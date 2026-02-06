FOTO Atenție, șoferi! Circulație dificilă pe drumurile din Moldova: carosabil alunecos

13:10

O tragedie s-a produs în China, unde un pod aflat în construcție s-a prăbușit, incidentul soldându-se cu cinci morți. Conform imaginilor video apărute pe rețelele de socializare, lucrătorii de pe șantier se aflau la prânz când construcția s-a prăbușit brusc. Podul, cu un arc de 95 de metri, a căzut în apă împreună cu oamenii