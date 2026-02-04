ATENȚIE! Polei pe drumuri și avarii la rețelele electrice. Autoritățile intră în regim de intervenție

18:40

Deputații PSRM Grigore Novac și Vladimir Odnostalco susțin că mai mulți șoferi din Republica Moldova au fost prejudiciați în ultimele săptămâni din cauza calității motorinei comercializate la unele stații PECO. Aceștia acuză lipsa unor controale eficiente și cer măsuri urgente, inclusiv despăgubiri pentru consumatori. În replică, autoritățile afirmă că situația este monitorizată, că au fost inițiate controale și că problema ar fi fost amplificată de geruri sub limitele unor clase de motorină de iarnă.