Ion Ceban: Serviciile municipale intervin non-stop pentru combaterea ghețușului. Elevii învață online, iar unii funcționari lucrează de acasă

18:40

Alexander Adarich (54 de ani), unul dintre cei mai cunoscuți bancheri din Ucraina a căzut de la etajul patru dintr-o clădire închiriată din Milano, Italia. Portarul de la clădire ar fi văzut un alt bărbat uitându-se pe fereastră, care apoi a dispărut, scrie Il messaggero.it. Victima este Alexander Adarich: un fost bancher ucrainean, cu cetățenie […]