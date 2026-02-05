Căni personalizate pentru companii – cadouri potrivite pentru angajați, parteneri și clienți

13:30

ANRE a publicat proiectul de decizie privind reducerea tarifelor la gazele naturale, document care urmează să fie supus aprobării în ședința din 3 februarie. Potrivit proiectului, consumatorii casnici ar urma să achite un tarif de 14,43 lei pentru un metru cub de gaz, cu TVA inclus, față de 16,74 lei/m³, cât este tariful în vigoare […] Articolul Surpriză la gaz! Tariful la metan se reduce cu 2,30 de lei per metru cub apare prima dată în Bani.md.