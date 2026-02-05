Misiunea de salvare de la Ulmu s-a încheiat. Mai multe persoane, transportate la spital
5 februarie 2026
11:30// La ora 11.20, misiunea de acordare a ajutorului sinistraților și de transportare a acestora din zona impactului, din apropierea localității Ulmu, a fost finalizată.Potrivit datelor IGSU, în total 11 persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale în urma accidentului produs în raionul Ialoveni, cu implicarea unui microbuz și a unei autospeciale IGSU.Astfel, 5 persoane au fost preluat
• • •
Pe fondul consultărilor continue privind încheierea războiului din Ucraina, țările europene doresc să-și consolideze participarea la formarea viitorului sistem de securitate. Și Franța se numără printre acestea.Despre aceasta relatează RBC-Ucraina, citînd o publicație Reuters.La începutul săptămînii, principalul consilier diplomatic al președintelui francez, Emmanuel Bonn, a vizitat Moscov
Deputatul PSRM și vicepreședinte a Parlamentului, Vlad Batrîncea a cerut, în ședința din 5 februarie, audierea ministrului Finanțelor și a directorului general al Agenției de Geodezie, Cartografie și Cadastru, în legătură cu reevaluarea cadastrală în masă a bunurilor imobile, care a stîrnit nemulțumiri în rîndul cetățenilor.„Vom ajunge și la impozitarea oxigenului?!”, a întrebat Batrîncea, tra
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a publicat joi, 5 februarie, noi prețuri maxime la produsele petroliere principale de tip standard, care vor fi valabile începînd cu 6 februarie.Astfel, prețul maxim al benzinei A-95 va constitui 23,12 lei/litru (+2 bani), iar al motorinei standard – 20,10 lei/litru (+2 bani), transmite Noi.md.Reamintim că, de la 1 septembrie 2021,
Mai multe localități din nordul țării au rămas fără curent electric după ce depunerile de gheață și vîntul puternic au afectat rețelele de distribuție.Potrivit informațiilor operative prezentate la 5 februarie, ora 10:00, de către S.A. RED-Nord, depunerile de gheață pe conductoare și pe ramurile copacilor din apropierea liniilor electrice au dus la rupturi de conductoare și piloni.În preze
Deputatul Parlamentului Republicii Moldova din partea Partidului Socialiștilor din Moldova, Petru Burduja, a propus organizarea unei audieri parlamentare a ministrului Energiei cu privire la problemele legate de pana de curent din Moldova, construirea liniei de înaltă tensiune Vulcănești-Chișinău, importul în țară a motorinei de proastă calitate și altele.„Propunem să includem pe ordinea de zi
Transportatorii anunță protest în fața ANTA: acuză inacțiuni și protejarea unei gări ilegale # Noi.md
Asociația Patronală a Operatorilor de Transport Auto (APOTA) a notificat Primăria municipiului Chișinău privind organizarea unei întruniri publice în data de 12 februarie 2026, în fața sediului Agenției Naționale Transport Auto (ANTA), pentru a-și exprima dezacordul față de ceea ce numesc inacțiuni ale instituției în combaterea activităților ilegale din domeniul transportului.Potrivit declaraț
Cel puțin 16 palestinieni, printre care femei și copii, au fost uciși, iar alții răniți, miercuri, în urma unor noi bombardamente care ar fi țintit zona corturilor pentru refugiați, o casă și un grup de civili din Fîșia Gaza, în ciuda acordului de încetare a focului din enclavă, anunță Anadolu Ajansi.Societatea Semilunii Roșii Palestiniene a declarat că trei persoane, printre care un paramedic
Vineri, 6 februarie, ministrul Afacerilor Externe al Republicii Lituania, Kęstutis Budrys, va efectua o vizită de lucru în Republica Moldova.Potrivit autorităților, vizita are drept scop consolidarea relațiilor bilaterale moldo-lituaniene, aprofundarea dialogului politic, precum și reafirmarea sprijinului Republicii Lituania pentru parcursul european al Republicii Moldova, inclusiv în contextu
Vicepreședintele Parlamentului, deputatul PSRM, Vlad Batrîncea, a propus audierea în Parlament a ministrului Finanțelor Andrian Gavrilita și a directorului Agenției Geodezie, Cartografie și Cadastru în legătură cu situația privind reevaluarea imobilelor.Potrivit acestuia, mulți cetățeni au fost indignați de metodologia pe baza căreia a fost efectuată recalcularea valorii cadastrale. Batrîncea
Producătorii de cereale și oleaginoase, nemulțumiți de planurile autorităților pentru domeniul agriculturii # Noi.md
Planurile autorităților pentru domeniul agriculturii au stîrnit nemulțumiri în rîndul producătorilor de cereale și oleaginoase, care spun că resursele financiare sînt prea mici pentru investiții și dezvoltarea sectorului. Fermierii care activează în alte ramuri susțin că încă analizează programul și urmează să prezinte mai multe propuneri.Reprezentanții Ministerului Agriculturii și Industriei
În Germania, aeroportul „Berlin-Brandenburg” a suspendat zborurile pe termen nedeterminat din cauza lapoviței.Despre aceasta, potrivit publicației „Adevărul European”, informează Der Tagesspiegel.Potrivit serviciului de presă al aeroportului din Berlin, avioanele nu pot fi dezghețate din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile. Deocamdată, acest lucru se referă doar la decolări. Avioa
Premierul Alexandru Munteanu întreprinde joi, 5 februarie, o vizită de lucru în raionul Hîncești.Șeful Guvernului va avea o întrevedere cu reprezentanții autorităților publice locale și ai serviciilor desconcentrate, pentru a discuta despre proiectele realizate în raion și prioritățile pentru anul curent.Agenda mai include vizite la Palatul de Cultură din Hîncești și la Spitalul Raional Hî
Circulația pe traseul național M-5, în raionul Strășeni, este afectată în zona localității Codreanca, unde mai multe camioane au fost nevoite să staționeze pe acostament din cauza imposibilității de deplasare.La fața locului intervin echipaje de poliție, care monitorizează situația și asigură ordinea în trafic. Deocamdată nu au fost comunicate informații despre reluarea circulației în condiții
Un accident rutier grav s-a produs în dimineața zilei de azi pe traseul din apropierea localității Ulmu, raionul Ialoveni.Potrivit Centrului Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească (CNAMUP), la ora 06:58 Dispeceratul comun de urgență a recepționat un apel privind necesitatea acordării asistenței medicale urgente prespitalicești pentru mai multe victime.Din informațiile prel
Deputații fracțiunilor Partidul Nostru, Blocul Alternativa și Partidul Democrația Acasă au semnat o moțiune simplă împotriva politicilor din domeniul energetic, acuzînd autoritățile de haos tarifar și management defectuos al sectorului.Autorii documentului solicită audierea de urgență a ministrului Energiei, precum și a conducerilor Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) și
Ministerul Educației și Cercetării informează despre activitatea instituțiilor de învățămînt general la data de 05 februarie 2026.{{863183}}Astfel, procesul educațional se desfășoară după cum urmează:-în 219 școli procesul educațional este organizat online;-8 instituții desfășoară activitatea în format mixt, cu prezență fizică și online;-874 de instituții de învățămînt - cu prezenț
Guvernarea nu ia în calcul amînarea alegerilor locale din 2027, în pofida reformei autorităților publice locale aflate în proces de elaborare și consultare. Asigurările vin din partea secretarului general al Guvernului, Alexei Buzu.„Nu există asemenea scenariu și opțiune pentru noi. Noi trebuie să reușim și noi vom reuși. Avem un calendar în care avem clarificate toate etapele despre ce urmeaz
În condiții de iarnă cu polei și ghețuș pe carosabil și trotuare, zona din preajma Parlamentul Republicii Moldova a fost tratată cu nisip pentru a reduce riscurile de alunecare și a asigura accesul în siguranță al deputaților.Măsura vine pe fondul condițiilor meteorologice nefavorabile din ultimele ore, care au favorizat formarea ghețușului pe mai multe străzi din capitală.Intervenția are
Pana masivă de curent din 31 ianuarie 2026 a început ca un incident tehnic în rețeaua energetică regională, dar în cîteva minute s-a transformat într-un test sever pentru funcționarea orașelor, a instituțiilor publice și a comunicării oficiale din Republica Moldova.Cel mai afectat a fost Chișinăul, unde transportul electric s-a oprit, semafoarele s-au stins, iar sute de mii de oameni au răma
Apartamente vîndute pe ascuns: CNA și procurorii descind într-un dosar cu prejudicii uriașe pentru investitori # Noi.md
Ofițerii Centrul Național Anticorupție, în comun cu procurorii din cadrul Procuratura municipiului Chișinău, desfășoară percheziții într-un dosar penal de abuz în serviciu, care vizează prejudicii materiale de proporții deosebit de mari cauzate investitorilor unui bloc locativ din municipiul Chișinău.Acțiunile de urmărire penală au loc la mai mulți administratori de insolvabilitate, dar și la
Poliția documentează circumstanțele unui grav accident rutier produs cu puțin timp în urmă pe traseul R-6, în raionul Orhei, în localitatea Peresecina.Potrivit informațiilor preliminare, șoferul unui automobil Skoda, un bărbat în vârstă de 43 de ani, ar fi efectuat o manevră de depășire fără a adapta viteza la condițiile meteo. Acesta a pierdut controlul asupra volanului, a derapat și s-a tamp
O ambulanță a derapat pe o stradă din Chișinău după ce carosabilul a devenit extrem de alunecos din cauza ghețușului, potrivit imaginilor video făcute la fața locului.Din secvențele video se observă cum autospeciala pierde controlul direcției și alunecă pe carosabil. Din fericire, șoferul reușește să capete controlul vehiculului și să evite o eventuală coliziune, oprind vehiculul în siguranță.
Moldova și Emiratele Arabe Unite au semnat un Memorandum privind recunoașterea permiselor de conducere # Noi.md
Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Emiratele Arabe Unite au semnat un Memorandum de Înțelegere privind recunoașterea reciprocă și preschimbarea permiselor de conducere, document care va facilita circulația cetățenilor celor două state.Documentul prevede recunoașterea reciprocă a permiselor de conducere valabile pentru cetățenii aflați temporar pe teritoriul celuilalt stat, precum și presc
Condițiile meteorologice dificile din 5 februarie 2026 au generat perturbări în funcționarea rețelelor de distribuție a energiei electrice în mai multe zone ale Republicii Moldova, anunță Ministerul Energiei.În același timp, ÎS „Moldelectrica” precizează că, în intervalul 00:00–06:00, nu au fost înregistrate evenimente sau avarii în rețeaua de transport a energiei electrice.Operatorul ÎCS
În perioada 5–6 februarie, condițiile meteorologice pot favoriza formarea poleiului și a ghețușului, iar instituțiile statului sînt antrenate operativ pentru menținerea circulației, curățarea drumurilor și intervenții în caz de necesitate, anunță Guvernul Republicii Moldova.Potrivit autorităților, pe trotuare și carosabil s-a format deja polei, ceea ce îngreunează deplasarea și crește riscul p
Peste 37 de mii de traversări la frontieră în ultimele 24 de ore. Datele Poliției de Frontieră # Noi.md
În ultimele 24 de ore, 4 februarie 2026, prin punctele de trecere a frontierei de stat au fost înregistrate 37.349 de traversări de persoane și 9.807 traversări ale mijloacelor de transport, informează Poliția de Frontieră.Cele mai tranzitate puncte de trecere a frontierei au fost: PTF Aeroportul Internațional Chișinău – 10.702 traversări de persoane; PTF Leușeni – 5.303 traversări;
Ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate și cei de urmărire penală ai INI, în comun cu procurorii PCCOCS, cu sprijinul polițiștilor din BPDS „Fulger”, anunță reținerea unui bănuit, într-o schemă de migrație ilegală spre Uniunea Europeană a persoanelor din Asia.Acestea erau inițial transportate în Turcia, după care prin rute care ocoleau controlul de frontieră urmau să fie aduse
Flashmob la Parlament: „Noi plătim, voi ne furați!” – acuzații directe la adresa guvernării # Noi.md
Partidul Mișcarea Alternativă Națională (MAN) a organizat astăzi, 5 februarie, un flashmob în fața Parlamentului Republicii Moldova, acțiunea avînd loc în cadrul campaniei intitulate „Plătește tu”.Participanții la protest au afișat mesaje tematice: „Noi plătim, voi ne furați!”, „ANRE, lucrați pentru PAS?”, scrie unimedia.info.„Voi scumpiți întruna gazul, nu vă este gros obrazul?!”, au scan
Poleiul și ghețușul format în ultimele ore au complicat circulația pe mai multe drumuri naționale din Republica Moldova. În acest context, autoritățile au instituit restricții temporare, în special pentru transportul de mare tonaj.Potrivit Poliției, pe traseul M-5, în localitatea Greblești, raionul Strășeni circulația camioanelor este temporar sistată. În același timp, pe drumul Corpaci–Hancău
09:45 // La această oră, la locul accidentului produs în apropierea localității Ulmu, raionul Ialoveni, a ajuns o ambulanță de tip victime multiple a Serviciul Mobil de Urgență, Reanimare și Descarcerare, din cadrul Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, pentru acordarea suportului necesar echipajelor medicale și îngrijirilor victimelor.Potrivit informațiilor operative, salvatorii t
Alexei Buzu, iritat de întrebarea privind pierderea locurilor de muncă după lichidarea unor primării # Noi.md
Secretarul general al Guvernului, Alexei Buzu, s-a arătat iritat de întrebările legate de soarta angajaților care ar putea rămâne fără locuri de muncă în urma lichidării mai multor primării din satele mici, în contextul reformei de amalgamare administrativă. Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii Rezoomat, difuzată de Realitatea.„Noi avem o primărie pentru a oferi cuiva un loc de munc
Vrei un ten strălucitor și neted? Exfolierea cu acizi AHA este soluția ideală. Acești acizi îndepărtează delicat celulele moarte, stimulează regenerarea pielii și mențin textura tenului uniformă.Exfolierea regulată face ca pielea să rămână curată, netedă și vizibil mai luminoasă, fiind un pas esențial în rutina zilnică de îngrijire a tenului.Dar ce sunt exact acizii AHA și cum îți pot
Despăgubiri în valoare de 13,1 milioane de lei au fost achitate pînă în prezent proprietarilor expropriați în contextul construcției noului sediu al Ambasadei Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova, transmite IPN.Potrivit Agenției Proprietății Publice (APP), instituția responsabilă de administrarea procesului, compensarea se aplică doar pentru bunurile înregistrate în Registrul Bun
Inspectorii Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) au blocat la frontiera de stat importul unui lot de 21.000 de kilograme de carne de pui separată mecanic (congelată), după ce analizele de laborator au confirmat prezența bacteriei Salmonella infantis.Măsura a fost aplicată pe 5 februarie 2026, la Postul de inspecție la frontieră Leușeni, unde întregul lot a fost imediat sechest
Circulația transportului de mare tonaj, sistată temporar pe traseul M-5, în localitatea Greblești # Noi.md
Circulația transportului de mare tonaj este temporar sistată pe traseul M-5, în perimetrul localității Greblești, raionul Strășeni. Informația a fost comunicată de autorități, în contextul condițiilor dificile de drum.Șoferii sînt îndemnați să respecte restricțiile instituite, să manifeste prudență sporită și să aleagă rute alternative, acolo unde este posibil.Autoritățile monitorizează si
Compania publică Teleradio Moldova a fost obligată să-i achite jurnalistului Mircea Surdu un prejudiciu moral de aproape 50 de mii de lei.Decizia a fost luată de judecătoria Chișinău, care a admis parțial acțiunea înaintată de reclamant. Totodată, instanța a dispus ca TRM să achite și cheltuielile pentru asistență juridică în mărime de 10 mii de lei.{{856865}}De asemenea, compania publică
Ion Ceban: Serviciile municipale acționează neîntrerupt pentru combaterea ghețușului în Capitală # Noi.md
Primarul General al municipiului Chișinău, Ion Ceban, informează că, la această oră, echipele serviciilor municipale continuă să muncească neîntrerupt în toate sectoarele Capitalei pentru a asigura siguranța cetățenilor și fluidizarea traficului.Potrivit edilului, acțiunile de combatere a ghețușului au început încă din seara precedentă și au continuat pe parcursul întregii nopți. Intervențiile
Consiliul pentru Examinarea Investițiilor de Importanță pentru Securitatea Statului a aprobat prealabil investiția unei companii care a solicitat licență pentru producerea de cartușe pentru arme de vînătoare.Precizările au fost făcute de Guvern în contextul acuzațiilor că instituțiile ar fi licențiat o companie de fabricare a armamentului la Ungheni. Executivul subliniază că este vorba despr
Poliția Republicii Moldova atenționează că, din cauza poleiului format pe carosabil, condițiile de circulație rămân dificile, iar riscul producerii accidentelor rutiere este în continuare ridicat.Conducătorii auto sunt îndemnați să circule cu prudență maximă, să reducă viteza și să adapteze stilul de condus la condițiile de drum, pentru a evita incidentele.{{863158}}Totodată, pietonii su
Ghețușul a blocat intervenția pompierilor: autospeciale oprite, pasageri răniți în apropiere de Ulmu # Noi.md
Patru autospeciale ale Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), trimise să intervină la stingerea unui incendiu izbucnit într-o gospodărie din localitatea Ulmu, raionul Ialoveni, nu au reușit să ajungă la fața locului din cauza condițiilor meteo extreme și a drumurilor impracticabile.Potrivit informațiilor preliminare, incendiul a izbucnit în dimineața zilei de 5 februarie 20
Elevii din Chișinău vor rămîne acasă joi și vineri, din cauza agravării condițiilor meteorologice și a formării poleiului.Direcția generală educație, tineret și sport precizează că instituțiile de învățămînt vor decide organizarea procesului educațional online sau recuperarea ulterioară a orelor, transmite IPN.{{863070}}„Totodată, îndemnăm părinții copiilor din instituțiile de educație t
Vă invităm zilnic să cunoașteți cele mai importante evenimente ale zilei. An de an fiecare zi este unică în felul său. Cele mai importante știri ale zilei de 5 februarie sînt:05 februarie — a 36-a zi a anului conform Calendarului Gregorian. Pînă la sfîrşitul anului au rămas 329 de zile.Sărbători religioase sau Ortodoxe:23 5 Sf. Sfinţit Mc. Clement al Ancirei. Sf. Mc. AgatanghelCe s
Poliția Republicii Moldova avertizează pietonii și conducătorii auto asupra formării poleiului pe trotuare și carosabil, fenomen care îngreunează circulația și crește riscul producerii accidentelor și incidentelor rutiere.Oamenii legii recomandă pietonilor să se deplaseze cu maximă prudență, exclusiv pe trotuare și în spațiile special destinate circulației pietonale.Totodată, șoferii sînt
Atenționare a Poliției: Circulație dificilă pe traseul Corpaci–Hancăuți din cauza poleiului # Noi.md
Polițiștii din Edineț avertizează conducătorii auto că pe traseul Corpaci–Hancăuți circulația se desfășoară cu dificultate, din cauza carosabilului extrem de alunecos.Oamenii legii îndeamnă șoferii să manifeste maximă prudență, să reducă viteza și, pe cît posibil, să evite deplasarea pe acest sector de drum, pentru a preveni accidentele rutiere.Poliția monitorizează situația și recomandă r
Astăzi, în Moldova se așteaptă vreme înnorată. În timpul nopții, precipitațiile au fost izolate, iar ziua acestea vor cădea pe arii extinse.În partea de nord și centru se așteaptă lapoviță, iar în regiunile de sud și vest precipitațiile vor fi predominant sub formă de ploaie. Pe drumuri se va forma ghețuș, iar izolat se va forma ceață slabă, care va reduce vizibilitatea. Locuitorii sînt sf
Leul moldovenesc a mai crescut puțin față de euro, dar și față de dolar.Astfel, pe parcursul unei zile el a cîștigat de la moneda unică europeană 1,5 bani, iar de la dolarul american – 4,5 bani, transmite Noi.md.Banca Naţională a Moldovei a stabilit pentru ziua de 5 februarie un curs oficial de schimb valutar egal cu 20,0123 lei pentru un euro (-1,45 bani) și 16,9423 lei pentru un dolar (-
Declarațiile privind unirea Moldovei cu România sînt iresponsabile și distructive. Ele mobilizează electoratul unionist, dar divizează societatea.Această opinie a fost exprimată de fostul procuror general, deputatul în Parlament, Alexandr Stoianoglo.{{858719}}Potrivit acestuia, Moldova are potențialul de a se dezvolta independent.„Noi nu concurăm prin resurse sau tehnologii, ci prin ce
Un raport publicat recent de Comitetul pentru Justiție al Camerei Reprezentanților din Statele Unite ale Americii a generat reacții și comentarii în spațiul public din Republica Moldova, inclusiv din partea unor politicieni de la Chișinău.Documentul vizează rolul Uniunii Europene în combaterea dezinformării online și impactul acestui demers asupra libertății de exprimare și proceselor electora
