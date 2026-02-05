Cel mai mic oraș din Republica Moldova: De la centru industrial la localitate cu mai puțin de 600 de oameni

11:10

Deconectările de energie electrică din 31 ianuarie au avut un impact economic redus, în mare parte pentru că incidentul s-a produs în weekend, când activitatea majorității întreprinderilor era limitată, iar intervenția autorităților a fost una rapidă și coordonată, susține premierul Alexandru Munteanu. Totodată, șeful Executivului afirmă că Guvernul depune eforturi pentru ca linia electrică de înaltă tensiune Vulcănești - Chișinău să fie pusă în funcțiune cât mai curând.