ATENȚIE! Polei pe drumuri și avarii la rețelele electrice. Autoritățile intră în regim de intervenție
Moldova1, 4 februarie 2026 20:40
Poleiul format în urma condițiilor meteo din ultimele ore a creat dificultăți pe mai multe drumuri din Republica Moldova, în special în nordul țării. Circulația a fost îngreunată, iar în unele zone transportul de mare tonaj a fost restricționat temporar. În paralel, au fost înregistrate avarii la rețelele electrice, soldate cu deconectări parțiale ale consumatorilor.
• • •
Acum 30 minute
20:40
Poleiul format în urma condițiilor meteo din ultimele ore a creat dificultăți pe mai multe drumuri din Republica Moldova, în special în nordul țării. Circulația a fost îngreunată, iar în unele zone transportul de mare tonaj a fost restricționat temporar. În paralel, au fost înregistrate avarii la rețelele electrice, soldate cu deconectări parțiale ale consumatorilor.
Acum o oră
20:10
Legea freelancerilor a intrat în vigoare: Peste 900 de persoane s-au înregistrat deja în noul regim fiscal # Moldova1
Legea freelancerilor a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2026 și începe deja să schimbe modul în care este reglementată munca independentă în Republica Moldova. Potrivit datelor prezentate de autorități, 916 persoane s-au înregistrat până în prezent în noul regim fiscal destinat antreprenorilor independenți.
Acum 2 ore
20:00
Comunistul Constantin Starîș, deranjat de „agenda externă” a guvernării. Expert: „R. Moldova are nevoie de cooperare internațională” # Moldova1
Deputatul Partidului Comuniștilor (PCRM), Constantin Starîș, acuză guvernarea R. Moldova că ar pune accent pe agenda externă în detrimentul problemelor interne ale țării. Politica externă și cea internă nu pot fi tratate ca fenomene separate, iar fără o relație apropiată cu Uniunea Europeană, R. Moldova n-ar fi făcut față crizelor generate de războiului dus de Federația Rusă împotriva țării noastre, comentează experții.
19:50
EXCLUSIV | PIB mai mare de cinci ori și diasporă revenită acasă: Spicherii statelor baltice au prezentat, la Moldova 1, beneficiile aderării la UE # Moldova1
Integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană (UE) nu este doar un proces tehnic de îndeplinire a capitolelor de negociere, ci o decizie politică, care ține de contextul geopolitic, de voința statelor membre și de capacitatea Chișinăului de a convinge că este pregătit să facă parte din proiectul european. Mesajul a fost transmis de președinții parlamentelor din Estonia, Letonia și Lituania, invitați ai emisiunii ÎN CONTEXT de la Moldova 1.
19:40
Magia lecturii cu voce tare: copiii descoperă puterea poveștilor la Biblioteca „Ion Creangă” # Moldova1
În prima zi de miercuri a lunii februarie marcăm Ziua Internaționala a cititului împreună cu voce tare. Este un eveniment global, la care participă cititori de toate vârstele din 170 de țări ale lumii. Și în țara noastră a fost celebrată puterea și frumusețea cuvântului rostit.
Acum 4 ore
18:40
Controverse privind calitatea motorinei: Opoziția cere controale mai dure, autoritățile invocă standardele internaționale # Moldova1
Deputații PSRM Grigore Novac și Vladimir Odnostalco susțin că mai mulți șoferi din Republica Moldova au fost prejudiciați în ultimele săptămâni din cauza calității motorinei comercializate la unele stații PECO. Aceștia acuză lipsa unor controale eficiente și cer măsuri urgente, inclusiv despăgubiri pentru consumatori. În replică, autoritățile afirmă că situația este monitorizată, că au fost inițiate controale și că problema ar fi fost amplificată de geruri sub limitele unor clase de motorină de iarnă.
18:20
Republica Moldova se confruntă cu o creștere a numărului de cazuri noi de cancer, iar autoritățile își propun să stopeze această evoluție alarmantă prin extinderea programelor de prevenție și prin utilizarea tehnologiilor moderne, inclusiv a inteligenței artificiale. Prioritățile au fost comunicate de coordonatoarea Programului Național de Control al Cancerului, medicul Rodica Mândruța-Stratan, într-un interviu pentru Moldova 1.
17:50
Consiliul UE a aprobat cadrul legal pentru împrumutul de 90 de miliarde de euro destinat Ucrainei # Moldova1
Consiliul Uniunii Europene a convenit asupra poziției sale privind cadrul juridic necesar pentru acordarea împrumutului de 90 de miliarde de euro Ucrainei, destinat pentru anii 2026 - 2027. Decizia pune în aplicare acordul anterior al Consiliului European și deschide calea pentru negocieri rapide cu Parlamentul European, astfel încât prima plată să poată fi efectuată la începutul celui de-al doilea trimestru al acestui an.
17:30
Pentru a fi în formă și a obține performanțe mari la Jocurile Olimpice de Iarnă de la Milano și Cortina d'Ampezzo, sportivii trebuie să se alimenteze bine, iar aceasta este una dintre responsabilitățile organizatorilor evenimentului. Aceștia promit că totul va fi la cel mai înalt nivel.
17:20
„Fabrică de armament”, aprobată în „secret” în R. Moldova? ASP neagă informațiile lansate de Vasile Costiuc # Moldova1
Agenția Servicii Publice (ASP) respinge informațiile lansate de liderul Partidului „Democrația Acasă”, Vasile Costiuc, potrivit cărora autoritățile ar fi permis, „în secret”, construirea unei fabrici de armament pe teritoriul Republicii Moldova. Instituția precizează că nu a eliberat nicio licență pentru producerea armamentului și că, în prezent, nu există nicio cerere activă depusă de vreun investitor.
17:20
Martorii acuzării, audiați în dosarul „Kuliok”. Dumitru Diacov: „Nu știu ce era în punga neagră” # Moldova1
Fostul președinte al Partidului Democrat (PDM), Dumitru Diacov, audiat în dosarul „Kuliok”, afirmă că nu îi este cunoscută încăperea în care au fost filmate imaginile apărute în spațiul public și că nu știe ce se afla în punga neagră transmisă de foștii săi colegi lui Igor Dodon.
17:10
Programul „Ajutor la contor”: Compensații de 469 de milioane de lei, achitate pentru luna ianuarie # Moldova1
Peste 622.000 de gospodării vor primi compensații la căldură pentru luna ianuarie, prin intermediul programului guvernamental „Ajutor la contor”, cu circa 4.000 mai multe decât în decembrie. Guvernul va aloca 469 de milioane de lei pentru plata acestor compensații.
Acum 6 ore
16:50
Solidaritate în plină iarnă: Republica Moldova transmite Ucrainei un lot de asistență umanitară # Moldova1
Republica Moldova va transmite un nou lot de asistență umanitară către Ucraina, în contextul atacurilor constante asupra infrastructurii critice și al condițiilor meteorologice dificile, în semn de solidaritate și recunoștință pentru apărarea securității întregului continent european.
16:40
Banii confiscați de la infractori vor fi folosiți pentru proiecte sociale, anunță ministrul Justiției # Moldova1
Banii obținuți din activități infracționale vor fi utilizați în beneficiul comunității. Guvernul a avizat, în ședința din 4 februarie, amendamentul propus la proiectul de lege privind valorificarea bunurilor confiscate, care introduce, pentru prima dată, un mecanism transparent de reutilizare socială și publică a activelor provenite din infracțiune.
16:30
16:00
Impozitul pe avere va fi revizuit: „Persoanele cu venituri mici nu vor fi afectate de aceste ajustări” # Moldova1
Impozitul pe avere, care vizează proprietățile imobiliare de valoare mare, urmează a fi revizuit în cadrul noii politici fiscale, anunță ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță. Oficialul a precizat că modificările vor viza atât cotele de impozitare, cât și limitele și criteriile de aplicare, astfel încât sistemul să fie mai echitabil și adaptat realităților economice.
15:20
R. Moldova vrea eliminarea pașnică a trupelor ruse și un rol activ în noua arhitectură de securitate europeană, spune șeful diplomației de la Chișinău # Moldova1
Republica Moldova mizează pe crearea unei coaliții internaționale largi, cu sprijin european și american, pentru retragerea pașnică a trupelor ruse de pe teritoriul său, a declarat, la Bruxelles, viceprim-ministrul Mihai Popșoi, ministrul Afacerilor Externe. Potrivit oficialului, Chișinăul poartă deja discuții cu partenerii externi pentru a fi pregătit să acționeze atunci când va apărea o fereastră favorabilă.
15:10
15:10
Autoritățile consolidează mecanismele de intervenție în cazul alertelor de mediu. Executivul a aprobat, în ședința din 4 februarie, crearea unei subdiviziuni speciale în cadrul Inspectoratului pentru Protecția Mediului, cu activitate neîntreruptă.
Acum 8 ore
15:00
Avertizare emisă de meteorologi: Cod galben de polei și ghețuș pe drumurile din R. Moldova # Moldova1
Drumurile din R. Moldova vor deveni, din nou, periculoase pentru șoferi și pietoni. Meteorologii au emis un Cod galben de polei și ghețuș, valabil pentru perioada 4 - 6 februarie.
14:50
Creșterea și reproducerea câinilor din rase catalogate drept potențial periculoase va fi interzisă pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Prevederea se regăsește în Legea privind protecția animalelor de companie, iar noile prevederi vor intra în vigoare în septembrie 2027.
14:30
Modificările la Codul Educației, aprobate de Guvern: Școlile cu puțini elevi vor fi reorganizate # Moldova1
Instituțiile de învățământ frecventate de un număr redus de elevi vor fi reorganizate. Reforma anunțată de Ministerul Educației la sfârșitul anului trecut a fost aprobată de Guvern pe 4 februarie, prin modificări aduse Codului Educației.
14:30
Schema „ruda implicată în accident”: Doi tineri din Comrat, arestați după escrocherii comise la Chișinău # Moldova1
Doi tineri cu vârste de 20 și 21 de ani din Comrat au fost reținuți și plasați în arest preventiv pentru 30 de zile, fiind bănuiți de comiterea a cel puțin două escrocherii în municipiul Chișinău, prin cunoscuta schemă „ruda implicată în accident”.
14:20
Zeci de consumatori mari cumpără gaze de pe piața liberă, în baza unor prețuri negociate direct cu furnizorii # Moldova1
Piața gazelor din R. Moldova funcționează deja parțial în regim concurențial. Circa 70 de consumatori non-casnici mari, care concentrează aproximativ 40% din consumul total, au trecut pe piața liberă, iar din aprilie 2026 liberalizarea va fi aprofundată, a afirmat directorul Consiliului de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în energetică (ANRE), Constantin Borosan, la emisiunea „Pe Față” de la Moldova 1, ediția din 3 februarie.
14:20
14:00
Primele 100 de zile ale Guvernului Munteanu: Opoziția vorbește despre dezamăgiri, iar majoritatea - despre o „activitate bună” # Moldova1
Activitatea Guvernului este supusă primelor evaluări politice la aproape 100 de zile de la învestirea lui Alexandru Munteanu în funcția de premier. Opoziția critică Executivul pentru lipsa unui plan clar de acțiuni care să asigure creșterea economică promisă. De cealaltă parte, majoritatea parlamentară are contraargumente și este încrezătoare că Executivul condus de Munteanu va livra rezultatele scontate.
14:00
FC Barcelona nu a comis eroarea de a-și subestima adversara, precum rivala Real Madrid, în Cupa Spaniei. Formația „blau-grana” a învins cu 2-1 pe Albacete Balompie, echipă dintr-al 2-lea eșalon valoric al fotbalului spaniol, și s-a calificat în semifinalele Cupei Regelui.
13:40
IMM-urile din R. Moldova primesc 60 de milioane de lei de la stat pentru a participa la târguri și misiuni economice peste hotare # Moldova1
Guvernul vrea să ajute companiile moldovenești să treacă mai ușor granița cu produsele și serviciile proprii. În acest scop, a fost lansat Programul „BRIDGE EXPORT”, o inițiativă care promite sprijin concret pentru firme, în special cele mici și mijlocii (IMM), care au potențial de export, dar nu au resursele necesare pentru a se promova pe piețele externe.
13:30
Planul autorităților pentru a-i convinge pe viitorii studenți, inclusiv pe olimpici, să își continue studiile în R. Moldova # Moldova1
Cea de-a doua ediție a campaniei naționale „Învață în Moldova”, lansată de Ministerul Educației și Cercetării (MEC), are scopul de a promova universitățile din țară ca opțiuni competitive, echivalente cu cele din Vest, afirmă secretara de stat Adriana Cazacu. Prin intermediul acesteia, autoritățile își propun să convingă absolvenții de licee, inclusiv pe cei olimpici, „vânați” de marile universități din lume, să rămână acasă pentru a-și continua studiile.
13:10
Șoferii prinși că vorbesc la telefon în timpul condusului, trași pe dreapta: Ce pedepse vor aplica oamenii legii # Moldova1
Polițiștii de patrulare vor intensifica, în perioada 5 - 28 februarie, acțiunile combatere a utilizării telefonului în timpul conducerii vehiculelor, una dintre cauzele frecvente ale producerii accidentelor.
Acum 12 ore
13:00
AC Milan continuă cursa de urmărire a liderului clasamentului din Serie A, Internazionale Milano. Victorie clară cu Bologna Calcio # Moldova1
„Rosso-nerii” au învins în deplasare pe Bologna Calcio cu scor de neprezentare, 3:0, și s-au apropiat de marea rivală din oraș la 5 puncte distanță. AC Milan a câștigat lejer meciul jucat în deplasare cu Bologna Calcio în cadrul etapei a 23-a a Seriei A italiene de fotbal.
12:50
Începe reorganizarea CFM: „Control mai bun al cheltuielilor și trenuri mai sigure pentru pasageri” # Moldova1
Întreprinderea de Stat „Calea Ferată din Moldova” (CFM) va fi reorganizată prin separarea gestionării infrastructurii de activitatea comercială. În acest scop, Guvernul a aprobat, în ședința din 4 februarie, înființarea unei noi entități – Societatea pe Acțiuni Calea Ferată din Moldova „Pasageri și Marfă”, care va fi administrată de Agenția Proprietății Publice (APP).
12:40
NOU | Indemnizații de până la 120 de mii de lei și pentru absolvenții care se vor angaja în instituțiile culturale din Chișinău # Moldova1
Programul guvernamental destinat tinerilor specialiști care aleg să profeseze în instituțiile culturale a fost extins de Guvern. Astfel, de indemnizații unice, cuprinse între 90.000 și 120.000 de lei, vor beneficia și absolvenții care se vor angaja în instituțiile teatrale concertistice și muzeele din capitală.
12:30
Atenție, părinți! Lapte praf NAN 1 OPTIPRO 800 g, rechemat din cauza unui ingredient neconform # Moldova1
Un nou lot de lapte praf NAN 1 OPTIPRO este retras din comerț. Nestle România anunță extinderea rechemării de la consumatori a unui lot de formulă de lapte praf NAN 1 OPTIPRO 800 g, ca măsură de precauție și în strânsă colaborare cu autoritățile R. Moldova.
12:30
„Trebuie să recunoaștem”: Scrisoarea care l-a determinat pe premierul Munteanu să-i mulțumească unui ministru # Moldova1
Spitalele publice din R. Moldova oferă servicii mai calitative decât instituțiile din sectorul privat. Concluzia îi aparține premierului Alexandru Munteanu, care a ținut să înceapă ședința Cabinetului de miniștri din 4 februarie citind dintr-o scrisoare pe care a primit-o în această dimineață la Guvern.
12:00
Rapid București a revenit pe primul loc în clasamentul Superligii românești de fotbal. Giuleștenii au învins în deplasare la Sibiu, pe FC Hermannstadt, cu 3:0 într-un meci contând pentru etapa a 25-a a campionatului.
11:50
Trei moldoveni, angajați într-o fabrică ilegală de țigări din Italia: Profit de 120 de milioane de euro pe an # Moldova1
O amplă operațiune desfășurată în Italia a dus la descoperirea și confiscarea unei fabrici ilegale de țigări care ar fi generat câștiguri de aproximativ 120 de milioane de euro pe an. Autoritățile italiene au identificat și trei cetățeni ai Republicii Moldova, bănuiți de implicare în activitatea ilegală.
11:40
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul va fi integrată în Universitatea Tehnică a Moldovei (UTM). Decizia a fost aprobată în ședința Guvernului din 4 februarie, după finalizarea procesului de consultări din ultimele luni.
11:40
Numărul de raioane, redus „semnificativ” în urma reformei administrației publice locale: Anunțul secretarului general al Guvernului # Moldova1
Numărul raioanelor din Republica Moldova va fi redus „semnificativ”, iar structura administrației publice locale urmează să fie reorganizată în profunzime, afirmă secretarul general al Guvernului, Alexei Buzu. În prezent, 320 de primării sunt implicate în procesul de amalgamare voluntară, considerat de Guvern principalul instrument pentru consolidarea capacităților locale și accelerarea dezvoltării comunităților.
11:30
Cazul Ghidighici, în fază penală: Două dosare pentru tăieri ilegale și furt de masă lemnoasă # Moldova1
Cazul tăierilor ilegale din zona Ghidighici, suburbie a capitalei, a ajuns într-o etapă decisivă, după ce Ministerul Mediului a finalizat un control amplu desfășurat pe parcursul a mai bine de o săptămână. Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, susține că rezultatele verificărilor sunt grave și vor fi transmise Procuraturii Generale, existând temeiuri pentru deschiderea a cel puțin două dosare penale.
11:10
Ministrul Culturii salută reluarea lucrărilor pe strada 31 August din capitală: „Noi suntem primii interesați ca acest sector să fie finalizat” # Moldova1
Ministerul Culturii salută intenția autorităților municipale de a relua lucrările de reparație pe porțiunea de pe strada 31 August 1989 situată între străzile Mitropolit Bănulescu-Bodoni și Alexandr Pușkin, un segment transformat în șantier și abandonat timp de aproape trei ani.
11:10
Premierul Alexandru Munteanu: Pana de curent din 31 ianuarie a avut un impact economic redus # Moldova1
Deconectările de energie electrică din 31 ianuarie au avut un impact economic redus, în mare parte pentru că incidentul s-a produs în weekend, când activitatea majorității întreprinderilor era limitată, iar intervenția autorităților a fost una rapidă și coordonată, susține premierul Alexandru Munteanu. Totodată, șeful Executivului afirmă că Guvernul depune eforturi pentru ca linia electrică de înaltă tensiune Vulcănești - Chișinău să fie pusă în funcțiune cât mai curând.
10:50
Ministerul Energiei are un nou secretar de stat responsabil de sectorul termoenergetic, al gazelor naturale și al eficienței energetice # Moldova1
Guvernul a numit în funcție, pe 4 februarie, un nou secretar de stat la Ministerul Energiei, care va fi responsabil de domeniile termoenergetic, gaze naturale și eficiență energetică.
10:30
Renunțarea la fumat și la consumul de alcool ar putea preveni circa 30% dintre cazurile de cancer, afirmă directorul Institutului Oncologic # Moldova1
Renunțarea la fumat, la consumul de alcool și acceptarea vaccinărilor ar putea preveni între 25 și 30% dintre cazurile de cancer înregistrate în R. Moldova, susține directorul Institutului Oncologic, Ruslan Baltaga. Totodată, vizitele regulate la medicul de familie și investigațiile de rutină pot face diferența dintre boală și prevenție.
10:20
Sprijin strategic fără precedent din partea SUA: R. Moldova primește 36.5 milioane de dolari pentru securitatea națională # Moldova1
Republica Moldova primește din partea Statelor Unite ale Americii 36.5 milioane de dolari pentru securitatea națională, sumă prevăzută expres într-o lege federală americană, fapt fără precedent pentru statele din Europa de Est.
10:20
Consumatorii casnici din Republica Moldova plătesc, începând de miercuri, 4 februarie, mai puțin pentru gazele naturale. Reducerea intră în vigoare odată cu publicarea deciziei Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) în Monitorul Oficial.
10:20
Premierul, chemat la raport în Parlament. MAN: „Să explice ce s-a întâmplat pe 31 ianuarie” # Moldova1
Deputații fracțiunii „Alternativa” cer prezența prim-ministrului Alexandru Munteanu la ședința Parlamentului din 5 februarie, pentru a raporta asupra incidentului din 31 ianuarie, care a lăsat o parte semnificativă a teritoriului Republicii Moldova fără energie electrică.
10:10
09:50
Raportori ai Comisiei de la Veneția, vizită de documentare la Chișinău: Discuții în Parlament, la CEC, MAI, SIS, CNA sau CSM # Moldova1
O delegație a Comisiei de la Veneția efectuează, în perioada 4 – 5 februarie, o vizită de documentare în Republica Moldova. Raportorii au programate discuții cu reprezentanții mai multor instituții ale statului pentru a pregăti avizul la Legea privind combaterea fenomenului corupției electorale.
08:50
EuroQuiz Moldova 2026: elevii din țară, provocați să câștige o vizită în inima Uniunii Europene # Moldova1
O vizită la Bruxelles, orașul unde se iau decizii-cheie pentru viitorul continentului, devine miza unui concurs național care pune la încercare cunoștințele, spiritul de echipă și curiozitatea tinerilor față de Europa. Biroul pentru Integrare Europeană, în parteneriat cu Ministerul Educației și Cercetării și Asociația de jocuri intelectuale din Republica Moldova, lansează ediția 2026 a concursului național EuroQuiz Moldova, adresat elevilor din clasele IX–XII.
