Republica Moldova și Emiratele Arabe Unite au semnat un Memorandum privind recunoașterea permiselor de conducere

09:50

Presa de la Chișinău comentează intenția Chișinăului de a ieși definit din CSI – „un vestigiu al unei epoci în care Rusia refuza să accepte realitatea post-imperială”. Jurnaliștii mai constată că reducerea dependenței energetice de Tiraspol rămâne în mâinile regimului separatist. Un alt subiect pe care îl regăsim este cel al bugetului capitalei, neadoptat nici în acest