Impozitul pe avere va fi revizuit: „Persoanele cu venituri mici nu vor fi afectate de aceste ajustări”

Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, lansează un mesaj dur după ce la Ocolul Silvic Ghidighici a fost descoperit unul dintre cele mai grave cazuri de tăieri ilegale din ultimii ani. Oficialul cere identificarea tuturor vinovaților, demisii „pe verticală” și deschiderea de dosare penale, subliniind că pădurea nu este „proprietate personală” și că abuzurile din sistemul silvic nu vor mai fi tolerate.