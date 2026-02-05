Serviciul de reabilitare a victimelor violenței în familie „Salvia”, inaugurat la Sudul țării
Provincial, 5 februarie 2026 16:50
Ministerul Muncii și Protecției Sociale, cu sprijinul Fondului Națiunilor Unite pentru Populație (UNFPA) Moldova, în colaborare cu UNFPA Ucraina, cu susținerea financiară a Guvernului Regatului Unit și în parteneriat cu AO Homecare, a deschis un nou centru de criză pentru supraviețuitoarele violenței în bază de gen în sudul țării, la hotar cu războiul din Ucraina.
• • •
Serviciul de reabilitare a victimelor violenței în familie „Salvia", inaugurat la Sudul țării
Ministerul Muncii și Protecției Sociale, cu sprijinul Fondului Națiunilor Unite pentru Populație (UNFPA) Moldova, în colaborare cu UNFPA Ucraina, cu susținerea financiară a Guvernului Regatului Unit și în parteneriat cu AO Homecare, a deschis un nou centru de criză pentru supraviețuitoarele violenței în bază de gen în sudul țării, la hotar cu războiul din Ucraina.
16:40
Vineri, 6 februarie, toate gimnaziile și școlile din oraș își vor desfășura activitatea în format online. Anunțul a fost făcut de primarul municipiului Bălți, Alexandr Petkov, pe pagina sa oficială de Facebook. Decizia a fost luată în contextul menținerii codului galben de pericol meteorologic și al agravării condițiilor meteo, însoțite de formarea poleiului pe carosabil
16:30
Ziua Internațională a Alegerilor: CEC promovează participarea minorităților etnice la procesul democratic
Astăzi, în prima zi de joi a lunii februarie, este sărbătorită Ziua Internațională a Alegerilor. În acest an, Comisia Electorală Centrală a ales să pună accent pe consolidarea incluziunii electorale a minorităților etnice, ca element esențial al unei democrații participative. În acest context, la Taraclia, a fost organizată o masă rotundă cu genericul „Incluziunea electorală
16:20
Seminare practice pentru agricultori: instruiri privind protecția integrată a culturilor în 2026
Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare prin intermediul Centrul de Consiliere Agricolă și Rurală – CCAR a dat start seriei de seminare practice destinate producătorilor agricoli și utilizatorilor profesioniști, orientate spre consolidarea cunoștințelor în domeniul protecției și sănătății plantelor. Prima activitate a avut loc la 4 februarie 2026, la Consiliul Raional Anenii Noi, unde a fost
16:20
Poliția Națională s-a autosesizat în baza apariției în mediul online a unui video în care un minor este agresat. În urma documentării cazului s-a constatat că incidentul a avut loc la 4 februarie, pe teritoriul unei instituții de învățământ din Răzeni, fiind implicați trei minori de 15 ani, dintre care unul a fost victimă, iar
16:20
Alexandru Munteanu, la Spitalul Raional Hâncești: Guvernul va continua să investească în sistemul de sănătate
Guvernul va continua să investească în sistemul de sănătate, pentru ca fiecare cetățean, indiferent în ce localitate trăiește, să aibă acces la servicii medicale sigure, moderne și de calitate. Mesajul a fost transmis de către Prim-ministrul Alexandru Munteanu în cadrul discuțiilor de la Spitalul Raional Hâncești, unde, din 2023, activează inclusiv un centru primar de
15:40
Consiliul Raional Leova a găzduit, la data de 5 februarie 2026, atelierul cu genericul „Avertizorii de integritate la nivel local: de la aspecte teoretice, la spețe practice", organizat cu sprijinul Transparency International – Moldova, în parteneriat cu instituții naționale și internaționale. Potrivit autorităților, evenimentul a fost deschis printr-un cuvânt de salut rostit de Președintele raionului
15:20
Prioritățile de dezvoltare regională, proiectele realizate datorită investițiilor Guvernului, dar și provocările cu care se confruntă cetățenii din localități au fost discutate la întrevederea premierului Alexandru Munteanu cu primarii și serviciile desconcentrate din raionul Hîncești. Șeful Executivului a vorbit despre măsurile întreprinse de autorități în contextul condițiilor meteo nefavorabile. Instituțiile statului sunt antrenate în curățarea drumurilor,
15:10
Peste 100 de elevi au participat la vizionarea filmului „La Rafle", în cadrul unui program educațional dedicat comemorării Holocaustului
Peste 100 de elevi din instituțiile de învățământ din municipiul Chișinău au participat la un program educațional dedicat comemorării Holocaustului, organizat cu scopul promovării memoriei istorice, a toleranței și a respectului față de drepturile omului. În cadrul evenimentului a avut loc proiecția filmului artistic „La Rafle" (2010), regizat de Roselyne Bosch. Filmul a fost pus
14:40
Circulație în condiții de polei și ghețuș. Drumarii acționează pe întreaga rețea națională
Circulația se desfășoară în continuare în condiții de ghețuș și polei pe mai multe artere naționale. În ultimele 5 ore, echipele de drumari au acționat pe întreg teritoriul Republicii Moldova pentru patrulare și combaterea lunecușului, asigurând menținerea viabilității rețelei rutiere și siguranța traficului. Traseul G40 – Sănătăuca este deblocat, se lucrează la supralărgirea părții carosabile.
14:20
La data de 5 februarie 2026, raionul Drochia a găzduit vizita de lucru a Președintelui Consiliului Raional Cernăuți (Ucraina), Mykola Kutsak. Aici, Mykola Kutsak a avut o întrevedere oficială cu Președintele raionului Drochia, Vasile Cemortan, în cadrul căreia au fost abordate subiecte de interes comun privind dezvoltarea cooperării bilaterale. Discuțiile s-au axat pe implementarea și
13:50
„Situație ieșită din comun". Igor Dodon: Ceea ce se întâmplă la Dereneu face parte dintr-o campanie lansată de către conducerea țării împotriva Mitropoliei Moldovei
Igor Dodon, liderul Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM), liderul fracțiunii parlamentare a socialiștilor, afirmă că „în satul Dereneu, raionul Călărași, are loc o situație ieșită din comun. Preotul, împreună cu familia și copiii săi, s-a baricadat și se află de câteva zile în biserica locală pentru a o proteja de o tentativă de preluare
13:40
Lansare pilot a unui model inovator de practică pedagogică în patru instituții din Moldova
Ministerul Educației și Cercetării, Institutul Național pentru Educație și Leadership (INEL) și Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă", au anunțat lansarea pilotării unui model inovator de practică pedagogică. Pentru prima dată, un astfel de program se va desfășura în patru instituții de învățământ: Liceul Teoretic „Petre Ștefănucă", Ialoveni; Liceul Teoretic „Hyperion", Durlești; Grădinița „Regina Maria",
13:40
Incendiul izbucnit în dimineața zilei de 5 februarie 2026, într-o gospodărie din localitatea Ulmu, raionul Ialoveni, este lichidat în condiții extrem de dificile. La fața locului, pompierii au intervenit pentru lichidarea flăcărilor, utilizând mijloacele primare de intervenție, cu sprijinul populației. Misiunea a fost inițial desfășurată fără implicarea autospecialelor din dotare, întrucât, din cauza condițiilor meteo
13:20
Primăria comunei Cărpineni anunță desfășurarea consultărilor publice, în cadrul Programului „Servicii de creșă publice – Părinți angajați, copii la creșă", ediția a III-a, anul 2026, finanțat din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală (FNDRL), Procesul de consultare are ca scop colectarea de opinii, propuneri și recomandări relevante pentru pregătirea și implementarea proiectului în vederea
13:20
Primăria orașului Tabor din Republica Cehă a donat un autobuz Primăriei Călărași. Acesta va fi scutit de taxe vamale și fiscale
Primăria orașului Tabor din Republica Cehă a donat Primăriei orașului Călărași un autobuz. Parlamentul a adoptat proiectul de lege privind importul mijlocului de transport cu scutirea de plata drepturilor de import. Autobuzul va fi utilizat pentru prestarea serviciului de transport rutier public pe teritoriul orașului și va fi transmis în gestiune Î.M. „Gospodăria Comunal-Locativă Călărași". „Donația reprezintă
13:10
Spitalul raional Edineț continuă procesul de modernizare a infrastructurii medicale cu sprijinul Companiei Naționale de Asigurări în Medicină. În cadrul unui proiect finanțat din fondul de dezvoltare și modernizare a prestatorilor publici de servicii medicale al CNAM, au fost finalizate lucrările de reparație interioară a aripii stângi a Secției geriatrie. Valoarea totală a proiectului este
13:00
Astăzi, orașul Rezina sărbătorește 531 de ani de la prima sa atestare documentară. Primarul orașului a transmis locuitorilor mesaje de recunoștință și apreciere pentru implicarea și grija față de comunitate, subliniind rolul fiecărui rezinean în păstrarea istoriei și valorilor orașului. "Rezina nu este doar un loc pe hartă. Este acasă. Este istoria scrisă de generații
12:30
Echipele specializate de intervenție municipale și preturile activează în regim continuu pe întreg teritoriul Capitalei
Primăria Chișinău informează că, la această oră, echipele specializate de intervenție municipale și preturile activează în regim continuu pe întreg teritoriul Capitalei. În baza evaluării situației din teren, muncitorii și utilajele speciale au fost direcționați prioritar către zonele cu cel mai mare risc de accidentare pentru cetățeni. Astfel, se lucrează intens în curțile blocurilor locative
12:30
Cu 2 kg de „sare" și mefedonă mai puțină în Moldova, vândută prin Telegram, prin dirijarea unui deținut din Pruncul. Alte trei persoane – arestate pentru trafic de droguri
Procurorii PCCOCS, de comun cu ofițerii de Poliție, anunță reținerea a trei persoane, după o captură de droguri din Polonia, puse în vânzare pe internet, prin coordonarea unui deținut din penitenciarul Pruncul. Așadar, în cadrul operațiunii oamenii legii au ridicat aproximativ 2 kg de droguri de tip PVP („sare" care provoacă efecte halucinogene, periculoase pentru
12:20
Președintele raionului Călărași, Nicolae Draganel, decorat cu diploma Guvernului Republicii Moldova
Președintele raionului Călărași, Nicolae Draganel, a fost onorat cu diploma de onoare oferită de Guvernul Republicii Moldova cu ocazia Zilei Autonomiei Locale și a Lucrătorului din Administrația Publică Locală. Distincția i-a fost înmânată în cadrul ședinței extraordinare a Colegiului Consultativ, organizată de Tatiana Rotari, șefa Oficiului Teritorial Ungheni a Cancelariei de Stat. Această apreciere înaltă
12:20
În decurs de 24 de ore, la Unitatea de Primiri Urgențe (UPU) s-au înregistrat 259 de adresări, dintre care aproximativ 60% au fost pacienți cu traumatisme, cauzate de condițiile meteo nefavorabile și formarea ghețușului pe trotuare. Din totalul pacienților traumatizați, 24 au necesitat spitalizare, iar 11 pacienți cu fracturi grave au fost supuși intervențiilor chirurgicale
12:10
Ediția inaugurală a turneului „Futsal Superliga Junior" a ajuns în faza finală. Astăzi, 5 februarie, formațiile FC Sheriff, FC Milsami, FC Politehnica UTM și CSF Spartanii Sportul vor lupta pentru prestigiosul trofeu. Competiția este organizată de Federația
12:00
Două condamnări pentru fapte de violență la Chișinău – un bărbat și o femeie, vor sta după gratii # Provincial
Procuratura municipiului Chișinău informează despre pronunțarea a două sentințe de condamnare: într-un caz de omor intenționat, comis de un bărbat în vârstă de 41 de ani, și într-un caz de tentativă de omor, comisă de o femeie în vârstă de 49 de ani. Prin sentințele pronunțate, instanța judecată a dispus condamnarea bărbatului la 9 ani de închisoare, iar […] Post-ul Două condamnări pentru fapte de violență la Chișinău – un bărbat și o femeie, vor sta după gratii apare prima dată în Provincial.
11:50
ANSA: 21 tone de carne de pui separată mecanic blocată la frontieră și returnată producătorului # Provincial
Inspectorii Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), au blocat la frontiera de stat importul unui lot de 21 mii kg de carne de pui separată mecanic (congelată). Măsură a fost luată, după ce analizele de laborator au confirmat prezența bacteriei Salmonella infantis. Imediat, inspectorii Postului de inspecție la frontiera Leușeni au sechestrat întreg lotul, ulterior, de comun cu […] Post-ul ANSA: 21 tone de carne de pui separată mecanic blocată la frontieră și returnată producătorului apare prima dată în Provincial.
11:40
Petr Vlah propune instituirea unei platforme pentru discuții despre situația din Găgăuzia # Provincial
Politicianul Petr Vlah consideră că este necesară instituirea unei platforme de discuții pe marginea alegerilor ce ar urma să aibă loc în Adunarea Populară a Găgăuziei și posibilele alegeri anticipate ale Bașcanului, din motiv că există mai multe neclarități. „În ultimele zile, în spaţiul public au răsunat mai multe declaraţii relevante din punctul de vedere […] Post-ul Petr Vlah propune instituirea unei platforme pentru discuții despre situația din Găgăuzia apare prima dată în Provincial.
11:40
(VIDEO) Primarul de Bălți, apel către locuitori în contextul codului galben de polei și ghețuș # Provincial
Primarul municipiului Bălți, Alexandr Petkov, s-a adresat bălțenilor în legătură cu instituirea codului galben de pericol meteorologic din cauza poleiului. Edilul a îndemnat cetățenii să manifeste maximă prudență în trafic și pe trotuare, precum și să aibă grijă de ei și de cei dragi. În prezent, serviciile comunale activează în regim sporit, fiind efectuate lucrări […] Post-ul (VIDEO) Primarul de Bălți, apel către locuitori în contextul codului galben de polei și ghețuș apare prima dată în Provincial.
11:20
La moment, angajații Direcției combaterea criminalității organizate în comun cu ofițerii de urmărire penală ai INI și procurorii PCCOCS petrec acțiuni de urmărire penală, într-un call centru din capitală, într-o cauză penală în care este investigată spălarea banilor. Cu detalii vom reveni. Post-ul Percheziții la un call center din Chișinău într-un dosar de spălare de bani apare prima dată în Provincial.
11:20
Creștere continuă a autovehiculelor și permiselor de conducere de model național în regiunea transnistreană # Provincial
Conform datelor din Registrul de stat al transporturilor, în perioada 01 septembrie 2018 – 31 decembrie 2025, punctele de înmatriculare a mijloacelor de transport din orașele Tiraspol și Râbnița au documentat cu plăci de model neutru 14 863 de autovehicule necomerciale. Anul 2025 a marcat o creștere numerică. După reluarea procesului în august 2024 (urmare […] Post-ul Creștere continuă a autovehiculelor și permiselor de conducere de model național în regiunea transnistreană apare prima dată în Provincial.
11:00
În această dimineață s-a produs un grav accident rutier pe traseul din apropierea localității Ulmu, raionul Ialoveni. La ora 06:58, Dispeceratul comun de urgență a IMSP CNAMUP a recepționat un apel pentru acordarea asistenței medicale urgente prespitaliceșt la mai multe victime. Din informațiile preliminare, s-a constatat că o autospecială de intervenție a derapat de pe […] Post-ul Mai multe echipe AMU mobilizate la accidentul rutier din raionul Ialoveni apare prima dată în Provincial.
11:00
Funcționarii postului vamal Palanca, în conlucrare cu reprezentanții autorității vamale a Ucrainei, au documentat două cazuri de nerespectare a legislației vamale, în urma unor controale de specialitate efectuate asupra mijloacelor de transport care se deplasau din Ucraina spre Republica Moldova. În primul caz, un autoturism de model Audi Q4 e-tron, condus de un cetățean al […] Post-ul Bunuri nedeclarate și muniție depistate la intrarea în țară, la postul vamal Palanca apare prima dată în Provincial.
10:50
Ministerul Educației și Cercetării informează despre activitatea instituțiilor de învățământ general la data de 05 februarie 2026. Astfel, procesul educațional se desfășoară după cum urmează: -în 219 școli procesul educațional este organizat online; -8 instituții desfășoară activitatea în format mixt, cu prezență fizică și online; -874 instituții de învățământ – cu prezență fizică; -73 instituții […] Post-ul Peste 200 de școli din țară activează online din cauza condițiilor meteo apare prima dată în Provincial.
10:50
Poliția documentează circumstanțele unui grav accident rutier, produs cu puțin timp în urmă pe traseul R-6, în raionul Orhei, localitatea Peresecina. Potrivit informațiilor preliminare, șoferul unei Skoda, un bărbat de 43 de ani, efectua o depășire fără a adapta viteza la condițiile meteo, a pierdut controlul mașinii și a derapat tamponându-se cu un camion, după […] Post-ul Accident la Peresecina: un șofer a decedat după o depășire riscantă apare prima dată în Provincial.
10:50
Echipele de intervenție ale Armatei Naționale au fost solicitate de către Autoritățile Publice Locale Strășeni pentru acordarea suportului în urma condițiilor meteorologice nefavorabile. Astfel, geniștii militari din Batalionul Geniu ”Codru” urmează să intervină pentru deblocarea accesului către satul Gălești, unde circulația este blocată în totalitate. Totodată, militarii vor acționa în municipiul Strășeni pentru împrăștierea materialului […] Post-ul Militarii intervin la Strășeni pentru deblocarea accesului spre satul Gălești apare prima dată în Provincial.
10:40
În data de 5 februarie 2026, urmare a condițiilor meteorologice nefavorabile, au fost înregistrate perturbări în funcționarea rețelelor de distribuție a energiei electrice în anumite zone ale Republicii Moldova. ÎS „Moldelectrica” a comunicat că, în intervalul 00:00 – 06:00, la data de 05.02.2026, nu au fost înregistrate evenimente sau avarii în rețeaua de transport a […] Post-ul Întreruperi de curent în mai multe localități din țară apare prima dată în Provincial.
10:40
Ministerul Afacerilor Interne informează că, în contextul condițiilor meteorologice nefavorabile generate de polei și ghețuș, toate subdiviziunile MAI sunt mobilizate și acționează neîntrerupt pentru prevenirea incidentelor și protejarea populației. În ultimele 24 de ore, peste 320 de salvatori și pompieri, cu 86 de autospeciale, au fost antrenați în teren pentru a sprijini cetățenii, a debloca […] Post-ul Poleiul a mobilizat angajații MAI: intervenții nonstop în toată țara apare prima dată în Provincial.
10:40
Premierul Alexandru Munteanu întreprinde joi, 5 februarie, o vizită de lucru în raionul Hâncești. Șeful Guvernului va avea o întrevedere cu reprezentanții autorităților publice locale și ai serviciilor desconcentrate, pentru a discuta despre proiectele realizate în raion și prioritățile pentru anul curent. Agenda mai include vizite la Palatul de Cultură din Hâncești și la Spitalul […] Post-ul Alexandru Munteanu va efectua o vizită de lucru în raionul Hâncești apare prima dată în Provincial.
10:40
Ofițerii Centrului Național Anticorupție, în comun cu procurorii din cadrul Procuraturii municipiului Chișinău, desfășoară acțiuni de urmărire penală la mai mulți administratori de insolvabilitate, precum și la sediul Uniunii Administratorilor Autorizați. Acțiunile au loc în cadrul unui dosar penal inițiat pe fapte de abuz în serviciu, care au dus la cauzarea unor prejudicii materiale în […] Post-ul Percheziții CNA într-un dosar ce vizează înstrăinarea ilegală a apartamentelor apare prima dată în Provincial.
10:30
(UPDATE) Din cauza ghețușului patru autospeciale ale pompierilor nu au ajuns la fața locului pentru a stinge un incendiu în localitatea Ulmu # Provincial
UPDATE, ora 09:45 – La moment, la locul accidentului din apropierea localității Ulmu, raionul Ialoveni, a ajuns o ambulanță de tip victim multiple a Serviciului Mobil de Urgență, Reanimare și Descarcerare (SMURD) al IGSU pentru acordarea suportului medicilor și a îngrijirilor necesare victimelor. Salvatorii au transportat sinistrații pe brancarde până la UTV-urile din dotarea IGSU, […] Post-ul (UPDATE) Din cauza ghețușului patru autospeciale ale pompierilor nu au ajuns la fața locului pentru a stinge un incendiu în localitatea Ulmu apare prima dată în Provincial.
10:30
Primarul General, Ion Ceban, anunță părinții, profesorii și elevii, că a decis, în mod colectiv, ca astăzi și mâine copiii să rămână acasă și să învețe online, în condiții de siguranță. „Totodată, vom dispune ca persoanele care pot lucra de la distanță să rămână acasă pentru a-și desfășura activitatea în regim online. Pe parcursul serii, […] Post-ul Școlile din Chișinău trec temporar la învățământ online din cauza condițiilor meteo apare prima dată în Provincial.
10:30
Guvernul: Instituțiile sunt antrenate operativ în asigurarea circulației, curățarea drumurilor, intervenții în caz de necesitate # Provincial
În perioada 4-6 februarie, condițiile meteo pot determina formarea poleiului și ghețușului. Instituțiile sunt antrenate operativ în asigurarea circulației, curățarea drumurilor, intervenții în caz de necesitate. Pe trotuare și carosabil s-a format polei, fapt ce îngreunează circulația și crește riscul producerii accidentelor. Îndemnăm pietonii și șoferii să se deplaseze cu multă prudență. – Administrația Națională […] Post-ul Guvernul: Instituțiile sunt antrenate operativ în asigurarea circulației, curățarea drumurilor, intervenții în caz de necesitate apare prima dată în Provincial.
08:10
Ion Ceban, primarul capitalei și liderul Mișcării Alternativa Națională, cere guvernării recalcularea prețurilor la facturile la gaz pentru perioada ultimelor două luni, de când trebuia să fie revizuit prețul. Politicianul a spus că sunt toate actele și dovezile că gazul de mult trebuia să fie mai ieftin, iar acele ajustări făcute abia acum de ANRE […] Post-ul (VIDEO) Ion Ceban cere recalcularea facturilor la gaz pentru ultimele două luni apare prima dată în Provincial.
17:10
Prima ședință de lucru pentru proiectul de dezvoltare a obiectivelor turistice din Regiunea Sud # Provincial
Astăzi, 4 februarie 2026, la inițiativa Consiliului Raional Cimișlia, a fost desfășurată prima ședință de lucru în cadrul proiectului „Crearea, reabilitarea și promovarea obiectivelor turistice din zona de sud (Cimișlia, Leova, Basarabeasca)”, care își propune să valorifice potențialul turistic și cultural al Regiunii de Dezvoltare Sud a Republicii Moldova. Au participat reprezentanți ai Consiliului Raional Cimișlia […] Post-ul Prima ședință de lucru pentru proiectul de dezvoltare a obiectivelor turistice din Regiunea Sud apare prima dată în Provincial.
16:20
Școala Federală de Antrenori, în conformitate cu cerințele Convenției UEFA privind calificarea antrenorilor, organizează vineri, 13 februarie 2026, un curs „Refresh” de confirmare a calificării, destinat antrenorilor deținători ai licențelor „UEFA C” și „FMF C”. Cursul va avea loc în format offline, cu prezență fizică. Detalii organizatorice: Data: 13.02.2026 Organizator: Școala Federală de Antrenori Format: Offline (cu prezență […] Post-ul Școala Federală de Antrenori organizează un curs „Refresh” în regiunea Sud apare prima dată în Provincial.
16:00
Administraţia Națională a Drumurilor atenționează participanții la trafic că, în mai multe regiuni ale țării, se înregistrează precipitații sub formă de ninsori slabe, iar pe carosabil se formează ghețuș. Drumarii sunt în teren și intervin preventiv pentru siguranța participanților la trafic cu lucrări de combatere a lunecușului. La moment, au loc intervenții în Glodeni, Criuleni, […] Post-ul Cod Galben de polei: drumarii intervin pentru siguranța traficului apare prima dată în Provincial.
15:50
În contextul Zilei Mondiale de Luptă Împotriva Cancerului, deputații MAN au susținut o conferință de presă în cadrul căreia au evidențiat gravitatea situației oncologice din Republica Moldova, prezentând un pachet de propuneri legislative, aliniate standardelor europene. Vicepreședinta fracțiunii parlamentare MAN, Olga Ursu, a subliniat că datele oficiale confirmă amploarea problemei. Potrivit acesteia, în anul 2024, […] Post-ul Deputații MAN: cancerul rămâne a doua cauză de deces în Republica Moldova apare prima dată în Provincial.
14:50
Urmare a informațiilor operative deținute de ofițerii de investigații, în comun cu ofițerii de urmărire penală ai Direcției regionale Vest, sub conducerea Procuraturii raionului Ungheni, a fost destructurată o rețea infracțională specializată în organizarea migrației ilegale a cetățenilor străini. Membrul coordonator al grupării, cetățean al Republicii Moldova, în vârstă de 26 de ani, a fost […] Post-ul Rețea de migrație ilegală destructurată la Ungheni: liderul reținut la Chișinău apare prima dată în Provincial.
14:50
12.580 de blocuri vor fi rectificate în registrele cadastrale pentru administrare corectă # Provincial
Guvernul a aprobat Programul de stat privind înregistrarea blocurilor locative sub formă de condominiu 2026–2028. Programul prevede verificarea și analizarea documentației cadastrale existente, precum și înregistrarea blocurilor locative sub formă de condominii. Aceasta creează condiții mai bune pentru întreținerea fondului locativ și încurajează proprietarii să se implice activ în administrarea blocurilor și a spațiilor comune, după […] Post-ul 12.580 de blocuri vor fi rectificate în registrele cadastrale pentru administrare corectă apare prima dată în Provincial.
14:20
Reforma administrativ-teritorială propusă este lipsită de un concept clar și riscă să fie grăbită, fără transparență și fără consens. În forma actuală, reforma poate transforma administrația locală într-un simplu exercițiu statistic, îndepărtând centrul de decizie de cetățeni și slăbind legătura directă dintre primar și comunitate. Potrivit deputatei, închiderea sau comasarea instituțiilor locale va face accesul […] Post-ul Angela Cutasevici: Reforma APL va îndepărta primarul și serviciile de cetățeni apare prima dată în Provincial.
13:50
Vor fi reabilitate sistemele centralizate de irigații de la Călinești și Criulenii de Sus # Provincial
Sistemele centralizate de irigații de la Călinești și Criulenii de Sus urmează să fie reabilitate cu sprijin financiar extern. Comisia pentru politică externă a aprobat avizul consultativ pentru inițierea negocierilor privind un credit oferit de Agenția Franceză de Dezvoltare, destinat realizării acestui proiect. Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare estimează că lucrările de reabilitare vor necesita […] Post-ul Vor fi reabilitate sistemele centralizate de irigații de la Călinești și Criulenii de Sus apare prima dată în Provincial.
