Șeful Executivului, Alexandru Munteanu, la Spitalul Raional Hâncești: „Guvernul va continua să investească în sistemul de sănătate”

Ambasadorii statelor UE la Bruxelles sunt aproape de a ajunge la un acord privind un împrumut de 90 de miliarde de euro pentru finanțarea apărării Ucrainei împotriva Rusiei, grație unui proiect de text care precizează participarea țărilor terțe la tranzacțiile cu arme, au declarat miercuri trei diplomați, citați de Politico. Oficialii se întâlnesc miercuri după-amiază pentru a finaliza discuțiile, după o săptămână de negocieri dificile.