumite evenimente și de evoluția cotațiilor internaționale. Potrivit lui Taran, prețul mediu ponderat anual este un indicator-cheie în stabilirea tarifelor și poate fi ajustat dacă apar schimbări semnificative pe piață. „Dacă acum […] Articolul Gazul s-ar putea ieftini din nou, dar nu e garantat! Director ANRE: tariful poate fi ajustat oricând apare prima dată în Bani.md.
12:40
Căldura se va ieftini! Furnizorii au fost invitați să ceară ajustări după scumpirile de anul trecut # Bani.md
Căldura ar putea costa mai ieftin, după ce ANRE a ajustat în jos tarifele la gaz. Directorul Energocom, Constantin Borosan, a declarat că majoritatea furnizorilor de energie termică din Republica Moldova achiziționează gaze naturale la preț reglementat, iar acest fapt creează premise pentru ajustarea tarifelor la căldură. Potrivit lui Borosan, în cadrul ANRE se află în […] Articolul Căldura se va ieftini! Furnizorii au fost invitați să ceară ajustări după scumpirile de anul trecut apare prima dată în Bani.md.
12:20
Diplomata Corina Cojocaru a declarat, în cadrul emisiunii Consens național de la Realitatea TV, că vizita în Republica Moldova a lui Christopher Smith, asistent al secretarului de stat al Statelor Unite, ar avea în primul rând o miză economică, nu una strict politică. Potrivit Corinei Cojocaru, Christopher Smith este un diplomat de carieră, cu o […] Articolul Vizită discretă, miză uriașă! Corina Cojocaru: SUA ar negocia activele Lukoil din Moldova apare prima dată în Bani.md.
12:00
Programul Agricol 2026–2030 stârnește revolta fermierilor: „Este sabotaj economic. Demisionați!” # Bani.md
Asociația Forța Fermierilor lansează acuzații la adresa Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, pe care îl învinuiește că mimează consultările publice privind Programul Strategic al Politicii Agricole 2026–2030 și că neglijează deliberat unul dintre cele mai importante sectoare ale economiei agricole. Potrivit declarației organizației, la 29 ianuarie 2026 ministerul a transmis spre consultare un document de […] Articolul Programul Agricol 2026–2030 stârnește revolta fermierilor: „Este sabotaj economic. Demisionați!” apare prima dată în Bani.md.
11:50
Iute Group, un grup de banking digital activ în Europa de Sud-Est, a înființat o nouă subsidiară, Iute Affinity, specializată în soluții de asigurare și management operațional. Scopul este de a face din protecție un element central al ecosistemului de banking digital pe care Iute îl oferă clienților zilnic. Alma Ribanovic a fost numită numită […] Articolul Iute Group lansează Iute Affinity: asigurări integrate în banking digital apare prima dată în Bani.md.
10:30
ANRE a aprobat, în ședința de astăzi, un nou tarif la gazele naturale pentru consumatorii casnici. Astfel, prețul va fi de 14,43 lei pentru un metru cub, cu 13,8% mai mic față de tariful actual de 16,74 lei/metrul cub. Reducerea este 2,31 lei per metru cub, ceea ce urmează să se reflecte direct în facturile […] Articolul Facturi mai mici la gaz: ANRE a redus tariful sub 14,5 lei/metrul cub apare prima dată în Bani.md.
10:20
Președintele Comisiei economie, buget și finanțe din Parlament, Radu Marian, afirmă că piața imobiliară din Republica Moldova trece printr-o perioadă de ajustare, în condițiile în care populația a început să amâne achiziția locuințelor, pe fondul prețurilor ridicate. Potrivit deputatului, datele statistice arată o temperare a cererii, ceea ce poate indica o corecție naturală a pieței. […] Articolul 1.700 de euro metrul pătrat? Radu Marian spune că e „acceptabil” apare prima dată în Bani.md.
10:00
17,5 miliarde de lei din turism: planul prin care Moldova vrea să dea lovitura până în 2029 # Bani.md
În Republica Moldova ar urma să fie implementat Programul național de dezvoltare a turismului „Turism 2029”, document strategic elaborat de Ministerul Culturii, care își propune să transforme industria turistică într-un sector mai competitiv și mai important pentru economie în perioada 2026–2029. Programul pornește de la o realitate în care turismul și domeniile conexe contribuie cu […] Articolul 17,5 miliarde de lei din turism: planul prin care Moldova vrea să dea lovitura până în 2029 apare prima dată în Bani.md.
08:50
Încasări mai mari la buget în ianuarie: Fiscul a colectat cu aproape 1 miliard de lei mai mult decât anul trecut # Bani.md
Încasările la buget au început anul în forță. În ianuarie 2026, Serviciul Fiscal de Stat a acumulat la Bugetul public național aproximativ 7,17 miliarde de lei, cu aproape 912 milioane de lei mai mult decât în aceeași lună a anului trecut. Creșterea este de 14,6%, potrivit datelor operative. Cea mai mare parte a veniturilor a […] Articolul Încasări mai mari la buget în ianuarie: Fiscul a colectat cu aproape 1 miliard de lei mai mult decât anul trecut apare prima dată în Bani.md.
07:30
Darea în exploatare a Liniei Electrice Aeriene de 400 kV Vulcănești–Chișinău continuă să fie tergiversată, deși proiectul a fost prezentat drept unul strategic pentru securitatea energetică a Republicii Moldova. În toiul campaniei electorale pentru alegerile parlamentare din 28 octombrie, ex-premierul Dorin Recean promitea că linia va fi pusă în funcțiune până la sfârșitul anului 2025. […] Articolul Recean a promis, Junghietu amână din nou! Linia Vulcănești–Chișinău, abia în aprile apare prima dată în Bani.md.
2 februarie 2026
23:00
Iluzia energiei verzi! Regenerabilele bagă investitorii în faliment: energie vândută de 3 ori sub preț # Bani.md
Energia regenerabilă nu poate asigura, în forma actuală, securitatea energetică a Republicii Moldova, iar costurile reale ale stocării energiei sunt extrem de ridicate. Declarațiile au fost făcute de expertul energetic Sergiu Tofilat în cadrul emisiunii Cabinetul din umbră de la Jurnal TV. Potrivit acestuia, deși prețurile bateriilor au scăzut semnificativ în ultimii ani, de la […] Articolul Iluzia energiei verzi! Regenerabilele bagă investitorii în faliment: energie vândută de 3 ori sub preț apare prima dată în Bani.md.
22:20
Expertul în energetică Sergiu Tofilat a declarat, în cadrul emisiunii Punctul pe azi de la TVR Moldova, că linia electrică Chișinău–Vulcănești nu va soluționa definitiv problema autonomiei energetice a Republicii Moldova, chiar dacă este un proiect important pentru securitatea energetică a țării. Potrivit lui Tofilat, chiar și în situația în care linia Vulcănești–Chișinău ar fi […] Articolul Linia Vulcănești-Chișinău nu ne salvează! Tofilat: în continuare pot fi pene de curent apare prima dată în Bani.md.
17:40
Începând cu 1 aprilie, venitul lunar minim garantat, indicatorul de bază pentru calcularea ajutorului social, va fi majorat prin indexare. Proiectul elaborat de Ministerul Muncii și Protecției Sociale prevede o creștere de 6,84%, corespunzătoare ratei anuale a inflației. După aplicarea indexării, venitul lunar minim garantat va constitui 1 869 de lei pentru un adult și […] Articolul Din 1 aprilie, suma minimă luată în calcul la ajutorul social va fi indexată cu 6,84% apare prima dată în Bani.md.
17:30
CCI dă start competiției pentru excelență: au început înscrierile la „Marca Comercială a Anului” și „Premiul Calității” # Bani.md
Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova a lansat pe 2 februarie 2026 invitația pentru companiile din țară de a participa la concursurile „Marca Comercială a Anului 2025”, ediția a XXIII-a, și „Premiul pentru realizări în domeniul calității produselor și serviciilor în anul 2025”, ediția a XII-a. Potrivit CCI, competițiile sunt organizate anual și […] Articolul CCI dă start competiției pentru excelență: au început înscrierile la „Marca Comercială a Anului” și „Premiul Calității” apare prima dată în Bani.md.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.