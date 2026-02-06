Fermele de porcine din Roșcani și Cimișeni și-au reluat activitatea după focarele de pestă porcină

02:10

Stocurile de gaze naturale din Uniunea Europeană au ajuns la cel mai redus nivel din ultimii aproape patru ani, pe fondul temperaturilor scăzute din această iarnă și al diminuării livrărilor. Potrivit publicației Financial Times, la data de 29 ianuarie, depozitele de gaze din UE erau umplute în proporție de doar 43% din capacitate, cu aproximativ […]