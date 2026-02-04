La UNGHENI a avut loc un amical la volei dintre FC „Olimp” și echipa Serviciului Vamal

01:00

Doi copii au fost tamponați pe traseul R1 Ungheni - Chișinău. Din păcate - un pieton în vărstă de doar 14 anișori a decedat