Cursul valutar oficial la 4 februarie 2026

11:00

Administrația Națională a Drumurilor informează participanții la trafic că, la această oră, drumurile din rețeaua națională sunt practicabile. Partea carosabilă este uscată pe întreg teritoriul țării, pe anumite sectoare cu ghețuș.The post Starea drumurilor naționale în dimineața zilei de 2 februarie 2026 first appeared on Știri din regiunea Ungheni.