Serviciul de reabilitare a victimelor violenței în familie „Salvia”, inaugurat la Sudul țării

Procurorii PCCOCS, de comun cu ofițerii de Poliție, anunță reținerea a trei persoane, după o captură de droguri din Polonia, puse în vânzare pe internet, prin coordonarea unui deținut din penitenciarul Pruncul. Așadar, în cadrul operațiunii oamenii legii au ridicat aproximativ 2 kg de droguri de tip PVP („sare" care provoacă efecte halucinogene, periculoase pentru […]