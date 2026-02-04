Alexei Buzu: Amalgamarea primăriilor va deveni obligatorie la mijlocul acestui an
Radio Chisinau, 4 februarie 2026 20:55
Amalgamarea primăriilor va deveni obligatorie din a doua jumătate a acestui an pentru localitățile care nu au inițiat până acum procesul voluntar de fuziune. Autoritățile își propun să stabilească prin lege cadrul și criteriile pentru aceste comasări. Potrivit secretarului general al Guvernului, Alexei Buzu, fuziunile normative se vor aplica în special primăriilor care nu ating un prag minim de populație.
• • •
Acum 15 minute
20:55
Acum o oră
20:35
Cetățenii au depus circa 900 de contestații timp de o săptămână după publicarea noilor valori cadastrale # Radio Chisinau
Circa 900 de contestații au fost depuse de cetățeni timp de o săptămână după ce Agenția Geodezie, Cartografie și Cadastru (AGCC) a publicat noile valori cadastrale ale bunurilor imobile. Datele au fost prezentate astăzi de directorul general al instituției, Ivan Danii, transmite MOLDPRES.
20:15
Republica Moldova va adera la Convenția privind eliberarea brevetelor europene, cunoscută sub denumirea de Convenția brevetului european (CBE). Un proiect de lege în acest sens a fost examinat de Comisia pentru politică externă.
Acum 2 ore
19:50
Începând cu anul 2027, toate școlile cu peste 400 de elevi vor fi obligate să treacă la autogestiune financiară. Măsura survine după ce Ministerul Educației și Cercetării a modificat prevederile privind autonomia financiară a instituțiilor de învățământ în Codul educației, transmite IPN.
19:30
Reprezentanții statelor UE, aproape de un acord pentru împrumutul de 90 de miliarde de euro către Ucraina. Care sunt pașii următori # Radio Chisinau
Ambasadorii statelor UE la Bruxelles sunt aproape de a ajunge la un acord privind un împrumut de 90 de miliarde de euro pentru finanțarea apărării Ucrainei împotriva Rusiei, grație unui proiect de text care precizează participarea țărilor terțe la tranzacțiile cu arme, au declarat miercuri trei diplomați, citați de Politico. Oficialii se întâlnesc miercuri după-amiază pentru a finaliza discuțiile, după o săptămână de negocieri dificile.
19:10
Circulația transportului de mare tonaj, oprită temporar în satul Gordinești din raionul Edineț din cauza poleiului (VIDEO) # Radio Chisinau
Poliția informează că, în nordul Republicii Moldova, în urma condițiilor meteorologice nefavorabile, carosabilul este acoperit cu polei și poate provoca riscuri majore pentru siguranța circulației rutiere.
Acum 4 ore
18:50
Cristina Gherasimov, discuții cu membrii Comisiei parlamentare pentru integrare europeană: „Reformele nu sunt despre rapoarte, ci despre schimbări reale pentru cetățeni” # Radio Chisinau
Ritmul negocierilor de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană, claritatea angajamentelor asumate pe agenda europeană și responsabilitatea guvernării față de cetățeni în 2026 au fist subiectele discutate de viceprim-ministra pentru integrare europeană, Cristina Gherasimov, cu membrii Comisiei parlamentare pentru integrare europeană.
18:25
Peste 2300 de angajați ai MAI vor fi mobilizați să intervină în situații de urgență, în contextul condițiilor meteo nefavorabile din următoarele zile (VIDEO) # Radio Chisinau
Ministerul Afacerilor Interne anunță că aproximativ 2300–2400 de angajați din cadrul Poliției, Inspectoratului General de Carabinieri, Poliției de Frontieră și IGSU vor fi mobilizați pentru a interveni prompt în caz de situații de urgență generate de condițiile meteo nefavorabile din următoarele zile, care pot afecta traficul și siguranța cetățenilor.
18:05
Atac devastator în Ucraina: șapte morți și mai mulți răniți. Rusia a lovit o piață din Donețk cu muniție cu dispersie # Radio Chisinau
Cel puțin șapte persoane au fost ucise și alte opt rănite după ce forțele ruse au lovit, marți dimineață, cu muniție cu dispersie, o piață din orașul Drujkivka, în regiunea Donețk, potrivit autorităților ucrainene. Atacul a vizat o zonă frecventată de civili, iar echipele de intervenție continuă căutările printre dărâmături, în timp ce mai multe clădiri rezidențiale din apropiere au fost avariate, potrivit Kyiv Independent.
17:45
Instituțiile din subordinea Ministerului Mediului vor fi reformate. Guvernul a aprobat avizul # Radio Chisinau
Guvernul a aprobat avizul la Proiectul de Lege pentru modificarea unor acte normative din domeniul mediului, un pas important în procesul de reformare a instituțiilor aflate în subordinea Ministerului Mediului. Documentul elaborat este necesar pentru a crea un cadru normativ coerent și clar, care va permite reformarea Instituțiilor din subordinea Ministerul Mediului și presupune patru reforme importante.
17:30
Vasile Costiuc sugerează că la Ungheni a apărut o fabrică de muniții și armament de război. Reacția Guvernului: „Cartușe pentru arme de vânătoare” # Radio Chisinau
Guvernul Republicii Moldova a venit cu o reacție la afirmațiile lui Vasile Costiuc, potrivit căruia o fabrică care produce arme și muniții, despre care deputatul sugerează că ar fi de război, a apărut la Ungheni.
Acum 6 ore
17:05
Regulile de stabilire a impozitului pe avere vor fi modificate. Noile criterii vor fi analizate și incluse în politica bugetar fiscală pentru anul viitor, urmând să intre în vigoare din 1 ianuarie 2027. Precizările au fost făcute astăzi de ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, informează MOLDPRES.
16:50
Diacov, Carp și Filip au depus mărturii în dosarul „Sacoșa neagră”, în care este învinuit Dodon # Radio Chisinau
Dumitru Diacov, Lilian Carp și Pavel Filip se numără printre persoanele care au depus mărturii în dosarul cunoscut generic drept „Sacoșa neagră”, aflat în anchetă pentru presupuse acte de corupție în politica moldovenească. În acest dosar este învinuit liderul PSRM și fostul șef de stat, Igor Dodon, transmite IPN.
16:40
Condiții de iarnă pe drumurile din R. Moldova: ninsori slabe, ghețuș și polei pe carosabil (FOTO) # Radio Chisinau
Administrația Națională a Drumurilor (AND) atenționează participanții la trafic că, în mai multe regiuni ale Republicii Moldova, se înregistrează precipitații sub formă de ninsori slabe, iar pe carosabil se formează ghețuș și polei, condiții care pot afecta siguranța circulației rutiere.
16:20
Ordine și transparență în fondul locativ: ce prevede Programul de condominii aprobat de Guvern # Radio Chisinau
Guvernul Republicii Moldova a aprobat în ședința de astăzi Programul de stat privind înregistrarea blocurilor locative sub formă de condominiu pentru perioada 2026–2028, o inițiativă menită să aducă mai multă ordine în evidența proprietăților și să creeze condiții mai bune pentru întreținerea fondului locativ, transmite MOLDPRES.
16:00
Începând cu septembrie 2027, în Republica Moldova vor intra în vigoare noi reguli privind deținerea câinilor din rase considerate potențial periculoase. Conform Legii nr. 256/2025, creșterea și reproducerea acestor rase vor fi interzise, pentru a spori siguranța publică, informează Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA).
15:55
Ora de muzică | Muzică funk cu unii dintre pionierii genului - formația ”Wild Cherry” (audio) # Radio Chisinau
Istoria unei formații americane de mare succes
15:35
La ce preț și de unde a cumpărat Energocom energie electrică în prima lună a anului curent # Radio Chisinau
În luna ianuarie 2026, S.A. „Energocom” a achiziționat un volum total de 478,233 mii MWh de energie electrică, provenită atât din surse interne, cât și din cele de import. Prețul mediu ponderat al energiei procurate a constituit 144,52 EUR/MWh.
15:20
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis cod galben de polei și ghețuș, valabil din această seară, de la ora 19:00, până pe 6 februarie, ora 20:00.
Acum 8 ore
15:05
Numărul gospodăriilor eligibile pentru compensații la energie a crescut în ianuarie # Radio Chisinau
Numărul gospodăriilor eligibile pentru compensații la încălzire a crescut, anunță ministra muncii și protecției sociale, Natalia Plugaru. Potrivit acesteia, dacă în noiembrie erau înregistrate aproximativ 605 mii de gospodării eligibile, în ianuarie cifra a urcat cu circa 15 mii, transmite IPN.
14:50
A început a doua rundă de negocieri pentru pacea în Ucraina. Delegațiile Rusiei, Ucrainei și SUA discută la Abu Dhabi # Radio Chisinau
A doua rundă de discuții trilaterale între negociatori din Ucraina, Rusia și SUA pentru a pune capăt războiului dintre Moscova și Kiev a început miercuri la Abu Dhabi, capitala Emiratelor Arabe Unite, potrivit unei postări pe Telegram a lui Rustem Umerov, membru al delegației ucrainene, informează EFE, preluată de Agerpres.
14:30
Guvernul a aprobat regulamentul sanitar privind plasticul reciclat utilizat în contact cu alimentele # Radio Chisinau
Cabinetul de miniștri a aprobat astăzi, 4 februarie, Regulamentul sanitar privind materialele și obiectele din plastic reciclat destinate să vină în contact cu produsele alimentare, un pas important pentru protejarea sănătății consumatorilor și promovarea reciclării responsabile.
14:10
Ion Tăbârță: SUA continuă să susțină țări precum R. Moldova în domenii-cheie, inclusiv securitatea energetică și cibernetică # Radio Chisinau
Statele Unite oferă Republicii Moldova un sprijin financiar de 36,5 milioane de dolari pentru consolidarea securității naționale în acest an. Fondurile vor fi direcționate către securitatea energetică, securitatea cibernetică și creșterea rezilienței statului. Deși administrația Trump a redus substanțial asistența externă, SUA continuă să investească în domenii-cheie pentru sporirea capacității de apărare, subliniază experți de la Chișinău, transmite Radio Chișinău.
13:55
Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder: „Vor fi controale riguroase în domeniul silvic și sancțiuni dure pentru tăierile ilegale de lemn” # Radio Chisinau
Ministerul Mediului va demara o serie de verificări și controale aprofundate în domeniul silvic, ca urmare a identificării unor tăieri ilegale de masă lemnoasă în mai multe localități din Republica Moldova. Declarațiile au fost făcute astăzi de ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, care a subliniat că scopul acestor acțiuni este asigurarea unui management eficient și responsabil al resurselor forestiere.
13:40
Sistemele de irigații din Călinești și Criulenii de Sus vor fi reabilitate cu sprijin financiar extern # Radio Chisinau
Două sisteme centralizate de irigații din Republica Moldova, situate în localitățile Călinești, raionul Fălești, și Criulenii de Sus, raionul Criuleni, urmează să fie reabilitate cu sprijin financiar extern, după ce Comisia parlamentară pentru politică externă a aprobat astăzi avizul consultativ pentru inițierea negocierilor privind contractarea unui credit. Decizia vizează lansarea negocierilor pentru un împrumut oferit de Agenția Franceză de Dezvoltare.
13:25
Poliția Națională anunță că, în perioada 5–28 februarie, polițiștii de patrulare vor desfășura acțiuni intensificate de prevenire și combatere a utilizării telefonului mobil în timpul conducerii vehiculelor.
13:10
Calea Ferată din Moldova va fi reorganizată în două structuri: una va gestiona infrastructura feroviară, iar cealaltă va administra transportul de pasageri și marfă. Decizia cu privire la separare a fost aprobată în cadrul ședinței de Guvern.
Acum 12 ore
12:50
Mai mulți tineri specialiști din domeniul culturii vor beneficia de indemnizații unice la angajare # Radio Chisinau
Absolvenții instituțiilor de învățământ superior și profesional-tehnic cu profil artistic, care se vor angaja, conform repartizării, în municipiul Chișinău, vor beneficia de indemnizația unică de 90 sau 120 de mii de lei, în funcție de nivelul instituției absolvite. Până acum, de această plată beneficiau doar cei repartizați în mediul rural.
12:35
Guvernul actualizează Codul Educației: „Îndeplinim astfel mai multe solicitări venite din sector și de la părinți” # Radio Chisinau
Guvernul a aprobat, astăzi, proiectul de modificare a Codului Educației. Datorită actualizărilor va crește sprijinul pentru elevii cu dizabilități, copiii reveniți din diasporă, mai mulți tineri specialiști vor primi ajutor, iar accesul elevilor la o școală de calitate va fi îmbunătățit.
12:25
Republica Moldova va acorda un nou lot de asistență umanitară Ucrainei. O decizie în acest sens a fost aprobată astăzi, 4 februarie, de Guvern.
12:10
Plafonul de înregistrare în calitate de plătitor de TVA ar putea fi majorat, după ce un proiect de lege în acest sens a fost examinat astăzi de către Comisia parlamentară pentru economie, buget și finanțe și urmează să fie propus spre examinare Parlamentului.
11:55
Carburanții auto vor fi mai scumpi mâine, 5 februarie. Noile prețuri afișate de ANRE # Radio Chisinau
ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto, valabile pentru mâine, 4 februarie.
11:40
Interes sporit pentru valori mobiliare de stat: cererea a depășit de aproape două ori oferta în subscrierea din ianuarie # Radio Chisinau
Circa 152 de milioane de lei au fost investiți în valori mobiliare de stat în prima perioadă de subscriere din 2026. Cifra a depășit de aproape două ori oferta, în condițiile în care Ministerul Finanțelor a oferit spre subscriere 85 milioane de lei.
11:35
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hașdeu” va fuziona cu Universitatea Tehnică a Moldovei (UTM). Guvernul a aprobat astăzi, 4 februarie, o decizie în acest sens, care urmează să fie supusă votului în Parlament. Premierul Alexandru Munteanu a salutat hotărârea, recunoscând că „nu este o decizie simplă, dar necesară”.
11:25
Situația la frontieră: 10 cetățeni străini au primit refuz de intrare în Republica Moldova, în ultimele 24 de ore # Radio Chisinau
În ultimele 24 de ore, punctele de trecere a frontierei au înregistrat un flux intens de călători și vehicule, iar autoritățile au raportat și mai multe încălcări ale regimului de frontieră, precum și refuzuri de intrare pentru cetățeni străini.
11:10
Ministerul Energiei are un nou secretar de stat. Funcția va fi ocupată de Vitalie Mîța. Decizia a fost aprobată astăzi de Guvern.
10:50
Macron: Sunt în pregătire discuții tehnice pentru reluarea dialogului direct dintre Europa și Rusia # Radio Chisinau
Președintele Franței, Emmanuel Macron, a declarat că sunt în desfășurare lucrări pregătitoare pentru reluarea discuțiilor directe dintre Europa și Rusia cu privire la războiul din Ucraina, informează Politico.
10:35
Un bărbat de 46 de ani a fost condamnat la doi ani de închisoare cu executare, într-un penitenciar de tip semiînchis, după ce a fost găsit vinovat de trafic de influență.
10:15
Facturi mai mici la gaz de astăzi, 4 februarie. Decizia ANRE privind micșorarea tarifului a fost publicată în Monitorul Oficial # Radio Chisinau
Consumatorii casnici din Republica Moldova vor plăti facturi mai mici pentru gazul natural începând de astăzi, 4 februarie. Odată cu publicarea deciziei ANRE în Monitorul Oficial, tariful a scăzut oficial cu 2 lei și 15 bani (fără TVA), ajungând la pragul de 13 lei și 35 de bani pentru un metru cub.
10:05
LIVE | Ședința Guvernului Republicii Moldova din 4 februarie 2026. Fuziunea dintre UTM și Universitatea de Stat din Cahul, pe masa miniștrilor # Radio Chisinau
Ședința Guvernului Republicii Moldova din 4 februarie 2026.
09:50
„Ucraina și Republica Moldova sunt astăzi cheia nu doar a securității, ci a existenței Uniunii Europene” (REVISTA PRESEI) # Radio Chisinau
Presa de la Chișinău comentează intenția Chișinăului de a ieși definit din CSI – „un vestigiu al unei epoci în care Rusia refuza să accepte realitatea post-imperială”. Jurnaliștii mai constată că reducerea dependenței energetice de Tiraspol rămâne în mâinile regimului separatist. Un alt subiect pe care îl regăsim este cel al bugetului capitalei, neadoptat nici în acest
09:40
Politico: Negocierile de la Abu Dhabi ar putea deschide calea spre încheierea războiului din Ucraina în primăvară # Radio Chisinau
Negocierile care încep astăzi la Abu Dhabi ar putea fi mai promițătoare decât se așteaptă majoritatea observatorilor și ar oferi o șansă reală de a pune capăt războiului încă din această primăvară, scrie Politico, citând surse ucrainene și americane familiarizate cu desfășurarea discuțiilor.
09:25
Cât valorează un euro și un dolar. Cursul valutar stabilit de BNM pentru astăzi, 4 februarie # Radio Chisinau
Cotația monedei unice europene scade astăzi cu cinci bani. Ca rezultat, euro costă 20 de lei și 02 bani.
09:10
Măsuri de intervenție în caz de condiții meteo complicate: CNMC a convocat o ședință de coordonare cu instituțiile responsabile # Radio Chisinau
Centrul Național de Management al Crizelor (CNMC) a convocat o ședință de coordonare cu instituțiile responsabile, în vederea prevenirii și gestionării potențialelor riscuri, în contextul prognozelor meteorologice pentru perioada 4-8 februarie 2026, caracterizate prin fluctuații între temperaturi pozitive și negative, cu risc sporit de precipitații și formare a poleiului.
08:55
Raportorii Comisiei de la Veneția efectuează o vizită în Republica Moldova pentru a evalua legea privind combaterea corupției electorale # Radio Chisinau
O delegație de raportori ai Comisiei de la Veneția efectuează, în perioada 4 – 5 februarie, o vizită de documentare în Republica Moldova.
08:45
Numărul cazurilor de infecții respiratorii acute a crescut față de săptămâna trecută # Radio Chisinau
Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) anunță că în perioada 26 ianuarie – 1 februarie, au fost înregistrate 5.735 de cazuri de infecții acute ale căilor respiratorii superioare. Majoritatea pacienților sunt copii.
08:40
Situația epidemiologică în Republica Moldova: infecții respiratorii și gripă în creștere ușoară # Radio Chisinau
Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) anunță că în perioada 26 ianuarie – 1 februarie, au fost înregistrate 5.735 de cazuri de infecții acute ale căilor respiratorii superioare. Majoritatea pacienților sunt copii.
08:20
Republica Moldova va primi 36,5 milioane de dolari pentru securitatea națională, printr-o lege adoptată în SUA # Radio Chisinau
Republica Moldova va beneficia de o alocare de 36,5 milioane de dolari pentru consolidarea securității naționale, după ce Congresul Statelor Unite a adoptat National Security and Department of State Appropriations Act, lege semnată de președintele SUA, Donald Trump. Decizia a fost luată la Washington, în cadrul procesului bugetar al SUA, iar finanțarea este destinată anului fiscal curent.
Acum 24 ore
08:05
Meteorologii prognozează pentru ziua de miercuri, 4 februarie, cer noros pe întreg teritoriul țării.
3 februarie 2026
21:25
În Republica Moldova, doi inspectori de patrulare a Poliției sunt acuzați de falsificarea rapoartelor de încălcare comise de șoferi și de acceptarea de mită de la aceștia.
