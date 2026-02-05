Acordul UE–SUA, din nou analizat după tensiunile legate de Groenlanda
SafeNews, 5 februarie 2026 07:30
Parlamentul European reia analiza acordului comercial dintre Uniunea Europeană și Statele Unite. Decizia vine după ce Donald Trump a renunțat la declarațiile privind Groenlanda. Parlamentul European a suspendat discuțiile acum două săptămâni, ca reacție la afirmațiile președintelui american despre teritoriul autonom danez. Reluarea procesului are loc cu condiții clare. Președintele Comisiei pentru comerț internațional, Bernd […] Articolul Acordul UE–SUA, din nou analizat după tensiunile legate de Groenlanda apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
• • •
Alte ştiri de SafeNews
Acum 5 minute
07:50
Stand-up-ul, tratat ca infracțiune în Rusia, un comediant primește aproape șase ani de detenție # SafeNews
Un comediant rus de stand-up a fost condamnat la aproape șase ani de închisoare după o glumă care a provocat un val de indignare în Rusia. Cazul reaprinde dezbaterea despre libertatea de exprimare în contextul războiului din Ucraina. Artemi Ostanin a primit miercuri o pedeapsă de cinci ani și nouă luni de detenție, precum și […] Articolul Stand-up-ul, tratat ca infracțiune în Rusia, un comediant primește aproape șase ani de detenție apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
Acum 15 minute
07:40
Elevii din municipiul Chișinău rămân acasă astăzi și mâine, 5 și 6 februarie, din cauza poleiului și a condițiilor meteorologice dificile. Anunțul a fost făcut de Direcția Generală Educație Tineret și Sport, care precizează că decizia a fost luată după analiza situației din teritoriu, în cadrul ședinței operative a Primăriei, desfășurată în dimineața zilei de […] Articolul Elevii din Chișinău rămân acasă pe 5 și 6 februarie din cauza poleiului apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
07:40
Guvernul readuce notele pentru elevii de clasa a IV-a: decizia intră în vigoare de la 1 septembrie # SafeNews
Evaluarea elevilor din clasa a IV-a se schimbă din nou. De la 1 septembrie, copiii vor primi note la matematică și limba română, disciplinele de examen. Decizia apare într-un proiect de modificare a Codului educației, aprobat de Guvernul Republicii Moldova. Măsura intră în vigoare odată cu începutul noului an de studii. În ultimul deceniu, elevii […] Articolul Guvernul readuce notele pentru elevii de clasa a IV-a: decizia intră în vigoare de la 1 septembrie apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
Acum 30 minute
07:30
Parlamentul European reia analiza acordului comercial dintre Uniunea Europeană și Statele Unite. Decizia vine după ce Donald Trump a renunțat la declarațiile privind Groenlanda. Parlamentul European a suspendat discuțiile acum două săptămâni, ca reacție la afirmațiile președintelui american despre teritoriul autonom danez. Reluarea procesului are loc cu condiții clare. Președintele Comisiei pentru comerț internațional, Bernd […] Articolul Acordul UE–SUA, din nou analizat după tensiunile legate de Groenlanda apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
Acum o oră
07:20
Noi reguli pentru telefonia mobilă, buletinul devine obligatoriu la cumpărarea SIM-urilor # SafeNews
Cumpărarea unei cartele SIM preplătite ar putea deveni mai strictă în Republica Moldova. Și asta pentru că statul vrea să știe cine se află în spatele fiecărui număr de telefon. În acest sens, Ministerul Afacerilor Interne a început elaborarea unui proiect de lege care prevede identificarea obligatorie a cumpărătorilor. La achiziție, vei prezenta actul de […] Articolul Noi reguli pentru telefonia mobilă, buletinul devine obligatoriu la cumpărarea SIM-urilor apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
07:20
Ghețușul format pe drumuri și trotuare crește riscul de accidente. Autoritățile cer atenție sporită în această perioadă. Astfel, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență îndeamnă pietonii să se protejeze la deplasare. Salvatorii recomandă încălțăminte cu talpă antiderapantă. Mergi încet și calcă sigur. Folosește balustradele și treptele pentru sprijin. Evită zonele alunecoase și spațiile de sub […] Articolul IGSU avertizează, atenție la mers și la condus în condiții de polei apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
07:00
Unul din membrii Comisiei de evaluare a procurorilor a demisionat. Este vorba despre Pierangelo Padova, membru internațional. Potrivit unui comunicat emis de serviciul de presă al Comisiei de vetting, această demisie vine din motive administrative din țara sa de origine – Italia. „Comisia precizează că demisia domnului Pierangelo Padova, membru internațional desemnat de Parlament […] Articolul Comisia de evaluare a procurorilor vine cu precizări după demisia unui membru apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
Acum 2 ore
06:50
Politica de migrație a Bruxellesului duce doar la tragedii, după cum a demonstrat cel mai recent accident din largul coastelor Greciei, a afirmat ministrul de externe ungar Peter Szijjarto miercuri pe Facebook, după informațiile privind moartea a cel puțin 15 migranți, cu o zi înainte, în contextul în care ambarcațiunea lor s-a ciocnit cu o […] Articolul Peter Szijjarto susține că politica de migrație a Bruxellesului „duce doar la tragedii” apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
06:40
La o săptămână de la publicarea noilor valori cadastrale, aproape 900 de cetățeni au depus contestații. Datele au fost prezentate de Ivan Danii, directorul general al Agenția Geodezie, Cartografie și Cadastru. În acest exercițiu, autoritățile au evaluat pentru prima dată circa 4 milioane de bunuri imobile și au reevaluat aproape 2 milioane. Totalul ajunge la […] Articolul Aproape 900 de contestații, depuse la o săptămână de la publicarea valorilor cadastrale apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
06:30
Mii de locuitori din comunitatea autonomă Andalucía au fost evacuați din cauza furtunii Leonardo care a lovit Spania în ultimele zile. Potrivit publicației El País, peste 30 de drumuri naționale au fost închise temporar, iar circulația trenurilor de mare viteză pe linia Córdoba–Sevilla–Málaga a fost suspendată. Ministrul regional pentru Situații de Urgență, Antonio Sanz, a […] Articolul Mii de persoane evacuate și inundații masive în urma furtunii Leonardo din Spania apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
06:20
Autoritățile din Grecia intenționează să interzică în curând accesul la rețelele sociale pentru copiii sub 15 ani, spun surse guvernamentale, citate de publicația Ekathimerini, notează Antena 3 CNN. Ziarul notează că au fost deja înființate grupuri de lucru pentru implementarea noii interdicții, iar ministrul Guvernării Digitale, Dimitris Papastergiou, a declarat că este pregătit să implementeze măsura […] Articolul Grecia se pregătește să interzică accesul copiilor la rețelele sociale apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
06:10
Agenția Servicii Publice a venit cu precizări oficiale după declarațiile făcute pe 4 februarie de deputatul Vasile Costiuc, potrivit cărora în Republica Moldova ar urma să fie construită o fabrică de armament. Agenția Servicii Publice subliniază că orice investiție într-un domeniu cu impact asupra securității statului este posibilă doar după obținerea unei aprobări prealabile din […] Articolul ASP respinge speculațiile privind o fabrică de armament în Republica Moldova apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
Acum 12 ore
21:10
Autoritățile consolidează mecanismele de intervenție în cazul alertelor de mediu. Executivul a aprobat, în ședința din 4 februarie, crearea unei subdiviziuni speciale în cadrul Inspectoratului pentru Protecția Mediului, cu activitate neîntreruptă, transmite moldova1.md. „Inspectoratul pentru Protecția Mediului va proteja mediul 24/24h. Vom avea inspectori care vor lucra și după ora 17:00”, a declarat ministrul Mediului, Gheorghe […] Articolul Autoritățile anunță reacții imediate la alertele de mediu apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
21:00
FOTO | Republica Moldova își prezintă viziunea de guvernare la Summitul Mondial al Guvernelor # SafeNews
Republica Moldova își prezintă experiența în domeniul statului de drept și al transformării digitale pe una dintre cele mai importante scene internaționale dedicate guvernării viitorului. În perioada 3 și 5 februarie, ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, participă la World Government Summit, organizat la Dubai. Evenimentul reunește peste 60 de șefi de stat și de guvern, […] Articolul FOTO | Republica Moldova își prezintă viziunea de guvernare la Summitul Mondial al Guvernelor apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
20:30
Poleiul din această seară a provocat întreruperi de curent în mai multe zone din Republica Moldova. Șase localități au rămas parțial fără energie electrică, după ruperea unor conductori pe liniile aeriene. La ora 18:00, operatorii de distribuție raportau 2.414 consumatori afectați. Situația a fost înregistrată în localitățile Donici și Camencea din raionul Orhei, Obeica din […] Articolul Poleiul lasă fără curent șase localități din Republica Moldova apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
20:20
Guvernul german a anunţat miercuri că boicotarea Cupei Mondiale 2026, care se va disputa în această vară, în America de Nord, „nu este calea corectă” de a-şi exprima dezacordul faţă de politicile preşedintelui american Donald Trump. „Conflictele politice ar trebui purtate pe terenul politic, iar sportul ar trebui să rămână sport”, a declarat Steffen Meyer, […] Articolul Cupa Mondială 2026: Guvernul german atenţionează – „Boicotul nu este calea corectă”! apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
20:20
Un judecător federal din Argentina a cerut oficial miercuri Statelor Unite extrădarea preşedintelui venezuelean Nicolas Maduro, arestat în ianuarie de forţele militare americane şi închis în prezent la New York, unde este judecat pentru trafic de droguri, transmite AFP. Magistratul Sebastian Ramos solicită aducerea lui Maduro la audieri în cadrul unei anchete pentru crime împotriva […] Articolul Argentina cere extrădarea din SUA a lui Nicolas Maduro apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
19:50
Rusia a condamnat un comediant la aproape 6 ani de închisoare din cauza unei glume despre un soldat întors de pe front # SafeNews
Un comediant rus de stand-up comedy a fost condamnat miercuri pentru incitare la ură și încarcerat pentru aproape șase ani din cauza unei glume făcute despre un veteran de război fără picioare, glumă care a declanșat indignare în rândul naționaliștilor și al bloggerilor militari, relatează Reuters. Un reporter Reuters prezent în sala de judecată a anunțat […] Articolul Rusia a condamnat un comediant la aproape 6 ani de închisoare din cauza unei glume despre un soldat întors de pe front apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
19:40
Discuțiile de pace dintre reprezentanții Ucrainei, Rusiei și ai Statelor Unite, desfășurate miercuri la Abu Dhabi, s-au încheiat. Informația a fost confirmată pentru jurnaliști de Diana Davitian, purtătoarea de cuvânt a șefului delegației ucrainene, Rustem Umerov. Potrivit Dianei Davitian, discuțiile au durat aproape cinci ore, iar negocierile vor continua joi. Într-o postare pe rețelele de […] Articolul Negocierile trilaterale de la Abu Dhabi s-au încheiat apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
19:10
Polițiștii din raionul Rezina au desfășurat astăzi acțiuni de monitorizare a traficului în zona trecerilor de pietoni, cu scopul prevenirii accidentelor rutiere. Potrivit polițiștilor, în cadrul verificărilor au fost sancționați contravențional 15 conducători auto pentru neacordarea priorității pietonilor angajați regulamentar în traversare. Oamenii legii reamintesc șoferilor că sunt obligați să reducă viteza în apropierea trecerilor […] Articolul VIDEO | Polițiștii din Rezina, acțiuni pentru siguranța pietonilor apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
Acum 24 ore
18:50
Italia a dejucat mai multe atacuri cibernetice rusești care vizau Jocurile Olimpice de Iarnă # SafeNews
Ministerul italian al Afacerilor Externe a anunțat miercuri că mai multe atacuri cibernetice atribuite Rusiei, care vizau site-uri guvernamentale și infrastructură legată de Jocurile Olimpice de Iarnă de la Milano Cortina, au fost dejucate de autorități. Antonio Tajani, ministrul italian de Externe, a declarat că instituțiile statului au reușit să contracareze atacuri cibernetice îndreptate împotriva […] Articolul Italia a dejucat mai multe atacuri cibernetice rusești care vizau Jocurile Olimpice de Iarnă apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
16:10
Costul energiei electrice procurate de stat a crescut la începutul anului. În luna ianuarie 2026, Energocom a cumpărat 478,233 mii MWh de energie electrică, la un preț mediu ponderat de 144,52 euro pentru un MWh. Față de luna decembrie 2025, prețul de achiziție a înregistrat o majorare de aproape 12 euro per MWh. Atunci, energia […] Articolul Prețul energiei electrice procurate de Energocom a crescut în ianuarie apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
15:50
Ministerul Culturii salută intenția autorităților municipale de a relua reparațiile pe segmentul străzii 31 August 1989 dintre Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni și A. Pușkin, tranformat în șantier și abandonat de aproape trei ani. Ministrul Culturii, Cristian Jardan, a respins acuzațiile funcționarilor de la Primăria Chișinău potrivit cărora instituția pe care o conduce ar fi blocat proiectul, […] Articolul Jardan: Sper ca Primăria să finalizeze reconstrucția străzii 31 August apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
15:50
Lovitură pentru mașinăria de război a lui Putin. Veniturile Rusiei din petrol și gaze s-au prăbușit în luna ianuarie # SafeNews
Scăderea veniturilor din petrol și gaze reprezintă o veste proastă pentru economia Rusiei. Aceste venituri sunt principala sursă de lichidități pentru Kremlin, reprezentând aproape un sfert din veniturile bugetului federal, scrie Reuters, citat de Hotnews. Veniturile Rusiei din petrol și gaze s-au înjumătățit în ianuarie față de aceeași lună a anului trecut, atingând cel mai […] Articolul Lovitură pentru mașinăria de război a lui Putin. Veniturile Rusiei din petrol și gaze s-au prăbușit în luna ianuarie apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
15:40
Partidul Liberal Democrat din Moldova avertizează asupra unei deteriorări a climatului democratic din Republica Moldova și acuză autoritățile de limitarea drepturilor fundamentale sub pretextul combaterii dezinformării. Într-o declarație publică, Partidul Liberal Democrat din Moldova afirmă că, în ultimii ani, măsurile promovate ca fiind necesare pentru securizarea spațiului informațional au dus la restrângerea libertății de exprimare, […] Articolul PLDM acuză restrângerea libertăților și deturnarea procesului democratic apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
15:30
Executivul de la Chișinău a aprobat transmiterea unui nou lot de asistență umanitară către Ucraina, în cadrul ședinței din 4 februarie. Decizia reconfirmă poziția de sprijin a Republicii Moldova față de poporul ucrainean. Ajutorul vizează în special sectorul energetic, grav afectat de atacurile repetate asupra infrastructurii critice. Lotul conține generatoare, transformatoare, cabluri și conductoare, dar […] Articolul Chișinăul trimite un nou ajutor umanitar pentru Ucraina apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
15:30
Diplomatul francez Jean-Noël Poirier, numit oficial consul general al Franţei în Groenlanda, îşi începe vineri misiunea la Nuuk # SafeNews
Un fost ambasador francez în Vietnam, Jean-Noël Poirier, a fost numit în mod oficial, prin decret, consul general al Franţei la Nuuk, în Groenlanda, unde urmează să-şi înceapă misiunea vineri, într-un context geopolitic foarte tensionat, relatează Le Figaro. Ministerul francez de Externe a prezentat numele acestui ”funcţionar experimentat” la jumătatea lui ianuarie, precizînd că Jean-Noël Poirier […] Articolul Diplomatul francez Jean-Noël Poirier, numit oficial consul general al Franţei în Groenlanda, îşi începe vineri misiunea la Nuuk apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
15:20
Maladiile oncologice reprezintă a doua cauză de mortalitate în Republica Moldova, după bolile cardiovasculare, fiind una dintre principalele provocări pentru sistemul național de sănătate. În anul 2024, aproximativ 5.776 de persoane au decedat din cauza tumorilor maligne. Potrivit Agenției Naționale pentru Sănătate Publică (ANSP),cele mai frecvent diagnosticate tipuri de cancer în Republica Moldova sunt cancerul […] Articolul Cancerul rămâne a doua cauză de deces în Moldova. Tutunul și alcoolul, factori majori apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
15:20
Kremlinul avertizează că Războiul din Ucraina va continua până la acceptarea condițiilor impuse de Moscova # SafeNews
Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, a anunțat miercuri, în contextul negocierilor trilaterale de la Abu Dhabi, că ofensiva Rusiei va continua până când autoritățile de la Kiev vor accepta pretențiile expuse de Moscova. „Atâta timp cât regimul de la Kiev nu a luat decizia corespunzătoare, operațiunea militară specială va continua”, a declarat Peskov, […] Articolul Kremlinul avertizează că Războiul din Ucraina va continua până la acceptarea condițiilor impuse de Moscova apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
14:50
Un membru al unei rețele specializate în migrație ilegală a fost reținut de polițiștii de frontieră, în urma unei operațiuni desfășurate în vestul țării. Potrivit Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, acțiunea a avut loc pe baza informațiilor operative acumulate de ofițerii de investigații și de urmărire penală ai Direcției regionale Vest, sub coordonarea Procuratura […] Articolul VIDEO | Poliția de Frontieră anunță reținerea unui coordonator al migrației ilegale apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
14:40
Autoritățile au intrat în regim de alertă preventivă din cauza condițiilor meteo dificile prognozate pentru perioada 4–8 februarie. Centrul Național de Management al Crizelor a convocat instituțiile responsabile și a stabilit un set de măsuri operative pentru protejarea populației și menținerea funcționalității serviciilor publice. Conform deciziilor luate, Inspectoratul General al Poliției și Inspectoratul General de […] Articolul Măsuri speciale dispuse pentru perioada 4–8 februarie, pe fondul condițiilor meteo apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
14:40
VIDEO | Schimbări majore în educație. Note reintroduse, autonomie financiară și sprijin pentru incluziune # SafeNews
Guvernul a dat undă verde unui pachet amplu de modificări la Codul Educației, care vizează incluziunea, calitatea studiilor și reorganizarea rețelei școlare. Proiectul urmează să fie transmis Parlamentului pentru adoptare. Ministrul Educației, Dan Perciun, a declarat că schimbările răspund solicitărilor venite din partea părinților și a comunității educaționale și urmăresc adaptarea sistemului la realitățile actuale. […] Articolul VIDEO | Schimbări majore în educație. Note reintroduse, autonomie financiară și sprijin pentru incluziune apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
14:30
Numărul gospodăriilor eligibile pentru compensații la încălzire a crescut, anunță ministra muncii și protecției sociale, Natalia Plugaru. Potrivit acesteia, dacă în noiembrie erau înregistrate aproximativ 605 mii de gospodării eligibile, în ianuarie cifra a urcat cu circa 15 mii, transmite IPN. Natalia Plugaru a declarat pentru presă că pentru luna ianuarie, bugetul alocat compensațiilor pentru […] Articolul Crește numărul gospodăriilor care nu fac față costurilor la energie apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
13:50
Medicul anesteziolog-reanimatolog de la Spitalul Clinic de Psihiatrie, care a fost acuzat în trecut de violul a două fetiţe şi în privința căruia a fost inițiată o anchetă de serviciu, a fost restabilit în funcție, după ce verificările interne nu au identificat abateri profesionale. Informația a fost comunicată pentru IPN de ministrul sănătății, Emil Ceban. Potrivit acestuia, ancheta […] Articolul Medicul acuzat în trecut de fapte grave, restabilit în funcție de conducerea spitalului apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
13:40
A doua rundă de discuții trilaterale între negociatori din Ucraina, Rusia și SUA pentru a pune capăt războiului dintre Moscova și Kiev a început miercuri la Abu Dhabi, capitala Emiratelor Arabe Unite, potrivit unei postări pe Telegram a lui Rustem Umerov, membru al delegației ucrainene, informează EFE. ‘Procesul de negocieri a început într-un format trilateral: […] Articolul A doua rundă de discuții trilaterale între Ucraina, Rusia și SUA a început la Abu Dhabi apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
13:40
Republica Moldova introduce reguli noi privind protecția animalelor de companie, odată cu adoptarea Legii nr. 256/2025. Anunțul a fost făcut de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, care precizează că noile prevederi vor intra în vigoare în septembrie 2027. Legea stabilește restricții clare pentru deținerea câinilor din rase considerate potențial periculoase. Creșterea și reproducerea acestor rase […] Articolul Reguli noi pentru deținerea câinilor. Interdicții care intră în vigoare din 2027 apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
13:10
Republica Moldova face un nou pas în integrarea europeană, prin aderarea la Convenția privind eliberarea brevetelor europene, cunoscută drept Convenția brevetului european. Proiectul de lege a fost examinat de Comisia pentru politică externă. În prezent, Republica Moldova participă la sistemul brevetului european în baza unui mecanism de cooperare aplicat din anul 2015. Aderarea deplină la […] Articolul Republica Moldova face un pas spre sistemul european de brevete apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
13:10
Noi documente fac lumină asupra relației dintre Jeffrey Epstein și unul dintre cei mai cunoscuți intelectuali ai lumii # SafeNews
Prietenia strânsă pe care lingvistul Noam Chomsky, unul dintre cei mai cunoscuți intelectuali contemporani, a întreținut-o cu finanțistul răposat Jeffrey Epstein continuă să fie detaliată pe larg în milioanele de documente de investigație publicate de Departamentul de Justiție de la Washington, relatează The Guardian. În lotul de noi documente publicat vinerea trecută, care adaugă la dezvăluirile anterioare […] Articolul Noi documente fac lumină asupra relației dintre Jeffrey Epstein și unul dintre cei mai cunoscuți intelectuali ai lumii apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
13:00
Poliția Republicii Moldova anunță desfășurarea unei campanii speciale de control în trafic, dedicată reducerii utilizării telefonului mobil la volan. Acțiunile vor avea loc în perioada 5–28 februarie și vor fi realizate de echipajele de patrulare din întreaga țară. Potrivit autorităților, măsura urmărește creșterea siguranței rutiere și prevenirea accidentelor provocate de neatenția șoferilor. Polițiștii vor monitoriza […] Articolul Poliția intensifică controalele împotriva folosirii telefonului la volan apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
12:40
Guvernul lansează un nou mecanism de sprijin pentru exportatori, după ce a aprobat Regulamentul Programului „Bridge Export”. Inițiativa vizează facilitarea accesului companiilor din Republica Moldova pe piețele externe, cu accent pe întreprinderile mici și mijlocii. Programul are statut de ajutor de stat și se adresează asociațiilor de business. Bugetul total este de 60 de milioane […] Articolul 60 de milioane de lei pentru promovarea exporturilor. Guvernul aprobă „Bridge Export” apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
12:20
Statele Unite au desfăşurat o ”mică echipă” de militari în Nigeria, o ţară care se confruntă cu ameninţarea jihadistă, un lucru care a determinat Washingtonul să desfăşoare atacuri în decembrie, anunţă comandantul Comandamentului American pentru Africa (AFRICOM), generalul Dagvin R.M. Anderson, relatează AFP. Cele două ţări au decis, de mai multe săptâmâni, să-şi consolideze cooperarea […] Articolul AFRICOM anunţă că SUA au desfăşurat o ”mică echipă” de militari în Ngeria apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
12:20
VIDEO | Doi tineri din Comrat, arestați pentru escrocherii cu „ruda implicată în accident” # SafeNews
Polițiștii din sectorul Botanica și cei ai Direcției de Poliție Chișinău, cu suportul mascaților din BPDS „Fulger”, au destructurat activitatea infracțională a doi tineri din Comrat, bănuiți de escrocherii comise în capitală. Potrivit Poliția Republicii Moldova, suspecții au vârstele de 20 și 21 de ani și sunt cercetați pentru implicare în cel puțin două cazuri […] Articolul VIDEO | Doi tineri din Comrat, arestați pentru escrocherii cu „ruda implicată în accident” apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
12:10
Un lot de formulă de lapte praf pentru sugari a fost retras preventiv de pe piață, anunță Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor. Este vorba despre produsul NAN 1 OPTIPRO, ambalaj de 800 de grame, identificat cu codul 00029926, lot nr. 53410346AE, cu data-limită de consum 31 decembrie 2027. Retragerea vizează exclusiv acest lot. Măsura a […] Articolul ANSA retrage preventiv un lot de lapte praf pentru sugari apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
12:10
Calea Ferată din Moldova va fi reorganizată. Guvernul aprobă un nou model de administrare # SafeNews
Guvernul a decis reorganizarea Întreprinderii de Stat Calea Ferată din Moldova, într-un nou format juridic. Hotărârea a fost aprobată în ședința Executivului din 4 februarie. Conform deciziei, actuala întreprindere va fi transformată în Societatea pe Acțiuni „Calea Ferată din Moldova – Pasageri și Marfă”, cu capital integral de stat. Noua structură va avea ca obiect […] Articolul Calea Ferată din Moldova va fi reorganizată. Guvernul aprobă un nou model de administrare apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
12:00
Comisia de la Veneția examinează modificările privind combaterea corupției electorale în Moldova # SafeNews
Raportorii Comisia de la Veneția se află într-o vizită de lucru în Republica Moldova, în perioada 4–5 februarie, pentru a analiza modificările legislative adoptate recent în domeniul combaterii corupției electorale. Potrivit Parlamentul Republicii Moldova, delegația poartă discuții cu reprezentanții principalelor instituții ale statului implicate în organizarea alegerilor, aplicarea legii și asigurarea securității. La Parlament, raportorii […] Articolul Comisia de la Veneția examinează modificările privind combaterea corupției electorale în Moldova apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
12:00
Polițiștii din Călărași au depistat un caz de cultivare și consum de substanțe narcotice în satul Sadova, în urma unor măsuri operative desfășurate recent. Potrivit Poliția Republicii Moldova, un bărbat de 40 de ani este bănuit că cultiva plante de cânepă la domiciliul său și consuma substanțe narcotice împreună cu alte persoane. Pentru documentarea faptei, […] Articolul VIDEO | Bărbat din Sadova, cercetat penal pentru cultivarea și consumul de droguri apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
11:50
Notificatorii de încredere nu vor fi persoane fizice, ci entități cu expertiză într-un anumit domeniu, care vor raporta conținutul ilegal de pe internet, iar sesizările lor vor fi examinate cu prioritate de către marile platforme online. Precizările au fost făcute de președinta Consiliului Audiovizualului, Liliana Vițu, care a explicat că instituția pe care o conduce […] Articolul Nou mecanism la CA pentru raportarea conținutului ilegal pe internet apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
11:50
Republica Moldova va beneficia de un sprijin financiar de 36,5 milioane de dolari din partea Statelor Unite pentru întărirea securității naționale. Finanțarea este prevăzută într-o lege adoptată de Congresul SUA și semnată de Donald Trump, anunță Ministerul Afacerilor Externe. Potrivit MAE, Republica Moldova este singurul stat din Europa de Est și Eurasia menționat expres în […] Articolul Congresul SUA aprobă sprijin de zeci de milioane de dolari pentru Republica Moldova apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
11:40
DOC | Controversatul fin al „îngerului de pază” al lui Plahotniuc, cu averea în vizorul PA și ANI, „răsplătit” cu o funcție nouă după „succesul antifraudei” de la Serviciul Vamal # SafeNews
Fostul șef al Direcției Antifraudă și Conformare din cadrul Serviciului Vamal, Dumitru Balta, în perioada șefiei șefiei lui Alexandru Iacub, ar urma să se aleagă cu o funcție nouă în cadrul unei instituții de stat, chiar dacă Autoritatea Națională de Integritate i-au luat la puricat averea, dar și au cerut procuraturii Anticorupție să examineze un […] Articolul DOC | Controversatul fin al „îngerului de pază” al lui Plahotniuc, cu averea în vizorul PA și ANI, „răsplătit” cu o funcție nouă după „succesul antifraudei” de la Serviciul Vamal apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
11:40
Un instructor auto în vârstă de 46 de ani a fost condamnat la doi ani de închisoare cu executare, într-un penitenciar de tip semiînchis, pentru trafic de influență. Instanța a stabilit că acesta a cerut 1.000 de euro pentru a interveni în procesul de obținere a permisului de conducere categoria A, fără susținerea examenelor obligatorii. […] Articolul Instructor auto, condamnat la închisoare pentru trafic de influență apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.