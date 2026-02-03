Elevii din Moldova vor avea acces la materiale video despre inteligența artificială. Aceștia vor învăța să scrie prompturi
#diez, 3 februarie 2026
Elevii din Republica Moldova vor avea acces la o serie de materiale video despre utilizarea inteligenței artificiale. Anunțul a fost făcut de Dan Perciun, ministrul educației și cercetării, care a menționat că videoclipurile ar putea fi disponibile la finalul semestrului școlar curent.
În prezent, în Registrul de Stat al Alegătorilor (RSA) sunt înscrise 3.298.894 de persoane cu drept de vot. Potrivit informațiilor prezentate de Comisia Electorală Centrală (CEC), 2.762.765 dintre acestea sunt repartizate pe unități administrativ-teritoriale de nivelul II.
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) din România a publicat calendarul olimpiadelor și concursurilor naționale pentru anul școlar 2025/2026, precum și programul competițiilor internaționale. Documentele includ lista disciplinelor și datele de desfășurare ale olimpiadelor școlare și sportive.
„Învață în Moldova": elevii de clasa a XII-a sunt invitați să descopere universitățile din țară
Campania națională „Învață în Moldova", destinată elevilor claselor a XII-a, a fost relansată și în acest an, cu scopul de a promova studiile universitare din Republica Moldova. Primele activități vor începe pe 3 februarie, prin vizite organizate ale elevilor la universitățile din Chișinău și Bălți.
Anunțurile privind laureații Premiilor Nobel din anul 2026 vor avea loc în intervalul 5-12 octombrie, potrivit informațiilor publicate de organizația Nobel Prize. Pe parcursul acestor zile, vor fi făcute publice numele câștigătorilor pentru toate categoriile de premii, iar toate anunțurile vor fi transmise live pe canalele oficiale ale Premiului Nobel.
Aeroportul Internațional „Eugen Doga" – Chișinău anunță noi destinații și rute directe pentru sezonul estival 2026, care vor fi operate începând cu luna aprilie.
Politicianul și activistul norvegian Arild Hermstad a anunțat că a propus-o pe Președinta Moldovei, Maia Sandu, pentru Premiul Nobel pentru Pace. Hermstad a subliniat că Sandu „se află în prima linie a apărării democrației în Europa", evidențiind provocările cu care se confruntă Moldova din partea Rusiei.
Acordarea voucherelor culturale pentru elevi este amânată până la începutul anului școlar 2027/2028, după ce Guvernul Bolojan a decis suspendarea programului din motive financiare. Măsura este prevăzută într-o ordonanță de urgență care modifică Legea învățământului preuniversitar și a fost publicată în Monitorul Oficial la 30 ianuarie.
În fiecare zi, în toată țara se desfășoară o multitudine de evenimente interesante la care poți participa. Mai jos îți prezentăm câteva dintre cele programate în Chișinău pentru perioada 2-8 februarie, dacă îți dorești să savurezi din plin săptămâna.
În perioada 2-8 februarie, temperatura minimă va depăși −20 °C în nordul Republicii Moldova. Cel mai frig va fi la Briceni și Ocnița, unde termometrele vor ajunge să indice −22 °C. În centrul țării va fi puțin mai cald, cu minime de până la −16 °C, ceea ce va favoriza apariția lapoviței.
Vrei să afli mai multe despre Holocaust, impactul acestuia asupra comunităților evreiască și romă, dar și despre legătura dintre memoria istorică, discursul de ură și discriminarea actuală? Acest articol este pentru tine. În perioada 17-18 februarie, la Chișinău se va desfășura un atelier cu genericul „Memorie, responsabilitate și solidaritate: tinerii în fața lecțiilor Holocaustului".
Tinerii interesați de problemele energetice sunt invitați la o școală de vară gratuită în Albania. Care sunt criteriile de selecție
Tinerii profesioniști care au absolvit studiile superioare sunt invitați să se înscrie la o nouă ediție a școlii de vară Energy Community. Oportunitatea este destinată persoanelor care își doresc să-și aprofundeze cunoștințele în înțelegerea tranziției energetice și să modeleze în mod activ viitorul acestui sector.
Te întrebi cum funcționează bugetarea participativă? Înscrie-te la trainingul internațional BUDGETIFY din Armenia și află răspunsul
Doi tineri din Republica Moldova au ocazia să participe la proiectul BUDGETIFY, care va avea loc în Armenia, în perioada 31 martie – 8 aprilie 2026. În cadrul acestuia, participanții vor învăța ce este bugetarea participativă, cum funcționează și cum poate fi folosită pentru a implica tinerii în luarea deciziilor și în realizarea inițiativelor locale.
Cum să te înregistrezi ca freelancer în Republica Moldova. Instrucțiuni pas cu pas bazate pe experiența personală
De la 1 ianuarie în Republica Moldova s-au schimbat regulile de activare a antreprenorilor independenți. Acum, în locul patentei, care presupunea plata unor taxe fixe în fiecare lună, aceștia trebuie să plătească 15 % din venituri. Reportera ru.diez.md Tatiana Sultanova, care se ocupă și de fotografie comercială, a povestit, din experiența personală, cum te poți înregistra oficial ca freelancer.
Dragoste, un pic de piață imobiliară, amintiri și mărturii despre deportări. Ce citim pentru Clubul de carte din februarie
O poveste despre iubiri, trădări, ospețe, cozonaci calzi, istorioare tragi-comice, destine frânte și exiluri voluntare. Așa am caracteriza „Povestea domniței Marina și a basarabeanului necunoscut", un roman de Tatiana Niculescu. Ne dăm întâlnire în data de 21 februarie, de la ora 13:00 la Librăria din Centru (bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 126) să citim fragmente din carte și să discutăm despre ce ne-a impresionat cel mai mult.
Astăzi capitala dar și mai multe localități din Republica Moldova s-au confruntat cu pene de curent, iar pe rețele și în presă s-a vorbit despre blackout. Un blackout este o întrerupere totală sau parțială a alimentării cu energie electrică pe o zonă extinsă, care poate dura de la câteva minute până la câteva ore sau chiar zile. Acesta poate fi cauzat de avarii tehnice, suprasolicitarea rețelei, condiții meteo extreme sau incidente la nivelul infrastructurii energetice. În acest caz, așa cum au spus autoritățile, cauza a fost o problemă la nivelul rețelei electrice din Ucraina.
În România a fost lansată public o solicitare oficială pentru limitarea accesului copiilor și adolescenților la rețelele de socializare. Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență și secretar de stat la Ministerul de Interne, cere parlamentarilor să inițieze o lege care să restricționeze accesul minorilor sub 15-16 ani la platformele de social media.
Televiziunea Română (TVR) a anunțat oficial calendarul etapelor Selecției Naționale pentru Eurovision Song Contest 2026, care va stabili reprezentantul României la ediția din mai 2026 de la Viena, Austria. România revine în competiție după doi ani de absență în concursul muzical internațional organizat de European Broadcasting Union (EBU).
EU4Innovation East a lansat un Apel de propuneri de proiecte în Republica Moldova, alocând 1 milion de euro pentru consolidarea ecosistemului național de start-upuri prin programe de incubare, accelerare, dezvoltare a talentelor și pregătire pentru investiții.
Te gândești în ce proiecte te poți implica în februarie, ce burse poți obține sau la ce concursuri te poți înscrie? Atunci acest material e pentru tine. Am pregătit o listă cu oportunități al căror termen-limită pentru înregistrare expiră în această lună. Grăbește-te să completezi formularul pentru înregistrare la acea oportunitate care ți-a atras atenția.
Vrei să obții un stagiu la Comisia Europeană? Sugestii care te vor ajuta să treci peste etapele de selecție ale programului Blue Book
În fiecare an, Comisia Europeană oferă tinerilor din țările UE, dar și din cele terțe oportunitatea să urmeze un stagiu de practică plătit în unul dintre departamentele instituției, precum cel de la Bruxelles, Luxemburg sau alte centre ale UE. Timp de cinci luni, datorită programului Blue Book, stagiarii învață din prima sursă cum se lucrează în cadrul instituțiilor europene și își dezvoltă abilitățile pentru a deveni viitori lideri. Marinela Șeremet, o tânără originară din Republica Moldova, a trecut deja printr-o asemenea experiență. Dacă visezi să activezi și tu la Comisia Europeană, în acest material găsești o serie de recomandări din partea Marinelei privind etapele de selecție și elaborarea dosarului.
Aproape o treime dintre studenții din Republica Moldova spun că în universitatea lor există favoritism. Fenomenul, care afectează direct tinerii și imaginea sistemului de învățământ, este prezent în special la Universitatea de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu" (USMF).
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) din România, prin intermediul Centrului Național de Politici și Evaluare în Educație (CNPEE), a publicat modelele de subiecte pentru examenul de bacalaureat 2026. Documentele sunt destinate elevilor care vor susține examenul anul acesta și includ atât modele pentru probele de competențe, cât și teste de antrenament pentru probele scrise, însoțite de baremele de evaluare și notare.
(video) Cinci filme pe care le poți viziona în premieră săptămâna viitoare la cinematografele Cineplex din Chișinău
Hai la film! Săptămâna viitoare, la cinematografele Cineplex din Chișinău, urmează să aibă loc cinci premiere, așa că te îndemnăm să nu le ratezi. În acest articol îți spunem care sunt acestea, astfel încât să reușești să cumperi bilete, în cazul în care ți-a atras atenția una dintre ele. Producțiile cinematografice vor fi lansate pe 5 și 7 februarie.
Importul automobilelor electrice în Republica Moldova: facilități, limitări și costuri reale
Importul automobilelor electrice în Republica Moldova în anul 2026 continuă să se dezvolte pe fondul creșterii prețurilor la combustibil, al extinderii infrastructurii de încărcare și al interesului public pentru soluții de mobilitate cu emisii reduse. Tot mai mulți cumpărători analizează automobilul electric ca alternativă practică la vehiculele cu motor cu ardere internă, însă procesul de import are particularități care trebuie planificate
Aproximativ 100.000 de buletine de identitate românești ale cetățenilor Republicii Moldova au fost anulate de autoritățile României. S-a întâmplat după ce Parlamentul de peste Prut după ce Parlamentul a adoptat o nouă lege privind evidența și actele de identitate ale cetățenilor români, scrie Digi24. În acest context, îți explicăm cum poți verifica dacă actul tău românesc mai este valabil sau nu. Сообщение Cum poți verifica dacă buletinul tău de identitate românesc este valabil появились сначала на #diez.
Universitățile pot obține finanțare pentru modernizarea infrastructurii de cercetare. Care sunt domeniile prioritare și unde pot fi depuse dosarele # #diez
Instituțiile de învățământ superior din Republica Moldova pot primi finanțare pentru a dezvolta și a moderniza spațiile de cercetare. În total, pot fi investite 9,5 milioane de euro, menționează Ministerul Educației și Cercetării. Сообщение Universitățile pot obține finanțare pentru modernizarea infrastructurii de cercetare. Care sunt domeniile prioritare și unde pot fi depuse dosarele появились сначала на #diez.
De ce o lecție la școală are 45 de minute și ce spun elevii și profesorii despre durata acesteia # #diez
45 de minute. Atât durează o lecție în școlile din Republica Moldova. Cele trei sferturi de oră au fost stabilite în funcție de necesitățile fizice și psihologice ale elevilor, astfel încât atenția să poată fi menținută, iar oboseala excesivă să fie evitată. Dar te-ai gândit vreodată de ce nu au fost alese, de exemplu, 60 de minute? La urma urmei, e vorba doar de 15 minute în plus. Сообщение De ce o lecție la școală are 45 de minute și ce spun elevii și profesorii despre durata acesteia появились сначала на #diez.
Despre ce tac conacele? Participă la o discuție între generații dedicată poveștilor a nouă reședințe boierești din Moldova # #diez
În data de 3 februarie, la Artcor, va avea loc o întâlnire dedicată poveștilor a nouă conace din Republica Moldova. Clădirile au fost cercetate, iar imaginile lor reinterpretate în anul 2025 de către studenții de la Academia de Muzică Teatru și Arte plastice (AMTAP) în cadrul „Artist Program”, organizat de Artcor. Сообщение Despre ce tac conacele? Participă la o discuție între generații dedicată poveștilor a nouă reședințe boierești din Moldova появились сначала на #diez.
După ce vloggerul Dima White a mers la Liceul Teoretic „Ion Creangă” din Cahul, chiar dacă este cercetat penal pentru pornografie infantilă și trafic de copii, direcția generală de învățământ din localitate a pornit o anchetă pe caz. Despre acest lucru a menționat ministrul educației și cercetării Dan Perciun. Сообщение La Cahul a fost pornită o anchetă după vizita lui Dima White într-un liceu din localitate появились сначала на #diez.
Cum arată o zi de lucru la Bruxelles pentru o stagiară Blue Book. Experiența Marinelei Șeremet la Comisia Europeană # #diez
Peste 1.000 de posturi destinate stagiarilor sunt disponibile anual la Comisia Europeană. Organizat în două sesiuni, programul Blue Book oferă tinerilor din țările UE, dar și din țările terțe oportunitatea să învețe din prima sursă cum se lucrează în cadrul instituțiilor europene și să stabilească relații profesionale de durată pentru viitoarea lor carieră. Executivul de la Bruxelles a găzduit de-a lungul anilor stagiari și din Republica Moldova, Marinela Șeremet fiind una dintre aceștia. Tânăra ne-a povestit despre experiența la Comisia Europeană, dar și despre principalele avantaje ale stagiului Blue Book, care o ajută la jobul pe care îl are în prezent la Biroul pentru Integrare Europeană. Сообщение Cum arată o zi de lucru la Bruxelles pentru o stagiară Blue Book. Experiența Marinelei Șeremet la Comisia Europeană появились сначала на #diez.
Învață despre buna guvernare și construiește o comunitatea de cetățeni activi. Cum te poți înscrie la Tulip Youth Academy # #diez
Dacă te interesează democrația, buna guvernare, drepturile omului și justiția, te poți înscrie la Tulip Youth Academy. Cea de-a șasea ediție a programului își propune să adune un grup de tineri care să dezvolte împreună o comunitate de cetățeni activi. Сообщение Învață despre buna guvernare și construiește o comunitatea de cetățeni activi. Cum te poți înscrie la Tulip Youth Academy появились сначала на #diez.
În 30 de grădinițe din Chișinău vor fi instalate panouri fotovoltaice și solare termice. Despre ce instituții este vorba # #diez
30 de grădinițe din municipiul Chișinău vor fi reabilitate energetic. Potrivit reprezentanților Uniunii Europene în Republica Moldova, clădirile vor fi izolate termic și vor fi dotate cu sisteme noi de încălzire și de ventilație. Сообщение În 30 de grădinițe din Chișinău vor fi instalate panouri fotovoltaice și solare termice. Despre ce instituții este vorba появились сначала на #diez.
O comedie neagră românească despre un sat care păcălește sistemul pentru a supraviețui va fi difuzată în cinematografele din Moldova # #diez
Filmului „Catane”, o co-producție româno-italiană, va fi difuzată în cinematografele din Republica Moldova. Lungmetrajul a avut premiera în România în data de 26 ianuarie. Сообщение O comedie neagră românească despre un sat care păcălește sistemul pentru a supraviețui va fi difuzată în cinematografele din Moldova появились сначала на #diez.
Campania de monitorizare a examenelor de clasa a IX-a – „Fii Onest! Nu Copia!” – va fi organizată și în acest an # #diez
Campania națională dedicată monitorizării examenelor de clasa a IX-a va fi organizată și la sesiunea din acest an. Persoanele implicate vor fi responsabile să supravegheze desfășurarea corectă a examenelor de absolvire a gimnaziului în toate instituțiile de învățământ din Republica Moldova. Сообщение Campania de monitorizare a examenelor de clasa a IX-a – „Fii Onest! Nu Copia!” – va fi organizată și în acest an появились сначала на #diez.
Astăzi, 30 ianuarie, grădinițele din municipiul Chișinău vor activa până la ora 16:00. Decizia a fost luată de autoritățile locale în contextul prognozelor meteorologice. Сообщение Grădinițele din Chișinău vor activa până la ora 16:00, astăzi, 30 ianuarie появились сначала на #diez.
În premieră, în Moldova va fi organizată Olimpiada Națională de Inteligență Artificială. Cum te poți înscrie la concurs # #diez
Pentru prima dată, elevii din Republica Moldova vor putea participa la Olimpiada Națională de Inteligență Artificială. Câștigătorii vor reprezenta țara noastră la etapa internațională. Potrivit autorităților din educație, tinerii vor putea crea modele complexe de AI și vor avea posibilitatea să-și valorifice cunoștințele de matematică, informatică și AI și să își dezvolte gândirea critică și creativitatea. Сообщение În premieră, în Moldova va fi organizată Olimpiada Națională de Inteligență Artificială. Cum te poți înscrie la concurs появились сначала на #diez.
Un deputat PAS cere demisia directoarei care a permis accesul lui Dima White într-un liceu din Cahul # #diez
Dinu Plîngău, deputat al fracțiunii de guvernare, a cerut demisia urgentă a directoarei Liceului Teoretic „Ion Creangă” din Cahul, după ce instituția a fost vizitată de vloggerul Dima White. Politicianul a menționat că va sesiza Ministerul Educației și Cercetării pentru „inițierea unei anchete în privința conducerii instituției”. Сообщение Un deputat PAS cere demisia directoarei care a permis accesul lui Dima White într-un liceu din Cahul появились сначала на #diez.
Școala de Formare Continuă ASEM lansează programul „Predarea disciplinelor economice în instituții preuniversitare” # #diez
Școala de Formare Continuă a Academiei de Studii Economice din Moldova (ASEM) lansează programul de instruire-perfecționare „Predarea disciplinelor economice în instituții preuniversitare”, destinat cadrelor didactice care predau discipline economice în licee, școli profesionale, colegii și centre de excelență. Сообщение Școala de Formare Continuă ASEM lansează programul „Predarea disciplinelor economice în instituții preuniversitare” появились сначала на #diez.
Recomandările autorităților pentru cetățeni, în contextul temperaturilor scăzute de până la −20 °C: există risc de polei și ghețuș # #diez
În contextul prognozelor meteorologice nefavorabile pentru perioada 30 ianuarie – 2 februarie 2026, Centrul Național de Management al Crizelor a convocat instituțiile responsabile și informează populația cu privire la măsurile dispuse la nivel național, precum și la recomandările pentru cetățeni, autorități publice locale și mediul de afaceri. Сообщение Recomandările autorităților pentru cetățeni, în contextul temperaturilor scăzute de până la −20 °C: există risc de polei și ghețuș появились сначала на #diez.
Dan Perciun, despre vizita lui Dima White într-un liceu din Cahul: „Iresponsabilitate gravă și lipsă de discernământ” # #diez
Ministrul educației, Dan Perciun, a comentat vizita lui Dima White, acuzat de pornografie infantilă, la Liceul Teoretic „Ion Creangă” din Cahul. Oficialul a subliniat că directorul instituției este responsabil de gestionarea accesului în școală și a calificat permiterea prezenței vloggerului drept „o iresponsabilitate gravă” și „o lipsă de discernământ inadmisibilă pentru funcția exercitată”. Сообщение Dan Perciun, despre vizita lui Dima White într-un liceu din Cahul: „Iresponsabilitate gravă și lipsă de discernământ” появились сначала на #diez.
Maib sprijină educația financiară prin investiții pe termen lung în formarea profesorilor și a elevilor din școlile model din țară # #diez
Maib investește în competențele care vor defini carierele de mâine. 2 milioane de lei au fost alocați de către maib proiectului „Educația economică și antreprenorială în școlile model”, implementat în parteneriat cu Ministerul Educației și Cercetării și A.O. Junior Achievement Moldova. Сообщение Maib sprijină educația financiară prin investiții pe termen lung în formarea profesorilor și a elevilor din școlile model din țară появились сначала на #diez.
Evaluările inițiale nu mai sunt obligatorii. Fiecare profesor va decide organizarea acestora sau nu # #diez
Fiecare profesor va decide dacă va organiza sau nu testările inițiale. Este o modificare la Regulamentul de evaluare și de notare a elevilor, care, potrivit autorităților, va oferi mai multă autonomie cadrelor didactice. Сообщение Evaluările inițiale nu mai sunt obligatorii. Fiecare profesor va decide organizarea acestora sau nu появились сначала на #diez.
10,1 mil. colete livrate, 915.194 de clienți, 60,5 mil. lei taxe achitate și 41,5 mil. lei investiți – rezultatele Nova Post Moldova în 2025 # #diez
În 2025, Nova Post a înregistrat în Moldova creșteri pe toți indicatorii operaționali și financiari. Compania a livrat 10,1 milioane de expedieri; de 2,6 ori mai mult decât în 2024. Numărul de clienți a ajuns la 915.194, iar suma totală a taxelor achitate la bugetul Republicii Moldova a constituit 60,5 milioane de lei, cu 112 % mai mult comparativ cu anul precedent. Сообщение 10,1 mil. colete livrate, 915.194 de clienți, 60,5 mil. lei taxe achitate și 41,5 mil. lei investiți – rezultatele Nova Post Moldova în 2025 появились сначала на #diez.
Profesorii nu vor mai veni la școală în vacanțe, iar catalogul electronic devine obligatoriu. Măsuri de debirocratizare în educație # #diez
În vacanțele școlare, profesorii nu vor fi nevoiți să fie prezenți fizic la școală, dar vor putea lucra de acasă. De asemenea, începând cu 1 septembrie 2026, catalogul electronic va deveni obligatoriu și se va renunța la catalogul pe hârtie. Măsurile suplimentare de debirocratizare au fost anunțate de Ministerul Educației și Cercetări. Сообщение Profesorii nu vor mai veni la școală în vacanțe, iar catalogul electronic devine obligatoriu. Măsuri de debirocratizare în educație появились сначала на #diez.
#YouthEconomy, la a treia ediție: tinerii au învățat antreprenoriat direct de la oameni de afaceri de top din Moldova # #diez
25 de elevi de la Colegiul Național de Comerț al ASEM din Chișinău au participat la cea de-a III-a ediție a #YouthEconomy powered by iute Moldova. Evenimentul s-a desfășurat de Ziua Internațională a Educației și a implicat viitori contabili, marketologi și specialiști în finanțe și bănci într-un workshop interactiv de educație financiară, ghidat de mentori din mediul de afaceri din Republica Moldova. Сообщение #YouthEconomy, la a treia ediție: tinerii au învățat antreprenoriat direct de la oameni de afaceri de top din Moldova появились сначала на #diez.
Vloggerul Dima White, învinuit de pornografie infantilă, oferă telefoane într-o școală din Moldova. Reacția autorităților # #diez
Vloggerul Dima White, cercetat penal pentru pornografie infantilă și trafic de copii, a avut acces în Liceul Teoretic „Ion Creangă” din Cahul. În prezența cadrelor didactice, acesta i-a oferit unei eleve un telefon mobil, cerând ca tânăra să fie abonată la o listă specială de conturi de pe TikTok. Ulterior, vloggerul a publicat videoclipul pe pagina sa, unde a adunat aproape 400.000 de vizualizări. Сообщение Vloggerul Dima White, învinuit de pornografie infantilă, oferă telefoane într-o școală din Moldova. Reacția autorităților появились сначала на #diez.
Un nou film autohton despre parcursul european al Moldovei. Urmărește documentarul „Moldova, Fearlessly Moving Forward” # #diez
Platforma de advocacy MoldovaIn.EU a lansat o nouă producție cinematografică autohtonă. Documentarul „Moldova, Fearlessly Moving Forward” surprinde parcursul european al țării noastre și modul în care Moldova a ales să răspundă provocărilor și ingerințelor externe prin reziliență și reforme. Сообщение Un nou film autohton despre parcursul european al Moldovei. Urmărește documentarul „Moldova, Fearlessly Moving Forward” появились сначала на #diez.
(video) Carta Parlamentului Curat – foaie de parcurs pentru integritatea și transparența noului parlament # #diez
Marți, 20 ianuarie 2026, Asociația Presei Independente (API) a lansat „Carta Parlamentului Curat 2025”, un document de analiză și recomandări pentru asigurarea integrității și bunei guvernări în Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XII-a. Сообщение (video) Carta Parlamentului Curat – foaie de parcurs pentru integritatea și transparența noului parlament появились сначала на #diez.
Înscrie-te la bursa Saharov și consolidează-ți cunoștințele despre drepturile omului cu ajutorul experților de la Bruxelles și Veneția # #diez
Parlamentul European invită tinerii implicați în apărarea drepturilor omului să se înscrie la bursa Saharov. Organizatorii vor selecta 14 candidați pentru a beneficia de o formare intensivă timp de două săptămâni la Bruxelles și în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene. Сообщение Înscrie-te la bursa Saharov și consolidează-ți cunoștințele despre drepturile omului cu ajutorul experților de la Bruxelles și Veneția появились сначала на #diez.
