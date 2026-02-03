Rezultatul investigațiilor apei potabile livrate unghenenilor în ianuarie 2026
NewsUngheni, 3 februarie 2026 21:20
Rezultatul investigațiilor apei potabile livrate unghenenilor în ianuarie 2026
Acum 30 minute
21:20
Rezultatul investigațiilor apei potabile livrate unghenenilor în ianuarie 2026
21:10
Peste 39 mii de persoane au achitat prima de asigurare medicală în sumă fixă în ianuarie 2026 # NewsUngheni
Peste 39 mii de persoane au achitat prima de asigurare medicală în sumă fixă în ianuarie 2026
Acum o oră
21:00
CNAM a transferat în avans peste un miliard de lei pentru serviciile medicale ce vor fi oferite populației în februarie 2026 # NewsUngheni
CNAM a transferat în avans peste un miliard de lei pentru serviciile medicale ce vor fi oferite populației în februarie 2026
Acum 2 ore
20:10
Maia Sandu s-a întâlnit cu cei trei Președinți ai parlamentelor țărilor baltice
19:50
Valută nedeclarată depistată asupra a doi pasageri pe Aeroportul Chișinău
Acum 4 ore
19:20
Desant baltic la Călărași. Vizită istorică a Președinților parlamentelor statelor baltice în orașul Călărași # NewsUngheni
Desant baltic la Călărași. Vizită istorică a Președinților parlamentelor statelor baltice în orașul Călărași
Acum 6 ore
15:50
La 4 februarie 2026, începând cu ora 10:00, Cabinetul de miniștri al Republicii Moldova se convoacă în cea de-a 4-a ședință din 2026 și în a 13-a ședință de la investirea Cabinetului de miniștri MUNTEANU.
Acum 8 ore
15:20
Lot comercial de substanțe chimice de contrabandă depistat de ofițerii echipelor mobile ale Serviciului Vamal # NewsUngheni
Lot comercial de substanțe chimice de contrabandă depistat de ofițerii echipelor mobile ale Serviciului Vamal
14:10
Estonia își va deschide în scurt timp o ambasadă la Chișinău, care va deveni operațională în a doua jumătate a anului 2026, marcând un pas important în consolidarea relațiilor bilaterale dintre cele două ţări. Odată cu aceasta, toate cele trei State Baltice — Estonia, Letonia și Lituania — vor avea misiuni diplomatice în Republica Moldova.
13:40
Sprijin baltic pentru integrarea în UE la deschiderea sesiunii parlamentare de primăvară # NewsUngheni
Sprijin baltic pentru integrarea în UE la deschiderea sesiunii parlamentare de primăvară
Acum 12 ore
13:20
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică informează despre faptul că prima săptămână din februarie 2026 continuă cu scumpirea nesimnificativă a prețului de comercializare a motorinei și a benzinei.
11:00
[FLASH] 14.42 MDL pentru un m3 de GAZ. ANRE a aprobat noile tarife pentru consumatori
10:40
Doi inspectori INSP sunt cercetați penal pentru falsificarea proceselor-verbale pentru a scăpa șoferi străini de amenzi # NewsUngheni
Doi inspectori INSP sunt cercetați penal pentru falsificarea proceselor-verbale pentru a scăpa șoferi străini de amenzi
10:30
Doi inspectori INSP din Ungheni și Nisporeni sunt cercetați penal pentru falsificarea proceselor-verbale pentru a scăpa șoferi străini de amenzi # NewsUngheni
Doi inspectori INSP din Ungheni și Nisporeni sunt cercetați penal pentru falsificarea proceselor-verbale pentru a scăpa șoferi străini de amenzi
Acum 24 ore
01:40
„Frații n-au ajutat și n-au încercat”. O nouă campanie de dezinformare a surselor pro-Kremlin în contextul penei de curent din 31 ianuarie 2026 # NewsUngheni
„Frații n-au ajutat și n-au încercat". O nouă campanie de dezinformare a surselor pro-Kremlin în contextul penei de curent din 31 ianuarie 2026
01:10
Din 2 februarie este sistată vânătoarea în toate fondurile cinegetice până pe 15 august 2026 # NewsUngheni
Din 2 februarie este sistată vânătoarea în toate fondurile cinegetice până pe 15 august 2026
01:00
Informații actualizate cu privire la intervențiile drumarilor pentru plombarea gropilor apărute urmare a condițiilor meteo # NewsUngheni
Informații actualizate cu privire la intervențiile drumarilor pentru plombarea gropilor apărute urmare a condițiilor meteo
01:00
Polițiștii de frontieră ungheneni – din nou solidari în Campania de donare voluntară de sânge # NewsUngheni
Polițiștii de frontieră ungheneni - din nou solidari în Campania de donare voluntară de sânge
01:00
Bilanț săptămânal al IGPF: alte 15 acte falsificate depistate la frontieră
01:00
Moldova vizată într-o anchetă realizată de OLAF privind importul ilegal de mașini în Rusia
01:00
Două nașteri în ambulanță asistate de echipele AMU din Fălești și Chișinău
01:00
Eroi în uniforme portocalii. Echipa SAMU Fălești a salvat viața unei nou-născute datorită intervenției operative # NewsUngheni
Eroi în uniforme portocalii. Echipa SAMU Fălești a salvat viața unei nou-născute datorită intervenției operative
01:00
Efectul amalgamării voluntare – în regiunea UNGHENI ar putea să apară Primăria Valea Culei # NewsUngheni
Efectul amalgamării voluntare - în regiunea UNGHENI ar putea să apară Primăria Valea Culei
01:00
Doi copii au fost tamponați pe trecere de pietoni pe traseul R1 Ungheni – Chișinău. Din păcate – un pieton în vărstă de doar 14 anișori a decedat # NewsUngheni
Doi copii au fost tamponați pe traseul R1 Ungheni - Chișinău. Din păcate - un pieton în vărstă de doar 14 anișori a decedat
Ieri
21:20
Doi copii au fost tamponați pe traseul R1 Ungheni – Chișinău. Din păcate – un pieton în vărstă de doar 14 anișori a decedat # NewsUngheni
Doi copii au fost tamponați pe traseul R1 Ungheni - Chișinău. Din păcate - un pieton în vărstă de doar 14 anișori a decedat
19:40
„Frații n-au ajutat și n-au încercat”. O nouă campanie de dezinformare a surselor pro-Kremlin în contextul penei de curent din 31 ianuarie 2026 # NewsUngheni
„Frații n-au ajutat și n-au încercat". O nouă campanie de dezinformare a surselor pro-Kremlin în contextul penei de curent din 31 ianuarie 2026
19:10
Din 2 februarie este sistată vânătoarea în toate fondurile cinegetice până pe 15 august 2026 # NewsUngheni
Din 2 februarie este sistată vânătoarea în toate fondurile cinegetice până pe 15 august 2026
18:10
Efectul amalgamării voluntare – în regiunea UNGHENI ar putea să apară Primăria Valea Culei # NewsUngheni
Efectul amalgamării voluntare - în regiunea UNGHENI ar putea să apară Primăria Valea Culei
17:50
Eroi în uniforme portocalii. Echipa SAMU Fălești a salvat viața unei nou-născute datorită intervenției operative # NewsUngheni
Eroi în uniforme portocalii. Echipa SAMU Fălești a salvat viața unei nou-născute datorită intervenției operative
16:20
Două nașteri în ambulanță asistate de echipele AMU din Fălești și Chișinău
16:00
Moldova vizată într-o anchetă realizată de OLAF privind importul ilegal de mașini în Rusia
15:20
Bilanț săptămânal al IGPF: alte 15 acte falsificate depistate la frontieră
15:10
Polițiștii de frontieră ungheneni – din nou solidari în Campania de donare voluntară de sânge # NewsUngheni
Polițiștii de frontieră ungheneni - din nou solidari în Campania de donare voluntară de sânge
15:00
Informații actualizate cu privire la intervențiile drumarilor pentru plombarea gropilor apărute urmare a condițiilor meteo # NewsUngheni
Informații actualizate cu privire la intervențiile drumarilor pentru plombarea gropilor apărute urmare a condițiilor meteo
14:10
ANRE susține micșorarea tarifelor la gazele naturale până la 13.35 MDL per m3 (fără TVA) # NewsUngheni
ANRE susține micșorarea tarifelor la gazele naturale până la 13.35 MDL per m3 (fără TVA)
13:50
A fost lansată licitația pentru supervizarea lucrărilor pe tronsonul Tg. Neamț – Tg. Frumos al Autostrăzii Unirii / A8 # NewsUngheni
A fost lansată licitația pentru supervizarea lucrărilor pe tronsonul Tg. Neamț - Tg. Frumos al Autostrăzii Unirii / A8
13:20
Noi bunuri de contrabandă depistate în cadrul controalelor vamale în prima și a doua linie # NewsUngheni
Noi bunuri de contrabandă depistate în cadrul controalelor vamale în prima și a doua linie
13:00
Raportul Ombudsmanului privind impactul crizei energetice asupra drepturilor omului în regiunea transnistreană și Zona de Securitate # NewsUngheni
Raportul Ombudsmanului privind impactul crizei energetice asupra drepturilor omului în regiunea transnistreană și Zona de Securitate
13:00
O judecătoare de la Curtea de Apel Centru în judecată pentru trafic de influență
12:40
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică informează despre faptul că prima săptămână din februarie 2026 începe cu scumpirea prețului de comercializare a motorinei și a benzinei.
11:40
Serviciul Vamal raportează încasări de 806 mln MDL în perioada 26 ianuarie – 1 februarie 2026 # NewsUngheni
Serviciul Vamal raportează încasări de 806 mln MDL în perioada 26 ianuarie - 1 februarie 2026
11:30
În Republica Moldova începe sesiunea parlamentară de primăvară 2026
11:20
CNA și procurorii efectuează noi percheziții în dosare de corupție sistemică ce vizează eliberarea ilegală a certificatelor medicale pentru șoferi # NewsUngheni
CNA și procurorii efectuează noi percheziții în dosare de corupție sistemică ce vizează eliberarea ilegală a certificatelor medicale pentru șoferi
11:10
Drumarii intervin de urgență pentru plombarea gropilor apărute urmare a condițiilor meteo # NewsUngheni
Drumarii intervin de urgență pentru plombarea gropilor apărute urmare a condițiilor meteo
11:00
Administrația Națională a Drumurilor informează participanții la trafic că, la această oră, drumurile din rețeaua națională sunt practicabile. Partea carosabilă este uscată pe întreg teritoriul țării, pe anumite sectoare cu ghețuș.
10:40
ANSA a distrus 15 tone de mărar de import contaminate cu pesticide
10:30
Situația la Frontieră: peste 49.2 mii de traversări în ultimele 24 de ore
Mai mult de 2 zile în urmă
21:00
Ratele oficiale de schimb valutar pentru ziua de 2 februarie 2026, comunicate de către Banca Națională a Moldovei
20:40
La o zi după blackoutul parţial – R. Moldova şi-a acoperit consumul de energie prin generare din surse interne în proporţie de 94% (ora 12:42) # NewsUngheni
La o zi după blackoutul parţial - R. Moldova şi-a acoperit consumul de energie prin generare din surse interne în proporţie de 94% (ora 12:42)
16:10
Inspectoratul General al Poliției de Frontieră informează că în ultimele 24 de ore, prin punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 45 619 traversări, iar cel al mijloacelor de transport - 4 143 traversări.
