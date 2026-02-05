Premierul Munteanu a discutat cu aleșii locali din raionul Hîncești

12:20

Primarul orașului Hâncești, Alexandru Botnari, se adresează părinților ai căror copii frecventează grădinițele din oraș, solicitând să fie informat în cazul în care li se cer contribuții financiare sau alte plăți suplimentare. „Stimați Hînceșteni care aveți copii la grădiniță, vin cu un apel către dumneavoastră sa fiu informat personal, îmi scrieți mesaj, aici, pe mesager […]