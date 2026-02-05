Inter țintește triumful în la Cupa Italiei

11:20

Poleiul și ghețușul formate pe fondul condițiilor meteo nefavorabile au creat dificultăți majore de circulație pe mai multe drumuri din Republica Moldova, în dimineața zilei de 5 februarie. Traficul rutier se desfășoară în condiții dificile, transportul de mare tonaj a fost temporar restricționat în unele zone, iar intervenția serviciilor de urgență a fost serios afectată, inclusiv în cazul unui incendiu din localitatea Ulmu, raionul Ialoveni, unde mai multe autospeciale ale pompierilor nu au reușit să ajungă la destinație. Totodată, în mai multe regiuni ale Republicii Moldova au fost raportate deconectări de energie electrică și accidente soldate cu victime.