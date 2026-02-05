AGEPI a pus capăt tentativei grupărilor din Rusia de a controla drepturile de autor din Moldova

08:50

Partidul AUR ar fi investit sume considerabile pentru ca liderul său, George Simion, să se întâlnească cu președintele american Donald Trump și vicepreședintele JD Vance, cu scopul de a sprijini campania prezidențială din 2025. Deoarece întâlnirile nu au avut loc, partidul solicită acum despăgubiri de milioane de dolari firmei de lobby cu care încheiase contractul. […] Articolul DOC Simion a investit sume uriașe în lobby după încercarea de a ajunge la Trump. Acum cere milioane în despăgubiri apare prima dată în Realitatea.md.