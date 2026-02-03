Încasări mai mari la buget în ianuarie: Fiscul a colectat cu aproape 1 miliard de lei mai mult decât anul trecut

12:40

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică anunță că pe 3 februarie va examina și va decide asupra revizuirii tarifelor la gazele naturale pentru consumatorii casnici. Informația apare după ce autoritatea a publicat pe pagina sa oficială solicitarea înaintată de Energocom. Potrivit documentului, Energocom propune un tarif de 15,25 lei pentru un metru cub de gaz, […] Articolul ANRE va decide pe 3 februarie cu cât se va ieftini gazul pentru consumatorii casnici apare prima dată în Bani.md.