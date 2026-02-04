Zona de Securitate: Mai multe școli din regiunea transnistreană au fost evacuate în urma unor alarme false cu bombă

12:20

În cătușe și escortat de oamenii legii, așa a apărut Nicanor Ciochină, fostul primar de Boldurești, învinuit că a lovit mortal un copil și a fugit de la fața locului, la ultima ședință înainte de pronunțarea sentinței. În ultimul său cuvânt către instanță, la doi ani de la accidentul care i-a luat viața lui Mihăiță,...