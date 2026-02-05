Accident la Ulmu: 11 victime, patru ambulanțe și zeci de salvatori mobilizați pentru gestionarea situației
Radio Moldova, 5 februarie 2026 12:10
Cinci persoane au fost grav rănite într-un accident rutier produs în dimineața zilei de 5 februarie, în apropierea localității Ulmu, raionul Ialoveni, din cauza poleiului și ghețușului. La fața locului au intervenit patru echipe de medici, precum și 13 autospeciale cu 39 de salvatori și pompieri ai Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), intervenția fiind îngreunată de drumurile complet impracticabile. Victimele au fost preluate și asistate medical cu sprijinul Centrului Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească (CNAMUP).
• • •
Alte ştiri de Radio Moldova
Acum 30 minute
12:10
Accident la Ulmu: 11 victime, patru ambulanțe și zeci de salvatori mobilizați pentru gestionarea situației # Radio Moldova
Cinci persoane au fost grav rănite într-un accident rutier produs în dimineața zilei de 5 februarie, în apropierea localității Ulmu, raionul Ialoveni, din cauza poleiului și ghețușului. La fața locului au intervenit patru echipe de medici, precum și 13 autospeciale cu 39 de salvatori și pompieri ai Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), intervenția fiind îngreunată de drumurile complet impracticabile. Victimele au fost preluate și asistate medical cu sprijinul Centrului Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească (CNAMUP).
12:10
Negocierile între Statele Unite, Ucraina și Rusia continuă pe 5 februarie la Abu Dhabi, informează RBC-Ucraina, citând canalul de Telegram al secretarului Consiliului Național pentru Securitate și Apărare (CNSA) și pe șeful delegației ucrainene, Rustem Umerov.
Acum o oră
12:00
Dinamo București a obținut o victorie volitivă în etapa a 25-a a Superligii românești de fotbal. Echipa condusă de croatul Željko Kopić a învins în deplasare pe Farul Constanța cu scorul de 3:2. „Câinii roșii” au fost conduși de două ori, au revenit de fiecare dată, iar în final au smuls victoria. „Marinarii" au început mai bine și au deschis scorul în minutul 25. Eduard Radaslavescu a marcat dintr-o pasă luminată a lui Denis Alibec.
11:50
Procesul educațional din 219 școli din Republica Moldova se desfășoară în regim online, joi, 5 februarie, în contextul condițiilor meteorologice dificile. La alte opt instituții de învățământ lecțiile au loc în format mixt, cu prezență fizică și online.
11:50
Opoziția depune o nouă moțiune simplă: 10 zile pentru un plan de stabilitate a tarifelor # Radio Moldova
Opoziția parlamentară depune o moțiune simplă asupra politicilor statului în domeniul securității energetice. Semnatarii solicită Guvernului instituirea unui regim excepțional și aplicarea retroactivă a tarifelor micșorate la gaze, cel puțin începând cu 1 ianuarie 2026.
11:40
Deputați MAN: „Facturile uriașe trebuie micșorate și aplicate retroactiv”. PAS: „Faceți mai întâi ordine la Primărie” # Radio Moldova
Partidul Mișcarea Alternativă Națională (MAN) cere reducerea substanțială a tarifelor la energie și recalcularea tuturor facturilor începând cu luna decembrie. Reprezentanții MAN au organizat, pe 5 februarie, un protest în fața Parlamentului, numit „Plătește tu!”, cerând ca subiectul să fie introdus pe ordinea de zi a ședinței de astăzi a deputaților. De cealaltă parte, reprezentanții majorității parlamentare îi recomandă MAN-ului să facă „ordine la primăria capitalei”.
Acum 2 ore
11:30
Numărul șoferilor din regiunea transnistreană care optează pentru plăcuțe neutre de înmatriculare, în creștere # Radio Moldova
Numărul șoferilor din regiunea transnistreană care optează pentru plăcuțe neutre de înmatriculare este în continuă creștere, informează Biroul Politici de Reintegrare (BPR), cu referire la datele Registrului de stat al transporturilor. Și numărul șoferilor care solicită plăcuțe cu simbolul oficial „MD” este în ascensiune.
11:20
GHEȚUȘ | Circulație dificilă pe drumurile din Republica Moldova, transport restricționat și număr sporit de pacienți cu traume din cauza ghețușului # Radio Moldova
Poleiul și ghețușul formate pe fondul condițiilor meteo nefavorabile au creat dificultăți majore de circulație pe mai multe drumuri din Republica Moldova, în dimineața zilei de 5 februarie. Traficul rutier se desfășoară în condiții dificile, transportul de mare tonaj a fost temporar restricționat în unele zone, iar intervenția serviciilor de urgență a fost serios afectată, inclusiv în cazul unui incendiu din localitatea Ulmu, raionul Ialoveni, unde mai multe autospeciale ale pompierilor nu au reușit să ajungă la destinație. Totodată, în mai multe regiuni ale Republicii Moldova au fost raportate deconectări de energie electrică și accidente soldate cu victime.
11:10
Un bărbat de 45 de ani a primit ficatul unei persoane aflate în moarte cerebrală: Încă un transplant hepatic, realizat cu succes la Chișinău # Radio Moldova
Viața unui bărbat de 45 de ani, salvată de un donator aflat în moarte cerebrală și de chirurgii Spitalului Clinic Republican (SCR) „Timofei Moșneaga” din Chișinău. Primul transplant hepatic din acest an a fost realizat cu succes, în noaptea de 12 spre 13 ianuarie.
11:00
Ministrul Sănătății anunță lansarea lucrărilor de construcție a Spitalului Regional Bălți # Radio Moldova
Construcția spitalului regional din Bălți ar putea începe în luna februarie, deși autoritățile au anunțat anterior că lucrările vor demara în ultimul trimestru al anului trecut.
11:00
Athletic Bilbao s-a calificat în semifinalele Cupei Spaniei, competiție pe care a câștigat-o ultima în 2024. Bascii au învins-o pe FC Valencia cu 2-1 în „sferturi”. Și formația Real Sociedad a ajuns în semifinale.
10:40
Apartamente vândute fără știrea investitorilor: Percheziții într-un dosar de abuz în serviciu # Radio Moldova
Au investit în apartamente noi, dar acestea au fost vândute altor proprietari. Ofițerii anticorupție desfășoară, în dimineața zilei de 5 februarie, percheziții la mai mulți administratori de insolvabilitate, precum și la sediul Uniunii Administratorilor Autorizați.
Acum 4 ore
10:30
Accident la Ulmu: Zeci de salvatori și patru echipaje medicale, mobilizați pentru gestionarea situației # Radio Moldova
Cinci persoane au fost grav rănite într-un accident rutier produs în dimineața zilei de 5 februarie, în apropierea localității Ulmu, raionul Ialoveni, pe fond de polei și ghețuș. La fața locului au intervenit patru echipe de medici, precum și 13 autospeciale cu 39 de salvatori și pompieri ai Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU), intervenția fiind îngreunată de drumurile complet impracticabile. Victimele au fost preluate și asistate medical cu sprijinul Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească (CNAMUP).
10:20
Ministrul lituanian de Externe, în vizită la Chișinău pentru consolidarea relațiilor bilaterale # Radio Moldova
Republica Moldova va găzdui vizita ministrului afacerilor externe al Republicii Lituania, Kęstutis Budrys, care este așteptat la Chișinău vineri, 6 februarie.
10:20
Un număr de 72 de copii – 38 de fete și 34 de băieți - așteaptă să fie primiți în sânul unei familii, anunță Primăria Chișinău. Majoritatea acestora sunt plasați, în prezent, în servicii de îngrijire alternativă.
10:10
Ucraina a pierdut pe câmpul de luptă, în urma războiului cu Rusia, 55.000 de soldați, a declarat președintele ucrainean Volodimir Zelenski pentru un post francez de televiziune.
10:00
O nouă etapă a procesului de aderare: negocierile tehnice pentru ultimele trei clustere, aproape de lansare # Radio Moldova
Republica Moldova este aproape de a deschide negocierile tehnice pentru ultimele trei grupuri de capitole. Vicepremiera pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, estimează că recomandările vor fi transmise „în câteva săptămâni”.
09:50
Chișinăuienii, sceptici că strada 31 August va fi reparată în acest an: „Pe timpuri, cineva se ducea pe la Bernardazzi pentru tărăgănare” # Radio Moldova
După trei ani lungi de amânări și acuzații reciproce între autoritățile locale și cele centrale, caldarâmul de pe strada 31 August 1989 din centrul capitalei va fi restaurat. Primăria Chișinău promite că lucrările vor începe în acest an. Pavajul vechi de peste un secol și jumătate va fi conservat, iar zona va deveni una pietonală.
09:30
GHEȚUȘ | Circulație dificilă pe drumurile din Republica Moldova, transport restricționat și deconectări de energie electrică # Radio Moldova
Poleiul și ghețușul formate pe fondul condițiilor meteo nefavorabile au creat dificultăți majore de circulație pe mai multe drumuri din Republica Moldova, în dimineața zilei de 5 februarie. Traficul rutier se desfășoară în condiții dificile, transportul de mare tonaj a fost temporar restricționat în unele zone, iar intervenția serviciilor de urgență a fost serios afectată, inclusiv în cazul unui incendiu din localitatea Ulmu, unde mai multe autospeciale ale pompierilor nu au reușit să ajungă la destinație. Totodată, în mai multe regiuni ale Republicii Moldova au fost raportate deconectări de energie electrică.
09:30
Producătorii de cereale și oleaginoase, nemulțumiți de planurile autorităților pentru domeniul agriculturii # Radio Moldova
Planurile autorităților pentru domeniul agriculturii au stârnit nemulțumiri în rândul producătorilor de cereale și oleaginoase, care spun că resursele financiare sunt prea mici pentru investiții și dezvoltarea sectorului. Fermierii care activează în alte ramuri susțin că încă analizează programul și urmează să prezinte mai multe propuneri.
09:10
R. Moldova și Emiratele Arabe Unite simplifică recunoașterea permiselor de conducere # Radio Moldova
Permisele de conducere vor fi recunoscute reciproc între Republica Moldova și Emiratele Arabe Unite, după ce guvernele celor două state au semnat un Memorandum de Înțelegere privind preschimbarea acestora. Această măsură va facilita considerabil circulația cetățenilor și va diminua procedurile birocratice pentru șoferii aflați temporar sau stabiliți peste hotare, precizează Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova.
09:00
Carne de pui cu Salmonella, stopată la vamă: ANSA a intervenit înainte ca produsul să ajungă la consumatori # Radio Moldova
Un lot de 21 de mii de kilograme de carne de pui separată mecanic și congelată, provenită din import, a fost blocată la frontieră după ce analizele de laborator au confirmat prezența bacteriei Salmonella infantis, un agent patogen periculos pentru sănătatea publică, anunță Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA).
08:50
Piața imobiliară în impas: Agenții dau vina pe restricțiile privind numerarul, autoritățile - pe prețurile prea mari # Radio Moldova
Agenții imobiliari susțin că activitatea lor a intrat în declin din cauza unei legi care impune un plafon de 60 de mii de euro pentru tranzacțiile în numerar. Potrivit acestora, numărul clienților a scăzut considerabil, iar vânzările s-au prăbușit, motiv pentru care solicită Parlamentului modificarea cadrului normativ.
08:50
Salmonella depistată în carne de pui importată: ANSA a intervenit înainte ca produsul să ajungă la consumatori # Radio Moldova
Un lot de 21 de mii de kilograme de carne de pui separată mecanic și congelată, provenită din import, a fost blocată la frontieră după ce analizele de laborator au confirmat prezența bacteriei Salmonella infantis, un agent patogen periculos pentru sănătatea publică, anunță Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor.
08:50
Eurodeputat, la Radio Moldova: „R. Moldova parcurge cel mai accelerat proces de integrare în UE din istoria extinderii” # Radio Moldova
Parcursul european al Republicii Moldova rămâne o prioritate constantă pe agenda instituțiilor europene, în pofida contextului regional tensionat. Europarlamentarul Eugen Tomac a vorbit, în cadrul unui interviu pentru Radio Moldova, despre susținerea fermă de care se bucură Chișinăul la Bruxelles și despre ritmul reformelor, dar a menționat și barierele diplomatice impuse de anumiți actori comunitari care întârzie deschiderea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană (UE).
Acum 6 ore
08:30
Preț mai mare, producție locală mai multă: cum a cumpărat Energocom energia electrică în ianuarie # Radio Moldova
Energocom a achiziționat, în luna ianuarie 2026, energie electrică la un preț mediu mai mare comparativ cu luna precedentă, însă cu o pondere mai ridicată a producției autohtone. Potrivit datelor publicate de companie, prețul mediu ponderat de achiziție a constituit 144.52 euro/MWh, cu aproximativ 9% mai mult față de decembrie 2025, când energia a fost cumpărată la un preț mediu de 132.57 euro/MWh.
08:30
Demisie în Comisia de evaluare a procurorilor: procesul de evaluare externă nu este afectat # Radio Moldova
Un membru al Comisiei de evaluare a procurorilor a demisionat, însă procesul de verificare externă a integrității etice și financiare continuă fără întreruperi. Asigurările vin din partea Comisiei, care a emis o precizare oficială privind impactul acestei plecări asupra activității instituției.
08:30
Piața imobiliară în impas: agenții dau vina pe restricțiile la numerar, autoritățile pe prețurile prea mari # Radio Moldova
Agenții imobiliari susțin că activitatea lor a intrat în declin din cauza unei legi care impune un plafon de 60 de mii de euro pentru tranzacțiile în numerar. Potrivit acestora, numărul clienților a scăzut considerabil, iar vânzările s-au prăbușit, motiv pentru care solicită Parlamentului modificarea cadrului normativ.De cealaltă parte, președintele Comisiei parlamentare economie, buget și finanțe, Radu Marian, afirmă că blocajul din sectorul imobiliar este cauzat, în principal, de creșterea accentuată a prețurilor din ultimii ani.
08:20
Circulația în condiții de ghețuș a împiedicat intervenția pompierilor la un incendiu izbucnit în dimineața zilei de 5 februarie într-o gospodărie din localitatea Ulmu, raionul Ialoveni. Potrivit Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, patru echipaje cu autospeciale, trimise în misiune de urgență, nu au reușit să ajungă la fața locului din cauza drumurilor impracticabile.
08:00
Atenție, ghețuș! Circulația se desfășoară în condiții dificile pe drumuri și trotuare # Radio Moldova
Circulația rutieră și pietonală se desfășoară în condiții dificile, în mai multe zone, din cauza poleiului și ghețușului formate pe carosabil și trotuare în dimineața zilei de joi, 5 februarie. În aceste condiții, riscul producerii accidentelor și incidentelor rămâne ridicat.
08:00
Radioterapia, la limită în Moldova: doar trei aparate pentru sute de pacienți, zilnic # Radio Moldova
Pacienții oncologici din Republica Moldova, care au nevoie urgentă de radioterapie, sunt nevoiți să aștepte până la cinci săptămâni pentru a începe tratamentul. În tot acest timp, boala poate progresa. În prezent, doar Institutul Oncologic din Chișinău oferă servicii de radioterapie, având la dispoziție doar trei utilaje, în condițiile în care experții internaționali susțin că ar fi necesare cel puțin opt. Radioterapia este un tratament vital, care poate face diferența dintre vindecare și recidivă.
07:20
Corespondență Dan Alexe | Tratatul de denuclearizare „New START” SUA-Rusia expiră astăzi: vine o perioadă de incertitudine # Radio Moldova
Noul tratat START, sau New START, cum era cunoscut până astăzi, care limitează și monitorizează arsenalele reciproce ale Rusiei și Statelor Unite, expiră joi, 5 februarie. Cele două puteri nucleare nu au negociat nicio prelungire a tratatului, niciun text nou care să îl înlocuiască. Expirarea tratatului START, menit să reglementeze miile de focoase nucleare ale Rusiei și Americii, deschide o perioadă de incertitudine strategică majoră. China urmărește cu atenție situația.
06:40
Elevii din Chișinău vor învăța online din cauza condițiilor meteo nefavorabile pe 5 și 6 februarie # Radio Moldova
Elevii din municipiul Chișinău vor învăța online pe 5 și 6 februarie, în contextul condițiilor meteo dificile și al riscului sporit de formare a ghețușului pe drumuri și trotuare. Decizia a fost anunțată de primarul general al capitalei, Ion Ceban, care a precizat că măsura a fost luată pentru siguranța copiilor și a cadrelor didactice.
Acum 24 ore
22:30
UE, acuzată de cenzură și ingerință electorală: Bruxelles-ul respinge acuzațiile din raportul Congresului SUA # Radio Moldova
Republica Moldova și România sunt menționate într-un raport al Congresului SUA, în care Uniunea Europeană este acuzată de cenzurarea libertății de exprimare pe rețelele sociale și de implicare în procese electorale. Acuzațiile sunt respinse ferm de Comisia Europeană.
21:40
Kremlinul condiționează oprirea războiului de acceptarea cerințelor sale de către Kiev # Radio Moldova
Kremlinul dă asigurări miercuri că își ”va continua” ofensiva în Ucraina, atît timp cât Kievul nu-i acceptă condițiile, în timp ce oficiali ruși, ucraineni și americani participau la o nouă rundă de negocieri la Abu Dhabi, în Emiratele Arabe Unite, relatează AFP.
21:40
„Nu ignorați semnele”: 200 de pacienți fac, zilnic, proceduri de radioterapie la Institutul Oncologic # Radio Moldova
Cancerul rămâne a doua cauză de deces în Republica Moldova, după bolile cardiovasculare, arată datele statistice. Printre principalele probleme cu care se confruntă pacienții oncologici se numără accesul la radioterapie, unii fiind nevoiți să aștepte până la cinci săptămâni pentru a începe tratamentul. În tot acest timp, boala progresează.
21:10
Orașul care se stinge încet: Frunză a pierdut 75% din populație, iar tinerii pleacă din lipsa locurilor de muncă # Radio Moldova
Cândva un oraș animat, plin de viață și speranță, Frunză din raionul Ocnița numără astăzi mai puțin de 600 de locuitori. Cei vârstnici își amintesc cu nostalgie de perioadele în care existau locuri de muncă, iar străzile erau mereu pline de oameni. Tinerii privesc cu teamă spre viitor, îngrijorați de momentul în care vor fi nevoiți să-și caute un serviciu.
20:40
Poleiul creează haos pe drumuri: Trafic restricționat în nord, avarii la rețelele electrice și intervenții în teren # Radio Moldova
Poleiul format în urma condițiilor meteo din ultimele ore a creat dificultăți pe mai multe drumuri din Republica Moldova, în special în nordul țării. Circulația a fost îngreunată, iar în unele zone transportul de mare tonaj a fost restricționat temporar. În paralel, au fost înregistrate avarii la rețelele electrice, soldate cu deconectări parțiale ale consumatorilor.
20:10
Freelancerii ies din zona gri: înregistrare online, impozit unic și protecție socială, din 2026 # Radio Moldova
Legea freelancerilor a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2026 și începe deja să schimbe modul în care este reglementată munca independentă în Republica Moldova. Potrivit datelor prezentate de autorități, 916 persoane s-au înregistrat până în prezent în noul regim fiscal destinat antreprenorilor independenți.
19:50
Spicherii țărilor baltice, la Moldova 1: Extinderea UE este o „decizie politică”, iar R. Moldova și Ucraina trebuie să avanseze împreună # Radio Moldova
Integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană (UE) nu este doar un proces tehnic de îndeplinire a capitolelor de negociere, ci o decizie politică, care ține de contextul geopolitic, de voința statelor membre și de capacitatea Chișinăului de a convinge că este pregătit să facă parte din proiectul european. Mesajul a fost transmis de președinții parlamentelor din Estonia, Letonia și Lituania, invitați ai emisiunii ÎN CONTEXT de la Moldova 1.
19:40
Constantin Starîș acuză guvernarea că ar pune politica externă înaintea problemelor cetățenilor. „Nu sunt fenomene separate”, spun experții # Radio Moldova
Deputatul Partidului Comuniștilor (PCRM), Constantin Starîș, acuză guvernarea R. Moldova că ar pune accent pe agenda externă în detrimentul problemelor interne ale țării. Politica externă și cea internă nu pot fi tratate ca fenomene separate, iar fără o relație apropiată cu Uniunea Europeană, R. Moldova n-ar fi făcut față crizelor generate de războiului dus de Federația Rusă împotriva țării noastre, comentează experții.
19:40
Ziua Cititului Împreună, celebrată la Chișinău: o poveste spusă cu emoție, în limba română # Radio Moldova
În prima zi de miercuri a lunii februarie marcăm Ziua Internaționala a cititului împreună cu voce tare. Este un eveniment global, la care participă cititori de toate vârstele din 170 de țări ale lumii. Și în țara noastră a fost celebrată puterea și frumusețea cuvântului rostit.
18:40
Autoritățile consolidează mecanismele de intervenție în cazul alertelor de mediu. Executivul a aprobat, în ședința din 4 februarie, crearea unei subdiviziuni speciale în cadrul Inspectoratului pentru Protecția Mediului, cu activitate neîntreruptă.
18:40
Statul schimbă regulile privind calcularea impozitului pe avere: „În următoarele două-trei luni, vom publica propunerile” # Radio Moldova
Impozitul pe avere, care vizează proprietățile imobiliare de valoare mare, urmează a fi revizuit în cadrul noii politici fiscale, anunță ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță. Oficialul a precizat că modificările vor viza atât cotele de impozitare, cât și limitele și criteriile de aplicare, astfel încât sistemul să fie mai echitabil și adaptat realităților economice.
18:40
Calitatea motorinei, subiect de dispută politică: PSRM spune că șoferii au fost prejudiciați de calitatea motorinei. Autoritățile explică situația # Radio Moldova
Deputații PSRM Grigore Novac și Vladimir Odnostalco susțin că mai mulți șoferi din Republica Moldova au fost prejudiciați în ultimele săptămâni din cauza calității motorinei comercializate la unele stații PECO. Aceștia acuză lipsa unor controale eficiente și cer măsuri urgente, inclusiv despăgubiri pentru consumatori. În replică, autoritățile afirmă că situația este monitorizată, că au fost inițiate controale și că problema ar fi fost amplificată de geruri sub limitele unor clase de motorină de iarnă.
18:20
INTERVIU | Rodica Mândruța-Stratan: Diagnosticarea precoce a cancerului sporește șansele de vindecare # Radio Moldova
Republica Moldova se confruntă cu o creștere a numărului de cazuri noi de cancer, iar autoritățile își propun să stopeze această evoluție alarmantă prin extinderea programelor de prevenție și prin utilizarea tehnologiilor moderne, inclusiv a inteligenței artificiale. Prioritățile au fost comunicate de coordonatoarea Programului Național de Control al Cancerului, medicul Rodica Mândruța-Stratan, într-un interviu pentru Moldova 1.
17:50
Consiliul UE dă undă verde sprijinului financiar de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina # Radio Moldova
Consiliul Uniunii Europene a convenit asupra poziției sale privind cadrul juridic necesar pentru acordarea împrumutului de 90 de miliarde de euro Ucrainei, destinat pentru anii 2026 - 2027. Decizia pune în aplicare acordul anterior al Consiliului European și deschide calea pentru negocieri rapide cu Parlamentul European, astfel încât prima plată să poată fi efectuată la începutul celui de-al doilea trimestru al acestui an.
17:30
Pentru a fi în formă și a obține performanțe mari la Jocurile Olimpice de Iarnă de la Milano și Cortina d'Ampezzo, sportivii trebuie să se alimenteze bine, iar aceasta este una dintre responsabilitățile organizatorilor evenimentului. Aceștia promit că totul va fi la cel mai înalt nivel.
17:20
ASP neagă autorizarea vreunei activități de producere a armelor în Republica Moldova # Radio Moldova
Agenția Servicii Publice (ASP) respinge informațiile lansate de liderul Partidului „Democrația Acasă”, Vasile Costiuc, potrivit cărora autoritățile ar fi permis, „în secret”, construirea unei fabrici de armament pe teritoriul Republicii Moldova. Instituția precizează că nu a eliberat nicio licență pentru producerea armamentului și că, în prezent, nu există nicio cerere activă depusă de vreun investitor.
17:20
Audierea martorilor acuzării în dosarul „Kuliok”: Diacov neagă, Carp invocă „acțiuni repetate” # Radio Moldova
Fostul președinte al Partidului Democrat (PDM), Dumitru Diacov, audiat în dosarul „Kuliok”, afirmă că nu îi este cunoscută încăperea în care au fost filmate imaginile apărute în spațiul public și că nu știe ce se afla în punga neagră transmisă de foștii săi colegi lui Igor Dodon.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.