Elon Musk sparge toate recordurile: primul om din lume cu o avere de peste 800 de miliarde de dolari

Elon Musk a devenit primul om din lume a cărui avere depășește 800 de miliarde de dolari, după ce compania aerospațială SpaceX a preluat firma sa de inteligență artificială, xAI. Potrivit estimărilor publicate de Forbes, tranzacția anunțată luni seară i-a crescut averea lui Musk cu aproximativ 84 de miliarde de dolari, ajungând la un nivel […] Articolul Elon Musk sparge toate recordurile: primul om din lume cu o avere de peste 800 de miliarde de dolari apare prima dată în Bani.md.

