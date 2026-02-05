Jurnalistă DW: Cererea Rusiei de a-i fi cedat Donbasul ar bloca discuțiile de la Abu Dhabi
Radio Moldova, 5 februarie 2026 16:40
Negocierile pentru încetarea războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei se desfășoară într-un context tensionat, în care problema integrității teritoriale rămâne principalul punct de blocaj. Actualele negocieri de la Abu Dhabi riscă să se împotmolească din cauza ambițiilor teritoriale ale Rusiei și a marginalizării Uniunii Europene, care lipsește de la masa unde se decide viitorul continentului, a remarcat, la Moldova 1, jurnalista Deutsche Welle (DW), Alina Kühnel.
• • •
Reguli noi privind absențele și înscrierea elevilor în școlile din R. Moldova: MEC propune actualizarea regulamentului școlar # Radio Moldova
Absențele elevilor din clasele I - IX ar putea fi motivate de părinți sau de alți reprezentanți legali, fără a fi necesară prezentarea unor acte justificative. Schimbarea se regăsește într-un nou regulament-cadru pentru școli, elaborat de Ministerul Educației și Cercetării (MEC) și supus consultărilor publice.
Nebunie la Istanbul: N'Golo Kanté a fost întâmpinat la aeroport de mii de suporteri ai lui Fenerbahçe # Radio Moldova
Mijlocașul francez N'Golo Kanté a fost întâmpinat de mii de suporteri ai lui Fenerbahçe la sosirea sa la Istanbul ca jucător al uneia dintre cele mai importante cluburi de fotbal din Turcia. Ținuți la distanță de gardurile de protecție, aceștia s-au adunat în jurul aeroportului pentru a-l vedea pe campionul mondial din anul 2018. La sosire, Kanté a fost înconjurat de fotografi și de mai mulți admiratori îmbrăcați în costume, care l-au ajutat să se apropie de suporterii extaziați.
„Jurnalism solid, produse de calitate și sustenabilitate”: Conducerea TRM a prezentat strategia de dezvoltare a instituției până în 2030 # Radio Moldova
Compania „Teleradio-Moldova” (TRM) își propune să devină principalul pilon de informare credibilă până în 2030. Conducerea TRM a prezentat, pe 5 februarie, strategia de dezvoltare pentru următorii patru ani, care vizează consolidarea credibilității și independenței editoriale, modernizarea infrastructurii și extinderea prezenței digitale. Strategia este clară, accesibilă și orientată spre interesul public, susțin experții.
Impas pe piața imobiliară: Vânzările se prăbușesc, în timp ce statul reclamă prețuri artificiale # Radio Moldova
Piața imobiliară din Republica Moldova traversează una dintre cele mai dificile perioade din ultimii ani, înregistrând un declin accentuat al tranzacțiilor și un blocaj tot mai vizibil al investițiilor. Membrii Uniunii Agențiilor Imobiliare (UAI) afirmă că prăbușirea vânzărilor nu este un fenomen natural de „corecție”, ci rezultatul unui cumul de factori administrativi și bancari care descurajează cumpărătorii și afectează întregul lanț economic. De cealaltă parte, autoritățile susțin că problema principală sunt prețurile exagerate ale locuințelor.
„Fals”: Autoritățile neagă existența unei investiții în armament militar. Costiuc insistă asupra riscurilor # Radio Moldova
Presupusa investiție într-o fabrică de armament militar din Republica Moldova reprezintă „un fals” și o interpretare eronată a legislației, susține președintele Comisiei parlamentare pentru securitate, apărare și ordine publică, Lilian Carp. În același timp, liderul Partidului „Democrația Acasă”, Vasile Costiuc, insistă că autoritățile ar fi permis, în mod netransparent, o investiție strategică cu potențial impact asupra securității statului.
Investiție în tradiție: Atelierul fraților Donica rescrie viitorul meșteșugului la Rezina # Radio Moldova
Tot mai mulți antreprenori din R. Moldova reușesc să construiască afaceri de succes prin muncă, perseverență și pasiune. Un astfel de exemplu vine din raionul Rezina, unde o inițiativă pornită din dragoste pentru lemnul natural și meșteșugul tradițional a reușit să aducă o familie împreună. În atelierul fraților Donica iau naștere obiecte de decor și piese de mobilier din lemn, lucrate cu grijă și atenție la detalii, ca o modalitate de a păstra vii tradițiile și identitatea locală.
Și-a omorât în bătaie gazda care i-a oferit adăpost: Nouă ani de pușcărie pentru făptaș # Radio Moldova
S-a luat la ceartă, pe stradă, cu un bărbat, a scos cuțitul și l-a înjunghiat. Victima a fost salvată datorită reacției prompte a trecătorilor, iar femeia care a încercat să rezolve conflictul cu ajutorul unei arme albe a fost condamnată la zece ani de închisoare.
Internazionale Milano este lider în campionatul Italiei, dar nu se limitează la atât. Echipa lui Cristian Chivu s-a calificat în semifinalele Cupei Italiei, grație victoriei din meciul cu FC Torino, scor 2:1.
Un minor de 15 ani ar fi fost agresat fizic de alți doi minori de aceeași vârstă, pe teritoriul unei instituții de învățământ. Incidentul a avut loc pe 4 februarie în localitatea Răzeni, raionul Ialoveni, și a ieșit la iveală după ce imaginile cu bătaia au fost publicate pe rețelele de socializare.
ADVERTORIAL | De la „job title” din LinkedIn la ocupație în registru: SEO Specialist primește cod oficial în Moldova # Radio Moldova
Ani la rând, SEO a fost una dintre meseriile „reale” din business, dar „invizibile” în acte: companiile angajau, agențiile livrau rezultate, însă în documente rolul era trecut adesea „după ureche” (marketing, specialist web, content etc.). Acum situația se schimbă: SEO Specialist este recunoscut oficial în Clasificatorul ocupațiilor din Republica Moldova (CORM 006-2021), cu codul 251316 — „Specialist/specialistă în optimizarea motoarelor de căutare”. Ordinul intră în vigoare la 04.07.2026.
Internazionale Milano este lider în campionatul Italiei, dar nu se limitează la atât. Echipa lui Cristian Chivu s-a calificat în semifinalele Cupei Italiei, grație victoriei din meciul cu FC Torino, scor 2:1.
„Pompierii au venit prea greu, nu se puteau urca”: O casă din Ulmu a ars până în temelii # Radio Moldova
O locuință din satul Ulmu, raionul Ialoveni, a ars până în temelii în dimineața zilei de 5 februarie, după ce pompierii nu au reușit să ajungă la fața locului cu autospecialele, din cauza ghețușului și a poleiului format pe drumuri. Incendiul s-a produs în jurul orei 04:00, iar intervenția a fost îngreunată de condițiile meteo extreme.
Vot în Parlament pentru grantul oferit Teleradio-Moldova: Consultanță și investiții în echipamente # Radio Moldova
Compania „Teleradio-Moldova” (TRM) va putea accesa un grant în valoare de 192 de milioane de yeni de la Guvernul Japoniei, echivalentul a circa 21 de milioane de lei, pentru consultanță și achiziții de echipamente. Proiectul pentru ratificarea înțelegerii a fost votat de Parlament, în prima lectură, în ședința din 5 februarie.
Microbuze aliniate în fața ANTA: Transportatorii anunță un nou protest pe 12 februarie # Radio Moldova
Asociația Patronală a Operatorilor de Transport Auto (APOTA) împreună cu transportatorii de pasageri din raioanele de nord ale R. Moldova anunță că vor desfășura joi, 12 februarie, un protest în fața sediului Agenției Naționale Transport Auto (ANTA).
Clubul Tinerilor Makeri aduce tehnologia mai aproape de elevii din învățământul profesional din patru orașe ale țării # Radio Moldova
Echipamente moderne, tehnologii de ultimă generație și tineri pasionați care transformă ideile în obiecte funcționale. Această atmosferă poate fi regăsită la Clubul Tinerilor Makeri, o comunitate educațională activă în patru orașe din Republica Moldova: la Chișinău, Bălți, Cahul și Ungheni.
Manchester City este a doua finalistă a Cupei Ligii Angliei, a treia competiție ca valoare în fotbalul din Albion. În partida-retur, jucată acasă „citadinii" au învins cu scorul de 3:1 acasă pe Newcastle United, după ce câștigaseră și meciul-tur cu 2:0. Omar Marmoush a ieșit la rampă în prima jumătate de oră. Atacantul egiptean a marcat de două ori, în minutele 7 și 29.
Fostul procuror general Alexandr Stoianoglo nu ar fi luat mită de zeci de milioane de lei pentru a-l elibera din detenție în vara anului 2021, afirmă controversatul om de afaceri Veaceslav Platon, care a depus, pe 5 februarie, mărturii, prin videoconferință, în dosarul fostului șef al Procuraturii Generale.
„Pompierii au venit prea greu, nu se putea urca”: O casă din Ulmu a ars până în temelii din cauza ghețușului # Radio Moldova
O locuință din satul Ulmu, raionul Ialoveni, a ars până în temelii în dimineața zilei de 5 februarie, după ce pompierii nu au reușit să ajungă la fața locului cu autospecialele din cauza ghețușului și a poleiului format pe drumuri. Incendiul s-a produs în jurul orei 04:00, iar intervenția a fost serios îngreunată de condițiile meteo extreme.
Accident la Ulmu: 11 victime, patru ambulanțe și zeci de salvatori mobilizați pentru gestionarea situației # Radio Moldova
Cinci persoane au fost grav rănite într-un accident rutier produs în dimineața zilei de 5 februarie, în apropierea localității Ulmu, raionul Ialoveni, din cauza poleiului și ghețușului. La fața locului au intervenit patru echipe de medici, precum și 13 autospeciale cu 39 de salvatori și pompieri ai Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), intervenția fiind îngreunată de drumurile complet impracticabile. Victimele au fost preluate și asistate medical cu sprijinul Centrului Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească (CNAMUP).
Negocierile între Statele Unite, Ucraina și Rusia continuă pe 5 februarie la Abu Dhabi, informează RBC-Ucraina, citând canalul de Telegram al secretarului Consiliului Național pentru Securitate și Apărare (CNSA) și pe șeful delegației ucrainene, Rustem Umerov.
Dinamo București a obținut o victorie volitivă în etapa a 25-a a Superligii românești de fotbal. Echipa condusă de croatul Željko Kopić a învins în deplasare pe Farul Constanța cu scorul de 3:2. „Câinii roșii” au fost conduși de două ori, au revenit de fiecare dată, iar în final au smuls victoria. „Marinarii" au început mai bine și au deschis scorul în minutul 25. Eduard Radaslavescu a marcat dintr-o pasă luminată a lui Denis Alibec.
Procesul educațional din 219 școli din Republica Moldova se desfășoară în regim online, joi, 5 februarie, în contextul condițiilor meteorologice dificile. La alte opt instituții de învățământ lecțiile au loc în format mixt, cu prezență fizică și online.
Opoziția depune o nouă moțiune simplă: 10 zile pentru un plan de stabilitate a tarifelor # Radio Moldova
Opoziția parlamentară depune o moțiune simplă asupra politicilor statului în domeniul securității energetice. Semnatarii solicită Guvernului instituirea unui regim excepțional și aplicarea retroactivă a tarifelor micșorate la gaze, cel puțin începând cu 1 ianuarie 2026.
Deputați MAN: „Facturile uriașe trebuie micșorate și aplicate retroactiv”. PAS: „Faceți mai întâi ordine la Primărie” # Radio Moldova
Partidul Mișcarea Alternativă Națională (MAN) cere reducerea substanțială a tarifelor la energie și recalcularea tuturor facturilor începând cu luna decembrie. Reprezentanții MAN au organizat, pe 5 februarie, un protest în fața Parlamentului, numit „Plătește tu!”, cerând ca subiectul să fie introdus pe ordinea de zi a ședinței de astăzi a deputaților. De cealaltă parte, reprezentanții majorității parlamentare îi recomandă MAN-ului să facă „ordine la primăria capitalei”.
Numărul șoferilor din regiunea transnistreană care optează pentru plăcuțe neutre de înmatriculare, în creștere # Radio Moldova
Numărul șoferilor din regiunea transnistreană care optează pentru plăcuțe neutre de înmatriculare este în continuă creștere, informează Biroul Politici de Reintegrare (BPR), cu referire la datele Registrului de stat al transporturilor. Și numărul șoferilor care solicită plăcuțe cu simbolul oficial „MD” este în ascensiune.
GHEȚUȘ | Circulație dificilă pe drumurile din Republica Moldova, transport restricționat și număr sporit de pacienți cu traume din cauza ghețușului # Radio Moldova
Poleiul și ghețușul formate pe fondul condițiilor meteo nefavorabile au creat dificultăți majore de circulație pe mai multe drumuri din Republica Moldova, în dimineața zilei de 5 februarie. Traficul rutier se desfășoară în condiții dificile, transportul de mare tonaj a fost temporar restricționat în unele zone, iar intervenția serviciilor de urgență a fost serios afectată, inclusiv în cazul unui incendiu din localitatea Ulmu, raionul Ialoveni, unde mai multe autospeciale ale pompierilor nu au reușit să ajungă la destinație. Totodată, în mai multe regiuni ale Republicii Moldova au fost raportate deconectări de energie electrică și accidente soldate cu victime.
Un bărbat de 45 de ani a primit ficatul unei persoane aflate în moarte cerebrală: Încă un transplant hepatic, realizat cu succes la Chișinău # Radio Moldova
Viața unui bărbat de 45 de ani, salvată de un donator aflat în moarte cerebrală și de chirurgii Spitalului Clinic Republican (SCR) „Timofei Moșneaga” din Chișinău. Primul transplant hepatic din acest an a fost realizat cu succes, în noaptea de 12 spre 13 ianuarie.
Ministrul Sănătății anunță lansarea lucrărilor de construcție a Spitalului Regional Bălți # Radio Moldova
Construcția spitalului regional din Bălți ar putea începe în luna februarie, deși autoritățile au anunțat anterior că lucrările vor demara în ultimul trimestru al anului trecut.
Athletic Bilbao s-a calificat în semifinalele Cupei Spaniei, competiție pe care a câștigat-o ultima în 2024. Bascii au învins-o pe FC Valencia cu 2-1 în „sferturi”. Și formația Real Sociedad a ajuns în semifinale.
Apartamente vândute fără știrea investitorilor: Percheziții într-un dosar de abuz în serviciu # Radio Moldova
Au investit în apartamente noi, dar acestea au fost vândute altor proprietari. Ofițerii anticorupție desfășoară, în dimineața zilei de 5 februarie, percheziții la mai mulți administratori de insolvabilitate, precum și la sediul Uniunii Administratorilor Autorizați.
Accident la Ulmu: Zeci de salvatori și patru echipaje medicale, mobilizați pentru gestionarea situației # Radio Moldova
Cinci persoane au fost grav rănite într-un accident rutier produs în dimineața zilei de 5 februarie, în apropierea localității Ulmu, raionul Ialoveni, pe fond de polei și ghețuș. La fața locului au intervenit patru echipe de medici, precum și 13 autospeciale cu 39 de salvatori și pompieri ai Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU), intervenția fiind îngreunată de drumurile complet impracticabile. Victimele au fost preluate și asistate medical cu sprijinul Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească (CNAMUP).
Ministrul lituanian de Externe, în vizită la Chișinău pentru consolidarea relațiilor bilaterale # Radio Moldova
Republica Moldova va găzdui vizita ministrului afacerilor externe al Republicii Lituania, Kęstutis Budrys, care este așteptat la Chișinău vineri, 6 februarie.
Un număr de 72 de copii – 38 de fete și 34 de băieți - așteaptă să fie primiți în sânul unei familii, anunță Primăria Chișinău. Majoritatea acestora sunt plasați, în prezent, în servicii de îngrijire alternativă.
Ucraina a pierdut pe câmpul de luptă, în urma războiului cu Rusia, 55.000 de soldați, a declarat președintele ucrainean Volodimir Zelenski pentru un post francez de televiziune.
O nouă etapă a procesului de aderare: negocierile tehnice pentru ultimele trei clustere, aproape de lansare # Radio Moldova
Republica Moldova este aproape de a deschide negocierile tehnice pentru ultimele trei grupuri de capitole. Vicepremiera pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, estimează că recomandările vor fi transmise „în câteva săptămâni”.
Chișinăuienii, sceptici că strada 31 August va fi reparată în acest an: „Pe timpuri, cineva se ducea pe la Bernardazzi pentru tărăgănare” # Radio Moldova
După trei ani lungi de amânări și acuzații reciproce între autoritățile locale și cele centrale, caldarâmul de pe strada 31 August 1989 din centrul capitalei va fi restaurat. Primăria Chișinău promite că lucrările vor începe în acest an. Pavajul vechi de peste un secol și jumătate va fi conservat, iar zona va deveni una pietonală.
GHEȚUȘ | Circulație dificilă pe drumurile din Republica Moldova, transport restricționat și deconectări de energie electrică # Radio Moldova
Poleiul și ghețușul formate pe fondul condițiilor meteo nefavorabile au creat dificultăți majore de circulație pe mai multe drumuri din Republica Moldova, în dimineața zilei de 5 februarie. Traficul rutier se desfășoară în condiții dificile, transportul de mare tonaj a fost temporar restricționat în unele zone, iar intervenția serviciilor de urgență a fost serios afectată, inclusiv în cazul unui incendiu din localitatea Ulmu, unde mai multe autospeciale ale pompierilor nu au reușit să ajungă la destinație. Totodată, în mai multe regiuni ale Republicii Moldova au fost raportate deconectări de energie electrică.
Producătorii de cereale și oleaginoase, nemulțumiți de planurile autorităților pentru domeniul agriculturii # Radio Moldova
Planurile autorităților pentru domeniul agriculturii au stârnit nemulțumiri în rândul producătorilor de cereale și oleaginoase, care spun că resursele financiare sunt prea mici pentru investiții și dezvoltarea sectorului. Fermierii care activează în alte ramuri susțin că încă analizează programul și urmează să prezinte mai multe propuneri.
R. Moldova și Emiratele Arabe Unite simplifică recunoașterea permiselor de conducere # Radio Moldova
Permisele de conducere vor fi recunoscute reciproc între Republica Moldova și Emiratele Arabe Unite, după ce guvernele celor două state au semnat un Memorandum de Înțelegere privind preschimbarea acestora. Această măsură va facilita considerabil circulația cetățenilor și va diminua procedurile birocratice pentru șoferii aflați temporar sau stabiliți peste hotare, precizează Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova.
Carne de pui cu Salmonella, stopată la vamă: ANSA a intervenit înainte ca produsul să ajungă la consumatori # Radio Moldova
Un lot de 21 de mii de kilograme de carne de pui separată mecanic și congelată, provenită din import, a fost blocată la frontieră după ce analizele de laborator au confirmat prezența bacteriei Salmonella infantis, un agent patogen periculos pentru sănătatea publică, anunță Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA).
Piața imobiliară în impas: Agenții dau vina pe restricțiile privind numerarul, autoritățile - pe prețurile prea mari # Radio Moldova
Agenții imobiliari susțin că activitatea lor a intrat în declin din cauza unei legi care impune un plafon de 60 de mii de euro pentru tranzacțiile în numerar. Potrivit acestora, numărul clienților a scăzut considerabil, iar vânzările s-au prăbușit, motiv pentru care solicită Parlamentului modificarea cadrului normativ.
Eurodeputat, la Radio Moldova: „R. Moldova parcurge cel mai accelerat proces de integrare în UE din istoria extinderii” # Radio Moldova
Parcursul european al Republicii Moldova rămâne o prioritate constantă pe agenda instituțiilor europene, în pofida contextului regional tensionat. Europarlamentarul Eugen Tomac a vorbit, în cadrul unui interviu pentru Radio Moldova, despre susținerea fermă de care se bucură Chișinăul la Bruxelles și despre ritmul reformelor, dar a menționat și barierele diplomatice impuse de anumiți actori comunitari care întârzie deschiderea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană (UE).
Preț mai mare, producție locală mai multă: cum a cumpărat Energocom energia electrică în ianuarie # Radio Moldova
Energocom a achiziționat, în luna ianuarie 2026, energie electrică la un preț mediu mai mare comparativ cu luna precedentă, însă cu o pondere mai ridicată a producției autohtone. Potrivit datelor publicate de companie, prețul mediu ponderat de achiziție a constituit 144.52 euro/MWh, cu aproximativ 9% mai mult față de decembrie 2025, când energia a fost cumpărată la un preț mediu de 132.57 euro/MWh.
Demisie în Comisia de evaluare a procurorilor: procesul de evaluare externă nu este afectat # Radio Moldova
Un membru al Comisiei de evaluare a procurorilor a demisionat, însă procesul de verificare externă a integrității etice și financiare continuă fără întreruperi. Asigurările vin din partea Comisiei, care a emis o precizare oficială privind impactul acestei plecări asupra activității instituției.
Piața imobiliară în impas: agenții dau vina pe restricțiile la numerar, autoritățile pe prețurile prea mari # Radio Moldova
Agenții imobiliari susțin că activitatea lor a intrat în declin din cauza unei legi care impune un plafon de 60 de mii de euro pentru tranzacțiile în numerar. Potrivit acestora, numărul clienților a scăzut considerabil, iar vânzările s-au prăbușit, motiv pentru care solicită Parlamentului modificarea cadrului normativ.De cealaltă parte, președintele Comisiei parlamentare economie, buget și finanțe, Radu Marian, afirmă că blocajul din sectorul imobiliar este cauzat, în principal, de creșterea accentuată a prețurilor din ultimii ani.
