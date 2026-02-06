Polei și ghețuș în capitală: serviciile municipale intervin fără întrerupere

08:10

Ion Ceban, primarul capitalei și liderul Mișcării Alternativa Națională, cere guvernării recalcularea prețurilor la facturile la gaz pentru perioada ultimelor două luni, de când trebuia să fie revizuit prețul. Politicianul a spus că sunt toate actele și dovezile că gazul de mult trebuia să fie mai ieftin, iar acele ajustări făcute abia acum de ANRE […] Post-ul (VIDEO) Ion Ceban cere recalcularea facturilor la gaz pentru ultimele două luni apare prima dată în Provincial.