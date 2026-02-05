Ministerul Energiei informează despre perturbări în funcționarea rețelelor de distribuție a energiei electrice în anumite zone ale R. Moldova

09:10

Inspectorii Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), au blocat la frontiera de stat importul unui lot de 21 mii kg de carne de pui separată mecanic (congelată). Măsură a fost luată, după ce analizele de laborator au confirmat prezența bacteriei Salmonella infantis.