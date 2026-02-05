FOTO Un bărbat a primit o nouă șansă la viață după un transplant hepatic. Donatorul era în moarte cerebrală
5 februarie 2026
Un bărbat de 45 de ani, tată a trei copii, a fost salvat printr-un transplant hepatic realizat de medicii Spitalului Clinic Republican „Timofei Moșneaga" din Chișinău. Operația a avut loc în noaptea de 12 spre 13 ianuarie 2026, donatorul fiind o persoană aflată în moarte cerebrală. Pacientul Macovei Grigore, din raionul Căușeni, suferea de ciroză hepatică
• • •
O fetiță de 12 ani a ajuns la spital, după ce a fost mușcată de un câine

Un câine fără stăpân a mușcat o fetiță în Rîbnița. Despre incident anunță presa din stânga Nistrului. Este vorba despre o elevă de 12 ani care se întorcea acasă și, fiind atentă la telefon, nu a observat câinele care s-a apropiat și a mușcat-o în partea de sus a piciorului. Fetița a încercat să rămână
VIDEO Catlabuga justifică subvențiile propriei companii: Din ziua numirii nu am fost la acea fermă
Ministra Catlabuga s-a justificat în Parlament pentru propria companie, care a beneficiat subvenții de la stat. Ministra Agriculturii susține că nu a vizitat ferma de când este numită în funcție. Oficiala susține că întreprinderea este gestionată de administrator, contabil și alți funcționari. Catlabuga insistă că toate subvențiile de care a beneficiat ferma au fost în
FOTO Un bărbat a primit o nouă șansă la viață după un transplant hepatic. Donatorul era în moarte cerebrală
Grosu, despre situația pe piața imobiliară: Pregătim intervenții. Terenuri de la stat și bani pe propria răspundere
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, spune că autoritățile pregătesc un pachet de măsuri pentru a interveni pe piața imobiliară, conform BANI.MD. Acestea se vor aplica în contextul prețurilor ridicate la locuințe și al practicilor abuzive semnalate în domeniul construcțiilor. Oficialul a declarat că, înainte de adoptarea unor decizii, vor avea loc discuții directe cu dezvoltatorii imobiliari
Gheața închide și instituțiile de învățământ din Bălți

Vineri, 6 februarie, lecțiile în gimnaziile și școlile din municipiul Bălți se vor desfășura în format online. Anunțul a fost făcut de primarul de Bălți Alexandr Petkov. "Din păcate, condițiile meteo continuă să se înrăutățească. În pofida tratării cu material antiderapant, pe carosabil și mai ales pe trotuare se formează polei. Codul galben de pericol
Un bărbat și o femeie, trimiși după gratii pentru omor și tentativă de omor

Un bărbat de 41 de ani a fost condamnat la nouă ani de închisoare, iar o femeie de 49 de ani la zece ani de detenție, pedepsele urmând să fie executate în penitenciare de tip închis, pentru omor intenționat și tentativă de omor. Primul caz s-ar fi produs în seara zilei de 6 octombrie 2025,
Reacția ANTA la proteste: Instituția acționează conform legii, nu la presiune publică
Agenția Națională Transport Auto (ANTA) a venit cu o reacție la declarațiile făcute de Asociația Patronală a Operatorilor de Transport Auto (APOTA), care a acuzat instituția de presupusă inacțiune. Potrivit ANTA, situația din teren este monitorizată constant, iar în cazul operatorilor care nu respectă regulile sunt aplicate sancțiuni. „În această săptămână, în zilele de luni,
Când va fi Moldova autosuficientă în domeniul procesării lactatelor? Răspunsul ministrei Agriculturii
Sectorul zootehnic este prioritar pentru Republica Moldova, iar autoritățile întreprind măsuri, pentru a sprijini domeniul, anunță de la tribuna Parlamentului Ludmila Catlabuga. Întrebată când vom găsi pe rafturi mai puțin lapte importat, ministra Agriculturii a estimat că ar putea fi. vorba despre anul 2030. Conform funcționarei, Moldova are o moștenire și până acum laptele era
VIDEO Un nou schimb de prizonieri între Ucraina și Rusia, după negocierile de la Abu Dhabi
Astăzi, 5 februarie, Ucraina și Rusia au realizat primul schimb de prizonieri după aproximativ șase luni, fiecare țară returnând câte 157 de persoane, potrivit rbc.ua. Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a confirmat că acasă s-au întors nu doar apărători, ci și civili, majoritatea capturați încă din 2022. „Îi aducem pe ai noștri acasă – 157 de
FOTO Întâlnirea premierului cu localnicii din Hîncești. Ce au discutat

Prim-ministrul Alexandru Munteanu s-a întâlnit cu primarii și reprezentanții serviciilor desconcentrate din raionul Hîncești pentru a discuta despre dezvoltarea regională, proiectele realizate și provocările cu care se confruntă cetățenii. În contextul vremii nefavorabile, premierul a subliniat că instituțiile statului sunt active în curățarea drumurilor, asigurarea circulației și intervenții speciale, iar la școlile din Hîncești lecțiile
VIDEO „Colhozul imeni Lenina din Andrușul de Sus" în Parlament. Costiuc face scandal, supărat că i s-a oprit microfonul
Deputații s-au luat la ceartă în timp ce era dezbătută moțiunea împotriva Ludmilei Catlabuga. Vasile Costiuc a încercat să o dojenească de ministra Agriculturii, dar a primit morală de la Igor Grosu. Discuțiile au degenerat. Microfonul liderului fracțiunii „Democrația Acasă" a fost oprit, iar speakerul i-a cerut să manifeste respect în Parlament. Replicile au continuat
VIDEO Furtuna Leonardo continuă să afecteze Spania și Portugalia, după ridicarea alertei roșii
Furtuna Leonardo provoacă în continuare pagube în Spania și Portugalia, după ce alerta roșie a fost ridicată. Agenția Meteorologică de Stat a Spaniei (Aemet) a ridicat joi, 5 februarie, o avertizare pentru furtuna Leonardo, care a provocat un deces în Portugalia și dispariția unei femei în sudul Spaniei, pe lângă numeroase evacuări preventive, transmite presa
Critici dure din România, după comasarea Universității din Cahul. Constantinescu: „Mă pronunț împotriva desființării"
Decizia guvernării de a lichida Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul, prin absorbirea sa de către Universitatea Tehnică a Moldovei (UTM), provoacă valuri de nemulțumire în România. Fostul președinte Emil Constantinescu a declarat, într-un comentariu pentru Edupedu.RO, că se pronunţă împotriva desfiinţării instituției și a explicat cum a fost creată aceasta. „Înfiinţarea Universităţii
Fără să plătească taxele: un șofer moldovean a trecut de 18 ori pe autostrada italiană. Prejudiciu de 14.000 euro
Un șofer moldovean, care conducea mașina unui cetățean român, a trecut de 18 ori într-o singură lună prin stațiile de taxare de pe autostrada de pe coasta Adriaticii, în Italia, fără să plătească, prejudiciul estimat ajungând la 14.000 de euro. Cazul a fost judecat la Tribunalul din Pesaro, scrie Antena 3 CNN. Incidentul a avut
Decizie surpriză a BNM: Păstrează dobânda-cheie la 5% și eliberează bani pentru credite
BNM a menținut rata de bază la 5%, dar a redus norma rezervelor obligatorii pentru a stimula creditele. Măsura are ca scop reducerea costurilor pentru bănci și susținerea economiei. În 2025, economia a crescut cu 5,2%, iar inflația urmează să revină în intervalul țintă. BNM va continua monitorizarea evoluțiilor economice pentru a asigura stabilitatea, transmite
Peste 2000 de apeluri la 112. Cele mai multe au fost dimineața

2.372 de apeluri la 112, de la miezul nopții până la ora 12:00. Potrivit Serviciului 112, oamenii au semnalat probleme din cauza ghețușului, care a afectat circulația pe drumuri. Cel mai mare număr de apeluri a fost între 07:00 și 08:00, când s-au primit 497 solicitări. Dintre apeluri: 979 au fost medicale, majoritatea pentru traumatisme
Zeci de sticle cu alcool din Moldova, confiscate la Albița. Șoferul le ducea în Italia, fără să le declare
Zeci de sticle de alcool cu timbru de acciz din Republica Moldova au fost depistate la vama Albița. Băutura era transportată de un șofer, fără a fi declarată. Bărbatul are 41 de ani și deține dubla cetățenie, a Republicii Moldova și a României. Acesta s-a prezentat la punctul de trecere a frontierei pe 5 februarie,
Foc lângă București, după ce autoritățile au descoperit un grup criminal care trafica droguri
Focuri de armă în Capitala României, în timpul unei operațiuni de amploare pentru prinderea unui traficant de droguri. În timpul intervenției, doi poliț
AGEPI a pus capăt tentativei grupărilor din Rusia de a controla drepturile de autor din Moldova # Realitatea.md
Tentativa Asociației Obștești „MORA” de a obține avizarea ca organizație de gestiune colectivă a drepturilor de autor a fost stopată definitiv, după ce autoritățile statului au constatat neconformități grave și riscuri majore. Decizia a fost luată de Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, în baza constatărilor și informațiilor prezentate de Centrul Național Anticorupție. Potrivit materialelor analizate […] Articolul AGEPI a pus capăt tentativei grupărilor din Rusia de a controla drepturile de autor din Moldova apare prima dată în Realitatea.md.
STOP CADRU Usatîi nu știe cine este vicepremier pentru Reintegrare. Nici colegii din fracțiune nu l-au putut ajuta # Realitatea.md
Renato Usatîi nu știe cine este vicepremier pentru Reintegrare. Întrebat de jurnaliști despre activitatea funcționarului, politicianul nu și-a amintit numele lui Valeriu Chiveri. Liderul „Partidului Nostru” a vrut să ceară ajutorul colegilor. Nici aceștia, însă, se pare că nu și-au putut aminti cine ocupă această funcție în Guvern. „Of. Fost ambasador. Aici m-ați prins. Maladeț. […] Articolul STOP CADRU Usatîi nu știe cine este vicepremier pentru Reintegrare. Nici colegii din fracțiune nu l-au putut ajuta apare prima dată în Realitatea.md.
Regiunea transnistreană, din nou în alertă: Mai multe școli, vizate de alerte cu bombă # Realitatea.md
Un nou val de alerte false cu bombă la școlile din regiunea transnistreană a început astăzi, 5 februarie. Informațiile, la fel ca și în ziua precedentă, sunt difuzate prin canalele locale de Telegram de pe malul stâng al Nistrului. Primele mesaje au apărut în jurul orei 11:46, iar ulterior informațiile despre noi evacuări s-au răspândit […] Articolul Regiunea transnistreană, din nou în alertă: Mai multe școli, vizate de alerte cu bombă apare prima dată în Realitatea.md.
VIDEO De la nota doi până la „așteptăm 100 de zile”. Cum apreciază Costiuc, Usatîi și Dodon activitatea Guvernului # Realitatea.md
Activitatea Guvernului format de Alexandru Munteanu este criticată de Igor Dodon și Vasile Costiuc. Renato Usatîi este mai rezervat și susține că fiecare instituție trebuie apreciată separat. Dodon a spus jurnaliștilor că apreciază cabinetul de miniștri cu nota doi. În opinia sa, funcționarii nu au prezentat rezultate în mai multe domenii. „Unde sunt rezultate bune […] Articolul VIDEO De la nota doi până la „așteptăm 100 de zile”. Cum apreciază Costiuc, Usatîi și Dodon activitatea Guvernului apare prima dată în Realitatea.md.
VIDEO Tragedie pe șantier: cinci oameni au murit după ce un pod s-a prăbușit în China # Realitatea.md
O tragedie s-a produs în China, unde un pod aflat în construcție s-a prăbușit, incidentul soldându-se cu cinci morți. Conform imaginilor video apărute pe rețelele de socializare, lucrătorii de pe șantier se aflau la prânz când construcția s-a prăbușit brusc. Podul, cu un arc de 95 de metri, a căzut în apă împreună cu oamenii […] Articolul VIDEO Tragedie pe șantier: cinci oameni au murit după ce un pod s-a prăbușit în China apare prima dată în Realitatea.md.
FOTO Garanția pentru Tineret, prezentată la ședința Consiliului Economic al Prim-ministrului # Realitatea.md
Miercuri, 4 februarie, a avut loc ședința Grupului de lucru nr. 6 „Dezvoltarea Pieței Muncii”, organizată în cadrul Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru, prezidată de Sergiu Harea, Președintele Camerei de Comerț și Industrie a Republicii Moldova. Agenda ședinței a inclus prezentarea inițiativei Comisiei UE: Garanția pentru Tineret, un model de politică publică aplicat cu succes în […] Articolul FOTO Garanția pentru Tineret, prezentată la ședința Consiliului Economic al Prim-ministrului apare prima dată în Realitatea.md.
VIDEO Magazin de droguri online coordonat din penitenciar, destructurat: Trei reținuți și 2 kg de substanțe ridicate # Realitatea.md
Trei persoane au fost reținute de oamenii legii după ce au fost depistate substanțe narcotice provenite din Polonia, puse în vânzare online și coordonate de un deținut din penitenciarul Pruncul. În cadrul operațiunii, autoritățile au ridicat aproximativ două kilograme de droguri de tip PVP și mefedronă. Primul reținut este un tânăr de 20 de ani […] Articolul VIDEO Magazin de droguri online coordonat din penitenciar, destructurat: Trei reținuți și 2 kg de substanțe ridicate apare prima dată în Realitatea.md.
Avarii la rețelele electrice din cauza vremii. Peste 1.000 de consumatori, fără curent # Realitatea.md
Conform situației operative înregistrate la ora 12:00, mai mult de o mie de consumatori din localitățile Bălțata și Văduleni, raionul Criuleni, satele Ciocîlteni și Clisova, raionul Orhei, precum și satul Taraclia, raionul Căușeni, au rămas parțial fără energie electrică. Potrivit Premier Energy, deconectările au fost cauzate de condițiile meteorologice nefavorabile din perioada 4–5 februarie, când […] Articolul Avarii la rețelele electrice din cauza vremii. Peste 1.000 de consumatori, fără curent apare prima dată în Realitatea.md.
Scandalul cu fabrica de armament: Igor Grosu crede că este o campanie rusească de manipulare # Realitatea.md
Igor Grosu consideră că informația despre fabrica de armament autorizată de guvernare ar fi o campanie rusească de manipulare. Speakerul susține că întreprinderea fabrică cartușe de vânătoare. Potrivit lui Igor Grosu, compania a livrat asemenea produse deja, însă oficialul nu știe dacă vânzările sau efectuat în Moldova sau peste hotare. Potrivit lui, activitatea respectivă a […] Articolul Scandalul cu fabrica de armament: Igor Grosu crede că este o campanie rusească de manipulare apare prima dată în Realitatea.md.
FOTO cu locuința de la Ulmu mistuită de flăcări. Pompierii au ajuns pe jos la fața locului # Realitatea.md
Locuința din localitatea Ulmu, raionul Ialoveni, a fost distrusă în totalitate de incendiu. Pompierii au intervenit pentru lichidarea flăcărilor în condiții extrem de dificile, din cauza poleiului și a ghețușului. „La început, autospecialele nu au reușit să ajungă la fața locului, iar salvatorii au fost nevoiți să se deplaseze pe jos, intervenind cu mijloace primare, […] Articolul FOTO cu locuința de la Ulmu mistuită de flăcări. Pompierii au ajuns pe jos la fața locului apare prima dată în Realitatea.md.
VIDEO Tusk la Kiev: premierul polonez a depus un omagiu celor care au căzut în războiul declanșat de Rusia # Realitatea.md
Prim-ministrul Poloniei, Donald Tusk, a sosit astăzi, 5 februarie, la Kiev, la invitația președintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski. Vizita are loc în contextul continuării războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei în 2022. Premierul polonez a fost întâmpinat la gara din capitala Ucrainei de ministrul de Externe, Andrei Sibiha, scrie presa ucraineană. Anterior, pe 2 februarie, Donald […] Articolul VIDEO Tusk la Kiev: premierul polonez a depus un omagiu celor care au căzut în războiul declanșat de Rusia apare prima dată în Realitatea.md.
Usatîi: Am înregistrat proiectul privind extinderea termenului de aflare în Moldova a mașinilor cu numere străine # Realitatea.md
Președintele fracțiunii Partidul Nostru și vicepreședinte al Comisiei securitate națională, apărare și ordine publică, Renato Usatîi, a anunțat azi în Parlament că inițiază modificări legislative pentru extinderea termenului de aflare pe teritoriul Republicii Moldova a automobilelor înmatriculate în străinătate. Inițiativa vizează majorarea perioadei de utilizare de la șase luni la un an, după modelul aplicat […] Articolul Usatîi: Am înregistrat proiectul privind extinderea termenului de aflare în Moldova a mașinilor cu numere străine apare prima dată în Realitatea.md.
În data de 07 februarie 2026, va avea loc evenimentul TransformNation, la Palatul Republicii, Chișinău. În cadrul acestuia, 86 de speakeri, autori, antreprenori și lideri din Republica Moldova, România și diaspora îşi vor lansa în aceeaşi zi cartea, programul sau business-ul, cu scopul de a susține educația, creşterea și viitorul generațiilor următoare. Peste o săptămână, […] Articolul Lansare colectivă de carte – 86 de autori pentru un scop caritabil apare prima dată în Realitatea.md.
Droguri de peste 80.000 de lei, scoase din circuit. Doi minori, prinși în flagrant de polițiști în Chișinău # Realitatea.md
Polițiștii au scos din circuit droguri în valoare de peste 80.000 de lei, după ce au prins în flagrant doi minori de 16 și 17 ani, din raionul Strășeni. Aceștia au fost surprinși în timp ce încercau să plaseze droguri sintetice de tip PVP („sare”) în ascunzișuri pentru a le vinde. Oamenii legii au […] Articolul Droguri de peste 80.000 de lei, scoase din circuit. Doi minori, prinși în flagrant de polițiști în Chișinău apare prima dată în Realitatea.md.
Igor Dodon afirmă că rușii sunt vinovați că Moldova nu este unită acum. Declarația a fost făcută de liderul socialist, întrebat ce s-a întâmplat în 1812, dacă în opinia sa România a anexat actualul teritoriu al țării noastre în 1918. „În 1812, din cauza că rușii s-au grăbit cu negocierile, Moldova a fost divizată în […] Articolul STOP CADRU Igor Dodon: Rușii sunt vinovați că Moldova nu este unită acum apare prima dată în Realitatea.md.
Petr Vlah, despre alegerile din Găgăuzia: Se impune instituirea unei platforme de discuţii # Realitatea.md
Politicianul Petr Vlah consideră că este necesară instituirea unei platforme de discuții pe marginea alegerilor ce ar urma să aibă loc în Adunarea Populară a Găgăuziei și posibilele alegeri anticipate ale Bașcanului, din motiv că există mai multe neclarități. „În ultimele zile, în spaţiul public au răsunat mai multe declaraţii relevante din punctul de vedere […] Articolul Petr Vlah, despre alegerile din Găgăuzia: Se impune instituirea unei platforme de discuţii apare prima dată în Realitatea.md.
Ghețușul continuă să facă victime. În ultimele 24 de ore, la Unitatea de Primiri Urgențe din capitală s-au înregistrat 259 de adresări, dintre care aproximativ 60% au fost pacienți cu traumatisme. Din totalul pacienților traumatizați, 24 au necesitat spitalizare, iar 11 pacienți cu fracturi grave au fost supuși intervențiilor chirurgicale de urgență. În intervalul orar […] Articolul Ghețușul continuă să facă victime: 259 de persoane au ajuns la Urgențe, în capitală apare prima dată în Realitatea.md.
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) anunță că misiunea de acordare a ajutorului sinistraților și de transportare a acestora din zona accidentului, în apropierea localității Ulmu, raionul Ialoveni, a fost finalizată. În total, 11 persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale. „5 persoane au fost preluate de ambulanțele Serviciului Medical CNAMUP, iar 6 persoane […] Articolul FOTO 11 persoane au fost rănite în urma accidentului produs în raionul Ialoveni apare prima dată în Realitatea.md.
Traseul M5 a fost deblocat. Circulația rămâne dificilă pe mai multe drumuri naționale # Realitatea.md
Administrația Națională a Drumurilor anunță că traseul M5 a fost deblocat, însă condițiile de circulație rămân dificile pe mai multe drumuri naționale, din cauza poleiului și a ghețușului format în ultimele ore. Intervențiile sunt în plină desfășurare la nivel național. Se acționează cu utilaje și materiale antiderapante, atât mecanizat, cât și manual, pe toate traseele […] Articolul Traseul M5 a fost deblocat. Circulația rămâne dificilă pe mai multe drumuri naționale apare prima dată în Realitatea.md.
Transportatorii vor protesta pe 12 februarie în fața sediului Agenția Națională Transport Auto din Chișinău, acuzând instituția că ar tolera activități ilegale în domeniul transportului de pasageri și ar favoriza preluarea unor rute. Acțiunea este organizată de Asociația Patronală a Operatorilor de Transport Auto (APOTA), împreună cu operatori din raioanele de nord ale țării. Potrivit […] Articolul Transportatorii vor ieși la protest în Chișinău. Pe ce dată apare prima dată în Realitatea.md.
VIDEO PASarea responsabilității pentru legea cetățeniei? Grosu și Gherman insistă că problema e în implementare # Realitatea.md
Guvernarea pasează responsabilitatea pentru legea cetățeniei pe funcționarii care o implementează. Declarațiile au fost făcute de Igor Grosu și Doina Gherman, care au precizat că prevederile sunt discutate la Comisia juridică a Parlamentului, apoi se va interveni cu măsuri. Igor Grosu a menționat în discuții cu jurnaliștii că după izbucnirea războiului din Ucraina a crescut […] Articolul VIDEO PASarea responsabilității pentru legea cetățeniei? Grosu și Gherman insistă că problema e în implementare apare prima dată în Realitatea.md.
VIDEO Raport prezentat lui Zelenski după negocierile trilaterale SUA–Ucraina–Rusia: ce a declarat liderul de la Kiev # Realitatea.md
În urma discuțiilor trilaterale SUA–Ucraina–Rusia, care au avut loc ieri, 4 februarie, secretarul Consiliului Național de Securitate și Apărare al Ucrainei, Rustem Umerov, împreună cu alți membri ai delegației de la Kiev, i-au prezentat un raport președintelui Volodimir Zelenski. Anunțul a fost făcut de liderul ucrainean într-o postare pe rețelele de socializare. Potrivit lui Zelenski, […] Articolul VIDEO Raport prezentat lui Zelenski după negocierile trilaterale SUA–Ucraina–Rusia: ce a declarat liderul de la Kiev apare prima dată în Realitatea.md.
Alertă sanitară la un parfum Viorica Cosmetic. Producătorul neagă pericolul și invocă o eroare de etichetare # Realitatea.md
Compania Viorica Cosmetic, controlată de milionarul Vasile Chirtoca, susține că parfumul „Adora Entourage” nu prezintă riscuri pentru consumatori, iar alerta emisă anterior de Agenția Națională pentru Sănătate Publică ar fi fost cauzată de o eroare administrativă privind etichetarea produsului, nu de compoziția acestuia. Reacția vine după ce ANSP a declarat neconforme două loturi de parfum, […] Articolul Alertă sanitară la un parfum Viorica Cosmetic. Producătorul neagă pericolul și invocă o eroare de etichetare apare prima dată în Realitatea.md.
Primarul localității Ulmu despre incendiul din această dimineață: Casa a ars în totalitate # Realitatea.md
Casa din Ulmu, cuprinsă de flăcări în această dimineață, a fost distrusă complet, după ce pompierii nu au putut ajunge cu autospecialele din cauza ghețușului și a poleiului. În prezent, autoritățile locale analizează unde va fi plasată familia afectată. Contactat de IPN, primarul localității Ulmu din raionul Ialoveni, Veaceslav Druceanu, a menționat că locuința a […] Articolul Primarul localității Ulmu despre incendiul din această dimineață: Casa a ars în totalitate apare prima dată în Realitatea.md.
Impactul de la Strășeni: Starea copilei lovite pe trecerea de pietoni se îmbunătățește # Realitatea.md
Starea de sănătate a adolescentei de 12 ani, care a fost lovită luni seara, 2 februarie, pe o trecere de pietoni din Strășeni, se îmbunătățește ușor. Precizarea a fost făcută pentru Realitatea.md de purtătorul de cuvânt al Institutului Mamei și Copilului, Maxim Cazacu. Pacienta este internată în Departamentul de Anesteziologie și Terapie Intensivă, sub strictă […] Articolul Impactul de la Strășeni: Starea copilei lovite pe trecerea de pietoni se îmbunătățește apare prima dată în Realitatea.md.
Liderii Letoniei și Estoniei cer un trimis special al UE pentru reluarea contactelor cu Moscova # Realitatea.md
Prim-ministra Letoniei, Evika Siliņa, și președintele Estoniei, Alar Karis, au cerut numirea unui trimis special european pentru reluarea contactelor diplomatice cu Rusia, în contextul negocierilor privind încetarea războiului din Ucraina. Declarațiile au fost făcute în interviuri separate pentru Euronews. Potrivit celor doi lideri, Uniunea Europeană trebuie să își asigure un rol activ și un drept […] Articolul Liderii Letoniei și Estoniei cer un trimis special al UE pentru reluarea contactelor cu Moscova apare prima dată în Realitatea.md.
FOTO Patru echipe AMU au intervenit la accidentul de la Ialoveni, soldat cu cinci persoane rănite # Realitatea.md
Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească vine cu detalii despre accidentul produs astăzi dimineața, 5 februarie, în apropierea localității Ulmu, raionul Ialoveni. În urma impactului, cinci persoane au suferit traumatisme grave. La fața locului au fost direcționate patru echipe AMU din cadrul SAMU Ialoveni, prima ambulanță PAMU Văsieni efectuând triajul victimelor. Celelalte trei echipe […] Articolul FOTO Patru echipe AMU au intervenit la accidentul de la Ialoveni, soldat cu cinci persoane rănite apare prima dată în Realitatea.md.
Percheziții într-un call centru din capitală! Este vorba de un dosar de spălare a banilor # Realitatea.md
Un call centru din capitală este vizat de acțiuni de urmărire penală desfășurate de angajații Direcției combaterea criminalității organizate, în comun cu ofițerii de urmărire penală ai Inspectoratul Național de Investigații și procurorii PCCOCS. Acțiunile au loc în cadrul unei cauze penale în care este investigată spălarea banilor. Oamenii legii efectuează măsuri procesuale pentru stabilirea […] Articolul Percheziții într-un call centru din capitală! Este vorba de un dosar de spălare a banilor apare prima dată în Realitatea.md.
Moțiune împotriva politicilor Ministerului Energiei! Motivul – recalcularea tarifelor la gaz # Realitatea.md
Mai mulți deputați din opoziție au semnat o moțiune împotriva politicilor Ministerului Energiei. Se solicită ca Dorin Junghietu să vină în fața parlamentarilor cu raport. Aleșii poporului susțin că micșorarea tarifelor la gaz nu a fost ajustată la timp. De asemenea, conform lor, ministrul Energiei trebuie să prezinte soluția pentru recalculare retroactivă a prețurilor pentru […] Articolul Moțiune împotriva politicilor Ministerului Energiei! Motivul – recalcularea tarifelor la gaz apare prima dată în Realitatea.md.
În contextul condițiilor meteorologice nefavorabile, 219 instituții de învățământ general din Republica Moldova au decis să organizeze procesul educațional în regim online, la data de 5 februarie 2026. Potrivit Ministerul Educației și Cercetării, alte 8 instituții desfășoară activitatea în format mixt, cu prezență fizică și online, în timp ce 874 de școli continuă lecțiile cu […] Articolul 219 școli au optat pentru lecții online joi, din cauza ghețușului apare prima dată în Realitatea.md.
Moțiune împotriva politicilor Ministerului Energiei! A fost semnată de MAN, PSRM și „Democrația Acasă” # Realitatea.md
Mai mulți deputați din opoziție au semnat o moțiune împotriva politicilor Ministerului Energiei. Se solicită ca Dorin Junghietu să vină în fața parlamentarilor cu raport. Aleșii poporului susțin că micșorarea tarifelor la gaz nu a fost ajustată la timp. De asemenea, conform lor, ministrul Energiei trebuie să prezinte soluția pentru recalculare retroactivă a prețurilor pentru […] Articolul Moțiune împotriva politicilor Ministerului Energiei! A fost semnată de MAN, PSRM și „Democrația Acasă” apare prima dată în Realitatea.md.
CNA: Apartamente dintr-un bloc din Chișinău ar fi fost vândute fără știrea investitorilor # Realitatea.md
Mai multe apartamente dintr-un bloc locativ din municipiul Chișinău ar fi fost vândute fără știrea investitorilor, fapt investigat într-un dosar penal deschis de ofițerii Centrul Național Anticorupție, în comun cu procurorii Procuratura municipiului Chișinău. Potrivit anchetatorilor, locuințele care urmau să fie transmise beneficiarilor la finalizarea construcției, conform contractelor de investiții încheiate anterior, ar fi fost […] Articolul CNA: Apartamente dintr-un bloc din Chișinău ar fi fost vândute fără știrea investitorilor apare prima dată în Realitatea.md.
