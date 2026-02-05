Abuzul sexual asupra copiilor, sancționat mai dur. Parlamentul a votat noile pedepse

Constrângerea unui copil la săvârșirea unui act sexual sau a unor acțiuni cu caracter sexual se va pedepsi cu închisoare de la 7 la 12 ani. Pedeapsa va fi mai severă dacă faptele sunt săvârșite asupra unui copil cu vârsta de până la 14 ani sau dacă constrângerea este comisă de un membru al familiei […] Articolul Abuzul sexual asupra copiilor, sancționat mai dur. Parlamentul a votat noile pedepse apare prima dată în Realitatea.md.

