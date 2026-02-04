Mâncarea, „combustibilul” sportivilor la Jocurile Olimpice de iarnă

08:30

În lipsa unui crematoriu funcțional în Republica Moldova, statul cu unul dintre cele mai mari cimitire din Europa, incinerarea a devenit un proces transfrontalier. În 2025, zeci de familii din R. Moldova au fost nevoite să transporte trupurile neînsuflețite sau urnele funerare ale celor dragi peste hotare, cel mai frecvent în Ucraina și România, pentru a respecta ultimele dorințe ale celor decedați.