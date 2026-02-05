VIDEO Catlabuga justifică subvențiile propriei companii: Din ziua numirii nu am fost la acea fermă

14:10

Zeci de sticle de alcool cu timbru de acciz din Republica Moldova au fost depistate la vama Albița. Băutura era transportată de un șofer, fără a fi declarată. Bărbatul are 41 de ani și deține dubla cetățenie, a Republicii Moldova și a României. Acesta s-a prezentat la punctul de trecere a frontierei pe 5 februarie, […]