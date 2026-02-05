Cinci persoane au suferit traumatisme după ce un microbuz de pasageri a lovit o autospecială derapată de pe traseu

18:45

Guvernul va continua să investească în sistemul de sănătate, pentru ca fiecare cetățean, indiferent în ce localitate trăiește, să aibă acces la servicii medicale sigure, moderne și de calitate. Mesajul a fost transmis de către Prim-ministrul Alexandru Munteanu în cadrul discuțiilor de la Spitalul Raional Hâncești, unde, din 2023, activează inclusiv un centru primar de accident vascular cerebral (AVC) esențial pentru mai mulți locuitori din câteva raioane. În ultimii trei ani, Guvernul, cu sprijinul partenerilor externi, a investit peste 60 de milioane de lei pentru modernizarea instituției medicale.