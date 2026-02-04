Cupa Mondială 2026: Guvernul german atenţionează – „Boicotul nu este calea corectă”!
SafeNews, 4 februarie 2026 20:20
Guvernul german a anunţat miercuri că boicotarea Cupei Mondiale 2026, care se va disputa în această vară, în America de Nord, „nu este calea corectă" de a-şi exprima dezacordul faţă de politicile preşedintelui american Donald Trump. „Conflictele politice ar trebui purtate pe terenul politic, iar sportul ar trebui să rămână sport", a declarat Steffen Meyer,
• • •
Alte ştiri de SafeNews
Acum 30 minute
20:30
Poleiul din această seară a provocat întreruperi de curent în mai multe zone din Republica Moldova. Șase localități au rămas parțial fără energie electrică, după ruperea unor conductori pe liniile aeriene. La ora 18:00, operatorii de distribuție raportau 2.414 consumatori afectați. Situația a fost înregistrată în localitățile Donici și Camencea din raionul Orhei, Obeica din
Acum o oră
20:20
20:20
Un judecător federal din Argentina a cerut oficial miercuri Statelor Unite extrădarea preşedintelui venezuelean Nicolas Maduro, arestat în ianuarie de forţele militare americane şi închis în prezent la New York, unde este judecat pentru trafic de droguri, transmite AFP. Magistratul Sebastian Ramos solicită aducerea lui Maduro la audieri în cadrul unei anchete pentru crime împotriva
Acum 2 ore
19:50
Rusia a condamnat un comediant la aproape 6 ani de închisoare din cauza unei glume despre un soldat întors de pe front # SafeNews
Un comediant rus de stand-up comedy a fost condamnat miercuri pentru incitare la ură și încarcerat pentru aproape șase ani din cauza unei glume făcute despre un veteran de război fără picioare, glumă care a declanșat indignare în rândul naționaliștilor și al bloggerilor militari, relatează Reuters. Un reporter Reuters prezent în sala de judecată a anunțat
19:40
Discuțiile de pace dintre reprezentanții Ucrainei, Rusiei și ai Statelor Unite, desfășurate miercuri la Abu Dhabi, s-au încheiat. Informația a fost confirmată pentru jurnaliști de Diana Davitian, purtătoarea de cuvânt a șefului delegației ucrainene, Rustem Umerov. Potrivit Dianei Davitian, discuțiile au durat aproape cinci ore, iar negocierile vor continua joi. Într-o postare pe rețelele de
19:10
Polițiștii din raionul Rezina au desfășurat astăzi acțiuni de monitorizare a traficului în zona trecerilor de pietoni, cu scopul prevenirii accidentelor rutiere. Potrivit polițiștilor, în cadrul verificărilor au fost sancționați contravențional 15 conducători auto pentru neacordarea priorității pietonilor angajați regulamentar în traversare. Oamenii legii reamintesc șoferilor că sunt obligați să reducă viteza în apropierea trecerilor
Acum 4 ore
18:50
Italia a dejucat mai multe atacuri cibernetice rusești care vizau Jocurile Olimpice de Iarnă # SafeNews
Ministerul italian al Afacerilor Externe a anunțat miercuri că mai multe atacuri cibernetice atribuite Rusiei, care vizau site-uri guvernamentale și infrastructură legată de Jocurile Olimpice de Iarnă de la Milano Cortina, au fost dejucate de autorități. Antonio Tajani, ministrul italian de Externe, a declarat că instituțiile statului au reușit să contracareze atacuri cibernetice îndreptate împotriva
Acum 6 ore
16:10
Costul energiei electrice procurate de stat a crescut la începutul anului. În luna ianuarie 2026, Energocom a cumpărat 478,233 mii MWh de energie electrică, la un preț mediu ponderat de 144,52 euro pentru un MWh. Față de luna decembrie 2025, prețul de achiziție a înregistrat o majorare de aproape 12 euro per MWh. Atunci, energia
15:50
Ministerul Culturii salută intenția autorităților municipale de a relua reparațiile pe segmentul străzii 31 August 1989 dintre Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni și A. Pușkin, tranformat în șantier și abandonat de aproape trei ani. Ministrul Culturii, Cristian Jardan, a respins acuzațiile funcționarilor de la Primăria Chișinău potrivit cărora instituția pe care o conduce ar fi blocat proiectul,
15:50
Lovitură pentru mașinăria de război a lui Putin. Veniturile Rusiei din petrol și gaze s-au prăbușit în luna ianuarie # SafeNews
Scăderea veniturilor din petrol și gaze reprezintă o veste proastă pentru economia Rusiei. Aceste venituri sunt principala sursă de lichidități pentru Kremlin, reprezentând aproape un sfert din veniturile bugetului federal, scrie Reuters, citat de Hotnews. Veniturile Rusiei din petrol și gaze s-au înjumătățit în ianuarie față de aceeași lună a anului trecut, atingând cel mai
15:40
Partidul Liberal Democrat din Moldova avertizează asupra unei deteriorări a climatului democratic din Republica Moldova și acuză autoritățile de limitarea drepturilor fundamentale sub pretextul combaterii dezinformării. Într-o declarație publică, Partidul Liberal Democrat din Moldova afirmă că, în ultimii ani, măsurile promovate ca fiind necesare pentru securizarea spațiului informațional au dus la restrângerea libertății de exprimare,
15:30
Executivul de la Chișinău a aprobat transmiterea unui nou lot de asistență umanitară către Ucraina, în cadrul ședinței din 4 februarie. Decizia reconfirmă poziția de sprijin a Republicii Moldova față de poporul ucrainean. Ajutorul vizează în special sectorul energetic, grav afectat de atacurile repetate asupra infrastructurii critice. Lotul conține generatoare, transformatoare, cabluri și conductoare, dar
15:30
Diplomatul francez Jean-Noël Poirier, numit oficial consul general al Franţei în Groenlanda, îşi începe vineri misiunea la Nuuk # SafeNews
Un fost ambasador francez în Vietnam, Jean-Noël Poirier, a fost numit în mod oficial, prin decret, consul general al Franţei la Nuuk, în Groenlanda, unde urmează să-şi înceapă misiunea vineri, într-un context geopolitic foarte tensionat, relatează Le Figaro. Ministerul francez de Externe a prezentat numele acestui "funcţionar experimentat" la jumătatea lui ianuarie, precizînd că Jean-Noël Poirier
15:20
Maladiile oncologice reprezintă a doua cauză de mortalitate în Republica Moldova, după bolile cardiovasculare, fiind una dintre principalele provocări pentru sistemul național de sănătate. În anul 2024, aproximativ 5.776 de persoane au decedat din cauza tumorilor maligne. Potrivit Agenției Naționale pentru Sănătate Publică (ANSP),cele mai frecvent diagnosticate tipuri de cancer în Republica Moldova sunt cancerul
15:20
Kremlinul avertizează că Războiul din Ucraina va continua până la acceptarea condițiilor impuse de Moscova # SafeNews
Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, a anunțat miercuri, în contextul negocierilor trilaterale de la Abu Dhabi, că ofensiva Rusiei va continua până când autoritățile de la Kiev vor accepta pretențiile expuse de Moscova. „Atâta timp cât regimul de la Kiev nu a luat decizia corespunzătoare, operațiunea militară specială va continua", a declarat Peskov,
Acum 8 ore
14:50
Un membru al unei rețele specializate în migrație ilegală a fost reținut de polițiștii de frontieră, în urma unei operațiuni desfășurate în vestul țării. Potrivit Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, acțiunea a avut loc pe baza informațiilor operative acumulate de ofițerii de investigații și de urmărire penală ai Direcției regionale Vest, sub coordonarea Procuratura
14:40
Autoritățile au intrat în regim de alertă preventivă din cauza condițiilor meteo dificile prognozate pentru perioada 4–8 februarie. Centrul Național de Management al Crizelor a convocat instituțiile responsabile și a stabilit un set de măsuri operative pentru protejarea populației și menținerea funcționalității serviciilor publice. Conform deciziilor luate, Inspectoratul General al Poliției și Inspectoratul General de
14:40
VIDEO | Schimbări majore în educație. Note reintroduse, autonomie financiară și sprijin pentru incluziune # SafeNews
Guvernul a dat undă verde unui pachet amplu de modificări la Codul Educației, care vizează incluziunea, calitatea studiilor și reorganizarea rețelei școlare. Proiectul urmează să fie transmis Parlamentului pentru adoptare. Ministrul Educației, Dan Perciun, a declarat că schimbările răspund solicitărilor venite din partea părinților și a comunității educaționale și urmăresc adaptarea sistemului la realitățile actuale.
14:30
Numărul gospodăriilor eligibile pentru compensații la încălzire a crescut, anunță ministra muncii și protecției sociale, Natalia Plugaru. Potrivit acesteia, dacă în noiembrie erau înregistrate aproximativ 605 mii de gospodării eligibile, în ianuarie cifra a urcat cu circa 15 mii, transmite IPN. Natalia Plugaru a declarat pentru presă că pentru luna ianuarie, bugetul alocat compensațiilor pentru
13:50
Medicul anesteziolog-reanimatolog de la Spitalul Clinic de Psihiatrie, care a fost acuzat în trecut de violul a două fetiţe şi în privința căruia a fost inițiată o anchetă de serviciu, a fost restabilit în funcție, după ce verificările interne nu au identificat abateri profesionale. Informația a fost comunicată pentru IPN de ministrul sănătății, Emil Ceban. Potrivit acestuia, ancheta
13:40
A doua rundă de discuții trilaterale între negociatori din Ucraina, Rusia și SUA pentru a pune capăt războiului dintre Moscova și Kiev a început miercuri la Abu Dhabi, capitala Emiratelor Arabe Unite, potrivit unei postări pe Telegram a lui Rustem Umerov, membru al delegației ucrainene, informează EFE. 'Procesul de negocieri a început într-un format trilateral:
13:40
Republica Moldova introduce reguli noi privind protecția animalelor de companie, odată cu adoptarea Legii nr. 256/2025. Anunțul a fost făcut de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, care precizează că noile prevederi vor intra în vigoare în septembrie 2027. Legea stabilește restricții clare pentru deținerea câinilor din rase considerate potențial periculoase. Creșterea și reproducerea acestor rase
13:10
Republica Moldova face un nou pas în integrarea europeană, prin aderarea la Convenția privind eliberarea brevetelor europene, cunoscută drept Convenția brevetului european. Proiectul de lege a fost examinat de Comisia pentru politică externă. În prezent, Republica Moldova participă la sistemul brevetului european în baza unui mecanism de cooperare aplicat din anul 2015. Aderarea deplină la
13:10
Noi documente fac lumină asupra relației dintre Jeffrey Epstein și unul dintre cei mai cunoscuți intelectuali ai lumii # SafeNews
Prietenia strânsă pe care lingvistul Noam Chomsky, unul dintre cei mai cunoscuți intelectuali contemporani, a întreținut-o cu finanțistul răposat Jeffrey Epstein continuă să fie detaliată pe larg în milioanele de documente de investigație publicate de Departamentul de Justiție de la Washington, relatează The Guardian. În lotul de noi documente publicat vinerea trecută, care adaugă la dezvăluirile anterioare
13:00
Poliția Republicii Moldova anunță desfășurarea unei campanii speciale de control în trafic, dedicată reducerii utilizării telefonului mobil la volan. Acțiunile vor avea loc în perioada 5–28 februarie și vor fi realizate de echipajele de patrulare din întreaga țară. Potrivit autorităților, măsura urmărește creșterea siguranței rutiere și prevenirea accidentelor provocate de neatenția șoferilor. Polițiștii vor monitoriza
Acum 12 ore
12:40
Guvernul lansează un nou mecanism de sprijin pentru exportatori, după ce a aprobat Regulamentul Programului „Bridge Export". Inițiativa vizează facilitarea accesului companiilor din Republica Moldova pe piețele externe, cu accent pe întreprinderile mici și mijlocii. Programul are statut de ajutor de stat și se adresează asociațiilor de business. Bugetul total este de 60 de milioane
12:20
Statele Unite au desfăşurat o "mică echipă" de militari în Nigeria, o ţară care se confruntă cu ameninţarea jihadistă, un lucru care a determinat Washingtonul să desfăşoare atacuri în decembrie, anunţă comandantul Comandamentului American pentru Africa (AFRICOM), generalul Dagvin R.M. Anderson, relatează AFP. Cele două ţări au decis, de mai multe săptâmâni, să-şi consolideze cooperarea
12:20
VIDEO | Doi tineri din Comrat, arestați pentru escrocherii cu „ruda implicată în accident” # SafeNews
Polițiștii din sectorul Botanica și cei ai Direcției de Poliție Chișinău, cu suportul mascaților din BPDS „Fulger", au destructurat activitatea infracțională a doi tineri din Comrat, bănuiți de escrocherii comise în capitală. Potrivit Poliția Republicii Moldova, suspecții au vârstele de 20 și 21 de ani și sunt cercetați pentru implicare în cel puțin două cazuri
12:10
Un lot de formulă de lapte praf pentru sugari a fost retras preventiv de pe piață, anunță Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor. Este vorba despre produsul
12:10
Calea Ferată din Moldova va fi reorganizată. Guvernul aprobă un nou model de administrare # SafeNews
Guvernul a decis reorganizarea Întreprinderii de Stat Calea Ferată din Moldova, într-un nou format juridic. Hotărârea a fost aprobată în ședința Executivului din 4 februarie. Conform deciziei, actuala întreprindere va fi transformată în Societatea pe Acțiuni „Calea Ferată din Moldova – Pasageri și Marfă”, cu capital integral de stat. Noua structură va avea ca obiect […] Articolul Calea Ferată din Moldova va fi reorganizată. Guvernul aprobă un nou model de administrare apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
12:00
Comisia de la Veneția examinează modificările privind combaterea corupției electorale în Moldova # SafeNews
Raportorii Comisia de la Veneția se află într-o vizită de lucru în Republica Moldova, în perioada 4–5 februarie, pentru a analiza modificările legislative adoptate recent în domeniul combaterii corupției electorale. Potrivit Parlamentul Republicii Moldova, delegația poartă discuții cu reprezentanții principalelor instituții ale statului implicate în organizarea alegerilor, aplicarea legii și asigurarea securității. La Parlament, raportorii […] Articolul Comisia de la Veneția examinează modificările privind combaterea corupției electorale în Moldova apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
12:00
Polițiștii din Călărași au depistat un caz de cultivare și consum de substanțe narcotice în satul Sadova, în urma unor măsuri operative desfășurate recent. Potrivit Poliția Republicii Moldova, un bărbat de 40 de ani este bănuit că cultiva plante de cânepă la domiciliul său și consuma substanțe narcotice împreună cu alte persoane. Pentru documentarea faptei, […] Articolul VIDEO | Bărbat din Sadova, cercetat penal pentru cultivarea și consumul de droguri apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
11:50
Notificatorii de încredere nu vor fi persoane fizice, ci entități cu expertiză într-un anumit domeniu, care vor raporta conținutul ilegal de pe internet, iar sesizările lor vor fi examinate cu prioritate de către marile platforme online. Precizările au fost făcute de președinta Consiliului Audiovizualului, Liliana Vițu, care a explicat că instituția pe care o conduce […] Articolul Nou mecanism la CA pentru raportarea conținutului ilegal pe internet apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
11:50
Republica Moldova va beneficia de un sprijin financiar de 36,5 milioane de dolari din partea Statelor Unite pentru întărirea securității naționale. Finanțarea este prevăzută într-o lege adoptată de Congresul SUA și semnată de Donald Trump, anunță Ministerul Afacerilor Externe. Potrivit MAE, Republica Moldova este singurul stat din Europa de Est și Eurasia menționat expres în […] Articolul Congresul SUA aprobă sprijin de zeci de milioane de dolari pentru Republica Moldova apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
11:40
DOC | Controversatul fin al „îngerului de pază” al lui Plahotniuc, cu averea în vizorul PA și ANI, „răsplătit” cu o funcție nouă după „succesul antifraudei” de la Serviciul Vamal # SafeNews
Fostul șef al Direcției Antifraudă și Conformare din cadrul Serviciului Vamal, Dumitru Balta, în perioada șefiei șefiei lui Alexandru Iacub, ar urma să se aleagă cu o funcție nouă în cadrul unei instituții de stat, chiar dacă Autoritatea Națională de Integritate i-au luat la puricat averea, dar și au cerut procuraturii Anticorupție să examineze un […] Articolul DOC | Controversatul fin al „îngerului de pază” al lui Plahotniuc, cu averea în vizorul PA și ANI, „răsplătit” cu o funcție nouă după „succesul antifraudei” de la Serviciul Vamal apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
11:40
Un instructor auto în vârstă de 46 de ani a fost condamnat la doi ani de închisoare cu executare, într-un penitenciar de tip semiînchis, pentru trafic de influență. Instanța a stabilit că acesta a cerut 1.000 de euro pentru a interveni în procesul de obținere a permisului de conducere categoria A, fără susținerea examenelor obligatorii. […] Articolul Instructor auto, condamnat la închisoare pentru trafic de influență apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
11:30
Guvernul a aprobat astăzi o nouă numire la Ministerul Energiei. Vitalie Mîța preia funcția de secretar de stat și va coordona sectoare cheie din domeniul energetic. Vitalie Mîța are studii de specialitate și formare în managementul energiei și eficiență energetică. Deține un master în inginerie electrică. Are peste 17 ani de experiență în sector. În […] Articolul Numire nouă în domeniul energetic. Vitalie Mîța preia funcția de secretar de stat apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
11:30
Guvernul a decis integrarea Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul în structura Universitatea Tehnică a Moldovei. Hotărârea a fost aprobată în ședința de astăzi a Executivului. Autoritățile susțin că procesul nu va duce la dispariția ofertei educaționale din sudul țării. Locurile bugetare și programele de studiu vor fi menținute, iar la Cahul va […] Articolul Universitatea „B.P. Hasdeu” din Cahul, preluată de Universitatea Tehnică a Moldovei apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
11:20
Consumatorii casnici plătesc mai puțin pentru gazul natural, începând cu ziua de astăzi, 4 februarie. Noul tarif a intrat în vigoare după publicarea deciziei Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică în Monitorul Oficial. Prețul final pentru populație scade la 14,43 lei pentru un metru cub. Tariful anterior era de 16,74 lei. Diferența este de 2,31 […] Articolul Gazul s-a ieftinit din 4 februarie. Cât vor plăti consumatorii casnici apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
11:20
Articolul LIVE | Ședința Comisiei pentru economie, buget și finanțe din 4 februarie 2026 apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
09:40
VIDEO | Fabrică ilegală de țigări, destructurată în nordul Italiei. Printre suspecți, trei moldoveni # SafeNews
Autoritățile italiene au destructurat una dintre cele mai mari unități ilegale de producere a țigărilor descoperite recent în nordul Italiei. Operațiunea a avut loc în provincia Padova și a fost coordonată de Parchetul European și Guardia di Finanza. Într-o hală industrială de aproximativ 5.000 de metri pătrați, anchetatorii au găsit o linie complet funcțională de […] Articolul VIDEO | Fabrică ilegală de țigări, destructurată în nordul Italiei. Printre suspecți, trei moldoveni apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
08:40
Scăderea pieței imobiliare nu poate fi explicată doar prin limitarea tranzacțiilor în numerar. Prețurile exagerate ale locuințelor au un rol major, susține Radu Marian, președintele Comisiei parlamentare pentru economie, buget și finanțe. Deputatul afirmă că în spațiul public se promovează un narativ convenabil pentru o parte a pieței. Acesta mută accentul exclusiv pe plafonul pentru […] Articolul Radu Marian: Prețurile exagerate, nu plafonul de numerar, frânează piața imobiliară apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
08:00
O excursie la mare în regiunea Apulia s-a încheiat cu închisoarea pentru un cetățean moldovean, după un accident pe o autostradă din provincia Chieti, Italia. În timp ce investigau accidentul, poliția rutieră a descoperit că bărbatul era căutat pentru infracțiuni anterioare. S-a dovedit că procuratura locală emisese deja un mandat de arestare pe numele său: […] Articolul Un cetățean moldovean, arestat în Italia în timp ce se afla în vacanță cu familia apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
Acum 24 ore
07:50
Parcursul european al Republicii Moldova și continuarea reformelor au fost temele centrale ale discuțiilor purtate la Bruxelles de vicepremierul Mihail Popșoi, ministru al Afacerilor Externe, cu membrii Parlamentului European. Oficialul moldovean a evidențiat importanța sprijinului UE pentru Chișinău, subliniind rolul esențial al Legislativului european în contextul provocărilor de securitate generate de războiul dintre Rusia și […] Articolul La Bruxelles, Mihail Popșoi subliniază importanța sprijinului UE pentru Moldova apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
07:40
Avertisment deschis de la șefii Marinelor marilor puteri europene: „Trebuie să ne pregătim de război”. Un conflict deschis cu Rusia, anticipat în doar 2-3 ani # SafeNews
Submarine, acțiuni hibride, amenințarea reprezentată de Rusia pe mare rămâne puternică, iar marile forțe navale aliate din cadrul NATO trebuie să se pregătească pentru război în viitorul apropiat, au estimat marți mai mulți ofițeri superiori reuniți la Paris, potrivit AFP. „Elementul care îmi atrage cel mai mult atenția în Atlantic, în special, este investiția Rusiei […] Articolul Avertisment deschis de la șefii Marinelor marilor puteri europene: „Trebuie să ne pregătim de război”. Un conflict deschis cu Rusia, anticipat în doar 2-3 ani apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
07:30
Alegerile locale noi pentru funcția de primar în satul Plop, raionul Dondușeni, și comuna Frumușica, raionul Florești, vor avea loc în data de 17 mai 2026. Tot atunci va fi organizat și referendumul local privind revocarea primarului satului Hăsnășenii Mari, raionul Drochia. O decizia în acest sens a fost aprobată în şedinţa Comisiei Electorale Centrale […] Articolul Două localități din Dondușeni și Florești vor avea alegeri locale noi în mai apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
07:20
Rutte le cere aliaților să caute în stocurile militare noi arme pentru Ucraina, în special sisteme Patriot # SafeNews
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, le-a cerut marți la Kiev susținătorilor Ucrainei să caute în stocurile lor de arme și muniții și să ofere acesteia tot ce pot, inclusiv mijloace de apărare antiaeriană, mai ales rachete Patriot, după ce infrastructura energetică ucraineană a fost lovită de o nouă salvă masivă de rachete și drone […] Articolul Rutte le cere aliaților să caute în stocurile militare noi arme pentru Ucraina, în special sisteme Patriot apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
07:10
JO 2026: „Aici e Cortina, noi comandăm”, cum mafia italiană a încercat să se infiltreze în marele eveniment sportiv # SafeNews
În apropierea ceremoniei de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarnă din 2026 de la Milano-Cortina, specialiştii în mafia italiană dezvăluie că celebra organizaţie criminală transalpină a încercat să se infiltreze în evenimentul sportiv, în special în atribuirea contractelor publice pentru construirea infrastructurilor. „În 2025, Ministerul de Interne a exclus 54 de firme care au candidat […] Articolul JO 2026: „Aici e Cortina, noi comandăm”, cum mafia italiană a încercat să se infiltreze în marele eveniment sportiv apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
07:00
Fostul deputat Vladimir Andronachi a fost obligat să nu părăsească țara timp de 60 de zile, cu consemn la frontieră, după ce Curtea de Apel Centru a respins prelungirea arestului preventiv și a anulat măsura controlului judiciar, dispunând eliberarea acestuia. Procuratura Anticorupție a precizat că măsura a fost dispusă de procurorul de caz pe 3 […] Articolul Vladimir Andronachi nu poate părăsi țara în următoarele 60 de zile apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
06:50
Parchetul anunţă că cere ”pedepse de ineligibilitate”, după 11 zile de proces în apel, în care Marine le Pen îşi joacă candidatura în alegerile prezidenţiale din 2027 # SafeNews
Parchetul General francez cere, după 11 zile de dezbateri, ”pedepse de ineligibilitate” în procesul în apel de la Paris al asistenţilor parlamentari ai Frontului Naţional (FN, extremă dreapta, actualul Rassemblement national, RN), în care Marine le Pen îşi joacă candidatura în alegerile prezidenţiale din 2027, anunţă marţi avocaţii generali în preambulul unui rechizitoriu care urma […] Articolul Parchetul anunţă că cere ”pedepse de ineligibilitate”, după 11 zile de proces în apel, în care Marine le Pen îşi joacă candidatura în alegerile prezidenţiale din 2027 apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
