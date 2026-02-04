Un gigant energetic cu afaceri în Moldova raportează profit în scădere cu 27% în anul 2025

13:30

Termoelectrica S.A. informează consumatorii că la data de 31 ianuarie 2026, ora 10:42, în urma unor căderi avariate de tensiune în sistemul electroenergetic național, au fost înregistrate perturbări care au influențat regimul hidraulic al Sistemului de Alimentare Centralizată cu Energie Termică din municipiul Chișinău. Incidentul a dus la deconectarea parțială a unor Stații de Pompare. […] Articolul Perturbări în sistemul de termoficare din Chișinău, după avarii în rețeaua electrică apare prima dată în Bani.md.