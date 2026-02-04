Zeci de consumatori mari cumpără gaze de pe piața liberă, în baza unor prețuri negociate direct cu furnizorii

17:50

Circa 100.000 de moldoveni cu dublă cetățenie se confruntă cu situații neprevăzute la traversarea frontierei sau la revenirea în țară, după ce cărțile lor de identitate românești au fost anulate. Actul este radiat din sistem dacă poliția constată existența unui domiciliu fictiv, iar specialiștii avertizează că fenomenul anulărilor va continua în cazul în care vor fi constatate noi încălcări.