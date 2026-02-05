Maia Sandu, la 100 de zile de mandat al Guvernului Munteanu: „Așteptăm un program de accelerare a creșterii economice”
Radio Moldova, 5 februarie 2026 21:50
Guvernul condus de Alexandru Munteanu va prezenta, ,,către sfârșitul acestei luni, în primăvară", un program privind accelerearea creșterii economice, în pofida impedimentelor de ordin extern și intern, afirmă președinta Maia Sandu. Întrebată ce crede despre primele 100 de zile de mandat al Cabinetului Munteanu, șefa statului a declarat că ,,în 100 de zile nu faci revoluție în economie".
• • •
Acum 10 minute
22:00
Deficitul bugetar al Rusiei s-ar putea tripla până la sfârșitul acestui an, potrivit unor surse apropiate Guvernului rus, citate de Reuters. Situația este determinată de scăderea achizițiilor de petrol din India și de reducerile de preț aplicate în comerțul cu țiței, care afectează semnificativ veniturile statului.
Acum 30 minute
21:50
Furtuna Leonardo provoacă inundații extinse în Peninsula Iberică și face victime. În Portugalia, cel puțin o persoană a decedat, iar în Spania o altă persoană este dată dispărută. Alte câteva mii de oameni au fost evacuați din calea apelor. Zeci de drumuri sunt blocate, iar trenurile au fost oprite atât în Spania, cât și în Portugalia. Furtuna Leonardo este cea mai recentă dintr-un val de furtuni succesive care au devastat peninsula în ultima perioadă, provocând mai multe decese, au fost smulse acoperișuri de pe case și inundate orașe.
21:50
Maia Sandu, la 100 de zile de mandat al Guvernului Munteanu: „Așteptăm un program de accelerare a creșterii economice” # Radio Moldova
Acum o oră
21:30
Între 500 și 750 de mii de euro în „sacoșa neagră”, declarație în instanță făcută de fostul ministru al Justiției, Vladimir Cebotari # Radio Moldova
Între 500 de mii și 750 de mii de euro ar fi fost în sacoșa pe care Igor Dodon ar fi primit-o de la Vladimir Plahotniuc. Declarațiile au fost făcute în instanță de fostul ministru al Justiției, Vladimir Cebotari, în cadrul audierilor din dosarul numit generic „Sacoșa neagră”. Cebotari susține că informațiile i-au fost comunicate chiar de Plahotniuc în acea vreme. Apărarea susține că declarațiile sunt interpretabile.
21:20
Igor Grosu: Autoritățile responsabile, așteptate cu propuneri privind modul de aplicare a Legii cetățeniei # Radio Moldova
Autoritățile responsabile sunt așteptate să prezinte, până vineri, 6 februarie, propuneri clare privind modul de aplicare a Legii cetățeniei. Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a menționat că nu este încă stabilit dacă situația necesită modificări ale cadrului legislativ sau doar revizuiri ale hotărârilor de Guvern și ale instrucțiunilor existente. Afirmațiile au fost făcute înaintea ședinței Paramentului. Solicitarea vine în contextul în care anumite persoane ajung la maturitate fără acte de identitate.
Acum 2 ore
20:40
Fermele de porci din Roșcani și Cimișeni și-au reluat activitatea după focarele de pestă porcină # Radio Moldova
Fermele de porci de la Roșcani, raionul Anenii Noi și Cimișeni, raionul Criuleni, unele dintre cele mai mari din țară, și-au reluat activitatea după ce anul afectate anul trecut de pestă porcină. Precizările au fost făcute de șeful Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, Radu Musteața. De asemenea, el a subliniat că pesta porcină africană rămâne o provocare majoră pentru Republica Moldova și întreaga regiune.
20:20
Acum 4 ore
20:00
Pedepsele penale mai aspre pentru exploatarea și abuzul sexual al copiilor. Deputații au votat, pe 5 februarie, în lectura a doua, o inițiativă legislativă în acest sens. Documentul transpune integral Directiva Uniunii Europene privind combaterea abuzului sexual asupra copiilor, a exploatării sexuale a copiilor și a pornografiei infantile.
20:00
Show în liga profesionistă nord-americană de baschet masculin. Jucătorul echipei New Orleans Pelicans, Tray Murphy, a izbutit 12 aruncări de 3 puncte în meciul cu Milwaukee Bucks. Este un record absolut pentru echipa din New Orleans. Murphy a fost de neoprit în meciul cu Bucks. El a condus jocul ofensiv al oaspeților și a acumulat în total 44 de puncte.
19:40
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) anunță facilitarea procesului de export pentru producătorii autohtoni, prin eliminarea tarifelor pentru actele fitosanitare. Conform Legii privind optimizarea proceselor de obținere a actelor permisive, intrată în vigoare joi, 5 februarie, a fost exclus costul pentru eliberarea Certificatului fitosanitar pentru export sau reexport.
19:10
Voturi insuficiente: Moțiunea simplă împotriva politicilor Ministerului Agriculturii a picat # Radio Moldova
Moțiunea simplă împotriva politicilor Ministerului Agriculturii, inițiată de 42 de deputați din opoziție, nu a trecut. Dezbătută în ședința Parlamentului din 5 februarie, timp de aproape cinci ore, moțiunea nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru a fi adoptată.
18:20
Statul a investit circa 220 de milioane de lei în raionul Hâncești: Proiecte de dezvoltare a localităților # Radio Moldova
Guvernul a alocat circa 220 de milioane de lei pentru cele 57 de proiecte implementate în raionul Hâncești prin Programul „Satul European”. Investițiile s-au concentrat pe modernizarea spitalului raional, reparația drumurilor, infrastructura de apă și canalizare, sporirea eficienței energetice, renovarea grădinițelor, școlilor, parcurilor și iluminatului stradal.
18:10
Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei (BNM) a decis menținerea ratei de bază la nivelul de 5% anual, o hotărâre care confirmă continuitatea strategiei monetare actuale pentru ancorarea inflației în jurul țintei de 5%. Ratele la facilitățile de creditare și depozit overnight rămân fixate la 7% și, respectiv, 3%, oferind un cadru predictibil pentru dezvoltarea economică sustenabilă pe termen mediu.
Acum 6 ore
18:00
Ucraina și Rusia au realizat, pe 5 februarie, un nou schimb de prizonieri, în urma căruia 150 de militari și 7 civili ucraineni au fost eliberați din captivitatea rusă. Printre cei eliberați se numără și militari răniți, transmite RBK-Ucraina.
17:40
„Migrație de reîntoarcere”: Demografii observă un fenomen de revenire a diasporei, dar sporul migrator rămâne negativ # Radio Moldova
Între 30 și 60 de mii de persoane părăsesc anual Republica Moldova, iar peste un milion de moldoveni se află în prezent peste hotare, potrivit statisticilor oficiale. Câți dintre aceștia se întorc acasă este mai dificil de estimat. Demografii susțin că, în ultimii ani, se observă o tendință de reîntoarcere a moldovenilor, însă în majoritatea cazurilor revin persoane aflate la vârsta de pre-pensionare. Pentru a atrage cât mai mulți conaționali acasă, este necesară asigurarea stabilității sociale și politice, consideră mediul academic.
17:20
„Frauda bancară”: Instanța se apropie de finalul audierilor în dosarul lui Plahotniuc # Radio Moldova
Dosarul penal pe numele fostului lider democrat Vladimir Plahotniuc, inculpat în frauda bancară, se apropie de finalul cercetării judecătorești. Magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, l-au audiat, pe 5 februarie, pe un fost deputat transfug, unul dintre ultimii doi martori ai apărării. Vladimir Plahotniuc nu s-a prezentat nici astăzi în instanță.
17:20
Vasile Arlet a făcut primele convocări din postura de selecționer al echipei naționale de futsal # Radio Moldova
Noul selecționer al echipei naționale de futsal masculin a Republicii Moldova, Vasile Arlet, a anunțat lotul pentru turneul internațional din orașul Peruștița din Bulgaria, care se va desfășura între 8 și 11 februarie.
17:20
Atacuri cu drone asupra infrastructurii feroviare din Ucraina. Un tren care adăpostește civili, atacat # Radio Moldova
Forțele ruse au efectuat un atac masiv cu drone asupra infrastructurii feroviare din regiunea Sumî în timpul nopții. Instalațiile feroviare au fost avariate, fiind lovit și un tren care era folosit pentru a oferi căldură și servicii de bază pentru civili. Cel puțin 13 persoane au fost ucise și alte 39 rănite în urma atacurilor rusești din întreaga Ucraină în ultima zi, scrie presa ucraineană.
17:00
Reguli noi privind absențele și înscrierea elevilor în școlile din R. Moldova: MEC propune actualizarea regulamentului școlar # Radio Moldova
Absențele elevilor din clasele I - IX ar putea fi motivate de părinți sau de alți reprezentanți legali, fără a fi necesară prezentarea unor acte justificative. Schimbarea se regăsește într-un nou regulament-cadru pentru școli, elaborat de Ministerul Educației și Cercetării (MEC) și supus consultărilor publice.
16:40
Jurnalistă DW: Cererea Rusiei de a-i fi cedat Donbasul ar bloca discuțiile de la Abu Dhabi # Radio Moldova
Negocierile pentru încetarea războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei se desfășoară într-un context tensionat, în care problema integrității teritoriale rămâne principalul punct de blocaj. Actualele negocieri de la Abu Dhabi riscă să se împotmolească din cauza ambițiilor teritoriale ale Rusiei și a marginalizării Uniunii Europene, care lipsește de la masa unde se decide viitorul continentului, a remarcat, la Moldova 1, jurnalista Deutsche Welle (DW), Alina Kühnel.
16:20
Nebunie la Istanbul: N'Golo Kanté a fost întâmpinat la aeroport de mii de suporteri ai lui Fenerbahçe # Radio Moldova
Mijlocașul francez N'Golo Kanté a fost întâmpinat de mii de suporteri ai lui Fenerbahçe la sosirea sa la Istanbul ca jucător al uneia dintre cele mai importante cluburi de fotbal din Turcia. Ținuți la distanță de gardurile de protecție, aceștia s-au adunat în jurul aeroportului pentru a-l vedea pe campionul mondial din anul 2018. La sosire, Kanté a fost înconjurat de fotografi și de mai mulți admiratori îmbrăcați în costume, care l-au ajutat să se apropie de suporterii extaziați.
16:20
„Jurnalism solid, produse de calitate și sustenabilitate”: Conducerea TRM a prezentat strategia de dezvoltare a instituției până în 2030 # Radio Moldova
Compania „Teleradio-Moldova” (TRM) își propune să devină principalul pilon de informare credibilă până în 2030. Conducerea TRM a prezentat, pe 5 februarie, strategia de dezvoltare pentru următorii patru ani, care vizează consolidarea credibilității și independenței editoriale, modernizarea infrastructurii și extinderea prezenței digitale. Strategia este clară, accesibilă și orientată spre interesul public, susțin experții.
Acum 8 ore
15:20
Impas pe piața imobiliară: Vânzările se prăbușesc, în timp ce statul reclamă prețuri artificiale # Radio Moldova
Piața imobiliară din Republica Moldova traversează una dintre cele mai dificile perioade din ultimii ani, înregistrând un declin accentuat al tranzacțiilor și un blocaj tot mai vizibil al investițiilor. Membrii Uniunii Agențiilor Imobiliare (UAI) afirmă că prăbușirea vânzărilor nu este un fenomen natural de „corecție”, ci rezultatul unui cumul de factori administrativi și bancari care descurajează cumpărătorii și afectează întregul lanț economic. De cealaltă parte, autoritățile susțin că problema principală sunt prețurile exagerate ale locuințelor.
15:00
„Fals”: Autoritățile neagă existența unei investiții în armament militar. Costiuc insistă asupra riscurilor # Radio Moldova
Presupusa investiție într-o fabrică de armament militar din Republica Moldova reprezintă „un fals” și o interpretare eronată a legislației, susține președintele Comisiei parlamentare pentru securitate, apărare și ordine publică, Lilian Carp. În același timp, liderul Partidului „Democrația Acasă”, Vasile Costiuc, insistă că autoritățile ar fi permis, în mod netransparent, o investiție strategică cu potențial impact asupra securității statului.
15:00
Investiție în tradiție: Atelierul fraților Donica rescrie viitorul meșteșugului la Rezina # Radio Moldova
Tot mai mulți antreprenori din R. Moldova reușesc să construiască afaceri de succes prin muncă, perseverență și pasiune. Un astfel de exemplu vine din raionul Rezina, unde o inițiativă pornită din dragoste pentru lemnul natural și meșteșugul tradițional a reușit să aducă o familie împreună. În atelierul fraților Donica iau naștere obiecte de decor și piese de mobilier din lemn, lucrate cu grijă și atenție la detalii, ca o modalitate de a păstra vii tradițiile și identitatea locală.
14:50
14:50
Și-a omorât în bătaie gazda care i-a oferit adăpost: Nouă ani de pușcărie pentru făptaș # Radio Moldova
S-a luat la ceartă, pe stradă, cu un bărbat, a scos cuțitul și l-a înjunghiat. Victima a fost salvată datorită reacției prompte a trecătorilor, iar femeia care a încercat să rezolve conflictul cu ajutorul unei arme albe a fost condamnată la zece ani de închisoare.
14:40
Internazionale Milano este lider în campionatul Italiei, dar nu se limitează la atât. Echipa lui Cristian Chivu s-a calificat în semifinalele Cupei Italiei, grație victoriei din meciul cu FC Torino, scor 2:1.
14:40
Un minor de 15 ani ar fi fost agresat fizic de alți doi minori de aceeași vârstă, pe teritoriul unei instituții de învățământ. Incidentul a avut loc pe 4 februarie în localitatea Răzeni, raionul Ialoveni, și a ieșit la iveală după ce imaginile cu bătaia au fost publicate pe rețelele de socializare.
14:30
ADVERTORIAL | De la „job title” din LinkedIn la ocupație în registru: SEO Specialist primește cod oficial în Moldova # Radio Moldova
Ani la rând, SEO a fost una dintre meseriile „reale” din business, dar „invizibile” în acte: companiile angajau, agențiile livrau rezultate, însă în documente rolul era trecut adesea „după ureche” (marketing, specialist web, content etc.). Acum situația se schimbă: SEO Specialist este recunoscut oficial în Clasificatorul ocupațiilor din Republica Moldova (CORM 006-2021), cu codul 251316 — „Specialist/specialistă în optimizarea motoarelor de căutare”. Ordinul intră în vigoare la 04.07.2026.
Acum 12 ore
13:50
Internazionale Milano este lider în campionatul Italiei, dar nu se limitează la atât. Echipa lui Cristian Chivu s-a calificat în semifinalele Cupei Italiei, grație victoriei din meciul cu FC Torino, scor 2:1.
13:40
„Pompierii au venit prea greu, nu se puteau urca”: O casă din Ulmu a ars până în temelii # Radio Moldova
O locuință din satul Ulmu, raionul Ialoveni, a ars până în temelii în dimineața zilei de 5 februarie, după ce pompierii nu au reușit să ajungă la fața locului cu autospecialele, din cauza ghețușului și a poleiului format pe drumuri. Incendiul s-a produs în jurul orei 04:00, iar intervenția a fost îngreunată de condițiile meteo extreme.
13:30
Vot în Parlament pentru grantul oferit Teleradio-Moldova: Consultanță și investiții în echipamente # Radio Moldova
Compania „Teleradio-Moldova” (TRM) va putea accesa un grant în valoare de 192 de milioane de yeni de la Guvernul Japoniei, echivalentul a circa 21 de milioane de lei, pentru consultanță și achiziții de echipamente. Proiectul pentru ratificarea înțelegerii a fost votat de Parlament, în prima lectură, în ședința din 5 februarie.
13:30
Microbuze aliniate în fața ANTA: Transportatorii anunță un nou protest pe 12 februarie # Radio Moldova
Asociația Patronală a Operatorilor de Transport Auto (APOTA) împreună cu transportatorii de pasageri din raioanele de nord ale R. Moldova anunță că vor desfășura joi, 12 februarie, un protest în fața sediului Agenției Naționale Transport Auto (ANTA).
13:20
13:20
13:10
Clubul Tinerilor Makeri aduce tehnologia mai aproape de elevii din învățământul profesional din patru orașe ale țării # Radio Moldova
Echipamente moderne, tehnologii de ultimă generație și tineri pasionați care transformă ideile în obiecte funcționale. Această atmosferă poate fi regăsită la Clubul Tinerilor Makeri, o comunitate educațională activă în patru orașe din Republica Moldova: la Chișinău, Bălți, Cahul și Ungheni.
12:50
Manchester City este a doua finalistă a Cupei Ligii Angliei, a treia competiție ca valoare în fotbalul din Albion. În partida-retur, jucată acasă „citadinii" au învins cu scorul de 3:1 acasă pe Newcastle United, după ce câștigaseră și meciul-tur cu 2:0. Omar Marmoush a ieșit la rampă în prima jumătate de oră. Atacantul egiptean a marcat de două ori, în minutele 7 și 29.
12:50
Fostul procuror general Alexandr Stoianoglo nu ar fi luat mită de zeci de milioane de lei pentru a-l elibera din detenție în vara anului 2021, afirmă controversatul om de afaceri Veaceslav Platon, care a depus, pe 5 februarie, mărturii, prin videoconferință, în dosarul fostului șef al Procuraturii Generale.
12:40
12:10
Accident la Ulmu: 11 victime, patru ambulanțe și zeci de salvatori mobilizați pentru gestionarea situației # Radio Moldova
Cinci persoane au fost grav rănite într-un accident rutier produs în dimineața zilei de 5 februarie, în apropierea localității Ulmu, raionul Ialoveni, din cauza poleiului și ghețușului. La fața locului au intervenit patru echipe de medici, precum și 13 autospeciale cu 39 de salvatori și pompieri ai Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), intervenția fiind îngreunată de drumurile complet impracticabile. Victimele au fost preluate și asistate medical cu sprijinul Centrului Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească (CNAMUP).
12:10
Negocierile între Statele Unite, Ucraina și Rusia continuă pe 5 februarie la Abu Dhabi, informează RBC-Ucraina, citând canalul de Telegram al secretarului Consiliului Național pentru Securitate și Apărare (CNSA) și pe șeful delegației ucrainene, Rustem Umerov.
12:00
Dinamo București a obținut o victorie volitivă în etapa a 25-a a Superligii românești de fotbal. Echipa condusă de croatul Željko Kopić a învins în deplasare pe Farul Constanța cu scorul de 3:2. „Câinii roșii” au fost conduși de două ori, au revenit de fiecare dată, iar în final au smuls victoria. „Marinarii" au început mai bine și au deschis scorul în minutul 25. Eduard Radaslavescu a marcat dintr-o pasă luminată a lui Denis Alibec.
11:50
Procesul educațional din 219 școli din Republica Moldova se desfășoară în regim online, joi, 5 februarie, în contextul condițiilor meteorologice dificile. La alte opt instituții de învățământ lecțiile au loc în format mixt, cu prezență fizică și online.
11:50
Opoziția depune o nouă moțiune simplă: 10 zile pentru un plan de stabilitate a tarifelor # Radio Moldova
Opoziția parlamentară depune o moțiune simplă asupra politicilor statului în domeniul securității energetice. Semnatarii solicită Guvernului instituirea unui regim excepțional și aplicarea retroactivă a tarifelor micșorate la gaze, cel puțin începând cu 1 ianuarie 2026.
11:40
Deputați MAN: „Facturile uriașe trebuie micșorate și aplicate retroactiv”. PAS: „Faceți mai întâi ordine la Primărie” # Radio Moldova
Partidul Mișcarea Alternativă Națională (MAN) cere reducerea substanțială a tarifelor la energie și recalcularea tuturor facturilor începând cu luna decembrie. Reprezentanții MAN au organizat, pe 5 februarie, un protest în fața Parlamentului, numit „Plătește tu!”, cerând ca subiectul să fie introdus pe ordinea de zi a ședinței de astăzi a deputaților. De cealaltă parte, reprezentanții majorității parlamentare îi recomandă MAN-ului să facă „ordine la primăria capitalei”.
11:30
Numărul șoferilor din regiunea transnistreană care optează pentru plăcuțe neutre de înmatriculare, în creștere # Radio Moldova
Numărul șoferilor din regiunea transnistreană care optează pentru plăcuțe neutre de înmatriculare este în continuă creștere, informează Biroul Politici de Reintegrare (BPR), cu referire la datele Registrului de stat al transporturilor. Și numărul șoferilor care solicită plăcuțe cu simbolul oficial „MD” este în ascensiune.
11:20
GHEȚUȘ | Circulație dificilă pe drumurile din Republica Moldova, transport restricționat și număr sporit de pacienți cu traume din cauza ghețușului # Radio Moldova
Poleiul și ghețușul formate pe fondul condițiilor meteo nefavorabile au creat dificultăți majore de circulație pe mai multe drumuri din Republica Moldova, în dimineața zilei de 5 februarie. Traficul rutier se desfășoară în condiții dificile, transportul de mare tonaj a fost temporar restricționat în unele zone, iar intervenția serviciilor de urgență a fost serios afectată, inclusiv în cazul unui incendiu din localitatea Ulmu, raionul Ialoveni, unde mai multe autospeciale ale pompierilor nu au reușit să ajungă la destinație. Totodată, în mai multe regiuni ale Republicii Moldova au fost raportate deconectări de energie electrică și accidente soldate cu victime.
11:10
Un bărbat de 45 de ani a primit ficatul unei persoane aflate în moarte cerebrală: Încă un transplant hepatic, realizat cu succes la Chișinău # Radio Moldova
Viața unui bărbat de 45 de ani, salvată de un donator aflat în moarte cerebrală și de chirurgii Spitalului Clinic Republican (SCR) „Timofei Moșneaga” din Chișinău. Primul transplant hepatic din acest an a fost realizat cu succes, în noaptea de 12 spre 13 ianuarie.
11:00
Ministrul Sănătății anunță lansarea lucrărilor de construcție a Spitalului Regional Bălți # Radio Moldova
Construcția spitalului regional din Bălți ar putea începe în luna februarie, deși autoritățile au anunțat anterior că lucrările vor demara în ultimul trimestru al anului trecut.
