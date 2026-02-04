Zona de Securitate: Mai multe școli din regiunea transnistreană au fost evacuate în urma unor alarme false cu bombă
Ziarul de Garda, 4 februarie 2026 14:30
În cursul dimineții, la Tiraspol, Tighina/Bender și Slobozia a avut loc evacuarea în masă a elevilor și cadrelor didactice. Informația a fost comunicată de utilizatori ai rețelelor sociale și de sursele din regiune a redacției Zona de Securitate. „Motivul l-au constituit mesaje anonime privind presupuse minări. Lecțiile au fost întrerupte înainte de termen, copiii au...
• • •
Alte ştiri de Ziarul de Garda
Acum 15 minute
14:40
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a emis cod galben de polei și ghețuș, valabil începând cu miercuri, 4 februarie, de la ora 19:00 și până vineri, 6 februarie, ora 20:00. „Temperatura aerului în jur de 0°C și precipitațiile, predominant sub formă de ploaie, vor determina formarea poleiului și ghețușului”, potrivit SHS. În perioada 4–5 februarie,...
Acum 30 minute
14:30
Zona de Securitate: Mai multe școli din regiunea transnistreană au fost evacuate în urma unor alarme false cu bombă # Ziarul de Garda
În cursul dimineții, la Tiraspol, Tighina/Bender și Slobozia a avut loc evacuarea în masă a elevilor și cadrelor didactice. Informația a fost comunicată de utilizatori ai rețelelor sociale și de sursele din regiune a redacției Zona de Securitate. „Motivul l-au constituit mesaje anonime privind presupuse minări. Lecțiile au fost întrerupte înainte de termen, copiii au...
Acum o oră
14:10
A fost pornită o anchetă de serviciu pe cazul directoarei din Cahul, care i-a permis lui „Dima White” să intre în instituția de învățământ pe care o conduce. Dan Perciun: „Mă aștept să existe o sancțiune aplicabilă” # Ziarul de Garda
Ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, anunță că direcția de învățământ din Cahul a pornit o anchetă de serviciu pe cazul directoarei care i-a permis vlogger-ului „Dima White” să intre într-o instituție de învățământ din raionul Cahul, în timpul lecției, unde a mers pentru a oferi un telefon gratis unui elev. Declarațiile ministrului au fost...
Acum 2 ore
13:20
Notele reintroduse în clasa a IV-a, mai mult sprijin pentru elevii cu dizabilități, iar profesorii pot primi până la 15 mii de euro: ce prevăd noile modificări ale Codului educației # Ziarul de Garda
Proiectul de modificare a Codului Educațional a fost aprobat miercuri, 4 februarie, în ședința Guvernului. Potrivit unui comunicat, în urma actualizărilor, va crește sprijinul pentru elevii cu dizabilități, copiii reveniți din diasporă, mai mulți tineri specialiști vor primi ajutor, accesul elevilor la o școală de calitate va fi îmbunătățit, iar cadrele didactice vor fi sprijinite...
13:10
Notele reintroduse în clasa a IV-a, mai mult sprijin pentru elevii cu dizabilități, iar profesorii pot primi până la 15 mii de euro: ce prevede noile modificări a Codului educației # Ziarul de Garda
Proiectul de modificare a Codului Educațional a fost aprobat miercuri, 4 februarie, în ședința Guvernului. Potrivit unui comunicat, în urma actualizărilor, va crește sprijinul pentru elevii cu dizabilități, copiii reveniți din diasporă, mai mulți tineri specialiști vor primi ajutor, accesul elevilor la o școală de calitate va fi îmbunătățit, iar cadrele didactice vor fi sprijinite...
Acum 4 ore
12:30
DOC/ Guvernul inițiază reorganizarea Căii Ferate din Moldova. Procesul va fi coordonat de APP # Ziarul de Garda
A fost inițiată reorganizarea Întreprinderii de Stat „Calea Ferată din Moldova” și înființează Societatea pe Acțiuni „Calea Ferată din Moldova – Pasageri și Marfă”, cu capital integral de stat. Potrivit unui comunicat al Agenției Proprietății Publice (APP), măsura face parte din reforma sectorului feroviar și prevede separarea administrării infrastructurii de activitatea de transport. APP va...
12:20
Indemnizații unice pentru tinerii specialiști din domeniul culturii care se vor angaja în instituțiile din municipiul Chișinău în care fondatorul este Ministerul Culturii # Ziarul de Garda
Absolvenții instituțiilor de învățământ superior și profesional-tehnic cu profil artistic, care se vor angaja, conform repartizării, în municipiul Chișinău, vor beneficia de indemnizația unică de 90 sau 120 de mii de lei, în funcție de nivelul instituției absolvite, a anunțat miercuri, 4 februarie, Ministerului Culturii. Până acum, de această plată beneficiau doar cei repartizați în...
12:10
LIVE TEXT/ Armata lui Putin a lansat un atac cu drone asupra regiunii Odesa: cinci persoane rănite și două grădinițe avariate. Război în Ucraina, ziua 1442 # Ziarul de Garda
UPDATE 12:07 Armata rusă a lansat un atac cu drone asupra regiunii Odesa. Șeful Administrației militare a orașului Odesa, Serhii Lisak, a precizat că cinci persoane au fost rănite în urma bombardamentelor rusești. „Patru persoane au primit ajutor la fața locului. Una s-a adresat medicilor. Starea tuturor persoanelor afectate este satisfăcătoare”, a scris Lisak într-o...
12:00
Maib – premiată de EMEA Finance pentru cea mai bună lansare de produs din Europa Centrală și de Est, pentru seria de carduri maib gama # Ziarul de Garda
Maib a fost desemnată de publicația internațională EMEA Finance drept câștigătoarea premiului pentru cea mai bună lansare de produs din Europa Centrală și de Est, pentru seria de carduri maib gama, o recunoaștere care confirmă capacitatea băncii de a dezvolta soluții relevante pentru clienți și aliniate celor mai bune practici regionale. Distincția reconfirmă poziția maib...
11:50
VIDEO/ Guvernul se convoacă în ședință. Absorbția universității din Cahul de către UTM, pe ordinea de zi # Ziarul de Garda
Cabinetul de miniștri se convoacă miercuri, 4 februarie, în ședință. Pe ordinea de zi a ședinței sunt incluse 20 de subiecte, printre care proiectul de hotărâre cu privire la reorganizarea Instituției Publice Universitatea Tehnică a Moldovei prin fuziunea (absorbția) Instituției Publice Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Cahul și instituirea Centrului Universitar „Bogdan Petriceicu...
11:50
Laptele praf NAN 1 OPTIPRO este rechemat de la consumatori, din cauza „unei probleme de neconformitate a unui ingredient de la un furnizor extern” # Ziarul de Garda
Ca măsură de precauție, Nestlé România adaugă încă un lot pe lista loturilor de formulă de lapte praf NAN 1 OPTIPRO 800g. Situație este cauzată de o problemă de neconformitate a unui ingredient provenit de la un furnizor extern, ingredient folosit în rețeta acestui lot, anunță Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA). ANSA îndeamnă persoanele...
11:50
Ministerul Energiei (ME) are un nou secretar de stat, iar Comisia de Certificare de pe lângă Agenția Servicii Publice (ASP) are o nouă membră – Mariana Hîncu. Hotărârile în acest sens au fost aprobate în cadrul ședinței Guvernului din 4 februarie. Vitalia Mîța își va începe activitatea la ME pe 5 februarie. Potrivit instituției, acesta...
11:30
Adrian Tăbîrță a fost reales președintele Comisiei de licențiere a profesiei de avocat. Detalii despre averea avocatului # Ziarul de Garda
Avocatul Adrian Tăbîrță a fost reales președinte al Comisiei de licențiere a profesiei de avocat, a anunțat miercuri, 4 februarie, Uniunea Avocaților din R. Moldova. Potrivit unui comunicat, în perioada 19 – 21 ianuarie 2026, Congresul ordinar al avocaților a ales 6 membri ai Comisiei de licențiere a profesiei de avocat, iar alți 5 membri...
11:20
DOC/ Integrarea Universității din Cahul în UTM, decisă de Guvern. Explicațiile ministrului Educației: „Înțeleg că această hotărâre nu este susținută unanim. În timp vom demonstra că obiectivele vor fi realizate” # Ziarul de Garda
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Cahul va fi absorbită în structura Universității Tehnice a Moldovei (UTM), urmând să fie instituit Centrul Universitar „Bogdan Petriceicu Hașdeu”. Proiectul de hotărâre, criticat anterior de mediul academic, a fost aprobat în cadrul ședinței Guvernului de miercuri, 4 februarie. În cadrul ședinței, ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun,...
Acum 6 ore
10:40
DOC/ Noul tarif la gazele naturale, în vigoare. Hotărârea ANRE a fost publicată în Monitorul Oficial al R. Moldova # Ziarul de Garda
Consumatorii casnici vor achita 14,42 lei pentru fiecare metru cub de gaze naturale, cu TVA. Noul tarif la gazele naturale a intrat în vigoare. Hotărârea Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a fost publicată miercuri, 4 februarie, în Monitorul Oficial al R. Moldova. Tariful stabilit de ANRE este mai mic decât cel propus de...
10:30
LIVE/ Guvernul se convoacă în ședință. Absorbția universității din Cahul de către UTM, pe ordinea de zi # Ziarul de Garda
Cabinetul de miniștri se convoacă miercuri, 4 februarie, în ședință. Pe ordinea de zi a ședinței sunt incluse 20 de subiecte, printre care proiectul de hotărâre cu privire la reorganizarea Instituției Publice Universitatea Tehnică a Moldovei prin fuziunea (absorbția) Instituției Publice Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Cahul și instituirea Centrului Universitar „Bogdan Petriceicu...
10:20
Un instructor auto, condamnat pentru trafic de influență: a cerut 1000 de euro pentru un permis de conducere # Ziarul de Garda
Un bărbat de 46 de ani a fost condamnat la 2 ani de închisoare, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis pentru trafic de influență, anunță miercuri, 4 februarie, Procuratura Generală (PG). Potrivit unui comunicat, în decembrie 2022, bărbatul, instructor auto la școala auto din satul Coșnița, a pretins de la un bărbat 1000 de...
09:20
VIDEO/ (in)DEPENDENȚI de Rusia: „Principala amenințare”, cu acces la banii și informațiile noastre # Ziarul de Garda
Majoritatea instituțiilor publice din țară își gestionează finanțele și bazele de date utilizând un software rusesc – 1C. Pe o altă platformă rusească – TrueConf – se desfășoară ședințele de judecată online. Asta deși Rusia este principala amenințare la adresa R. Moldova, conform Strategiei de securitate a țării noastre. De 4 ani, la graniță, Rusia...
09:00
Statele Unite oferă R. Moldova 36,5 milioane de dolari pentru securitatea națională. Kulminski: „Parteneriatul nostru cu SUA este unul solid” # Ziarul de Garda
Statele Unite vor oferi R. Moldova 36,5 milioane de dolari. Anunțul a fost făcut miercuri, 4 februarie, de către ambasadorul R. Moldova în SUA, Vlad Kulminski, într-o postare pe Facebook. Oficialul a menționat că banii vor fi utilizați pentru „securitatea energetică, securitatea cibernetică, reziliență și alte priorități conexe în domeniul securității naționale”. Potrivit ambasadorului, această...
Acum 8 ore
08:40
Armata SUA a doborât marți, 3 februarie, o dronă iraniană care s-a apropiat „agresiv” de portavionul Abraham Lincoln în Marea Arabiei, a anunțat armata americană. Incidentul a avut loc în timp ce diplomații încercau să aranjeze negocieri nucleare între Iran și Statele Unite, iar președintele SUA, Donald Trump, a avertizat că, în contextul în care...
08:20
LIVE TEXT/ Starmer și Trump, convorbire telefonică despre atacurile Rusiei asupra infrastructurii energetice a Ucrainei. Război în Ucraina, ziua 1442 # Ziarul de Garda
UPDATE 08:13 Prim-ministrul Marii Britanii, Keir Starmer, a avut o convorbire telefonică cu președintele SUA, Donald Trump, despre atacurile Rusiei asupra infrastructurii energetice a Ucrainei, pe fondul unei scăderi accentuate a temperaturilor. Conversația a avut loc marți, notează Ukrinform. „Liderii au discutat situația din Ucraina, inclusiv atacurile barbare ale Rusiei asupra țării din cursul nopții....
Acum 24 ore
22:10
LIVE TEXT/ Atac cu drone rusești asupra orașului Zaporijjea: 2 persoane au murit și cel puțin 8 au fost rănite, inclusiv copii. Război în Ucraina, ziua 1441 # Ziarul de Garda
UPDATE 22:00 Un atac cu drone rusești asupra orașului Zaporijjea pe 3 februarie a ucis doi tineri de 18 ani și a rănit cel puțin alte opt persoane, inclusiv trei copii, au declarat autoritățile regionale, potrivit Kyiv Independent. Atacul a avut loc în jurul orei 18:00, avariand o clădire rezidențială cu mai multe etaje, magazine...
21:40
ANSA avertizează deținătorii de animale să asigure bunăstarea acestora, în contextul temperaturilor extrem de joase # Ziarul de Garda
În contextul prognozelor meteorologice care anunță o perioadă cu temperaturi extrem de joase, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) solicită deținătorilor de animale o atenție sporită pentru asigurarea sănătății și bunăstării acestora, venind cu o serie de recomandări. „Frigul, umiditatea, gheața și alimentația necorespunzătoare reprezintă factori de risc care pot afecta sever starea fizică a...
21:00
AND a depistat lucrări neconforme pe un drum din raionul Telenești: „Antreprenorul responsabil de executarea lucrărilor a fost notificat” # Ziarul de Garda
În urma notificărilor recepționate de la participanții la trafic care circulă pe traseul G65, privind apariția unor degradări locale ale carosabilului, un specialist al Administrației Naționale a Drumurilor (AND) s-a deplasat la fața locului pentru verificarea situației din teren, unde a depistat lucrări neconforme, potrivit comunicatului AND. Ulterior constatărilor efectuate, venim cu precizări privind lucrările...
20:30
Numărul cazurilor de gripă sezonieră și de infecții respiratorii acute este în creștere la nivel național # Ziarul de Garda
În perioada 26 ianuarie – 1 februarie 2026, au fost înregistrate 5735 de cazuri de infecții acute ale căilor respiratorii superioare, majoritatea la copii, fiind în creștere cu 3% față de săptămâna precedentă, potrivit monitorizării Agenției Naționale pentru Sănătate Publică (ANSP). În perioada menționată, au fost înregistrate 432 de cazuri de gripă sezonieră, cu 23%...
20:00
LIVE TEXT/ Șmîhal i-a arătat lui Mark Rutte consecințele atacului rusesc asupra uneia dintre centralele electrice din Kiev. Război în Ucraina, ziua 1441 # Ziarul de Garda
UPDATE 20:00 Ministrul Energiei al Ucrainei, Denîs Șmîhal, împreună cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, au vizitat una dintre centralele de cogenerare din Kiev, care a fost atacată de Rusia peste noapte. Potrivit Ukrinform, Șmîhal a declarat acest lucru pe Telegram. „I-am arătat domnului Rutte consecințele oribile ale acestui atac. Armata rusă a efectuat...
19:40
Reluarea dialogului cu Putin este „în curs de pregătire”, declară președintele francez Emmanuel Macron # Ziarul de Garda
Emmanuel Macron a afirmat marți, 3 februarie, că reluarea dialogului cu președintele rus Vladimir Putin este „în curs de pregătire”, afirmând în același timp că Moscova nu arată „o voință reală” de a negocia pacea în Ucraina, relatează AFP, citat de Agerpres. Întrebat despre acest subiect cu prilejul unei deplasări în departamentul Haute-Saone, președintele francez...
19:00
Oficialul slovac care a comunicat cu Jeffrey Epstein, inclusiv despre femeile din R. Moldova, comentează mesajele: „Faptul că cineva comunică cu un prădător sexual nu îl face un prădător sexual” # Ziarul de Garda
Miroslav Lajčák a comunicat cu Jeffrey Epstein când acesta era ministru de externe în Slovacia. Unele din discuțiile celor doi au vizat și femeile din R. Moldova. Consilierul pe probleme de securitate națională al premierului slovac Robert Fico a demisionat pe 31 ianuarie din cauza mesajelor sale adresate infractorului sexual condamnat Jeffrey Epstein. În cadrul...
18:30
Experiența Estoniei, Letoniei și Lituaniei și beneficiile aderării la UE, discutate de Maia Sandu și președinții parlamentelor țărilor baltice # Ziarul de Garda
Președinta Maia Sandu a avut marți, 3 februarie, o întrevedere cu președintele Riigikogu al R. Estonia, Lauri Hussar, președinta Saeimei R. Letonia, Daiga Mieriņa, și președintele Seimasului R. Lituania, Juozas Olekas. Este prima dată când șefii legislativelor din cele trei state baltice întreprind împreună o vizită oficială în acest format în R. Moldova, fapt care...
18:20
Situația drepturilor persoanelor LGBTQI în R. Moldova în 2025: între „discursul de ură în contextul electoral” și „disponibilitatea instituțiilor de a interveni fără prejudecăți” # Ziarul de Garda
Centrul de Informații GENDERDOC-M a lansat marți, 3 februarie, Raportul pentru anul 2025 privind situația drepturilor persoanelor LGBTQI în R. Moldova. Documentul oferă o analiză a contextului social, politic și electoral din R. Moldova în 2025, marcat de polarizare, dezinformare și creșterea discursului de ură, potrivit centrului. Raportul arată că, în pofida existenței unui cadru...
17:50
CEC a decis când vor avea loc alegeri locale noi în două localități și un referendum de revocare a primarului # Ziarul de Garda
Pe 17 mai 2026, în satul Plop, raionul Dondușeni și comuna Frumușica, raionul Florești vor fi organizate alegeri locale noi pentru funcția de primar, iar în satul Hăsnășenii Mari, raionul Drochia se va desfășura referendum local privind revocarea primarului actual, a decis marți, 3 februarie, Comisia Electorală Centrală (CEC). Potrivit unui comunicat, deciziile vin în...
17:40
Dosarul Plahotniuc. Ministerul Finanțelor solicită încasarea unui prejudiciu de milioane # Ziarul de Garda
Ministerul Finanțelor solicită încasarea din contul lui Vladimir Plahotniuc, sub formă de prejudiciu, a 39 milioane de dolari SUA și 3,5 milioane de euro – sumă regăsită în rechizitoriul procurorilor. Aferent acestei acestei sume, reprezentantul Ministerului a solicitat și încasarea unei dobânzi de 5% anual din prejudiciul imputat lui Plahotniuc, calculat începând cu 4 octombrie...
17:10
Viața în spatele zidurilor înghețate. Reportaj Kyiv Post dintr-un bloc de apartamente înghețat din Kiev # Ziarul de Garda
În Kiev, sute de clădiri rezidențiale cu mai multe etaje rămân fără încălzire. Deși atacurile rusești asupra infrastructurii energetice și a generării de energie termică nu au avut practic niciun efect asupra frontului, acestea i-au aruncat pe civilii din capitală și din alte orașe în întuneric și frig în timpul uneia dintre cele mai grele...
17:00
Procuratura a dispus interdicție de a părăsi țara pentru Vladimir Andronachi în dosarul de spălare de bani. Măsura a fost luată pe 3 februarie # Ziarul de Garda
Fostul deputat Vladimir Andronachi, cercetat într-un dosar de spălare de bani în proporții deosebit de mari, are interdicție de a părăsi țara pe un termen de 60 de zile. Informația a fost confirmată pentru Ziarul de Gardă de către reprezentanții Procuraturii Anticorupție (PA). Măsura a fost luată de procurorul de caz (Nicolae Busuioc, n.r.) pe 3...
16:50
CtEDO a condamnat Rusia pentru detenția ilegală și tratamentele inumane aplicate lui Alexei Navalnîi # Ziarul de Garda
Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CtEDO) a condamnat marți, 3 februarie, Rusia pentru „tratamentele inumane” și „detenția ilegală” aplicate opozantului Alexei Navalnîi, critic al Kremlinului, la întoarcerea sa în Rusia în 2021, unde a murit trei ani mai târziu, relatează AFP, citat de Agerpres. Opozantului rus Alexei Navalnîi a fost arestat la sosirea sa în...
16:10
Politico: Trump se pregătește să renunțe la controlul armelor nucleare cu Rusia. Acest lucru ar marca prima dată, în aproape 40 de ani, când SUA nu ar avea în vigoare un astfel de tratat cu Rusia # Ziarul de Garda
Joi, 5 februarie, expiră Tratatul pentru Reducerea Armelor Nucleare Strategice (START), încheiat între SUA și Rusia, lucru care ar putea declanșa o cursă globală a armelor nucleare pentru prima dată de la Războiul Rece, scrie Politico. Documentul, care a fost încheiat în 2010, limitează numărul de rachete, bombardiere și focoase nucleare desfășurate atât de SUA,...
15:50
Deputatul Radu Marian, despre declinul pieței imobiliare: „Anume prețul este motivul cel mai important pentru care clienții s-au oprit în a cumpăra locuințe” # Ziarul de Garda
Deputatul PAS Radu Marian, președintele Comisiei parlamentare economie, buget și finanțe, vine cu precizări în ceea ce privește aplicarea noii legi care se referă la limitele de tranzacționare a locuințelor în numerar, în contextul în care Uniunea Agențiilor Imobiliare a anunțat că, în 2025, tranzacțiile au scăzut cu peste 60%, iar „trimestru cu trimestru situația...
15:40
LIVE TEXT/ Suedia și Danemarca vor achiziționa și livra Ucrainei sisteme de apărare antiaeriană în valoare de circa 290 milioane de dolari. Război în Ucraina, ziua 1441 # Ziarul de Garda
UPDATE 15:32 Suedia şi Danemarca vor achiziţiona şi livra Ucrainei sisteme de apărare antiaeriană în valoare de circa 290 milioane de dolari pentru a o ajuta să respingă atacurile ruseşti, au declarat miniştrii apărării din cele două ţări, scrie Reuters. Cele două țări vor achiziţiona sistemele de apărare antiaeriană Tridon, dezvoltate de BAE Systems Bofors,...
15:10
Produs cosmetic ce conține substanțe incluse în lista celor interzise. ANSA îl recheamă de la consumatori # Ziarul de Garda
Două loturi neconforme ale produsului „Adora Entourage” – apă de parfum, produs de S.A. „Viorica-Cosmetic”, ce conține în componență substanțe incluse în lista celor interzise, au fost identificate de Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP), se arată într-un comunicat. Astfel, în cadrul verificărilor efectuate, a fost identificat lotul, cu termen de valabilitate până la data...
15:00
Zelenski: Activitatea echipei de negociere va fi ajustată din cauza atacurilor recente ale Rusiei asupra infrastructurii energetice a Ucrainei # Ziarul de Garda
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că activitatea echipei de negociere va fi „ajustată” din cauza atacurilor rusești asupra infrastructurii energetice a Ucrainei din noaptea zilei de 3 februarie. Președintele ucrainean a menționat că un atac combinat rusesc a avariat instalațiile energetice din regiunile Kiev, Harkiv, Dnipro, Vinița, Odesa și Zaporiijea. Zelenski a subliniat că...
Ieri
14:50
Cât va plăti consumatorul casnic în factură? Precizările ANRE după aprobarea noului tarif la gazele naturale # Ziarul de Garda
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) va continua să monitorizeze „evoluțiile de pe piața gazelor naturale și să ajusteze prețurile reglementate ori de câte ori condițiile o impun, în strictă conformitate cu prevederile legislației sectoriale și ale Metodologiei tarifare, cu scopul de a asigura prețuri corecte”, susțin reprezentanții instituției după ce a fost aprobat tariful de...
14:30
LIVE TEXT/ Ședința CSM: Avocatul Radu Jigău se retrage din concursul pentru suplinirea funcției de judecător la Curtea Supremă de Justiție # Ziarul de Garda
Astăzi, 3 februarie, are loc ședința Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), unde vor fi examinate trei rapoarte întocmite de Comisia de evaluare externă. La fel, pe ordinea de zi este sesizarea Parlamentului și Guvernului cu privire la necesitatea consolidării legislației contravenționale și penale cu privire la siguranța și securitatea judecătorului. UPDATE 14:24 La ședință a...
13:50
MEC anunță modificări la examenul național de bacalaureat. Va fi redus numărul de itemi, dar și clarificate cerințele testelor # Ziarul de Garda
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) a anunțat astăzi, 3 februarie, o serie de modificări privind examenul național de bacalaureat. Au fost operate ajustări la probele de bacalaureat pentru sesiunea 2026, vizând atât reducerea numărului de itemi, cât și clarificarea cerințelor testelor, pentru a facilita gestionarea timpului de către elevi, menținând totodată nivelul de complexitate al...
13:30
CSM avertizează asupra „riscului sistemic de agresiune împotriva judecătorilor” și solicită intervenții legislative „urgente” de la Parlament și Guvern # Ziarul de Garda
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) informează că a solicitat Parlamentului și Guvernului modificarea Codului contravențional și a Codului penal pentru sancționarea expresă a ultrajului, agresiunii, amenințării și hărțuirii împotriva judecătorilor, precum și adoptarea măsurilor legislative necesare pentru crearea și funcționarea poliției judiciare, ca mecanism esențial de protecție a instanțelor și a actului de justiție. CSM...
13:20
Poliția confirmă că „hoțul în lege” Ivan Gușan, alias Patron, condamnat în Franța la 10 ani de închisoare inclusiv pentru crimă organizată și jaf armat, a fost reținut la Londra. Bărbatul ar fi fost prins într-o mașină de lux # Ziarul de Garda
„Hoțul în lege” Ivan Gușan, cunoscut sub numele de „Nicu Patron”, în vârstă de 54 de ani, a fost reținut la Londra de către ofițerii Agenției Naționale pentru Combaterea Criminalității (National Crime Agency). Acesta a fost scos cu forța dintr-o mașină de lux de marca Mercedes S-Class, condusă de un șofer. „Nicu Patron” se afla împreună...
13:10
10 persoane care au înșelat peste o sută de victime cu „muncă în UE” au fost condamnate la închisoare. Au cauzat un prejudiciu de peste 9 milioane de lei # Ziarul de Garda
10 persoane – șase bărbați, cu vârste între 38 și 53 de ani, și patru femei, cu vârste între 43 și 51 de ani, au fost condamnate pentru comiterea infracțiunilor de escrocherie, trafic de influență, organizarea migrației ilegale, a informat marți, 3 februarie, Procuratura Generală (PG). Astfel, instanța a dispus: Potrivit comunicatului, o inculpată, în calitate de director...
13:10
LIVE TEXT/ Mark Rutte, aflat la Kiev: Atacul Rusiei din această noapte confirmă încă o dată că Moscova nu este angajată în negocieri de pace autentice. Război în Ucraina, ziua 1441 # Ziarul de Garda
UPDATE 13:05 Aflat la Kiev, secretarul general al NATO, Mark Rutte, în discursul său adresat Radei Supreme a menționat că atacul Rusiei, care a avut loc peste noapte, împotriva Ucrainei „confirmă încă o dată că Moscova nu este angajată în negocieri de pace autentice”, scrie Evropeiskaia Pravda. „S-au înregistrat progrese importante aici. Dar Rusia continuă...
12:20
Inculpatul Ciochină, ultimul cuvânt: „Învinuirea mea se bazează pe aberații difuzate de Ziarul de Gardă…” # Ziarul de Garda
În cătușe și escortat de oamenii legii, așa a apărut Nicanor Ciochină, fostul primar de Boldurești, învinuit că a lovit mortal un copil și a fugit de la fața locului, la ultima ședință înainte de pronunțarea sentinței. În ultimul său cuvânt către instanță, la doi ani de la accidentul care i-a luat viața lui Mihăiță,...
12:00
CNA: În 2025 au fost depistate circa 800 de infracțiuni de corupție și au fost identificate active ilicite în valoare de peste 723 de milioane de lei # Ziarul de Garda
În anul 2025, ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) au depistat circa 800 de infracțiuni de corupție și conexe corupției, informează CNA în raportul de activitate. În același timp, Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale (ARBI) în anul 2025, a desfășurat investigații financiare paralele în cadrul a 205 cauze penale, fiind identificate 1100 de bunuri aparținând...
11:50
Ședință Parlamentului s-a încheiat. Președintele Parlamentului din Lituania, în plenul Legislativului: „Lituania va fi recunoscătoarea mereu pentru că R. Moldova a fost prima care a recunoscut independența Lituaniei” # Ziarul de Garda
Deputații se întrunesc marți, 3 februarie, în prima ședință din 2026, care va inaugura sesiunea de primăvară. În cadrul ședinței solemne, Lauri Hussar, președintele Riigikogu al Estoniei, Daiga Mierina, președinta Saeimei Republicii Letonia și Juozas Olekas, președintele Seimas-ului Republicii Lituania, care se află într-o vizită oficială în R. Moldova, vor susține discurs în plenul Parlamentului....
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.