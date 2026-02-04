A pretins 1.000 de lei pentru a facilita obținerea permisului de conducere, dar s-a ales cu doi ani de închisoare
Observatorul de Nord, 4 februarie 2026 11:20
Procuratura municipiului Chișinău informează despre pronunțarea unei sentințe de condamnare în cazul unui bărbat în vârstă de 46 de ani, găsit vinovat de trafic de influență. Instanța de judecată l-a condamnat la 2 ani de închisoare, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis. Potrivit materialelor cauzei, în decembrie 2022, inculpatul, instructor auto la școala auto […] Post-ul A pretins 1.000 de lei pentru a facilita obținerea permisului de conducere, dar s-a ales cu doi ani de închisoare apare prima dată în Observatorul de Nord.
• • •
Un șofer care circula noaptea pe traseul Gura Căinarului – Trifănești, în raionul Florești, avertizează asupra unei posibile scheme de jaf, după ce a fost la un pas de a deveni victimă. transmite stiri.md. Incidentul ar fi avut loc la aproximativ 200 de metri de localitatea Ivanovca, unde bărbatul a observat, cu faza lungă […] Post-ul Posibilă schemă de jaf pe traseul Gura Căinarului – Trifănești apare prima dată în Observatorul de Nord.
A pretins 1.000 de lei pentru a facilita obținerea permisului de conducere, dar s-a ales cu doi ani de închisoare # Observatorul de Nord
După incendiul din Dubna, o localnică acuză lipsă de implicare, primarul oferă clarificări # Observatorul de Nord
Tragedia din satul Dubna, raionul Soroca, unde o femeie în vârstă și-a pierdut viața într-un incendiu produs în seara zilei de 19 ianuarie 2026, a stârnit reacții în comunitate. După publicarea articolului, redacția a fost contactată telefonic de Lucia Apostol, originară din localitate, dar stabilită la Chișinău, care s-a arătat nemulțumită de modul în care […] Post-ul După incendiul din Dubna, o localnică acuză lipsă de implicare, primarul oferă clarificări apare prima dată în Observatorul de Nord.
De astăzi gazul este mai ieftin – decizia ANRE a fost publicată în Monitorul Oficial # Observatorul de Nord
Începând cu ziua de astăzi, 4 februarie 2026, consumatorii casnici vor plăti 14 lei și 42 de bani (cu TVA) pentru un metru cub de gaze naturale, în loc de 16 lei și 74 de bani (cu TVA). Aceasta înseamnă o micșorare a prețului cu doi lei și 32 bani. Decizia Agenției Naționale pentru Reglementare […] Post-ul De astăzi gazul este mai ieftin – decizia ANRE a fost publicată în Monitorul Oficial apare prima dată în Observatorul de Nord.
Jurnalistul Mircea Surdu a obținut despăgubiri de zeci de mii de lei de la Compania Teleradio-Moldova # Observatorul de Nord
Jurnalistul Mircea Surdu, autorul emisiunii Bună seara de la Moldova 1, a obținut, în instanță, despăgubiri morale de aproape 50 de mii de lei, scrie anticoruptie.md. Judecătoarea Natalia Moldovanu a obligat Compania Teleradio- Moldova să-i achite lui Surdu și bonusul de fidelitate pentru anul 2024, în valoare de 6 la sută din salariul de funcție […] Post-ul Jurnalistul Mircea Surdu a obținut despăgubiri de zeci de mii de lei de la Compania Teleradio-Moldova apare prima dată în Observatorul de Nord.
Apă de parfum, produs de S.A. „Viorica-Cosmetic”, interzisă pentru că conține substanțe interzise # Observatorul de Nord
Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) informează că, în rezultatul acțiunilor de control desfășurate privind respectarea cerințelor de plasare pe piață a produselor cosmetice, au fost identificate două loturi neconforme ale produsului „Adora Entourage” – apă de parfum, produs de S.A. „Viorica-Cosmetic”, ce conține în componență substanțe incluse în lista celor interzise. În cadrul verificărilor […] Post-ul Apă de parfum, produs de S.A. „Viorica-Cosmetic”, interzisă pentru că conține substanțe interzise apare prima dată în Observatorul de Nord.
Magistrată, agresată în sala de judecată. Reacția „diplomatică” a Consiliului Superior al Magistraturii # Observatorul de Nord
O magistrată de la Judecătoria Chișinău, sediul Centru, a fost lovită în cap. Agresoarea se afla în sala de judecată, atunci când s-a produs incidentul. Poliția investighează cazul, iar un echipaj al Salvării i-a acordat ajutor judecătoarei, scrie anticoruptie.md. Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a confirmat incidentul, dar nu a oferit detalii despre starea victimei […] Post-ul Magistrată, agresată în sala de judecată. Reacția „diplomatică” a Consiliului Superior al Magistraturii apare prima dată în Observatorul de Nord.
Program de instruire în domeniul transparenței și monitorizării politicilor publice la nivel local # Observatorul de Nord
Prima zi a lunii februarie, a fost una de o semnificație deosebită pentru membrii Consiliului Local de Transparență Drochia (CLT), care au beneficiat de o sesiune de instruire, în ce privește consolidarea capacităților de monitorizare a politicilor publice. Evenimentul a fost organizat de Centrul de Dezvoltare Durabilă și Inovare Civică, având drept obiectiv creșterea […] Post-ul Program de instruire în domeniul transparenței și monitorizării politicilor publice la nivel local apare prima dată în Observatorul de Nord.
„Vatra Tradițiilor” – o sărbătoare a identității naționale la Tourism & Travel Expo 2026 # Observatorul de Nord
În perioada 30 ianuarie – 1 februarie 2026, Centrul Expozițional Moldexpo a devenit locul unde tradițiile Moldovei au prins viață, în cadrul Expoziției Internaționale Specializate „Tourism & Travel Expo”, ediția a XXIX-a. Unul dintre cele mai așteptate și apreciate momente ale evenimentului a fost Festivalul-concurs „Vatra Tradițiilor”- o adevărată sărbătoare a identității naționale și […] Post-ul „Vatra Tradițiilor” – o sărbătoare a identității naționale la Tourism & Travel Expo 2026 apare prima dată în Observatorul de Nord.
Măsuri obligatorii pentru protecția animalelor în perioada cu temperaturi extrem de joase # Observatorul de Nord
În contextul prognozelor meteorologice, care anunță o perioadă cu temperaturi extrem de joase, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) solicită deținătorilor de animale o atenție sporită pentru asigurarea sănătății și bunăstării acestora. Frigul, umiditatea, gheața și alimentația necorespunzătoare reprezintă factori de risc care pot afecta sever starea fizică a animalelor, informează ansa.gov.md. Pentru a preveni orice […] Post-ul Măsuri obligatorii pentru protecția animalelor în perioada cu temperaturi extrem de joase apare prima dată în Observatorul de Nord.
Temperaturile scăzute nu reprezintă un pericol major pentru păduri și agricultură – spun specialiștii # Observatorul de Nord
Gerul stabilit în ultimele zile pe teritoriul Republicii Moldova se încadrează în limitele climatice normale pentru sezonul rece și nu reprezintă, în prezent, un pericol major pentru păduri, agricultură sau biodiversitate. Specialiștii din domeniul silvic, agricol și meteorologic subliniază că temperaturile scăzute au atât efecte neutre sau benefice, cât și provocări punctuale, în special pentru […] Post-ul Temperaturile scăzute nu reprezintă un pericol major pentru păduri și agricultură – spun specialiștii apare prima dată în Observatorul de Nord.
Curs valutar, 4 februarie 2026: euro scade cu cinci bani, iar dolarul crește cu șapte bani # Observatorul de Nord
Conform cursului oficial de schimb valutar, afișat de Banca Națională a Moldovei pentru astăzi, 4 februarie 2026, euro ajunge la valoarea de 20 lei și 02 de bani, cu 5 bani mai puțin. Dolarul american urcă la 16 lei și 98 de bani, cu 7 bani mai mult. Hrivna ucraineană se menține la valoarea de […] Post-ul Curs valutar, 4 februarie 2026: euro scade cu cinci bani, iar dolarul crește cu șapte bani apare prima dată în Observatorul de Nord.
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a anunțat noile prețuri pentru ziua de astăzi, 4 februarie 2026 – un litru de benzină veste comercializat cu 23 de lei și 9 bani, iar un litru de motorină a ajuns să coste la pompă 20 de lei și 5 bani. Astfel, benzina s-a scumpit cu 1 ban, […] Post-ul Și astăzi, 4 februarie 2026, cresc prețurile la carburanți apare prima dată în Observatorul de Nord.
Horoscopul zilei de 4 februarie 2026. Capricornii caută adevărul. Află ce se întâmplă cu zodia ta # Observatorul de Nord
E important ca această zi să fie folosită cu eficiență. Ideile complexe sunt așteptate cât mai curând pe masa de lucru. E important ca focusul să fie asupra situațiilor colective, nu personale. Unii nativi ar trebui să fie mai atenți la critica pe care o încearcă a fi constructivă. Descoperă ce îți rezervă astrele în […] Post-ul Horoscopul zilei de 4 februarie 2026. Capricornii caută adevărul. Află ce se întâmplă cu zodia ta apare prima dată în Observatorul de Nord.
Februarie în Republica Moldova: Între ger de -32°C și temperaturi primăvăratice de +23°C # Observatorul de Nord
Istoria climatică a Republicii Moldova păstrează în arhive contraste uluitoare pentru luna februarie – 55 de grade Celsius diferență între recordurile absolute, informează moldova1.md. Potrivit unei analize a Serviciului Hidrometeorologic de Stat (SHS), minima absolută înregistrată vreodată pe acest teritoriu este de -32.1 de grade Celsius, raportată la Bălți, pe 20 februarie 1954, iar maxima […] Post-ul Februarie în Republica Moldova: Între ger de -32°C și temperaturi primăvăratice de +23°C apare prima dată în Observatorul de Nord.
În raioanele de nord ale Republicii Moldova, conform prognozelor meteorologilor astăzi, 4 februarie 2026, vom avea ninsori pe arii extinse, iar valorile termice vor fi sub zero grade Celsius. Astfel, temperatura aerului se va încadra între -1 și -9 grade Celsius, probabilitatea unor ninsori este de 35 la sută, umiditatea aerului va fi de […] Post-ul Meteo, 4 februarie 2026: ninsori slabe și temperaturi cu minus apare prima dată în Observatorul de Nord.
La 17 mai 2026, în comuna Frumușica din raionul Florești vor avea loc alegeri locale noi # Observatorul de Nord
După ce mandatul de primar al lui Victor Boicu, a încetat înainte te termen – acesta fiind reținut de organele de drept, bănuit de trafic de ființe umane, fapt soldat cu deces, în comuna Frumușica, raionul Florești urmează să aibă loc alegeri locale noi. Astfel, Comisia Electorală Centrală a decis că, alegeri locale noi, în […] Post-ul La 17 mai 2026, în comuna Frumușica din raionul Florești vor avea loc alegeri locale noi apare prima dată în Observatorul de Nord.
Prejudiciile totale de peste 9 milioane de lei au cauzat 10 escroci victimelor lor # Observatorul de Nord
Procuratura municipiului Chișinău informează despre pronunțarea unei sentințe de condamnare a 10 persoane – 6 bărbați, cu vârste între 38 și 53 de ani, și 4 femei, cu vârste între 43 și 51 de ani, găsite vinovate de comiterea infracțiunilor de escrocherie, trafic de influență, organizarea migrației ilegale. Pedepsele aplicate de instanță: Cinci inculpați au fost condamnați, […] Post-ul Prejudiciile totale de peste 9 milioane de lei au cauzat 10 escroci victimelor lor apare prima dată în Observatorul de Nord.
În contextul înregistrării temperaturilor scăzute Inspectoratul General pentru Situații de Urgență recomandă cetățenilor să respecte următoarele măsuri pentru a se proteja și a evita incidentele. Siguranța în locuință: Verificați înainte de utilizare sursele de încălzire, cum ar fi sobele, cazanele și instalațiile electrice sau pe gaz. Asigurați-vă că sursele de încălzire sunt sigure și funcționale. […] Post-ul Recomandările salvatorilor IGSU pentru siguranță pe timp de ger apare prima dată în Observatorul de Nord.
Un bărbat a decedat pe un scaun din Soroca: Situația a fost surprinsă de camerele video / VIDEO # Observatorul de Nord
Un bărbat de 69 de ani a fost găsit decedat în această dimineață pe un scaun din municipiul Soroca. Potrivit poliției, cazul a fost raportat în jurul orei 07:40. Un trecător a observat bărbatul inconștient și a alertat imediat autoritățile. La fața locului au intervenit un echipaj de poliție și ambulanța. Medicii au încercat să […] Post-ul Un bărbat a decedat pe un scaun din Soroca: Situația a fost surprinsă de camerele video / VIDEO apare prima dată în Observatorul de Nord.
Corupția, în cifre: peste 800 de infracțiuni și prejudicii de peste 43 de milioane de lei, în 2025 # Observatorul de Nord
În 2025, ofițerii anticorupție au depistat 847 de infracțiuni, dintre care 792 – infracțiuni de corupție și conexe corupției, cel mai frecvent investigate fiind cazurile de corupere activă, arată raportul de activitate al Centrului Național Anticorupție (CNA). Dintre infracțiunile depistate de CNA, 26 au fost deosebit de grave, 370 grave, 205 mai puțin grave și […] Post-ul Corupția, în cifre: peste 800 de infracțiuni și prejudicii de peste 43 de milioane de lei, în 2025 apare prima dată în Observatorul de Nord.
Bacalaureat 2026: mai puțini itemi, mai multă profesionalizare a evaluatorilor # Observatorul de Nord
În cadrul unei conferințe de presă, directoarea Agenției Naționale pentru Curriculum și Evaluare a vorbit despre reducerea numărului de itemi la disciplinele de bază și simplificarea unor subiecte la mai multe materii, pentru sesiunea de bacalaureat 2026, menite să faciliteze gestionarea timpului de către elevi, fără a diminua nivelul de complexitate al testelor.. Ministerul Educației […] Post-ul Bacalaureat 2026: mai puțini itemi, mai multă profesionalizare a evaluatorilor apare prima dată în Observatorul de Nord.
Mai mulți elevi au căzut pe drum, printre mașini, din cauza că nu au fost curățite străzile lăturalnice din Soroca / VIDEO # Observatorul de Nord
Mai mulți soroceni sunt revoltați că în timp ce străzile principale din municipiu sunt curățite cap-coadă de gheață, străduțele și drumurile din alte sectoare sunt lăsate la voia întâmplării. Astăzi de exemplu mai multe persoane, dar în special elevi care mergeau la școală, au căzut pe drumul transformat în patinoar. Astfel de situații au fost […] Post-ul Mai mulți elevi au căzut pe drum, printre mașini, din cauza că nu au fost curățite străzile lăturalnice din Soroca / VIDEO apare prima dată în Observatorul de Nord.
Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) atenționează asupra unei informații false privind alocarea a câte 5.000 de lei din fondul social. Informăm cetățenii că în spațiul public au apărut informații false referitoare la acordarea unor sume de bani persoanelor născute în perioada 1935-2018, în baza unei cereri electronice. CNAS subliniază că în Republica Moldova NU […] Post-ul Fals! CNAS nu alocă 5.000 de lei din fondul social apare prima dată în Observatorul de Nord.
Rezultatele studiului privind factorii care influențează vaccinarea copiilor în comunitatea romă din Republica Moldova au fost prezentate ieri, 2 februarie, în cadrul unui eveniment organizat de Ministerul Sănătății și UNICEF Moldova. Studiul arată că subimunizarea copiilor romi nu este determinată de atitudini antivaccinare, ci de factori sistemici precum excluderea, discriminarea și deficiențele de comunicare în […] Post-ul Vaccinarea copiilor în comunitatea romă: bariere și soluții apare prima dată în Observatorul de Nord.
Astăzi, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a adoptat noi tarie la gazele naturale – un metru cub de gaze va costa 13 lei și 35 de bani, fără TVA, comparativ cu prețul actual de 15 lei și 50 de bani. Astfel, la tariful reglementat se adaugă TVA, ceea ce înseamnă că prețul final […] Post-ul O, ce veste minunată! Gazul se ieftinește cu 2 lei și 33 de bani! apare prima dată în Observatorul de Nord.
Pentru trafic de influență riscă amendă în mărime de până la 200 000 de lei cu închisoare de până la 7 ani. # Observatorul de Nord
Procuratura municipiului Chișinău, Oficiul Principal, anunță finalizarea urmăririi penale și expedierea în instanța de judecată a cauzei penale de învinuire a unei judecătoare de comiterea infracțiunii de trafic de influență. Din lucrările cauze penale, procurorii au constatat că învinuita, deținând funcția de judecător la Curtea de Apel Centru, aflându-se în orașul Hîncești, acționând cu intenție […] Post-ul Pentru trafic de influență riscă amendă în mărime de până la 200 000 de lei cu închisoare de până la 7 ani. apare prima dată în Observatorul de Nord.
Două milioane de lei pentru prevenirea bullying-ului școlar. Ministerul Educației vrea să instruiască peste 2000 de profesori # Observatorul de Nord
Ministerul Educației caută o organizație care ar oferi servicii de prevenire și intervenție în fenomenul de bullying în instituțiile de învățământ primar și secundar. Procedura de achiziții a serviciilor, în sumă totală de 2 milioane de lei, este la etapa evaluării ofertelor. În urma implementării proiectului, peste 2200 de profesori ar urma să dețină cunoștințe […] Post-ul Două milioane de lei pentru prevenirea bullying-ului școlar. Ministerul Educației vrea să instruiască peste 2000 de profesori apare prima dată în Observatorul de Nord.
Circa 40% dintre ucraineni ar fi dispuşi să renunţe la regiunea Donbas dacă Ucraina primeşte garanţii de securitate ferme care să prevină o nouă invazie rusă în viitor, potrivit unui sondaj efectuat de Institutul Internaţional de Sociologie de la Kiev. Însă o majoritate de 52% respinge retragerea trupelor ucrainene din Donbas, scrie agenţia EFE, potrivit […] Post-ul Majoritatea ucrainenilor refuză să cedeze Donbasul către Rusia apare prima dată în Observatorul de Nord.
Curs valutar, 3 februarie 2026: euro „coboară” cu cinci bani, iar dolarul „urcă” cu șapte bani # Observatorul de Nord
Conform cursului oficial de schimb valutar, afișat de Banca Națională a Moldovei pentru astăzi, 3 februarie 2026, euro ajunge la valoarea de 20 lei și 07 de bani, cu 5 bani mai puțin decât ieri. Dolarul american urcă la 16 lei și 91 de bani, cu 7 bani mai mult. Hrivna ucraineană se menține la […] Post-ul Curs valutar, 3 februarie 2026: euro „coboară” cu cinci bani, iar dolarul „urcă” cu șapte bani apare prima dată în Observatorul de Nord.
ANSA: Stop confuziei la raft! Untul, magarina și spread-urile sunt produse separate cu conțuinut diferit # Observatorul de Nord
În contextul vehiculării unor informații contradictorii în spațiul public, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) vine cu precizări privind etichetarea și prezentarea produselor alimentare cu adaos de grăsimi vegetale. ANSA reiterează! Dreptul de a alege un produs alimentar, în cunoștință de cauză, nu poate fi îngrădit de etichete ilizibile sau de plasarea incorectă a alimentelor […] Post-ul ANSA: Stop confuziei la raft! Untul, magarina și spread-urile sunt produse separate cu conțuinut diferit apare prima dată în Observatorul de Nord.
Horoscopul zilei de 3 februarie 2026. Peștii se simt împliniți. Află ce se întâmplă cu zodia ta # Observatorul de Nord
Horoscopul zilei de 3 februarie 2026 este despre conștientizare și asumare. Fie că înveți să asculți mai mult, să îți depășești limitele sau să pui granițe sănătoase, fiecare pas contează. Astrele îți reamintesc că evoluția nu este întotdeauna spectaculoasă, dar este profundă și necesară. Ai încredere în proces și în tine. Descoperă ce îți rezervă […] Post-ul Horoscopul zilei de 3 februarie 2026. Peștii se simt împliniți. Află ce se întâmplă cu zodia ta apare prima dată în Observatorul de Nord.
Și benzina, și motorina astăzi sunt mai scumpe – cu trei bani și respectiv, cu zece bani # Observatorul de Nord
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică anunță că astăzi, 3 februarie 2026, benzina se va vinde cu 23 de lei și opt bani per litru, iar motorina cu 20 de lei și doi bani per litru. Aceasta înseamnă o schmpitre cu trei bani la benzină și cu 10 bani, la motorină. Post-ul Și benzina, și motorina astăzi sunt mai scumpe – cu trei bani și respectiv, cu zece bani apare prima dată în Observatorul de Nord.
Meteo, 3 februarie 2026: fără precipitații, dar temperaturi sub media perioadei # Observatorul de Nord
În raioanele de nord ale Republicii Moldova, conform prognozelor metorologilor astăzi, 3 februarie 2026, nu vom avea precipitații, iar valorile termice sunt mult sub media perioadei. Astfel, temperatura aerului se va încadra între -7 și -16 grade Celsius, probabilitatea unor precipitații este de 10 la sută, umiditatea aerului va fi de 61 procente, iar vântul […] Post-ul Meteo, 3 februarie 2026: fără precipitații, dar temperaturi sub media perioadei apare prima dată în Observatorul de Nord.
Creșe la Soroca-Nouă și în dealul municipiului din banii Guvernului: cum au votat consilierii? / VIDEO # Observatorul de Nord
Primăria Municipiului Soroca vrea să participe la Programul guvernamental „Servicii de creșe publice – Părinți angajați, copii la creșe”. Autoritățile municipale au decis să aplice pentru două grădinițe din Soroca – Instituția de Educație Timpurie nr. 15 „Clopoțel” din dealul orașului și Instituția de Educație Timpurie nr. 16 „Izvoraș” de la Soroca-Nouă. Proiectele au ca […] Post-ul Creșe la Soroca-Nouă și în dealul municipiului din banii Guvernului: cum au votat consilierii? / VIDEO apare prima dată în Observatorul de Nord.
Scăldatul în apa rece a Nistrului, în plină iarnă, a devenit o rutină pentru doi locuitori din Soroca. De ani buni, aceștia practică înotul de iarnă chiar și atunci când temperaturile sunt scăzute și gerul se face simțit. Bărbații vin zilnic la râu de două ori, la amiază, în jurul orei 12:00, și seara, pe […] Post-ul Scăldatul de iarnă pe Nistru monitorizat de salvatorii din Soroca / VIDEO apare prima dată în Observatorul de Nord.
„Frații n-au ajutat și n-au încercat”. Dezinformare în contextul penei de curent din 31 ianuarie # Observatorul de Nord
Mai multe surse pro-Kremlin au titrat că România nu a ajutat și nici nu a încercat să ajute R. Moldova sâmbătă, 31 ianuarie, când aceasta a rămas fără electricitate timp de mai multe ore. În realitate, după problemele înregistrate pe linia electrică Isaccea – Vulcănești – MGRES – Chișinău, R. Moldova a început a primi […] Post-ul „Frații n-au ajutat și n-au încercat”. Dezinformare în contextul penei de curent din 31 ianuarie apare prima dată în Observatorul de Nord.
Horoscop săptămânal Berbec: 2-8 februarie 2026 Mercur poate fi denumit ca fiind păzitorul tău ancestral în zilele care urmează. Vei încerca să aprofundezi cât poți de mult înțelesul sau semnificația anumitor relații din viața ta. Constant ești nemulțumită de cei din jur, iar această stare de spirit atrage după sine conflicte, reproșuri și o […] Post-ul Horoscop săptămânal. Previziuni pentru perioada 2-8 februarie 2026 apare prima dată în Observatorul de Nord.
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu: R. Moldova și-a acoperit 94% din consumul de energie electrică din surse interne după blackoutul parțial # Observatorul de Nord
La o zi după blackoutul parțial, Republica Moldova a reușit să își acopere aproximativ 94% din consumul de energie electrică din surse interne, la ora 12:42. Informația a fost prezentată de ministrul Energiei, Dorin Junghietu, în baza datelor furnizate de operatorul de sistem Moldelectrica, informează moldovainvest.eu Structura producției și a importurilor Conform ministrului, la ora […] Post-ul Ministrul Energiei, Dorin Junghietu: R. Moldova și-a acoperit 94% din consumul de energie electrică din surse interne după blackoutul parțial apare prima dată în Observatorul de Nord.
Inspectoratul de Poliție Sorocainformează despre riscurile escrocheriilor online și metodele folosite de infractori pentru a-ți fura datele personale, informațiile bancare sau chiar bani. Infractorii devin tot mai sofisticați și folosesc tehnici greu de identificat pentru a te înșela. Metodele de fraudă pot include: Mesaje înșelătoare prin aplicații de mesagerie (SMS, WhatsApp, Telegram) cu oferte „gratis” […] Post-ul Infractorii devin tot mai sofisticați – atenție la escrocheriile online! apare prima dată în Observatorul de Nord.
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică propune un preț mai mic la gaze, decât solicită compania Energocom # Observatorul de Nord
Conform unui proiect de hotărâre a Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (AMRE) consumatorii ar urma să achite 14 lei și 42 de bani cu TVA pentru un metru cub de gaze. Vă reamintim că, anterior furnizorul de gaze, Energocom, a propus un preț de 15 lei și 20 de bani pentru un materu cub. […] Post-ul Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică propune un preț mai mic la gaze, decât solicită compania Energocom apare prima dată în Observatorul de Nord.
Opoziția de la Chișinău ăși poate turna cenușă pe creștet: președinta Maia Sandu a fost propusă pentru Premiul Nobel pentru Pace # Observatorul de Nord
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a fost propusă pentru nominalizarea la Premiul Nobel pentru Pace de parlamentarul norvegian, Arild Hermstad, pentru eforturile sale de a apăra democrația în fața tentativelor de influență și destabilizare ruse, inclusiv atacuri cibernetice, dezinformare și presiuni politice. Arild Hermstad a subliniat că acțiunile Maiei Sandu, întărirea statului de drept, protejarea […] Post-ul Opoziția de la Chișinău ăși poate turna cenușă pe creștet: președinta Maia Sandu a fost propusă pentru Premiul Nobel pentru Pace apare prima dată în Observatorul de Nord.
Pentru a evita aglomerația turiștilor li se recomandă să „ocolească” 11 orașe europene # Observatorul de Nord
Turiștii sunt îndemnați să evite 11 orașe europene în timpul vacanței din anul 2026. Experții au întocmit o listă pe care apar 11 orașe foarte căutate de turiștii din întreaga lume. Principala problemă a orașelor vizate este aglomerația. Turiștii ar trebui să evite 11 orașe europene dacă nu le place aglomerația, au transmis experții de […] Post-ul Pentru a evita aglomerația turiștilor li se recomandă să „ocolească” 11 orașe europene apare prima dată în Observatorul de Nord.
Administrația Națională a Drumurilor informează participanții la trafic că, la această oră, drumurile din rețeaua națională sunt practicabile. Partea carosabilă este uscată pe întreg teritoriul țării, pe anumite sectoare cu ghețuș. În ultimele 24 de ore, în zonele Nord, Centru și Sud, drumarii au continuat lucrările de patrulare și intervenție pentru prevenirea și combaterea lunecușului, […] Post-ul Oficial! Toate drumurile din Republica Moldova sunt practicabile apare prima dată în Observatorul de Nord.
Întrevedere între conducerea Platformei Reîntregirii Naționale și conducerea Partidului Acțiune și Solidaritate # Observatorul de Nord
Comunicat de presă Platforma Reîntregirii Naționale anunță desfășurarea unei întrevederi politice între conducerea PRN și conducerea Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), dedicată aplicării prevederilor Declarației comune PAS – Blocul electoral BUN privind unitatea forțelor pro-europene pentru câștigarea alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025. În cadrul discuțiilor, părțile au subliniat că unitatea forțelor pro-europene nu […] Post-ul Întrevedere între conducerea Platformei Reîntregirii Naționale și conducerea Partidului Acțiune și Solidaritate apare prima dată în Observatorul de Nord.
Procuratura municipiului Chișinău anunță, că astăzi, 30 ianuarie 2026, a fost pronunțată sentința de condamnare în dosarul care vizează acțiunile unui bărbat în vârstă de 52 de ani, originar din raionul Ungheni, învinuit de săvârșirea unui dublu omor, realizat din interes material și alte fapte infracționale violente comise în perioada anilor 1999 – 2025. Instanța […] Post-ul Detenție pe viață pentru un dublu omor săvârșit 24 de ani în urmă apare prima dată în Observatorul de Nord.
Măsuri de prevenire în sectorul locativ desfășurate de salvatori și pompieri în municipiul Soroca / GALERIE FOTO # Observatorul de Nord
În scopul reducerii riscului de incendii și al protejării vieții și bunurilor cetățenilor pe parcursul sezonului rece, personalul Direcției Situații Excepționale a municipiului Soroca, în comun cu pompierii din cadrul USP Soroca, Angajații IP și lucrătorii APL, asistenții sociali, continuă desfășurarea măsurilor de prevenire în sectorul locativ. Recent, astfel de acțiuni preventive au fost realizate […] Post-ul Măsuri de prevenire în sectorul locativ desfășurate de salvatori și pompieri în municipiul Soroca / GALERIE FOTO apare prima dată în Observatorul de Nord.
Primăria Soroca este printre autoritățile publice care vor putea atrage bani europeni # Observatorul de Nord
Centrul Analitic Independent „Expert-Grup”, cu suportul Ambasadei Regatului Țărilor de Jos în Republica Moldova, a finalizat procesul de selecție a primăriilor participante în cadrul programului „Integrarea europeană prin dezvoltare locală – creșterea accesului autorităților publice locale la oportunități de finanțare pentru proiecte infrastructurale”. Printre cele douăzeci și șase de primării care vor beneficia de […] Post-ul Primăria Soroca este printre autoritățile publice care vor putea atrage bani europeni apare prima dată în Observatorul de Nord.
Republica Moldova și femeile din țară apar menționate în documente asociate lui Jeffrey Epstein, condamnat pentru infracțiuni și decedat în închisoare, dar și în corespondența fostului ministru de externe al Slovaciei, Miroslav Lajčák. În ianuarie 2019, aflat în vizită oficială la Chișinău, Lajčák îi transmitea lui Epstein salutări din „Moldova iubită” și menționa că „fetele […] Post-ul „Moldovencele chiar sunt frumoase” – de la Jeffrey Epstein măgulire apare prima dată în Observatorul de Nord.
Un lot de 15.000 kg de mărar proaspăt de import a fost nimicit – conținea o doză mai mare de reziduuri de pesticid Penconazol # Observatorul de Nord
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) informează despre reținerea oficială și, ulterior, nimicirea unui lot de 15000 kg de mărar proaspăt de import. Decizia a fost luată după ce analizele de laborator au confirmat depășirea limitelor maxime admise (LMA) de reziduuri de pesticid Penconazol . Substanța poate prezenta risc pentru sănătatea consumatorilor. Imediat, după confirmarea prezenței de pesticid, inspectorii ANSA au […] Post-ul Un lot de 15.000 kg de mărar proaspăt de import a fost nimicit – conținea o doză mai mare de reziduuri de pesticid Penconazol apare prima dată în Observatorul de Nord.
