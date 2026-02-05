Companiile naționale vor fi sprijinite să ajungă pe piețele externe prin Programul „Bridge Export”
NewsUngheni, 5 februarie 2026 14:00
• • •
Acum 30 minute
14:00
Companiile naționale vor fi sprijinite să ajungă pe piețele externe prin Programul „Bridge Export” # NewsUngheni
Acum o oră
13:40
Mai mulți tineri specialiști din domeniul culturii vor beneficia de indemnizații unice la angajare # NewsUngheni
13:20
Echipele mobile ale Serviciului Vamal au depistat în mun. Cahul peste 100 mii de țigarete fără acte # NewsUngheni
Acum 2 ore
13:10
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică informează despre faptul că prima săptămână din februarie 2026 continuă cu scumpirea nesimnificativă a prețului de comercializare a motorinei și a benzinei.
12:20
Republica Moldova și Emiratele Arabe Unite au semnat un Memorandum privind recunoașterea permiselor de conducere # NewsUngheni
Acum 4 ore
11:50
[REINTEGRARE] Peste 14.8 mii de autoturisme din regiunea transnistreană dețin numere MD de tip neutru # NewsUngheni
11:40
Ofițerii INI au reținut trei persoane și au confiscat cca 2 kg de droguri aduse din Polonia # NewsUngheni
11:30
Acum 6 ore
10:10
09:50
09:40
Incident la Ungheni. Mai mulți angajați ai Serviciului de salubrizare agresație în timp ce prindeau câinii fără stăpân pentru a-i duce la azil # NewsUngheni
09:20
Ministerul Energiei informează despre perturbări în funcționarea rețelelor de distribuție a energiei electrice în anumite zone ale R. Moldova # NewsUngheni
09:10
ANSA a blocat la frontieră 21 tone de carne de pui congelată infectată cu Salmonella infantis # NewsUngheni
Inspectorii Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), au blocat la frontiera de stat importul unui lot de 21 mii kg de carne de pui separată mecanic (congelată). Măsură a fost luată, după ce analizele de laborator au confirmat prezența bacteriei Salmonella infantis.
08:50
Parlamentul Republicii Moldova se va convoca astăzi, 5 februarie 2026, în cea de-a doua ședință plenară din sesiunea de primăvară 2026 Informațiile sunt comunicate de [...]
Acum 24 ore
00:00
La UNGHENI a avut loc un amical la volei dintre FC „Olimp” și echipa Serviciului Vamal # NewsUngheni
4 februarie 2026
19:10
Un lot de asistență umanitară din domeniul energetic va fi transmis poporului ucrainean # NewsUngheni
18:40
18:30
Guvernul a aprobat crearea Centrului Universitar „Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Cahul în cadrul UTM # NewsUngheni
18:10
17:50
La UNGHENI a avut loc un amical la volei dintre FC „Olimp” și echipa Serviciului Vamal # NewsUngheni
17:40
Reacția ASP la declarațiilor lui Vasile Costiuc referitor la „Fabrica de armament și muniție: Ungheni – Hub de securitate” # NewsUngheni
17:20
CNMC a dispus măsuri în contextul condițiilor meteo prognozate pentru 4 – 8 februarie 2026 # NewsUngheni
15:50
15:40
15:30
Serviciul Hidrometeorologic de Stat informează că pe întregul teritoriu al Republicii Moldova, inclusiv în raioanele din regiunea Ungheni (Ungheni, Călărași, Nisporeni și parțial Fălești) cât și în regiunea transnistreană și mun. Bender / Tighina, a fost emisă alerta meteo Cod GALBEN de polei și ghețuș.
15:20
Un instructor auto a fost condamnat pentru trafic de influență – a cerut 1 000 de EURO pentru un permis de conducere # NewsUngheni
15:10
Operațiune DR Vest – Procuratura Ungheni: un membru al unui grup infracțional specializat în migrație ilegală reținut de ofițerii IGPF # NewsUngheni
Urmare a informațiilor operative deținute de ofițerii de investigații, în comun cu ofițerii de urmărire penală ai Direcției regionale Vest, sub conducerea Procuraturii raionului Ungheni, [...]
14:40
Ieri
14:10
Polițiștii din Călărași au descoperit în Sadova un caz de cultivare și consum de substanțe narcotice # NewsUngheni
13:50
12:00
11:50
11:10
10:50
09:30
09:20
Un instructor auto a fost condamnat pentru trafic de influență – a cerut 1 000 de EURO pentru un permis de conducere # NewsUngheni
09:10
03:50
3 februarie 2026
21:40
21:20
21:10
Peste 39 mii de persoane au achitat prima de asigurare medicală în sumă fixă în ianuarie 2026 # NewsUngheni
21:00
CNAM a transferat în avans peste un miliard de lei pentru serviciile medicale ce vor fi oferite populației în februarie 2026 # NewsUngheni
20:10
19:50
19:20
Desant baltic la Călărași. Vizită istorică a Președinților parlamentelor statelor baltice în orașul Călărași # NewsUngheni
15:50
15:20
Lot comercial de substanțe chimice de contrabandă depistat de ofițerii echipelor mobile ale Serviciului Vamal # NewsUngheni
Mai mult de 2 zile în urmă
14:10
13:40
Sprijin baltic pentru integrarea în UE la deschiderea sesiunii parlamentare de primăvară # NewsUngheni
13:20
