Impas pe piața imobiliară: Vânzările se prăbușesc, în timp ce statul reclamă prețuri artificiale

Pacienții oncologici din Republica Moldova, care au nevoie urgentă de radioterapie, sunt nevoiți să aștepte până la cinci săptămâni pentru a începe tratamentul. În tot acest timp, boala poate progresa. În prezent, doar Institutul Oncologic din Chișinău oferă servicii de radioterapie, având la dispoziție doar trei utilaje, în condițiile în care experții internaționali susțin că ar fi necesare cel puțin opt. Radioterapia este un tratament vital, care poate face diferența dintre vindecare și recidivă.