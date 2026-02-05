Primul rezultat concret al negocierilor de pace de la Abu Dhabi: Ucraina și Rusia au convenit să schimbe 314 prizonieri. „Mai sunt multe de făcut”, spune emisarul lui Trump
Radio Chisinau, 5 februarie 2026 14:00
Delegațiile din Statele Unite, Ucraina și Rusia au convenit să schimbe 314 prizonieri, a declarat joi emisarul special al președintelui american Donald Trump, Steve Witkoff, adăugând că mai sunt multe de făcut pentru a pune capăt războiului.
Acum 10 minute
14:00
Acum 30 minute
13:40
„Menținem vecinii puternici. Sprijinim Ucraina și Republica Moldova”. Președintele Senatului României, Mircea Abrudean, participă la Forumul parlamentar de securitate din SUA # Radio Chisinau
Președintele Senatului României, Mircea Abrudean, participă, în perioada 3-6 februarie, la Forumul Interparlamentar de Securitate organizat în Washington DC, SUA. Oficialul român a precizat în discursul său că România garantează apărarea în regiunea Mării Negre, alături de Bulgaria și Turcia, aspect prin care este sprijinită inclusiv securitatea Ucrainei și Republicii Moldova.
Acum o oră
13:25
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) informează că elimină tarifele pentru eliberarea certificatelor fitosanitare la export. Măsura este aplicată începând cu 5 februarie 2026.
Acum 2 ore
13:05
Dorin Junghietu, la București: Interconexiunile cu România sunt vitale pentru securitatea energetică a Republicii Moldova # Radio Chisinau
Consolidarea securității energetice și accelerarea investițiilor în energie regenerabilă, prin dezvoltarea capacităților de stocare și a infrastructurii de interconectare, se află în centrul strategiei energetice a Republicii Moldova. Declarația a fost făcută de ministrul Energiei, Dorin Junghietu, în cadrul Energy Week Black Sea 2026, eveniment desfășurat la București, în perioada 4–5 februarie.
12:45
12:45
Primele facturi la gaz calculate după noul tarif vor fi emise la începutul lunii martie. Noile tarife se aplică doar consumului înregistrat din 4 februarie inclusiv, iar consumul anterior va fi facturat la prețul vechi. Precizările au fost făcute pentru IPN de reprezentanții Energocom, care precizează că aplicarea noului tarif nu are caracter retroactiv.
12:25
12:15
Zeci de persoane au ajuns la Urgență din cauza ghețușului: 11 persoane cu fracturi grave, supuse intervențiilor chirurgicale de urgență # Radio Chisinau
În decurs de 24 de ore, la Unitatea de Primiri Urgențe (UPU) au fost înregistrate 259 de adresări, dintre care aproximativ 60% au fost pacienți cu traumatisme provocate de condițiile meteorologice nefavorabile și formarea ghețușului pe trotuare.
Acum 4 ore
11:55
11:50
11:35
Consiliul Superior al Procurorilor a lansat concursul pentru ocuparea funcției de procuror de legătură al Republicii Moldova la Agenția UE pentru Cooperare în Materie de Justiție Penală (Eurojust). O circulară în acest sens va fi transmisă tuturor procuraturilor din țară, iar candidații interesați pot depune dosarele complete până pe 6 martie, transmite IPN.
11:25
11:20
11:00
Ministrul de Externe al Lituaniei, Kęstutis Budry, vine la Chișinău într-o vizită de lucru # Radio Chisinau
Ministrul afacerilor externe al Republicii Lituania, Kęstutis Budrys, va efectua vineri, 6 februarie 2026, o vizită de lucru în Republica Moldova. Vizita are drept scop consolidarea relațiilor bilaterale moldo-lituaniene, aprofundarea dialogului politic și reafirmarea sprijinului Republicii Lituania pentru parcursul european al Republicii Moldova, inclusiv în contextul evoluțiilor regionale și de securitate.
10:35
Mii de consumatori au rămas fără energie electrică din cauza condițiilor meteo nefavorabile # Radio Chisinau
Mii de consumatori au rămas fără energie electrică din cauza condițiilor meteorologice care au provocat perturbări în funcționarea rețelelor de distribuție a energiei electrice în mai multe zone ale Republicii Moldova.
10:25
10:20
Acum 6 ore
10:05
LIVE | Ședința Parlamentului Republicii Moldova din 5 februarie 2026. Printre altele, deputații vor dezbate moțiunea simplă depusă împotriva ministrului Agriculturii # Radio Chisinau
Ședința Parlamentului Republicii Moldova din 5 februarie 2026. Pe ordinea de zi se află 13 subiecte, printre care se află și moțiunea simplă depusă de opoziție împotriva ministrului Agriculturii.
09:55
Zăcământ de minerale rare, descoperite în vestul României. Printre ele, uraniu și nichel # Radio Chisinau
Compania canadiană Leading Edge Materials a descoperit în Munții Apuseni zăcăminte importante de minerale rare, într-un perimetru de circa 25 de kilometri pătrați, aflat în județele Bihor și Arad.
09:40
Circulație îngreunată pe drumurile naționale din cauza poleiului. Restricții pentru transportul de mare tonaj pe mai multe trasee (VIDEO) # Radio Chisinau
Administrația Națională a Drumurilor (AND) informează că la această oră, circulația pe drumurile naționale din Republica Moldova se desfășoară în condiții de iarnă, fiind afectată de polei și ghețuș. Traficul este îngreunat pe mai multe sectoare din nordul, centrul și sudul țării, iar pe unele trasee au fost impuse restricții temporare.
09:25
Cinci persoane au fost rănite după ce o autospecială de pompieri a derapat și a fost lovită de un microbuz, în localitatea Ulmu # Radio Chisinau
Cinci persoane au fost rănite după ce o autospecială de pompieri, care se deplasa pentru stingerea unui incendiu în satul Ulmu, raionul Ialoveni, a derapat de pe traseu din cauza condițiilor meteo nefavorabile, a ajuns pe acostament, iar ulterior a fost lovită de un microbuz în care se aflau 23 de pasageri.
09:00
Republica Moldova și Emiratele Arabe Unite au semnat un Memorandum privind recunoașterea permiselor de conducere # Radio Chisinau
Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Emiratele Arabe Unite au semnat un Memorandum de Înțelegere privind recunoașterea reciprocă și preschimbarea permiselor de conducere, document care va facilita circulația cetățenilor celor două state.
08:40
Ucraina și Rusia continuă azi discuțiile mediate de SUA la Abu Dhabi. Întâlnirea de miercuri, „substanțială și productivă” # Radio Chisinau
Oficialii ucraineni și ruși au încheiat miercuri o primă zi „productivă” a noilor negocieri mediate de SUA la Abu Dhabi, a declarat negociatorul principal al Kievului. Discuțiile se reiau joi, în timp ce luptele din cel mai mare conflict din Europa de după al Doilea Război Mondial continuă să facă ravagii.
08:30
Euro și dolarul se ieftinesc. Cursul valutar stabilit de BNM pentru astăzi, 5 februarie # Radio Chisinau
Banca Națională a Moldovei (BNM) a stabilit pentru euro un curs valutar de 20 lei și un ban. Dolarul american este cotat la 16 lei și 94 bani.
Acum 8 ore
08:05
Elevii din municipiul Chișinău vor învăța online joi și vineri, din cauza condițiilor meteo dificile # Radio Chisinau
Elevii din municipiul Chișinău rămân acasă astăzi și mâine, 5 și 6 februarie, din cauza poleiului și a condițiilor meteorologice dificile.
Acum 24 ore
21:25
Cartelele preplătite vor putea fi achiziționate doar după prezentarea unui act de identitate. Ministerul Afacerilor Interne inițiază procesul de elaborare a proiectului de lege pentru modificarea cadrului normativ național privind identificarea utilizatorilor serviciilor de comunicații electronice mobile preplătite prin stabilirea obligației de prezentare a unui act de identitate la achiziționarea cartelelor SIM și înregistrarea acestora pe numele persoanei care le procură.
20:55
Amalgamarea primăriilor va deveni obligatorie din a doua jumătate a acestui an pentru localitățile care nu au inițiat până acum procesul voluntar de fuziune. Autoritățile își propun să stabilească prin lege cadrul și criteriile pentru aceste comasări. Potrivit secretarului general al Guvernului, Alexei Buzu, fuziunile normative se vor aplica în special primăriilor care nu ating un prag minim de populație.
20:35
Cetățenii au depus circa 900 de contestații timp de o săptămână după publicarea noilor valori cadastrale # Radio Chisinau
Circa 900 de contestații au fost depuse de cetățeni timp de o săptămână după ce Agenția Geodezie, Cartografie și Cadastru (AGCC) a publicat noile valori cadastrale ale bunurilor imobile. Datele au fost prezentate astăzi de directorul general al instituției, Ivan Danii, transmite MOLDPRES.
20:15
Republica Moldova va adera la Convenția privind eliberarea brevetelor europene, cunoscută sub denumirea de Convenția brevetului european (CBE). Un proiect de lege în acest sens a fost examinat de Comisia pentru politică externă.
19:50
Începând cu anul 2027, toate școlile cu peste 400 de elevi vor fi obligate să treacă la autogestiune financiară. Măsura survine după ce Ministerul Educației și Cercetării a modificat prevederile privind autonomia financiară a instituțiilor de învățământ în Codul educației, transmite IPN.
19:30
Reprezentanții statelor UE, aproape de un acord pentru împrumutul de 90 de miliarde de euro către Ucraina. Care sunt pașii următori # Radio Chisinau
Ambasadorii statelor UE la Bruxelles sunt aproape de a ajunge la un acord privind un împrumut de 90 de miliarde de euro pentru finanțarea apărării Ucrainei împotriva Rusiei, grație unui proiect de text care precizează participarea țărilor terțe la tranzacțiile cu arme, au declarat miercuri trei diplomați, citați de Politico. Oficialii se întâlnesc miercuri după-amiază pentru a finaliza discuțiile, după o săptămână de negocieri dificile.
19:10
Circulația transportului de mare tonaj, oprită temporar în satul Gordinești din raionul Edineț din cauza poleiului (VIDEO) # Radio Chisinau
Poliția informează că, în nordul Republicii Moldova, în urma condițiilor meteorologice nefavorabile, carosabilul este acoperit cu polei și poate provoca riscuri majore pentru siguranța circulației rutiere.
18:50
Cristina Gherasimov, discuții cu membrii Comisiei parlamentare pentru integrare europeană: „Reformele nu sunt despre rapoarte, ci despre schimbări reale pentru cetățeni” # Radio Chisinau
Ritmul negocierilor de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană, claritatea angajamentelor asumate pe agenda europeană și responsabilitatea guvernării față de cetățeni în 2026 au fist subiectele discutate de viceprim-ministra pentru integrare europeană, Cristina Gherasimov, cu membrii Comisiei parlamentare pentru integrare europeană.
18:25
Peste 2300 de angajați ai MAI vor fi mobilizați să intervină în situații de urgență, în contextul condițiilor meteo nefavorabile din următoarele zile (VIDEO) # Radio Chisinau
Ministerul Afacerilor Interne anunță că aproximativ 2300–2400 de angajați din cadrul Poliției, Inspectoratului General de Carabinieri, Poliției de Frontieră și IGSU vor fi mobilizați pentru a interveni prompt în caz de situații de urgență generate de condițiile meteo nefavorabile din următoarele zile, care pot afecta traficul și siguranța cetățenilor.
18:05
Atac devastator în Ucraina: șapte morți și mai mulți răniți. Rusia a lovit o piață din Donețk cu muniție cu dispersie # Radio Chisinau
Cel puțin șapte persoane au fost ucise și alte opt rănite după ce forțele ruse au lovit, marți dimineață, cu muniție cu dispersie, o piață din orașul Drujkivka, în regiunea Donețk, potrivit autorităților ucrainene. Atacul a vizat o zonă frecventată de civili, iar echipele de intervenție continuă căutările printre dărâmături, în timp ce mai multe clădiri rezidențiale din apropiere au fost avariate, potrivit Kyiv Independent.
17:45
Instituțiile din subordinea Ministerului Mediului vor fi reformate. Guvernul a aprobat avizul # Radio Chisinau
Guvernul a aprobat avizul la Proiectul de Lege pentru modificarea unor acte normative din domeniul mediului, un pas important în procesul de reformare a instituțiilor aflate în subordinea Ministerului Mediului. Documentul elaborat este necesar pentru a crea un cadru normativ coerent și clar, care va permite reformarea Instituțiilor din subordinea Ministerul Mediului și presupune patru reforme importante.
17:30
Vasile Costiuc sugerează că la Ungheni a apărut o fabrică de muniții și armament de război. Reacția Guvernului: „Cartușe pentru arme de vânătoare” # Radio Chisinau
Guvernul Republicii Moldova a venit cu o reacție la afirmațiile lui Vasile Costiuc, potrivit căruia o fabrică care produce arme și muniții, despre care deputatul sugerează că ar fi de război, a apărut la Ungheni.
17:05
Regulile de stabilire a impozitului pe avere vor fi modificate. Noile criterii vor fi analizate și incluse în politica bugetar fiscală pentru anul viitor, urmând să intre în vigoare din 1 ianuarie 2027. Precizările au fost făcute astăzi de ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, informează MOLDPRES.
16:50
Diacov, Carp și Filip au depus mărturii în dosarul „Sacoșa neagră”, în care este învinuit Dodon # Radio Chisinau
Dumitru Diacov, Lilian Carp și Pavel Filip se numără printre persoanele care au depus mărturii în dosarul cunoscut generic drept „Sacoșa neagră”, aflat în anchetă pentru presupuse acte de corupție în politica moldovenească. În acest dosar este învinuit liderul PSRM și fostul șef de stat, Igor Dodon, transmite IPN.
16:40
Condiții de iarnă pe drumurile din R. Moldova: ninsori slabe, ghețuș și polei pe carosabil (FOTO) # Radio Chisinau
Administrația Națională a Drumurilor (AND) atenționează participanții la trafic că, în mai multe regiuni ale Republicii Moldova, se înregistrează precipitații sub formă de ninsori slabe, iar pe carosabil se formează ghețuș și polei, condiții care pot afecta siguranța circulației rutiere.
16:20
Ordine și transparență în fondul locativ: ce prevede Programul de condominii aprobat de Guvern # Radio Chisinau
Guvernul Republicii Moldova a aprobat în ședința de astăzi Programul de stat privind înregistrarea blocurilor locative sub formă de condominiu pentru perioada 2026–2028, o inițiativă menită să aducă mai multă ordine în evidența proprietăților și să creeze condiții mai bune pentru întreținerea fondului locativ, transmite MOLDPRES.
16:00
Începând cu septembrie 2027, în Republica Moldova vor intra în vigoare noi reguli privind deținerea câinilor din rase considerate potențial periculoase. Conform Legii nr. 256/2025, creșterea și reproducerea acestor rase vor fi interzise, pentru a spori siguranța publică, informează Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA).
15:55
Ora de muzică | Muzică funk cu unii dintre pionierii genului - formația ”Wild Cherry” (audio) # Radio Chisinau
Istoria unei formații americane de mare succes
15:35
La ce preț și de unde a cumpărat Energocom energie electrică în prima lună a anului curent # Radio Chisinau
În luna ianuarie 2026, S.A. „Energocom” a achiziționat un volum total de 478,233 mii MWh de energie electrică, provenită atât din surse interne, cât și din cele de import. Prețul mediu ponderat al energiei procurate a constituit 144,52 EUR/MWh.
15:20
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis cod galben de polei și ghețuș, valabil din această seară, de la ora 19:00, până pe 6 februarie, ora 20:00.
15:05
Numărul gospodăriilor eligibile pentru compensații la energie a crescut în ianuarie # Radio Chisinau
Numărul gospodăriilor eligibile pentru compensații la încălzire a crescut, anunță ministra muncii și protecției sociale, Natalia Plugaru. Potrivit acesteia, dacă în noiembrie erau înregistrate aproximativ 605 mii de gospodării eligibile, în ianuarie cifra a urcat cu circa 15 mii, transmite IPN.
14:50
A început a doua rundă de negocieri pentru pacea în Ucraina. Delegațiile Rusiei, Ucrainei și SUA discută la Abu Dhabi # Radio Chisinau
A doua rundă de discuții trilaterale între negociatori din Ucraina, Rusia și SUA pentru a pune capăt războiului dintre Moscova și Kiev a început miercuri la Abu Dhabi, capitala Emiratelor Arabe Unite, potrivit unei postări pe Telegram a lui Rustem Umerov, membru al delegației ucrainene, informează EFE, preluată de Agerpres.
14:30
Guvernul a aprobat regulamentul sanitar privind plasticul reciclat utilizat în contact cu alimentele # Radio Chisinau
Cabinetul de miniștri a aprobat astăzi, 4 februarie, Regulamentul sanitar privind materialele și obiectele din plastic reciclat destinate să vină în contact cu produsele alimentare, un pas important pentru protejarea sănătății consumatorilor și promovarea reciclării responsabile.
14:10
Ion Tăbârță: SUA continuă să susțină țări precum R. Moldova în domenii-cheie, inclusiv securitatea energetică și cibernetică # Radio Chisinau
Statele Unite oferă Republicii Moldova un sprijin financiar de 36,5 milioane de dolari pentru consolidarea securității naționale în acest an. Fondurile vor fi direcționate către securitatea energetică, securitatea cibernetică și creșterea rezilienței statului. Deși administrația Trump a redus substanțial asistența externă, SUA continuă să investească în domenii-cheie pentru sporirea capacității de apărare, subliniază experți de la Chișinău, transmite Radio Chișinău.
Ieri
13:55
Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder: „Vor fi controale riguroase în domeniul silvic și sancțiuni dure pentru tăierile ilegale de lemn” # Radio Chisinau
Ministerul Mediului va demara o serie de verificări și controale aprofundate în domeniul silvic, ca urmare a identificării unor tăieri ilegale de masă lemnoasă în mai multe localități din Republica Moldova. Declarațiile au fost făcute astăzi de ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, care a subliniat că scopul acestor acțiuni este asigurarea unui management eficient și responsabil al resurselor forestiere.
