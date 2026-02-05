STOP CADRU Usatîi nu știe cine este vicepremier pentru Reintegrare. Nici colegii din fracțiune nu l-au putut ajuta
Realitatea.md, 5 februarie 2026 13:50
Renato Usatîi nu știe cine este vicepremier pentru Reintegrare. Întrebat de jurnaliști despre activitatea funcționarului, politicianul nu și-a amintit numele lui Valeriu Chiveri. Liderul „Partidului Nostru" a vrut să ceară ajutorul colegilor. Nici aceștia, însă, se pare că nu și-au putut aminti cine ocupă această funcție în Guvern. „Of. Fost ambasador. Aici m-ați prins. Maladeț. […]
• • •
Foc lângă București, după ce autoritățile au descoperit un grup criminal care trafica droguri # Realitatea.md
Focuri de armă în Capitala României, în timpul unei operațiuni de amploare pentru prinderea unui traficant de droguri. În timpul intervenției, doi polițiști au fost răniți, iar mai multe autospeciale au fost avariate. Operațiunea a venit după luni de cercetări, în care oamenii legii au monitorizat un grup care transporta cocaină din Spania și o […]
AGEPI a pus capăt tentativei grupărilor din Rusia de a controla drepturile de autor din Moldova # Realitatea.md
Tentativa Asociației Obștești „MORA" de a obține avizarea ca organizație de gestiune colectivă a drepturilor de autor a fost stopată definitiv, după ce autoritățile statului au constatat neconformități grave și riscuri majore. Decizia a fost luată de Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, în baza constatărilor și informațiilor prezentate de Centrul Național Anticorupție. Potrivit materialelor analizate […]
Regiunea transnistreană, din nou în alertă: Mai multe școli, vizate de alerte cu bombă # Realitatea.md
Un nou val de alerte false cu bombă la școlile din regiunea transnistreană a început astăzi, 5 februarie. Informațiile, la fel ca și în ziua precedentă, sunt difuzate prin canalele locale de Telegram de pe malul stâng al Nistrului. Primele mesaje au apărut în jurul orei 11:46, iar ulterior informațiile despre noi evacuări s-au răspândit […]
VIDEO De la nota doi până la „așteptăm 100 de zile”. Cum apreciază Costiuc, Usatîi și Dodon activitatea Guvernului # Realitatea.md
Activitatea Guvernului format de Alexandru Munteanu este criticată de Igor Dodon și Vasile Costiuc. Renato Usatîi este mai rezervat și susține că fiecare instituție trebuie apreciată separat. Dodon a spus jurnaliștilor că apreciază cabinetul de miniștri cu nota doi. În opinia sa, funcționarii nu au prezentat rezultate în mai multe domenii. „Unde sunt rezultate bune […]
VIDEO Tragedie pe șantier: cinci oameni au murit după ce un pod s-a prăbușit în China # Realitatea.md
O tragedie s-a produs în China, unde un pod aflat în construcție s-a prăbușit, incidentul soldându-se cu cinci morți. Conform imaginilor video apărute pe rețelele de socializare, lucrătorii de pe șantier se aflau la prânz când construcția s-a prăbușit brusc. Podul, cu un arc de 95 de metri, a căzut în apă împreună cu oamenii […]
FOTO Garanția pentru Tineret, prezentată la ședința Consiliului Economic al Prim-ministrului # Realitatea.md
Miercuri, 4 februarie, a avut loc ședința Grupului de lucru nr. 6 „Dezvoltarea Pieței Muncii", organizată în cadrul Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru, prezidată de Sergiu Harea, Președintele Camerei de Comerț și Industrie a Republicii Moldova. Agenda ședinței a inclus prezentarea inițiativei Comisiei UE: Garanția pentru Tineret, un model de politică publică aplicat cu succes în […]
VIDEO Magazin de droguri online coordonat din penitenciar, destructurat: Trei reținuți și 2 kg de substanțe ridicate # Realitatea.md
Trei persoane au fost reținute de oamenii legii după ce au fost depistate substanțe narcotice provenite din Polonia, puse în vânzare online și coordonate de un deținut din penitenciarul Pruncul. În cadrul operațiunii, autoritățile au ridicat aproximativ două kilograme de droguri de tip PVP și mefedronă. Primul reținut este un tânăr de 20 de ani […]
Avarii la rețelele electrice din cauza vremii. Peste 1.000 de consumatori, fără curent # Realitatea.md
Conform situației operative înregistrate la ora 12:00, mai mult de o mie de consumatori din localitățile Bălțata și Văduleni, raionul Criuleni, satele Ciocîlteni și Clisova, raionul Orhei, precum și satul Taraclia, raionul Căușeni, au rămas parțial fără energie electrică. Potrivit Premier Energy, deconectările au fost cauzate de condițiile meteorologice nefavorabile din perioada 4–5 februarie, când […]
Scandalul cu fabrica de armament: Igor Grosu crede că este o campanie rusească de manipulare # Realitatea.md
Igor Grosu consideră că informația despre fabrica de armament autorizată de guvernare ar fi o campanie rusească de manipulare. Speakerul susține că întreprinderea fabrică cartușe de vânătoare. Potrivit lui Igor Grosu, compania a livrat asemenea produse deja, însă oficialul nu știe dacă vânzările sau efectuat în Moldova sau peste hotare. Potrivit lui, activitatea respectivă a […]
FOTO cu locuința de la Ulmu mistuită de flăcări. Pompierii au ajuns pe jos la fața locului # Realitatea.md
Locuința din localitatea Ulmu, raionul Ialoveni, a fost distrusă în totalitate de incendiu. Pompierii au intervenit pentru lichidarea flăcărilor în condiții extrem de dificile, din cauza poleiului și a ghețușului. „La început, autospecialele nu au reușit să ajungă la fața locului, iar salvatorii au fost nevoiți să se deplaseze pe jos, intervenind cu mijloace primare, […]
VIDEO Tusk la Kiev: premierul polonez a depus un omagiu celor care au căzut în războiul declanșat de Rusia # Realitatea.md
Prim-ministrul Poloniei, Donald Tusk, a sosit astăzi, 5 februarie, la Kiev, la invitația președintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski. Vizita are loc în contextul continuării războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei în 2022. Premierul polonez a fost întâmpinat la gara din capitala Ucrainei de ministrul de Externe, Andrei Sibiha, scrie presa ucraineană. Anterior, pe 2 februarie, Donald […]
Usatîi: Am înregistrat proiectul privind extinderea termenului de aflare în Moldova a mașinilor cu numere străine # Realitatea.md
Președintele fracțiunii Partidul Nostru și vicepreședinte al Comisiei securitate națională, apărare și ordine publică, Renato Usatîi, a anunțat azi în Parlament că inițiază modificări legislative pentru extinderea termenului de aflare pe teritoriul Republicii Moldova a automobilelor înmatriculate în străinătate. Inițiativa vizează majorarea perioadei de utilizare de la șase luni la un an, după modelul aplicat […]
În data de 07 februarie 2026, va avea loc evenimentul TransformNation, la Palatul Republicii, Chișinău. În cadrul acestuia, 86 de speakeri, autori, antreprenori și lideri din Republica Moldova, România și diaspora îşi vor lansa în aceeaşi zi cartea, programul sau business-ul, cu scopul de a susține educația, creşterea și viitorul generațiilor următoare. Peste o săptămână, […]
Droguri de peste 80.000 de lei, scoase din circuit. Doi minori, prinși în flagrant de polițiști în Chișinău # Realitatea.md
Polițiștii au scos din circuit droguri în valoare de peste 80.000 de lei, după ce au prins în flagrant doi minori de 16 și 17 ani, din raionul Strășeni. Aceștia au fost surprinși în timp ce încercau să plaseze droguri sintetice de tip PVP („sare") în ascunzișuri pentru a le vinde. Oamenii legii au […]
Igor Dodon afirmă că rușii sunt vinovați că Moldova nu este unită acum. Declarația a fost făcută de liderul socialist, întrebat ce s-a întâmplat în 1812, dacă în opinia sa România a anexat actualul teritoriu al țării noastre în 1918. „În 1812, din cauza că rușii s-au grăbit cu negocierile, Moldova a fost divizată în […]
Petr Vlah, despre alegerile din Găgăuzia: Se impune instituirea unei platforme de discuţii # Realitatea.md
Politicianul Petr Vlah consideră că este necesară instituirea unei platforme de discuții pe marginea alegerilor ce ar urma să aibă loc în Adunarea Populară a Găgăuziei și posibilele alegeri anticipate ale Bașcanului, din motiv că există mai multe neclarități. „În ultimele zile, în spaţiul public au răsunat mai multe declaraţii relevante din punctul de vedere […]
Ghețușul continuă să facă victime. În ultimele 24 de ore, la Unitatea de Primiri Urgențe din capitală s-au înregistrat 259 de adresări, dintre care aproximativ 60% au fost pacienți cu traumatisme. Din totalul pacienților traumatizați, 24 au necesitat spitalizare, iar 11 pacienți cu fracturi grave au fost supuși intervențiilor chirurgicale de urgență. În intervalul orar […]
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) anunță că misiunea de acordare a ajutorului sinistraților și de transportare a acestora din zona accidentului, în apropierea localității Ulmu, raionul Ialoveni, a fost finalizată. În total, 11 persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale. „5 persoane au fost preluate de ambulanțele Serviciului Medical CNAMUP, iar 6 persoane […]
Traseul M5 a fost deblocat. Circulația rămâne dificilă pe mai multe drumuri naționale # Realitatea.md
Administrația Națională a Drumurilor anunță că traseul M5 a fost deblocat, însă condițiile de circulație rămân dificile pe mai multe drumuri naționale, din cauza poleiului și a ghețușului format în ultimele ore. Intervențiile sunt în plină desfășurare la nivel național. Se acționează cu utilaje și materiale antiderapante, atât mecanizat, cât și manual, pe toate traseele […]
Transportatorii vor protesta pe 12 februarie în fața sediului Agenția Națională Transport Auto din Chișinău, acuzând instituția că ar tolera activități ilegale în domeniul transportului de pasageri și ar favoriza preluarea unor rute. Acțiunea este organizată de Asociația Patronală a Operatorilor de Transport Auto (APOTA), împreună cu operatori din raioanele de nord ale țării. Potrivit […]
VIDEO PASarea responsabilității pentru legea cetățeniei? Grosu și Gherman insistă că problema e în implementare # Realitatea.md
Guvernarea pasează responsabilitatea pentru legea cetățeniei pe funcționarii care o implementează. Declarațiile au fost făcute de Igor Grosu și Doina Gherman, care au precizat că prevederile sunt discutate la Comisia juridică a Parlamentului, apoi se va interveni cu măsuri. Igor Grosu a menționat în discuții cu jurnaliștii că după izbucnirea războiului din Ucraina a crescut […]
VIDEO Raport prezentat lui Zelenski după negocierile trilaterale SUA–Ucraina–Rusia: ce a declarat liderul de la Kiev # Realitatea.md
În urma discuțiilor trilaterale SUA–Ucraina–Rusia, care au avut loc ieri, 4 februarie, secretarul Consiliului Național de Securitate și Apărare al Ucrainei, Rustem Umerov, împreună cu alți membri ai delegației de la Kiev, i-au prezentat un raport președintelui Volodimir Zelenski. Anunțul a fost făcut de liderul ucrainean într-o postare pe rețelele de socializare. Potrivit lui Zelenski, […]
Alertă sanitară la un parfum Viorica Cosmetic. Producătorul neagă pericolul și invocă o eroare de etichetare # Realitatea.md
Compania Viorica Cosmetic, controlată de milionarul Vasile Chirtoca, susține că parfumul „Adora Entourage" nu
Primarul localității Ulmu despre incendiul din această dimineață: Casa a ars în totalitate # Realitatea.md
Casa din Ulmu, cuprinsă de flăcări în această dimineață, a fost distrusă complet, după ce pompierii nu au putut ajunge cu autospecialele din cauza ghețușului și a poleiului. În prezent, autoritățile locale analizează unde va fi plasată familia afectată. Contactat de IPN, primarul localității Ulmu din raionul Ialoveni, Veaceslav Druceanu, a menționat că locuința a […] Articolul Primarul localității Ulmu despre incendiul din această dimineață: Casa a ars în totalitate apare prima dată în Realitatea.md.
Impactul de la Strășeni: Starea copilei lovite pe trecerea de pietoni se îmbunătățește # Realitatea.md
Starea de sănătate a adolescentei de 12 ani, care a fost lovită luni seara, 2 februarie, pe o trecere de pietoni din Strășeni, se îmbunătățește ușor. Precizarea a fost făcută pentru Realitatea.md de purtătorul de cuvânt al Institutului Mamei și Copilului, Maxim Cazacu. Pacienta este internată în Departamentul de Anesteziologie și Terapie Intensivă, sub strictă […] Articolul Impactul de la Strășeni: Starea copilei lovite pe trecerea de pietoni se îmbunătățește apare prima dată în Realitatea.md.
Liderii Letoniei și Estoniei cer un trimis special al UE pentru reluarea contactelor cu Moscova # Realitatea.md
Prim-ministra Letoniei, Evika Siliņa, și președintele Estoniei, Alar Karis, au cerut numirea unui trimis special european pentru reluarea contactelor diplomatice cu Rusia, în contextul negocierilor privind încetarea războiului din Ucraina. Declarațiile au fost făcute în interviuri separate pentru Euronews. Potrivit celor doi lideri, Uniunea Europeană trebuie să își asigure un rol activ și un drept […] Articolul Liderii Letoniei și Estoniei cer un trimis special al UE pentru reluarea contactelor cu Moscova apare prima dată în Realitatea.md.
FOTO Patru echipe AMU au intervenit la accidentul de la Ialoveni, soldat cu cinci persoane rănite # Realitatea.md
Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească vine cu detalii despre accidentul produs astăzi dimineața, 5 februarie, în apropierea localității Ulmu, raionul Ialoveni. În urma impactului, cinci persoane au suferit traumatisme grave. La fața locului au fost direcționate patru echipe AMU din cadrul SAMU Ialoveni, prima ambulanță PAMU Văsieni efectuând triajul victimelor. Celelalte trei echipe […] Articolul FOTO Patru echipe AMU au intervenit la accidentul de la Ialoveni, soldat cu cinci persoane rănite apare prima dată în Realitatea.md.
Percheziții într-un call centru din capitală! Este vorba de un dosar de spălare a banilor # Realitatea.md
Un call centru din capitală este vizat de acțiuni de urmărire penală desfășurate de angajații Direcției combaterea criminalității organizate, în comun cu ofițerii de urmărire penală ai Inspectoratul Național de Investigații și procurorii PCCOCS. Acțiunile au loc în cadrul unei cauze penale în care este investigată spălarea banilor. Oamenii legii efectuează măsuri procesuale pentru stabilirea […] Articolul Percheziții într-un call centru din capitală! Este vorba de un dosar de spălare a banilor apare prima dată în Realitatea.md.
Moțiune împotriva politicilor Ministerului Energiei! Motivul – recalcularea tarifelor la gaz # Realitatea.md
Mai mulți deputați din opoziție au semnat o moțiune împotriva politicilor Ministerului Energiei. Se solicită ca Dorin Junghietu să vină în fața parlamentarilor cu raport. Aleșii poporului susțin că micșorarea tarifelor la gaz nu a fost ajustată la timp. De asemenea, conform lor, ministrul Energiei trebuie să prezinte soluția pentru recalculare retroactivă a prețurilor pentru […] Articolul Moțiune împotriva politicilor Ministerului Energiei! Motivul – recalcularea tarifelor la gaz apare prima dată în Realitatea.md.
În contextul condițiilor meteorologice nefavorabile, 219 instituții de învățământ general din Republica Moldova au decis să organizeze procesul educațional în regim online, la data de 5 februarie 2026. Potrivit Ministerul Educației și Cercetării, alte 8 instituții desfășoară activitatea în format mixt, cu prezență fizică și online, în timp ce 874 de școli continuă lecțiile cu […] Articolul 219 școli au optat pentru lecții online joi, din cauza ghețușului apare prima dată în Realitatea.md.
CNA: Apartamente dintr-un bloc din Chișinău ar fi fost vândute fără știrea investitorilor # Realitatea.md
Mai multe apartamente dintr-un bloc locativ din municipiul Chișinău ar fi fost vândute fără știrea investitorilor, fapt investigat într-un dosar penal deschis de ofițerii Centrul Național Anticorupție, în comun cu procurorii Procuratura municipiului Chișinău. Potrivit anchetatorilor, locuințele care urmau să fie transmise beneficiarilor la finalizarea construcției, conform contractelor de investiții încheiate anterior, ar fi fost […] Articolul CNA: Apartamente dintr-un bloc din Chișinău ar fi fost vândute fără știrea investitorilor apare prima dată în Realitatea.md.
VIDEO Rețea de migrație din Asia spre Europa destructurată: Un bărbat din Bălți a fost reținut # Realitatea.md
Un bărbat a fost reținut într-o rețea de migrație ilegală care facilita trecerea persoanelor din Asia spre Uniunea Europeană. Migranții erau transportați inițial în Turcia, apoi, prin rute care ocoleau controalele de frontieră, urmau să ajungă în Europa. În acest scop, grupul infracțional folosea documente false și autoturisme modificate special pentru transportul persoanelor. De asemenea, […] Articolul VIDEO Rețea de migrație din Asia spre Europa destructurată: Un bărbat din Bălți a fost reținut apare prima dată în Realitatea.md.
Atac cu drone asupra Kievului, în plin proces de negocieri la Abu Dhabi. Cel puțin două persoane, rănite # Realitatea.md
Armata Rusiei a lansat un nou atac cu drone asupra Kievului, în noaptea de miercuri spre joi, rănind cel puțin două persoane, au raportat oficialii locali, potrivit publicațiilor The Kyiv Independent și Ukrainska Pravda. Atacul a avut loc la doar câteva ore după ce oficialii ucraineni și ruși au încheiat miercuri o primă zi „productivă” […] Articolul Atac cu drone asupra Kievului, în plin proces de negocieri la Abu Dhabi. Cel puțin două persoane, rănite apare prima dată în Realitatea.md.
Un șofer a decedat pe loc în urma unui accident rutier produs în raionul Orhei, localitatea Peresecina, în dimineața zilei de joi, 5 februarie. Potrivit informațiilor preliminare, șoferul unei Skoda, un bărbat de 43 de ani, efectua o depășire fără a adapta viteza la condițiile meteo, a pierdut controlul mașinii și a derapat tamponându-se cu […] Articolul Grav accident la Peresecina! Un șofer a decedat pe loc apare prima dată în Realitatea.md.
Vom avea oaspeți! Ministrul de Externe al Lituaniei vine vineri în Republica Moldova # Realitatea.md
Vineri, 6 februarie, ministrul Afacerilor Externe al Republicii Lituania, Kęstutis Budrys, va efectua o vizită de lucru în Republica Moldova. Vizita are drept obiectiv consolidarea relațiilor bilaterale moldo-lituaniene, aprofundarea dialogului politic și reafirmarea sprijinului Republicii Lituania pentru parcursul european al Republicii Moldova, inclusiv în contextul evoluțiilor regionale și de securitate. Oficialul lituanian va avea întrevederi […] Articolul Vom avea oaspeți! Ministrul de Externe al Lituaniei vine vineri în Republica Moldova apare prima dată în Realitatea.md.
Din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, generate de polei și ghețuș, aproximativ 830 de polițiști și peste 320 de salvatori și pompieri se află în teren, pentru a menține siguranța rutieră. „Totodată, au fost recepționate circa 660 de apeluri, dintre care 37 au avut legătură directă cu condițiile meteo nefavorabile. În urma acestora, s-au înregistrat accidente […] Articolul Peste 830 de polițiști și 320 de pompieri, în teren din cauza ghețușului apare prima dată în Realitatea.md.
Premierul Alexandru Munteanu întreprinde joi, 5 februarie, o vizită de lucru în raionul Hîncești. Șeful Guvernului va avea o întrevedere cu reprezentanții autorităților publice locale și ai serviciilor desconcentrate, pentru a discuta despre proiectele realizate în raion și prioritățile pentru anul curent. Agenda mai include vizite la Palatul de Cultură din Hâncești și la Spitalul […] Articolul Alexandru Munteanu efectuează o vizită de lucru în raionul Hîncești apare prima dată în Realitatea.md.
Veste bună pentru moldovenii din Emiratele Arabe Unite: Permisele de conducere vor fi recunoscute și convertite # Realitatea.md
Veste bună pentru moldovenii aflați în Emiratele Arabe Unite. Republica Moldova și Abu Dhabi au semnat un Memorandum de Înțelegere privind recunoașterea reciprocă și conversiunea permiselor de conducere. Acest lucru înseamnă că permisele vor putea fi obținute într-un termen mai scurt, fără examene suplimentare și cu mai puține formalități administrative. Ministra Afacerilor Interne (MAI), Daniella […] Articolul Veste bună pentru moldovenii din Emiratele Arabe Unite: Permisele de conducere vor fi recunoscute și convertite apare prima dată în Realitatea.md.
Parlamentul se întrunește astăzi în plen, începând cu ora 10:00. Urmărește ședința pe Realitatea TV și Rlive.md # Realitatea.md
Parlamentul se întrunește astăzi în ședință plenară, începând cu ora 10:00. Deputații vor examina mai multe proiecte de lege incluse pe ordinea de zi, printre care inițiative ce vizează utilizarea bunurilor confiscate în scopuri sociale, modificarea Codului fiscal, completarea Codului contravențional, precum și schimbări în domeniul serviciilor media audiovizuale. Pe agenda ședinței mai figurează proiecte […] Articolul Parlamentul se întrunește astăzi în plen, începând cu ora 10:00. Urmărește ședința pe Realitatea TV și Rlive.md apare prima dată în Realitatea.md.
Flashmob organizat de MAN în fața Parlamentului. Solicită micșorarea și recalcularea tarifelor la energie # Realitatea.md
Partidul Mișcarea Alternativa Națională (MAN) cere examinarea de urgență a tarifelor la energie, cu includerea subiectului ca prim punct pe ordinea de zi a Parlamentului. În fața Parlamentului, reprezentanții partidului au organizat un flashmob. MAN solicită micșorarea tarifelor, aplicarea retroactivă a acestora și recalcularea facturilor deja emise, în special pentru lunile decembrie și ianuarie. Potrivit […] Articolul Flashmob organizat de MAN în fața Parlamentului. Solicită micșorarea și recalcularea tarifelor la energie apare prima dată în Realitatea.md.
Accidentul de la Ialoveni: Salvatorii acordă suport medicilor pentru a ajunge la persoanele traumatizate # Realitatea.md
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) anunță că gestionează situația în urma accidentului produs astăzi, 5 februarie, în apropierea localității Ulmu, raionul Ialoveni, în urma căruia cinci persoane au fost traumatizate. Salvatorii acordă suport medicilor pentru ca aceștia să poată ajunge la destinație, în vederea acordării ajutorului medical și preluării victimelor. „Toate persoanele traumatizate […] Articolul Accidentul de la Ialoveni: Salvatorii acordă suport medicilor pentru a ajunge la persoanele traumatizate apare prima dată în Realitatea.md.
Condițiile meteo nefavorabile din ultimele ore au provocat deconectări neprogramate ale energiei electrice în mai multe localități din Republica Moldova. Potrivit Premier Energy Distribution, la ora 06:00, fără curent electric au rămas 1 222 de consumători din două raioane, Criuleni (localitățile Bălțata și Vlăduleni) – 401 consumători și raionul Ialoveni (localitatea Ulmu) – 821 consumători. […] Articolul Deconectări de energie electrică în mai multe raioane, din cauza condițiilor meteo apare prima dată în Realitatea.md.
Restricții de circulație pe mai multe drumuri naționale. Trafic îngreunat din cauza poleiului # Realitatea.md
Condițiile meteo din ultimele ore au afectat circulația rutieră pe mai multe drumuri naționale din Republica Moldova. Poleiul și ghețușul format au îngreunat traficul în nordul, centrul și sudul țării, iar autoritățile au instituit restricții temporare de circulație pe anumite trasee. Potrivit informațiilor furnizate de Poliție, în raionul Strășeni, pe traseul M-5, în localitatea Greblești, […] Articolul Restricții de circulație pe mai multe drumuri naționale. Trafic îngreunat din cauza poleiului apare prima dată în Realitatea.md.
DOC Simion a investit sume uriașe în lobby după încercarea de a ajunge la Trump. Acum cere milioane în despăgubiri # Realitatea.md
Partidul AUR ar fi investit sume considerabile pentru ca liderul său, George Simion, să se întâlnească cu președintele american Donald Trump și vicepreședintele JD Vance, cu scopul de a sprijini campania prezidențială din 2025. Deoarece întâlnirile nu au avut loc, partidul solicită acum despăgubiri de milioane de dolari firmei de lobby cu care încheiase contractul. […] Articolul DOC Simion a investit sume uriașe în lobby după încercarea de a ajunge la Trump. Acum cere milioane în despăgubiri apare prima dată în Realitatea.md.
Inspectorii Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) au blocat la frontiera de stat importul unui lot de 21.000 de kilograme de carne de pui separată mecanic, congelată, după ce analizele de laborator au confirmat prezența bacteriei Salmonella infantis. Intervenția a avut loc la Postul de inspecție la frontiera Leușeni, unde întregul lot a fost sechestrat. […] Articolul ANSA a blocat la frontieră 21 de tone de carne de pui contaminată cu Salmonella apare prima dată în Realitatea.md.
Ialoveni: Cinci răniți după coliziunea unui microbuz cu o autospecială de pompieri în misiune # Realitatea.md
Un microbuz cu 23 de pasageri la bord a deraiat de pe traseu și s-a lovit de o autospecială de intervenție a pompierilor, în timp ce echipajele încercau să ajungă la fața locului pentru a stinge un incendiu într-o gospodărie din localitatea Ulmu, raionul Ialoveni. Incidentul s-a produs pe 5 februarie 2026, în condiții meteo […] Articolul Ialoveni: Cinci răniți după coliziunea unui microbuz cu o autospecială de pompieri în misiune apare prima dată în Realitatea.md.
Un studiu al Universității Yale vine cu noi date despre metodele de reducere a consumului de țigări # Realitatea.md
Renunțarea la fumat rămâne, în continuare, una dintre cele mai mari provocări pentru sistemele de sănătate din întreaga lume. Deși campaniile anti-fumat au avansat semnificativ în ultimele decenii, țigările continuă să fie principala sursă de dependență de nicotină și de boli asociate consumului de tutun. În acest context, experții în domeniu sunt în căutare de […] Articolul Un studiu al Universității Yale vine cu noi date despre metodele de reducere a consumului de țigări apare prima dată în Realitatea.md.
Pe 5 februarie, Luna intră în Balanță, favorizând armonia și susținând mai ușor parteneriatele. Este momentul potrivit să evaluezi unde te potrivești cel mai bine și să faci pași concreți în această direcție. Berbec (21 martie – 19 aprilie):Este o zi potrivită să te afirmi și să-ți asumi roluri importante. Circumstanțele cer calm și răbdare, […] Articolul Horoscop 5 februarie. Zodia care își va schimba complet viața apare prima dată în Realitatea.md.
