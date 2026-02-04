„Acest lucru ne transformă într-o țintă legală a Rusiei”. Mesajul alarmist al deputatului Vasile Costiuc și reacția autorităților cu privire la „fabrica de armament”

17:10

În Kiev, sute de clădiri rezidențiale cu mai multe etaje rămân fără încălzire. Deși atacurile rusești asupra infrastructurii energetice și a generării de energie termică nu au avut practic niciun efect asupra frontului, acestea i-au aruncat pe civilii din capitală și din alte orașe în întuneric și frig în timpul uneia dintre cele mai grele...