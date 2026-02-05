VIDEO | Bărbat din Bălți, reținut într-un dosar de migrație ilegală spre UE

15:20

Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, a anunțat miercuri, în contextul negocierilor trilaterale de la Abu Dhabi, că ofensiva Rusiei va continua până când autoritățile de la Kiev vor accepta pretențiile expuse de Moscova. „Atâta timp cât regimul de la Kiev nu a luat decizia corespunzătoare, operațiunea militară specială va continua", a declarat Peskov, […]