Consiliul Concurenței a aprobat preluarea Accent Electronic de către Moldcell

Realitatea.md, 6 februarie 2026 08:30
Consiliul Concurenței a declarat compatibilă cu mediul concurențial operațiunea de concentrare economică ce presupune preluarea controlului unic asupra S.A. „Accent Electronic" de către S.A. „Moldcell". Evaluarea operațiunii notificate a fost realizată prin prisma piețelor relevante identificate de autoritatea de concurență, în conformitate cu legislația în vigoare. În procesul de analiză, Consiliul Concurenței a luat în […]
Acum 15 minute
08:40
Ziua vine cu energii diferite pentru fiecare semn zodiacal, punând accent pe echilibru, claritate și decizii bine cântărite. Descoperă ce influențe îți pot ghida pașii și cum poți profita de ele în mod constructiv. La locul de muncă, mulți caută soluții rapide pentru probleme urgente, iar în relații, compasiunea și atenția față de ceilalți devin […]
Acum 30 minute
08:30
FOTO Atenție, șoferi! Circulație dificilă pe drumurile din Moldova: carosabil alunecos # Realitatea.md
Pe întreg teritoriul Republicii Moldova, circulația rutieră se desfășoară în condiții dificile. Administrația Națională a Drumurilor anunță că, între 5 februarie, ora 19:00, și 6 februarie, ora 07:00, carosabilul a rămas alunecos, iar șoferii sunt sfătuiți să circule cu prudență. Din cauza temperaturilor scăzute și a precipitațiilor sub formă de ploaie, s-au format depuneri de […]
08:30
Consiliul Concurenței a declarat compatibilă cu mediul concurențial operațiunea de concentrare economică ce presupune preluarea controlului unic asupra S.A. „Accent Electronic" de către S.A. „Moldcell". Evaluarea operațiunii notificate a fost realizată prin prisma piețelor relevante identificate de autoritatea de concurență, în conformitate cu legislația în vigoare. În procesul de analiză, Consiliul Concurenței a luat în […]
Acum o oră
08:10
Guvernatorul regiunii Belgorod a anunțat vineri dimineață că bombardamentele nocturne ale Ucrainei au cauzat „daune semnificative" în oraș, situat în apropierea frontierei cu Ucraina. Vyacheslav Gladkov, într-un videoclip solemn postat pe Telegram după miezul nopţii, a declarat că oficialii oraşului ţineau o şedinţă de urgenţă pentru a elabora un plan de acţiune. "Din păcate, nu […]
Acum 2 ore
07:50
Meteorologii anunță pentru 6 februarie cer noros, temperaturi scăzute și risc de ghețuș în întreaga țară. # Realitatea.md
Pe parcursul zilei de astăzi, 6 februarie sunt prognozate ploi și lapoviță, iar condițiile meteo vor favoriza formarea poleiului. Pe drumuri, va fi ghețuș și carosabil alunecos. Meteorologii anunță temperaturi maxime de până la +4 grade Celsius pe timpul zilei, în timp ce noaptea valorile termice vor coborî până la –2 grade. În nordul țării, […]
07:30
Averea pisicii designerului Karl Lagerfeld, în pericol după contestarea testamentului # Realitatea.md
Testamentul regretatului designer Karl Lagerfeld a fost contestat la șapte ani de la moartea sa, iar averea estimată la 200 de milioane de euro ar putea ajunge la alte persoane decât cele menționate inițial. În document, Lagerfeld îi desemnase beneficiari pe asistentul său, pe finul său, doi manechini apropiați și pe celebra sa pisică, Choupette. […]
07:20
Serviciile municipale, mobilizate în teren. Suburbiile, aprovizionate cu material antiderapant # Realitatea.md
Toate serviciile municipale și utilajele sunt mobilizate pe străzile capitalei. Echipele lucrează practic fără întrerupere. Se intervine atât mecanizat, cât și manual, acolo unde autospecialele nu pot ajunge. Afară continuă să se mențină chiciura, iar din cauza diferențelor de temperatură se formează polei persistent. Prioritar, muncitorii intervin pe arterele principale, pe căile de acces către […]
Acum 4 ore
06:20
Banca Națională a Moldovei a stabilit datele oficiale de schimb valutar pentru astăzi. Astfel, euro coboară la 20 de lei și 02 bani, înregistrând o scădere de 5 bani. Dolarul american se apreciază și ajunge la 16 lei și 98 de bani, cu 7 bani mai mult. Hrivna ucraineană se menține la nivelul de 39 […]
Acum 12 ore
23:10
Ala Nemerenco a decis să nu își mai continue activitatea în instituțiile statului, după ce mandatul său de ministru al Sănătății a expirat, a declarat Maia Sandu în cadrul emisiunii „Cutia Neagră" de la TV8. Președinta a explicat că alegerea fostei ministre a fost una personală. „Pentru că alte persoane care nu s-au regăsit în […]
22:40
Amenințare dură de la Moscova: Desfășurarea trupelor occidentale în Ucraina ar putea declanșa o „iarnă nucleară” # Realitatea.md
Rusia avertizează asupra unei „ierni nucleare" dacă trupe occidentale ajung în Ucraina, amplificând tensiunile privind securitatea Europei. Presa rusă susține că desfășurarea de trupe europene ar putea declanșa o confruntare directă între NATO și Moscova, transmite mediafax.ro. Avertismentele vin după un recent pact de apărare între Regatul Unit și Franța, care ar putea permite desfășurarea de […]
22:10
Maia Sandu, despre activitatea Guvernului: „În 100 de zile nu se poate face o revoluție în economie” # Realitatea.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, susține că primele 100 de zile de activitate nu sunt suficiente pentru a produce schimbări majore în economie, întrucât procesele economice se desfășoară într-un ritm diferit. Declarația a fost făcută în cadrul emisiunii „Cutia neagră" difuzată la TV8. Șefa statului a menționat că, spre sfârșitul acestei luni sau în primăvară, […]
22:00
SUA rup legăturile cu șeful Parlamentului polonez după atacurile la adresa lui Trump. Ce a spus liderul de la Varșovia # Realitatea.md
Relațiile dintre Statele Unite și Polonia sunt puse la încercare după ce ambasadorul SUA la Varșovia a anunțat că rupe orice legătură cu președintele parlamentului polonez, Wlodzimierz Czarzasty, acuzându-l că l-a insultat pe Donald Trump și că a refuzat să susțină nominalizarea acestuia la Premiul Nobel pentru Pace, scrie adevărul.ro. Ambasadorul american la Varșovia, Tom […]
21:30
Abuzul sexual asupra copiilor, sancționat mai dur. Parlamentul a votat noile pedepse # Realitatea.md
Constrângerea unui copil la săvârșirea unui act sexual sau a unor acțiuni cu caracter sexual se va pedepsi cu închisoare de la 7 la 12 ani. Pedeapsa va fi mai severă dacă faptele sunt săvârșite asupra unui copil cu vârsta de până la 14 ani sau dacă constrângerea este comisă de un membru al familiei […]
21:00
Situație dramatică în Delta Dunării. Zeci de cai sălbatici, găsiți morți din cauza gerului și a lipsei de hrană și apă # Realitatea.md
Risc de alertă ecologică în Delta Dunării unde au fost descoperite trupurile fără viață a zeci de cai sălbatici. Animalele au pierit după ce gerul din ultimele zile le-a lăsat fără hrană și fără surse de apă, scriu știrileprotv.ro. Ecologiștii avertizează că situația s-ar putea agrava chiar dacă vremea s-a mai încălzit. Caii care au […]
20:20
Circulația camioanelor de mare tonaj, restricționată temporar la postul vamal Costești # Realitatea.md
Circulația camioanelor de mare tonaj la intrarea în Republica Moldova este restricționată temporar în zona postului vamal de frontieră Costești, din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile. Pe traseul național Rîșcani–Costești s-a format ghețuș, ceea ce afectează siguranța circulației rutiere, anunță Serviciul Vamal al Republicii Moldova. „Pe durata restricțiilor, camioanele sunt nevoite să staționeze în condiții de […]
Acum 24 ore
19:50
Termosuri personalizate pentru companii – un cadou util pentru echipe active și zile aglomerate # Realitatea.md
Într-un ritm de lucru tot mai dinamic, companiile caută soluții prin care să ofere angajaților și partenerilor obiecte utile, durabile și relevante pentru stilul de viață actual. Cadourile corporate nu mai sunt alese doar pentru aspectul lor estetic, ci pentru valoarea practică pe care o aduc în viața de zi cu zi. Termosurile personalizate se […]
19:40
Întreruperi de energie electrică în mai multe localități, pe fondul vremii nefavorabile # Realitatea.md
Ministerul Energiei a anunțat că, în această seară, pe fondul condițiilor meteorologice nefavorabile, au fost semnalate întreruperi ale alimentării cu energie electrică în mai multe localități din Republica Moldova. În zona Centru-Sud, conform ÎCS „Premier Energy Distribution" SA, fără curent electric au rămas 132 de consumatori din satul Gotești, raionul Cantemir. Totodată, au fost raportate […]
19:30
Parlamentul a respins moțiunea simplă asupra politicilor Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, înaintată de deputații din opoziție, în urma votului exprimat în plen, pe 5 februarie. Moțiunea a fost semnată de 42 de deputați și prezentată în ședința plenară din 18 decembrie 2025. Autorii documentului și-au argumentat votul de neîncredere prin eșecul implementării Strategiei securității […]
19:10
Sute de mii de dolari sau euro ar fi fost în faimoasa sacoșă neagră din dosarul „Kuliok", potrivit declarațiilor făcute în instanță de fostul ministru al Justiției, Vladimir Cebotari, audiat în calitate de martor al acuzării, transmite TV8. Ex-vicepreședintele Partidului Democrat a declarat în fața judecătorilor că Vladimir Plahotniuc i-ar fi spus ce sumă se […]
18:50
Premierul Alexandru Munteanu a efectuat verificări la lucrările de reparație ale drumului Hîncești–Lăpușna, traseu care face legătura cu punctul de trecere a frontierei Leușeni. Lucrările sunt în plină desfășurare, iar gradul de realizare a ajuns la 79%. Potrivit oficialilor, modernizarea acestui sector face parte dintr-un proiect mai amplu de reabilitare a infrastructurii rutiere din zonă. […]
18:00
Statul Major ucrainean confirmă pagube la infrastructura de lansare a rachetelor din Rusia # Realitatea.md
Forțele ucrainene au anunțat că au atacat, în luna ianuarie, hangare de la poligonul de testare Kapustin Yar din Rusia, provocând avarii infrastructurii utilizate pentru pregătirea lansărilor de rachete. Potrivit Kyiv Post, armata ucraineană a desfășurat o serie de atacuri cu rază lungă de acțiune, vizând hangarele folosite pentru pregătirea lansărilor de rachete de la […]
18:00
VIDEO Grupare specializată în migrația ilegală, destructurată: Cinci străini și patru complici reținuți # Realitatea.md
O grupare criminală specializată în traficul ilegal de persoane din Moldova către state ale Uniunii Europene a fost destructurată de oamenii legii. În urma măsurilor speciale de investigație, polițiștii de frontieră au stabilit că, marți, 3 ianuarie 2026, cinci cetățeni străini au fost transportați din Chișinău către Ungheni, în apropierea frontierei de stat, unde urma […]
17:40
16 judecători ai Judecătoriei Chișinău, care au examinat cauze de corupție și dosare conexe, au fost incluși în procedura de evaluare externă inițiată de Comisia de Evaluare a Judecătorilor. Judecătorii notificați, conform listei transmise de CSM, sunt: Tatiana Bivol, Angela Vasilenco, Vasilisa Muntean, Veaceslav Cernalev, Viorelia Grigoraș, Nicolae Corcea, Arina Ialanji, Cristina Cheptea, Olga Bejenari, […]
17:30
SUA și Rusia, aproape de o înțelegere informală după expirarea tratatului nuclear New START # Realitatea.md
Statele Unite și Rusia sunt aproape de un acord pentru a continua respectarea tratatului de control al armelor New START, care a expirat joi, 5 februarie, scrie Axios. Potrivit sursei, proiectul de plan necesită încă aprobarea liderilor celor două state, însă discuțiile purtate în aceeași zi în Emiratele Arabe Unite nu s-au soldat cu un […]
17:10
Un câine fără stăpân a mușcat o fetiță în Rîbnița. Despre incident anunță presa din stânga Nistrului. Este vorba despre o elevă de 12 ani care se întorcea acasă și, fiind atentă la telefon, nu a observat câinele care s-a apropiat și a mușcat-o în partea de sus a piciorului. Fetița a încercat să rămână […]
17:10
VIDEO Catlabuga justifică subvențiile propriei companii: Din ziua numirii nu am fost la acea fermă # Realitatea.md
Ministra Catlabuga s-a justificat în Parlament pentru propria companie, care a beneficiat subvenții de la stat. Ministra Agriculturii susține că nu a vizitat ferma de când este numită în funcție. Oficiala susține că întreprinderea este gestionată de administrator, contabil și alți funcționari. Catlabuga insistă că toate subvențiile de care a beneficiat ferma au fost în […]
17:00
FOTO Un bărbat a primit o nouă șansă la viață după un transplant hepatic. Donatorul era în moarte cerebrală # Realitatea.md
Un bărbat de 45 de ani, tată a trei copii, a fost salvat printr-un transplant hepatic realizat de medicii Spitalului Clinic Republican „Timofei Moșneaga" din Chișinău. Operația a avut loc în noaptea de 12 spre 13 ianuarie 2026, donatorul fiind o persoană aflată în moarte cerebrală. Pacientul Macovei Grigore, din raionul Căușeni, suferea de ciroză hepatică […]
16:40
Grosu, despre situația pe piața imobiliară: Pregătim intervenții. Terenuri de la stat și bani pe propria răspundere # Realitatea.md
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, spune
16:30
Vineri, 6 februarie, lecțiile în gimnaziile și școlile din municipiul Bălți se vor desfășura în format online. Anunțul a fost făcut de primarul de Bălți Alexandr Petkov. ”Din păcate, condițiile meteo continuă să se înrăutățească. În pofida tratării cu material antiderapant, pe carosabil și mai ales pe trotuare se formează polei. Codul galben de pericol […] Articolul Gheața închide și instituțiile de învățământ din Bălți apare prima dată în Realitatea.md.
16:20
Un bărbat de 41 de ani a fost condamnat la nouă ani de închisoare, iar o femeie de 49 de ani la zece ani de detenție, pedepsele urmând să fie executate în penitenciare de tip închis, pentru omor intenționat și tentativă de omor. Primul caz s-ar fi produs în seara zilei de 6 octombrie 2025, […] Articolul Un bărbat și o femeie, trimiși după gratii pentru omor și tentativă de omor apare prima dată în Realitatea.md.
16:10
Reacția ANTA la proteste: Instituția acționează conform legii, nu la presiune publică # Realitatea.md
Agenția Națională Transport Auto (ANTA) a venit cu o reacție la declarațiile făcute de Asociația Patronală a Operatorilor de Transport Auto (APOTA), care a acuzat instituția de presupusă inacțiune. Potrivit ANTA, situația din teren este monitorizată constant, iar în cazul operatorilor care nu respectă regulile sunt aplicate sancțiuni. „În această săptămână, în zilele de luni, […] Articolul Reacția ANTA la proteste: Instituția acționează conform legii, nu la presiune publică apare prima dată în Realitatea.md.
16:00
Când va fi Moldova autosuficientă în domeniul procesării lactatelor? Răspunsul ministrei Agriculturii # Realitatea.md
Sectorul zootehnic este prioritar pentru Republica Moldova, iar autoritățile întreprind măsuri, pentru a sprijini domeniul, anunță de la tribuna Parlamentului Ludmila Catlabuga. Întrebată când vom găsi pe rafturi mai puțin lapte importat, ministra Agriculturii a estimat că ar putea fi. vorba despre anul 2030. Conform funcționarei, Moldova are o moștenire și până acum laptele era […] Articolul Când va fi Moldova autosuficientă în domeniul procesării lactatelor? Răspunsul ministrei Agriculturii apare prima dată în Realitatea.md.
15:40
VIDEO Un nou schimb de prizonieri între Ucraina și Rusia, după negocierile de la Abu Dhabi # Realitatea.md
Astăzi, 5 februarie, Ucraina și Rusia au realizat primul schimb de prizonieri după aproximativ șase luni, fiecare țară returnând câte 157 de persoane, potrivit rbc.ua. Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a confirmat că acasă s-au întors nu doar apărători, ci și civili, majoritatea capturați încă din 2022. „Îi aducem pe ai noștri acasă – 157 de […] Articolul VIDEO Un nou schimb de prizonieri între Ucraina și Rusia, după negocierile de la Abu Dhabi apare prima dată în Realitatea.md.
15:30
Prim-ministrul Alexandru Munteanu s-a întâlnit cu primarii și reprezentanții serviciilor desconcentrate din raionul Hîncești pentru a discuta despre dezvoltarea regională, proiectele realizate și provocările cu care se confruntă cetățenii. În contextul vremii nefavorabile, premierul a subliniat că instituțiile statului sunt active în curățarea drumurilor, asigurarea circulației și intervenții speciale, iar la școlile din Hîncești lecțiile […] Articolul FOTO Întâlnirea premierului cu localnicii din Hîncești. Ce au discutat apare prima dată în Realitatea.md.
15:30
VIDEO „Colhozul imeni Lenina din Andrușul de Sus” în Parlament. Costiuc face scandal, supărat că i s-a oprit microfonul # Realitatea.md
Deputații s-au luat la ceartă în timp ce era dezbătută moțiunea împotriva Ludmilei Catlabuga. Vasile Costiuc a încercat să o dojenească de ministra Agriculturii, dar a primit morală de la Igor Grosu. Discuțiile au degenerat. Microfonul liderului fracțiunii „Democrația Acasă” a fost oprit, iar speakerul i-a cerut să manifeste respect în Parlament. Replicile au continuat […] Articolul VIDEO „Colhozul imeni Lenina din Andrușul de Sus” în Parlament. Costiuc face scandal, supărat că i s-a oprit microfonul apare prima dată în Realitatea.md.
15:00
VIDEO Furtuna Leonardo continuă să afecteze Spania și Portugalia, după ridicarea alertei roșii # Realitatea.md
Furtuna Leonardo provoacă în continuare pagube în Spania și Portugalia, după ce alerta roșie a fost ridicată. Agenția Meteorologică de Stat a Spaniei (Aemet) a ridicat joi, 5 februarie, o avertizare pentru furtuna Leonardo, care a provocat un deces în Portugalia și dispariția unei femei în sudul Spaniei, pe lângă numeroase evacuări preventive, transmite presa […] Articolul VIDEO Furtuna Leonardo continuă să afecteze Spania și Portugalia, după ridicarea alertei roșii apare prima dată în Realitatea.md.
14:50
Critici dure din România, după comasarea Universității din Cahul. Constantinescu: „Mă pronunț împotriva desființării” # Realitatea.md
Decizia guvernării de a lichida Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, prin absorbirea sa de către Universitatea Tehnică a Moldovei (UTM), provoacă valuri de nemulțumire în România. Fostul președinte Emil Constantinescu a declarat, într-un comentariu pentru Edupedu.RO, că se pronunţă împotriva desfiinţării instituției și a explicat cum a fost creată aceasta. „Înfiinţarea Universităţii […] Articolul Critici dure din România, după comasarea Universității din Cahul. Constantinescu: „Mă pronunț împotriva desființării” apare prima dată în Realitatea.md.
14:30
Fără să plătească taxele: un șofer moldovean a trecut de 18 ori pe autostrada italiană. Prejudiciu de 14.000 euro # Realitatea.md
Un șofer moldovean, care conducea mașina unui cetățean român, a trecut de 18 ori într-o singură lună prin stațiile de taxare de pe autostrada de pe coasta Adriaticii, în Italia, fără să plătească, prejudiciul estimat ajungând la 14.000 de euro. Cazul a fost judecat la Tribunalul din Pesaro, scrie Antena 3 CNN. Incidentul a avut […] Articolul Fără să plătească taxele: un șofer moldovean a trecut de 18 ori pe autostrada italiană. Prejudiciu de 14.000 euro apare prima dată în Realitatea.md.
14:20
Decizie surpriză a BNM: Păstrează dobânda-cheie la 5% și eliberează bani pentru credite # Realitatea.md
BNM a menținut rata de bază la 5%, dar a redus norma rezervelor obligatorii pentru a stimula creditele. Măsura are ca scop reducerea costurilor pentru bănci și susținerea economiei. În 2025, economia a crescut cu 5,2%, iar inflația urmează să revină în intervalul țintă. BNM va continua monitorizarea evoluțiilor economice pentru a asigura stabilitatea, transmite […] Articolul Decizie surpriză a BNM: Păstrează dobânda-cheie la 5% și eliberează bani pentru credite apare prima dată în Realitatea.md.
14:10
2.372 de apeluri la 112, de la miezul nopții până la ora 12:00. Potrivit Serviciului 112, oamenii au semnalat probleme din cauza ghețușului, care a afectat circulația pe drumuri. Cel mai mare număr de apeluri a fost între 07:00 și 08:00, când s-au primit 497 solicitări. Dintre apeluri: 979 au fost medicale, majoritatea pentru traumatisme […] Articolul Peste 2000 de apeluri la 112. Cele mai multe au fost dimineața apare prima dată în Realitatea.md.
14:10
Zeci de sticle cu alcool din Moldova, confiscate la Albița. Șoferul le ducea în Italia, fără să le declare # Realitatea.md
Zeci de sticle de alcool cu timbru de acciz din Republica Moldova au fost depistate la vama Albița. Băutura era transportată de un șofer, fără a fi declarată. Bărbatul are 41 de ani și deține dubla cetățenie, a Republicii Moldova și a României. Acesta s-a prezentat la punctul de trecere a frontierei pe 5 februarie, […] Articolul Zeci de sticle cu alcool din Moldova, confiscate la Albița. Șoferul le ducea în Italia, fără să le declare apare prima dată în Realitatea.md.
14:00
Foc lângă București, după ce autoritățile au descoperit un grup criminal care trafica droguri # Realitatea.md
Focuri de armă în Capitala României, în timpul unei operațiuni de amploare pentru prinderea unui traficant de droguri. În timpul intervenției, doi polițiști au fost răniți, iar mai multe autospeciale au fost avariate. Operațiunea a venit după luni de cercetări, în care oamenii legii au monitorizat un grup care transporta cocaină din Spania și o […] Articolul Foc lângă București, după ce autoritățile au descoperit un grup criminal care trafica droguri apare prima dată în Realitatea.md.
13:50
AGEPI a pus capăt tentativei grupărilor din Rusia de a controla drepturile de autor din Moldova # Realitatea.md
Tentativa Asociației Obștești „MORA” de a obține avizarea ca organizație de gestiune colectivă a drepturilor de autor a fost stopată definitiv, după ce autoritățile statului au constatat neconformități grave și riscuri majore. Decizia a fost luată de Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, în baza constatărilor și informațiilor prezentate de Centrul Național Anticorupție. Potrivit materialelor analizate […] Articolul AGEPI a pus capăt tentativei grupărilor din Rusia de a controla drepturile de autor din Moldova apare prima dată în Realitatea.md.
13:50
STOP CADRU Usatîi nu știe cine este vicepremier pentru Reintegrare. Nici colegii din fracțiune nu l-au putut ajuta # Realitatea.md
Renato Usatîi nu știe cine este vicepremier pentru Reintegrare. Întrebat de jurnaliști despre activitatea funcționarului, politicianul nu și-a amintit numele lui Valeriu Chiveri. Liderul „Partidului Nostru” a vrut să ceară ajutorul colegilor. Nici aceștia, însă, se pare că nu și-au putut aminti cine ocupă această funcție în Guvern. „Of. Fost ambasador. Aici m-ați prins. Maladeț. […] Articolul STOP CADRU Usatîi nu știe cine este vicepremier pentru Reintegrare. Nici colegii din fracțiune nu l-au putut ajuta apare prima dată în Realitatea.md.
13:20
Regiunea transnistreană, din nou în alertă: Mai multe școli, vizate de alerte cu bombă # Realitatea.md
Un nou val de alerte false cu bombă la școlile din regiunea transnistreană a început astăzi, 5 februarie. Informațiile, la fel ca și în ziua precedentă, sunt difuzate prin canalele locale de Telegram de pe malul stâng al Nistrului. Primele mesaje au apărut în jurul orei 11:46, iar ulterior informațiile despre noi evacuări s-au răspândit […] Articolul Regiunea transnistreană, din nou în alertă: Mai multe școli, vizate de alerte cu bombă apare prima dată în Realitatea.md.
13:20
VIDEO De la nota doi până la „așteptăm 100 de zile”. Cum apreciază Costiuc, Usatîi și Dodon activitatea Guvernului # Realitatea.md
Activitatea Guvernului format de Alexandru Munteanu este criticată de Igor Dodon și Vasile Costiuc. Renato Usatîi este mai rezervat și susține că fiecare instituție trebuie apreciată separat. Dodon a spus jurnaliștilor că apreciază cabinetul de miniștri cu nota doi. În opinia sa, funcționarii nu au prezentat rezultate în mai multe domenii. „Unde sunt rezultate bune […] Articolul VIDEO De la nota doi până la „așteptăm 100 de zile”. Cum apreciază Costiuc, Usatîi și Dodon activitatea Guvernului apare prima dată în Realitatea.md.
13:10
VIDEO Tragedie pe șantier: cinci oameni au murit după ce un pod s-a prăbușit în China # Realitatea.md
O tragedie s-a produs în China, unde un pod aflat în construcție s-a prăbușit, incidentul soldându-se cu cinci morți. Conform imaginilor video apărute pe rețelele de socializare, lucrătorii de pe șantier se aflau la prânz când construcția s-a prăbușit brusc. Podul, cu un arc de 95 de metri, a căzut în apă împreună cu oamenii […] Articolul VIDEO Tragedie pe șantier: cinci oameni au murit după ce un pod s-a prăbușit în China apare prima dată în Realitatea.md.
13:00
FOTO Garanția pentru Tineret, prezentată la ședința Consiliului Economic al Prim-ministrului # Realitatea.md
Miercuri, 4 februarie, a avut loc ședința Grupului de lucru nr. 6 „Dezvoltarea Pieței Muncii”, organizată în cadrul Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru, prezidată de Sergiu Harea, Președintele Camerei de Comerț și Industrie a Republicii Moldova. Agenda ședinței a inclus prezentarea inițiativei Comisiei UE: Garanția pentru Tineret, un model de politică publică aplicat cu succes în […] Articolul FOTO Garanția pentru Tineret, prezentată la ședința Consiliului Economic al Prim-ministrului apare prima dată în Realitatea.md.
12:50
VIDEO Magazin de droguri online coordonat din penitenciar, destructurat: Trei reținuți și 2 kg de substanțe ridicate # Realitatea.md
Trei persoane au fost reținute de oamenii legii după ce au fost depistate substanțe narcotice provenite din Polonia, puse în vânzare online și coordonate de un deținut din penitenciarul Pruncul. În cadrul operațiunii, autoritățile au ridicat aproximativ două kilograme de droguri de tip PVP și mefedronă. Primul reținut este un tânăr de 20 de ani […] Articolul VIDEO Magazin de droguri online coordonat din penitenciar, destructurat: Trei reținuți și 2 kg de substanțe ridicate apare prima dată în Realitatea.md.
12:50
Avarii la rețelele electrice din cauza vremii. Peste 1.000 de consumatori, fără curent # Realitatea.md
Conform situației operative înregistrate la ora 12:00, mai mult de o mie de consumatori din localitățile Bălțata și Văduleni, raionul Criuleni, satele Ciocîlteni și Clisova, raionul Orhei, precum și satul Taraclia, raionul Căușeni, au rămas parțial fără energie electrică. Potrivit Premier Energy, deconectările au fost cauzate de condițiile meteorologice nefavorabile din perioada 4–5 februarie, când […] Articolul Avarii la rețelele electrice din cauza vremii. Peste 1.000 de consumatori, fără curent apare prima dată în Realitatea.md.
