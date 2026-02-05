Victoria Furtună solicită deputaților ca ”înainte de a modifica Legea cetățeniei, clarificați schimbările abuzive care au fost aplicate pe furiș”

10:00

Când viața ajunge la capăt, iar moartea se apropie, cuvintele pe care le rostim pot dezvălui cele mai adânci gânduri și regrete ale inimii. Cei care se află în îngrijiri paliative sunt martori tăcuți ai acestor momente intime și, de multe ori, profunde. În ultimele clipe, pacienții nu se grăbesc să mărturisească adevăruri dramatice sau