Șase școli au fost închise astăzi din cauza vremii nefavorabile

14:55

Condiții nefavorabile și poleiul au provocat un flux de pacienți la Institutul de Medicină Urgentă și au complicat grav activitatea serviciilor de intervenție. În ultimele 24 de ore, 259 de persoane s-au prezentat la unitatea de primiri urgențe, aproximativ 60% dintre acestea cu traumatisme cauzate de ghețușul format pe trotuare, în timp ce o autospecială a pompierilor care se îndrepta spre un incendiu în raionul Ialoveni a fost implicată într-un accident rutier soldat cu 11 victime, transmite Radio Chișinău.