Un membru al Comisiei de evaluare externă a integrității etice și financiare a procurorilor a demisionat
Radio Chisinau, 6 februarie 2026 08:55
Membrul Comisiei de evaluare externă a integrității etice și financiare a procurorilor, Pierangelo Padova, a demisionat din funcție. Parlamentul a adoptat astăzi un proiect de hotărâre prin care se constată încetarea mandatului de membru, în baza cererii de demisie depuse la data de 13 ianuarie 2026.
Moneda unică europeană și dolarul american se apreciază la sfârșit de săptămână, potrivit datelor Băncii Naționale a Moldovei (BNM).
Constrângerea unui copil la săvârșirea unui act sexual sau a unor acțiuni cu caracter sexual se va pedepsi cu închisoare de la 7 la 12 ani. Pedeapsa va fi mai severă dacă faptele sunt săvârșite asupra unui copil cu vârsta de până la 14 ani sau dacă constrângerea este comisă de un membru al familiei ori de persoana în grija căreia se află copilul. Inițiativa legislativă a fost votată de Parlament în lectura a doua, transmite IPN.
08:25
Vremea se anunță în continuare dificilă. Este în vigoare Cod Galben pentru între teritoriul R. Moldova. Temperatura aerului în jur de 0°C și precipitațiile, predominant sub formă de ploaie, vor duce la formarea poleiului pe drumuri.
Șefa statului cere continuarea și extinderea vettingului: Maia Sandu: „Nu putem păstra oameni corupți în sistem” # Radio Chisinau
Evadările persoanelor cercetate sau condamnate înainte de pronunțarea sentințelor definitive și ritmul lent al reformei justiției rămân probleme grave în Republica Moldova, a declarat președinta Republicii Moldova, Maia Sandu.
Peste 340 de primării au inițiat procesul de amalgamare voluntară. Alexei Buzu: „Avem un scop clar - servicii mai bune pentru cetățeni” # Radio Chisinau
Peste 340 de primării au inițiat deja procesul de amalgamare voluntară. Cifrele au fost prezentate de secretarul general al Guvernului, Alexei Buzu.
Condiții mai bune de deplasare pe drumul R33, care duce la Leușeni, și drumul G100, care unește satul Cărpineni de Mingir # Radio Chisinau
După ani de așteptare, drumul R33, care duce la Leușeni, și drumul G100, care unește satul Cărpineni de Mingir, asigură oamenilor din Hâncești, dar și din regiune, condiții mai bune de deplasare. Progresele au fost analizate de premierul Alexandru Munteanu, care a efectuat astăzi o vizită la Hâncești.
Nicușor Dan: Prezența tancurilor Abrams în poligonul de la Smârdan confirmă angajamentul SUA pentru securitatea regiunii # Radio Chisinau
Prezența tancurilor Abrams ale Armatei SUA în poligonul de la Smârdan confirmă angajamentul 'solid' al Washingtonului pentru securitatea și stabilitatea regiunii noastre, a afirmat, joi, președintele Nicușor Dan.
Cinci persoane au suferit traumatisme după ce un microbuz de pasageri a lovit o autospecială derapată de pe traseu # Radio Chisinau
Cinci persoane au fost traumatizate după ce o autospecială care mergea să stingă un incendiu din satul Ulmu, Ialoveni, a derapat de pe traseu din cauza condițiilor meteo, a ajuns pe acostament și a fost lovită ulterior de un microbuz în care se aflau 23 de pasageri.
Comisia de Evaluare a Judecătorilor anunță inițierea procedurii de evaluare pentru judecătorii din completele specializate în examinarea cauzelor de corupție, conform listei transmise de Consiliul Superior al Magistraturii (CSM).
Moțiunea simplă împotriva ministrei Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga, a eșuat. După aproximativ cinci ore de dezbateri, aceasta nu a întrunit numărul necesar de voturi, fiind susținută de doar deputați 34 de voturi, informează MOLDPRES.
Emisarul american Steve Witkoff a anunțat joi că Ucraina și Rusia au ajuns la un acord în vederea unui nou schimb de prizonieri - primul în ultimele cinci luni -, în cadrul unor negocieri trilaterale la Abu Dhabi, în Emiratele Arabe Unite (EAU), pe care le salută drept ”productive”.
Șeful Executivului, Alexandru Munteanu, la Spitalul Raional Hâncești: „Guvernul va continua să investească în sistemul de sănătate” # Radio Chisinau
Guvernul va continua să investească în sistemul de sănătate, pentru ca fiecare cetățean, indiferent în ce localitate trăiește, să aibă acces la servicii medicale sigure, moderne și de calitate. Mesajul a fost transmis de către Prim-ministrul Alexandru Munteanu în cadrul discuțiilor de la Spitalul Raional Hâncești, unde, din 2023, activează inclusiv un centru primar de accident vascular cerebral (AVC) esențial pentru mai mulți locuitori din câteva raioane. În ultimii trei ani, Guvernul, cu sprijinul partenerilor externi, a investit peste 60 de milioane de lei pentru modernizarea instituției medicale.
2.372 de apeluri la 112, de la miezul nopții până la ora 12:00. Potrivit Serviciului 112, oamenii au semnalat probleme din cauza ghețușului, care a afectat circulația pe drumuri. Cel mai mare număr de apeluri a fost între 07:00 și 08:00, când s-au primit 497 solicitări.
Școlile din Bălți trec la regim online vineri, din cauza condițiilor meteo nefavorabile # Radio Chisinau
Elevii din Bălți vor învăța online vineri. Decizia a fost luată în contextul codului galben de polei și ghețuș. Autoritățile locale au transmis deja ordinul către toate instituțiile de învățământ din municipiu.
Progresele înregistrate de Republica Moldova pe agenda europeană și prioritățile pentru anul curent, precum și posibilitățile de valorificare a experienței Maltei în procesul de armonizare legislativă și implementare a reformelor au fost discutate în cadrul unei convorbiri telefonice dintre viceprim-ministra pentru integrare europeană, Cristina Gherasimov, și viceprim-ministrul Maltei Ian Borg, ministru al Afacerilor Externe și al Turismului.
Secretar de stat MIDR, Nicolae Mîndra: „Drumurile naționale sunt monitorizate permanent, iar siguranța circulației rămâne prioritară” # Radio Chisinau
Secretarul de stat la Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Nicolae Mîndra, a venit cu precizări privind starea drumurilor publice naționale și măsurile întreprinse de autorități pentru menținerea siguranței rutiere, în contextul condițiilor meteo dificile din ultima perioadă.
Alexandru Munteanu: „Privim dezvoltarea raionului Hîncești ca un efort comun pe termen lung, iar amalgamarea voluntară a localităților rămâne un instrument important” # Radio Chisinau
Prioritățile de dezvoltare regională, proiectele realizate datorită investițiilor Guvernului, dar și provocările cu care se confruntă cetățenii din localități au fost discutate la întrevederea premierului Alexandru Munteanu cu primarii și serviciile desconcentrate din raionul Hîncești.
Elevii din șase școli din R. Moldova nu au ieșit astăzi, 5 februarie, la lecții din cauza poleiului și a ghețușului. Orele vor fi recuperate fie sâmbătă, fie prin completarea orarului de bază.
ANTA respinge acuzațiile și anunță controale repetate la un operator de autogară din Chișinău # Radio Chisinau
Agenția Națională Transport Auto (ANTA) a venit cu o declarație publică în care respinge afirmațiile lansate de Asociația Patronală a Operatorilor de Transport Auto (APOTA), calificându-le drept tendențioase și nefondate, în special în ceea ce privește presupusa lipsă de implicare a instituției în gestionarea situațiilor din domeniul transportului rutier de persoane.
Tentativă de contrabandă cu țigări prin postul vamal Cahul. Un bărbat a fost reținut # Radio Chisinau
Ofițerii Echipelor Mobile ale Serviciului Vamal au contracarat o tentativă de transport ilicit al produselor din tutun, prevenind astfel introducerea acestora pe piața neagră de consum.
Japonia va acorda un grant de 21 de milioane de lei pentru creșterea calității serviciilor media oferite de compania „Teleradio-Moldova” # Radio Chisinau
Japonia va acorda asistență financiară nerambursabilă de circa 21 de milioane de lei pentru modernizarea Companiei „Teleradio-Moldova”. Parlamentul a votat în prima lectură pentru ratificarea Înțelegerii dintre guvernele Republicii Moldova și Japoniei privind acest sprijin financiar.
Bulgaria înregistrează progrese în tranziția la euro și se pregătește să producă primele sale bancnote euro, în limitele cotei alocate de Banca Centrală Europeană (BCE), informează Novinite.
Mobilizare totală pe drumurile naționale: echipele AND combat ghețușul și poleiul pentru siguranța traficului # Radio Chisinau
Circulația pe drumurile naționale ale Republicii Moldova se desfășoară în continuare în condiții dificile, afectată de polei și ghețuș, iar echipele de intervenție ale Administrației Naționale a Drumurilor (AND) acționează neîntrerupt pentru menținerea viabilității rețelei rutiere și siguranța traficului.
Republica Moldova a ratificat Acordul privind conservarea biodiversității marine la nivel global # Radio Chisinau
Republica Moldova a ratificat Acordul în temeiul Convenției Națiunilor Unite privind dreptul mării (UNCLOS), care vizează conservarea și utilizarea durabilă a biodiversității marine în zonele aflate în afara jurisdicției naționale. Decizia a fost adoptată astăzi de Parlament, iar legea va intra în vigoare după publicarea în Monitorul Oficial.
Republica Moldova aderă la Convenția privind eliberarea brevetelor europene, cunoscută sub denumirea de Convenția brevetului european (CBE). Proiectul de lege a fost votat astăzi, 5 februarie, în ambele lecturi.
Gheața și gerul au trimis sute de pacienți la spital: „11 pacienți cu fracturi grave au fost supuși intervențiilor chirurgicale de urgență” # Radio Chisinau
Condiții nefavorabile și poleiul au provocat un flux de pacienți la Institutul de Medicină Urgentă și au complicat grav activitatea serviciilor de intervenție. În ultimele 24 de ore, 259 de persoane s-au prezentat la unitatea de primiri urgențe, aproximativ 60% dintre acestea cu traumatisme cauzate de ghețușul format pe trotuare, în timp ce o autospecială a pompierilor care se îndrepta spre un incendiu în raionul Ialoveni a fost implicată într-un accident rutier soldat cu 11 victime, transmite Radio Chișinău.
ANSA a blocat la frontieră un lot de 21 de tone de carne de pui contaminată cu Salmonella # Radio Chisinau
Un lot de 21 de tone de carne de pui separată mecanic, în stare congelată, a fost oprit la frontiera Republicii Moldova, după ce analizele de laborator au confirmat prezența bacteriei Salmonella infantis.
Rata de bază la principalele operațiuni de politică monetară este menținută la nivel de 5% # Radio Chisinau
Rata de bază la principalele operațiuni de politică monetară pe termen scurt este menținută la nivel de 5,00%. Decizia a fost luată astăzi de Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei (BNM), transmite MOLDPRES.
Primul rezultat concret al negocierilor de pace de la Abu Dhabi: Ucraina și Rusia au convenit să schimbe 314 prizonieri. „Mai sunt multe de făcut”, spune emisarul lui Trump # Radio Chisinau
Delegațiile din Statele Unite, Ucraina și Rusia au convenit să schimbe 314 prizonieri, a declarat joi emisarul special al președintelui american Donald Trump, Steve Witkoff, adăugând că mai sunt multe de făcut pentru a pune capăt războiului.
„Menținem vecinii puternici. Sprijinim Ucraina și Republica Moldova”. Președintele Senatului României, Mircea Abrudean, participă la Forumul parlamentar de securitate din SUA # Radio Chisinau
Președintele Senatului României, Mircea Abrudean, participă, în perioada 3-6 februarie, la Forumul Interparlamentar de Securitate organizat în Washington DC, SUA. Oficialul român a precizat în discursul său că România garantează apărarea în regiunea Mării Negre, alături de Bulgaria și Turcia, aspect prin care este sprijinită inclusiv securitatea Ucrainei și Republicii Moldova.
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) informează că elimină tarifele pentru eliberarea certificatelor fitosanitare la export. Măsura este aplicată începând cu 5 februarie 2026.
Dorin Junghietu, la București: Interconexiunile cu România sunt vitale pentru securitatea energetică a Republicii Moldova # Radio Chisinau
Consolidarea securității energetice și accelerarea investițiilor în energie regenerabilă, prin dezvoltarea capacităților de stocare și a infrastructurii de interconectare, se află în centrul strategiei energetice a Republicii Moldova. Declarația a fost făcută de ministrul Energiei, Dorin Junghietu, în cadrul Energy Week Black Sea 2026, eveniment desfășurat la București, în perioada 4–5 februarie.
Benzina și motorina vor fi mai scumpe mâine, 6 februarie. Prețurile anunțate de ANRE pentru carburanții auto # Radio Chisinau
ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto, valabile pentru mâine, 6 februarie.
Primele facturi la gaz calculate după noul tarif vor fi emise la începutul lunii martie. Noile tarife se aplică doar consumului înregistrat din 4 februarie inclusiv, iar consumul anterior va fi facturat la prețul vechi. Precizările au fost făcute pentru IPN de reprezentanții Energocom, care precizează că aplicarea noului tarif nu are caracter retroactiv.
Zeci de persoane au ajuns la Urgență din cauza ghețușului: 11 persoane cu fracturi grave, supuse intervențiilor chirurgicale de urgență # Radio Chisinau
În decurs de 24 de ore, la Unitatea de Primiri Urgențe (UPU) au fost înregistrate 259 de adresări, dintre care aproximativ 60% au fost pacienți cu traumatisme provocate de condițiile meteorologice nefavorabile și formarea ghețușului pe trotuare.
Formatul patrulateral R. Moldova–Ucraina–România–UE, reunit pentru consolidarea lanțurilor logistice în transporturi # Radio Chisinau
Republica Moldova, Ucraina, România și Uniunea Europeană au desfășurat o nouă rundă de discuții în format patrulateral (QUAD), dedicată consolidării cooperării regionale în domeniul transporturilor și logisticii. Reuniunea tehnică a avut loc online și a fost organizată de Comisia Europeană, la inițiativa Monei Björklund, reprezentant al Direcției Generale Mobilitate și Transport (DG MOVE) și coordonatoare a inițiativei europene „Culoarele Solidarității”, transmite MOLDPRES.
Consiliul Superior al Procurorilor a lansat concursul pentru ocuparea funcției de procuror de legătură al Republicii Moldova la Agenția UE pentru Cooperare în Materie de Justiție Penală (Eurojust). O circulară în acest sens va fi transmisă tuturor procuraturilor din țară, iar candidații interesați pot depune dosarele complete până pe 6 martie, transmite IPN.
Republica Moldova a început negocierile tehnice pe marginea Clusterului 1 în procesul de aderare la UE. Cristina Gherasimov: „Capitolele 23 și 24 sunt cheia întregului parcurs european” # Radio Chisinau
Republica Moldova a început primele negocieri tehnice pe marginea Clusterului 1 - Valori fundamentale, un moment important în parcursul spre aderarea la Uniunea Europeană.
Republica Moldova a început negocierile tehnice pe marginea Clusterului 1 în procesul de aderare la UE # Radio Chisinau
Republica Moldova a început primele negocieri tehnice pe marginea Clusterului 1 - Valori fundamentale, un moment important în parcursul spre aderarea la Uniunea Europeană.
Ministrul de Externe al Lituaniei, Kęstutis Budry, vine la Chișinău într-o vizită de lucru # Radio Chisinau
Ministrul afacerilor externe al Republicii Lituania, Kęstutis Budrys, va efectua vineri, 6 februarie 2026, o vizită de lucru în Republica Moldova. Vizita are drept scop consolidarea relațiilor bilaterale moldo-lituaniene, aprofundarea dialogului politic și reafirmarea sprijinului Republicii Lituania pentru parcursul european al Republicii Moldova, inclusiv în contextul evoluțiilor regionale și de securitate.
Mii de consumatori au rămas fără energie electrică din cauza condițiilor meteo nefavorabile # Radio Chisinau
Mii de consumatori au rămas fără energie electrică din cauza condițiilor meteorologice care au provocat perturbări în funcționarea rețelelor de distribuție a energiei electrice în mai multe zone ale Republicii Moldova.
Republica Moldova va avea ambasadori noi în România și alte trei țări. Decretele șefei statului, publicate în Monitorul Oficial # Radio Chisinau
Republica Moldova va avea ambasadori noi în România, Ucraina, Franța și China. Decretele șefei statului, Maia Sandu, privind numirea acestora, au fost publicate astăzi în Monitorul Oficial, informează MOLDPRES.
LIVE | Ședința Parlamentului Republicii Moldova din 5 februarie 2026. Printre altele, deputații vor dezbate moțiunea simplă depusă împotriva ministrului Agriculturii # Radio Chisinau
Ședința Parlamentului Republicii Moldova din 5 februarie 2026. Pe ordinea de zi se află 13 subiecte, printre care se află și moțiunea simplă depusă de opoziție împotriva ministrului Agriculturii.
Zăcământ de minerale rare, descoperite în vestul României. Printre ele, uraniu și nichel # Radio Chisinau
Compania canadiană Leading Edge Materials a descoperit în Munții Apuseni zăcăminte importante de minerale rare, într-un perimetru de circa 25 de kilometri pătrați, aflat în județele Bihor și Arad.
Circulație îngreunată pe drumurile naționale din cauza poleiului. Restricții pentru transportul de mare tonaj pe mai multe trasee (VIDEO) # Radio Chisinau
Administrația Națională a Drumurilor (AND) informează că la această oră, circulația pe drumurile naționale din Republica Moldova se desfășoară în condiții de iarnă, fiind afectată de polei și ghețuș. Traficul este îngreunat pe mai multe sectoare din nordul, centrul și sudul țării, iar pe unele trasee au fost impuse restricții temporare.
Cinci persoane au fost rănite după ce o autospecială de pompieri a derapat și a fost lovită de un microbuz, în localitatea Ulmu # Radio Chisinau
Cinci persoane au fost rănite după ce o autospecială de pompieri, care se deplasa pentru stingerea unui incendiu în satul Ulmu, raionul Ialoveni, a derapat de pe traseu din cauza condițiilor meteo nefavorabile, a ajuns pe acostament, iar ulterior a fost lovită de un microbuz în care se aflau 23 de pasageri.
